+++ Coronavirus, minuto a minuto: Italia llegó al máximo de contagios +++

17:07 (CET). Confinamiento ha salvado 60.000 vidas en Europa, dice estudio

El confinamiento y otras medidas tomadas para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19 salvaron la vida de 59.000 personas en 11 países europeos, una cifra muy superior a los muertos actuales, según un estudio británico. "Con las medidas aplicadas hasta ahora (...) estimamos que estas medidas habrán evitado la muerte de 59.000 personas en 11 países hasta el 31 de marzo", según el estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres, reputada universidad en el ámbito médico. Estos profesores universitarios especializados en epidemiología y matemáticas crearon un modelo sobre la dinámica de la pandemia en Europa y estimaron cómo se frenó el contagio con las diferentes medidas aplicadas. Las iniciativas tomadas en cuenta son la cuarentena de los enfermos, el cierre de escuelas y universidades, la prohibición de reuniones, las medidas de distanciamiento social y el confinamiento general. (AFP)

17:00 (CET). Ministro neerlandés reconoce no haber mostrado empatía con países del sur de Europa

El ministro de Finanzas de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, admitió este martes (31.03.2020) no haber "mostrado la suficiente empatía" con los países del sur de Europa cuando pedían más solidaridad financiera con la emisión de coronabonos y acceso a fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). "Deberíamos haber dejado claro la semana pasada, incluyéndome a mí, que queremos ayudar. No empatizamos eso lo suficiente. Lo expresamos de tal manera que provocó resistencia", admitió Hoekstra. Sin embargo, el ministro neerlandés sigue sin considerar éste "un buen momento para tener un debate europeo" sobre la financiación conjunta de la deuda a través de los coronabonos porque estos "proporcionan más riesgo, en lugar de menos, y eso es un error en este momento".

16:46 (CET). Coronavirus aumentará el desempleo en Alemania

El ministro alemán de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, aseguró este martes (31.03.2020) que el desempleo en Alemania subirá como consecuencia de la crisis del coronavirus y que, pese a que se podrán salvar muchos puestos de trabajo, no se podrán mantener todos los actuales. "El desempleo volverá a subir por primera vez en muchos años en Alemania", advirtió Heil en conferencia de prensa. Las cifras presentadas esta jornada no muestran aún las repercusiones de la crisis. Con 2,3 millones de personas sin trabajo -60.000 menos que en febrero y 34.000 más que en marzo de 2019, la cuota de desempleo bajó 0,2 puntos para situarse en el 5,1 por ciento. Pero los efectos para el mercado laboral, según Heil, están por venir y hay que hacer frente a las consecuencias sociales de los mismos. (EFE)

16:34 (CET). Italia asegura haber llegado al máximo de contagios

El presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Silvio Brusaferro, aseguró este martes (31.03.2020) que se ha llegado "al pico" en la curva de los contagios y que se mantendrá la tendencia aún en plano durante algunos días para después empezar a bajar. Durante una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica en Italia, Brusaferro dijo que sólo bajará "si se mantienen la atención" y "las medidas" y que "por ahora es difícil imaginar un reinicio de las actividades en poco tiempo". El presidente del ISS también admitió que puede haberse subestimado la cifra de los fallecidos porque se cuentan aquellos que han dado positivo a una prueba, pero ha habido muchos fallecimientos por neumonía sin que se haya realizado.

"Ha habido fallecidos en sus casas donde no hay un informe médico, o todos aquellos que han muerto en las residencias. Es una estimación que deberemos hacer de manera más precisa", agregó.

También advirtió que son importantes las decisiones que se tomen hasta ahora para evitar "que la curva vuelva a subir o conduzca a una situación de descontrol de la epidemia". En la jornada de ayer, Italia registró 1.648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días, si bien los muertos ascendieron a 11.591, con 812 más respecto al domingo. De todos los 75.528 enfermos positivos actualmente, la mayoría, el 58 por ciento, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3.981 están en cuidados intensivos. (EFE)

16:30 (CET). 470.000 empresas piden reducción de jornada subvencionada en Alemania

Un total de 470.000 empresas alemanas han solicitado reduccción de jornada subvencionada de parte de su plantilla, informaron este martes (31.03.2020) el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, y el director de la Agencia Federal de Empleo, Detlev Scheele. Con la solicitud, las empresas empiezan el proceso formal para que sus trabajadores puedan recibir las compensaciones de la Agencia Federal de Empleo por la reducción de jornada. Según Heil, las solicitudes proceden prácticamente de todos los sectores. El ministro subrayó que la herramienta permite mantener el puesto de trabajo al cual el empleado puede volver una vez termine la crisis.

A lo largo de 2019, un promedio mensual de 1.300 empresas habían presentado solicitudes de reducción de jornada y en febrero de este año habían sido 1.900, lo que muestra el salto que han dado las cifras en las últimas semanas con la crisis del coronavirus. Una empresa puede reducir la jornada de parte de sus trabajadores, tras un acuerdo con el comité de empresa o directamente con ellos en donde no haya comité de empresa, y presentar, para que se apruebe la medida, una solicitud a la Agencia Federal de Empleo. La agencia, tras aprobar la solicitud, asume la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social. "Les ayudamos a las empresas a mantener sus trabajadores y a los trabajadores a mantener sus puestos de trabajo. Con ello, la Agencia Federal de Empleo es un bastión importante para la economía y para el estado social", dijo Scheele. (EFE)

Protsenko saludando a Putin el pasado martes 24 de marzo.

