+++ Coronavirus minuto a minuto: Italia registra su mejor cifra de fallecimientos desde el 18 de marzo +++

19:12 Francia: con 369 decesos en 24 horas suma 22.614 fallecidos

La epidemia del nuevo coronavirus se cobró 369 vidas en las últimas 24 horas en Francia, lo que deja el saldo provisional en 22.614 muertos, informó el sábado la dirección general de Sanidad.

La enfermedad ha matado a 14.050 personas en los hospitales, es decir un aumento de 198 decesos, la cifra más baja en un mes. En los geriátricos, los decesos ascienden a 8.564, un aumento de 171 casos en 24 horas, también a la baja, según el texto. El número de pacientes en cuidados intensivos por COVID-19 se sitúa en 4.725.

18:47 EE. UU. entrega ayuda adicional de 9.500 millones a las aerolíneas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este sábado que ha empezado a distribuir una ayuda adicional de 9.500 millones de dólares a aerolíneas del país para pagar los salarios de sus empleados, dentro del paquete de estímulo aprobado el mes pasado por el Congreso.

Entre los beneficiados están ocho grandes aerolíneas y otras 29 más pequeñas, todas ellas de transporte de pasajeros. En un comunicado, el Tesoro señaló que con esta ayuda adicional ascienden ya a 12.400 millones de dólares los pagos "iniciales" hechos a un total de 93 aerolíneas nacionales, y agregó que continuará con otros pagos de manera continuada.

Precisó que estos fondos deben ir destinados a sufragar los sueldos de los empleados.

18:21 Italia efectuará 150.000 test serológicos a partir del 4 de mayo

"Vamos a distribuir los test a las regiones [Italia tiene 20 regiones] en función de la población" y otros criterios establecidos especialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat), declaró ante la prensa el comisario del gobierno Domenico Arcuri, que se encarga de gestionar la crisis de la epidemia de COVID-19.

Arcuri precisó que no existía ningún test fiable al 100%. La empresa cuyas pruebas serológicas fueron seleccionadas, continuó, las propondrá gratuitamente y añadió que superan el 95% de precisión en los resultados.

Estos test permiten hallar los anticuerpos en la población y pueden indicar eventualmente si una persona es inmune a una nueva infección. Aunque por el momento esto es una hipótesis. Domenico Arcuri anunció igualmente que el gobierno italiano iba a fijar rápidamente "un precio máximo" para las mascarillas de protección, cuyo uso recomendarán a la población a medida que avance el desconfinamiento que comenzará el 4 de mayo.

18:15 Italia: 415 nuevos fallecimientos, la mejor cifra desde el 18 marzo

Italia registró hoy 26.384 fallecidos desde que se detectó el primer brote autóctono de COVID-19 el 21 de febrero, 415 más en las últimas 24 horas, lo que supone la mejor cifra desde el 18 de marzo, según el recuento oficial.

El número de enfermos actuales es de 105.847 personas lo que significa que disminuyen en 680 los casos positivos en el país, de acuerdo con Protección Civil.

17:40 Chile: más de 12.800 casos y 181 muertes por COVID-19

Autoridades del Ministerio de Salud de Chile reportaron hoy 552 nuevos casos de COVID-19, elevando el total de contagiados a 12.858 personas, mientras se contabilizaron 7 nuevos fallecimientos, llevando el total de víctimas fatales a 181.

El subsecretario de Redes Asistenciales chileno, Arturo Zúñiga, contabilizó 418 personas en unidades de cuidados intensivos, dentro de las cuales 321 están conectadas a ventiladores mecánicos. De ellas 83 personas se encuentran en estado grave. Asimismo, la autoridad señaló que existen 572 ventiladores mecánicos disponibles en el país.

Este sábado llegaron desde Países Bajos 72 ventiladores mecánicos además de equipamiento de protección para el personal de salud. Respecto al número de recuperados, estos comprenden más del 51% de los casos, llegando a 6.746.

El balance, que usualmente se realiza en Santiago en el Palacio de la Moneda, se hizo por primera vez en la región de Magallanes (más de 2.100 kilómetros al sur del Santiago), en la ciudad de Punta Arenas, uno de los lugares más afectados y una de las "zonas de mayor incidencia de casos de coronavirus" del país.

16:39 Los países No Alineados convocan a una cumbre telemática

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, en condición de presidente "pro tempore" del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), convocó hoy para el próximo 4 de mayo una cumbre telemática de la organización para debatir la pandemia del nuevo coronavirus.

"Confiamos que esta cumbre del MNOAL (...) aporte a la movilización de los Estados miembros a la lucha contra el coronavirus, el fortalecimiento de la solidaridad y el multilateralismo", declaró a Efe el jefe del departamento de Política Exterior de la administración presidencial Hikmet Hajiyev, al anunciar la convocatoria.