16:17 (CET). Director de hospital visitado por Putin, contagiado con el coronavirus

Denis Protsenko, el director del hospital Nº 40 de Kommunarka, en las afueras de Moscú, que trata a enfermos de COVID-19 y que fue visitado hace una semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado positivo por coronavirus, informó este martes (31.03.2020) el canal de televisión Rossía 24. "El estado de Protsenko es normal. Se encuentra aquí, en Kommunarka", dijo por su parte un médico del hospital citado por la agencia Interfax. Más tarde, el propio director del centro médico confirmó en Facebook su contagio. "Sí, he dado positivo por Cov, pero me siento bien. Me he aislado en mi despacho, donde tengo todas las condiciones para trabajar de manera remota, dirigir (el hospital) y dar consultas médicas de forma telemática", escribió Protsenko en la red social. El doctor expresó su confianza en que las defensas que ha desarrollado en este mes "hagan su trabajo".

Protsenko se reunió con Putin el martes de la semana pasada, cuando el presidente ruso visitó el hospital de Kommunarka. En las imágenes de esa visita se observa que el director del centro hospitalario y el jefe del Kremlin departieron sin que ninguno de los dos usaran mascarillas. "Putin se somete a test de manera regular. Todo está bien", aseguró a la agencia Interfax el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, poco después de que se informara del positivo del director del hospital. (EFE)

16:08 (CET). Critican a ministerio malasio por consejos sexistas para la cuarentena

"Maquíllate y no molestes a tu marido", es uno de los consejos que las autoridades de Malasia dan a sus ciudadanas para mantener la armonía del hogar durante el confinamiento, lo cual les ha generado un aluvión de críticas. Este país del sureste asiático ordenó a sus ciudadanos que se quedaran en casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El ministerio malasio encargado de las mujeres quiso orientar a las ciudadanas en este periodo difícil y publicó en la red social Facebook algunos consejos sobre cómo comportarse.

En una de las ilustraciones divulgadas se ve a una pareja tendiendo la ropa recién lavada. El pie de foto aconseja a las mujeres que "eviten molestar" a sus maridos y se dirijan a él con una voz suave. Este mensaje fue suprimido después de que recibiera una lluvia de críticas en las que se tachó al gobierno de sexista. En otro mensaje se recomendó a las mujeres que se maquillaran y se vistieran con esmero, aún para quedarse en casa.

"Y ¿por qué el hecho de vestirse bien y maquillarse alejaría al covid-19?", se pregunta un internauta. "Estamos en 2020. Avancen y dedíquense a temas importantes en lo referente a las mujeres", pide otra usuaria. Los expertos temen un aumento de la violencia contra las mujeres en numerosos países, debido al confinamiento. (AFP)

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Hanks, contagiado en Australia El actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron de las primeras estrellas en dar positivo por el nuevo coronavirus. Ambos se encontraban en Australia cuando se presentaron los síntomas. "Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo", escribió Hanks el 11 de marzo. Tras la cuarentena de rigor, ambos regresaron a EE.UU. el 27 de marzo.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Johnson, confinado con síntomas leves El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el viernes 27 de marzo a través de sus redes sociales que había contraído el nuevo coronavirus y que se confinaría en su casa hasta superar la enfermedad. El 'premier' aseguró tener solo síntomas leves y que desde su encierro dirigiría, a distancia, la lucha contra el virus. Su ministro de Salud, Matt Hancock, también está infectado.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Garzón, mucha fiebre e insuficiencia respiratoria El exjuez español Baltasar Garzón estuvo varios días con fiebre y dolor de pecho en su casa, con dificultades para respirar. Cuando la situación se agravó, fue ingresado el martes 24 de marzo en la clínica Rúber Internacional de Madrid, donde se le aplicaron los protocolos para COVID-19, enfermedad de la que luego dio positivo. Sus cercanos aseguraron que se encuentra "bien, aunque cansado".

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Fellaini, contagiado en China El 22 de marzo, la liga china de fútbol informó de su primer caso positivo de coronavirus. Se trató nada menos que de la estrella belga Marouane Fellaini, quien milita en el Shandong Luneng. "Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado", anunció el club. El propio jugador, de 32 años, tranquilizó a sus fans: "Puedo asegurarles que todo va bien", escribió en Instagram.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Sepúlveda, semanas hospitalizado El escritor chileno Luis Sepúlveda, autor de libros como "El viejo que leía novelas de amor", empezó a sentirse mal el 25 de febrero, tras un viaje a Oporto (Portugal). Al regresar a su hogar en España, los malestares lo obligaron a internarse en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí lleva varias semanas en una sala aislada, sedado y diagnosticado como portador del nuevo coronavirus.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Domingo: tos, fiebre y positivo El 22 de marzo el tenor español Plácido Domingo anunció que portaba el nuevo coronavirus. El artista destacó que tanto él como su familia estaban aislados y en buen estado de salud. "Yo presenté síntomas de tos y de fiebre, decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo", añadió Domingo, que pidió a todos respetar las normas de distanciamiento social y quedarse en casa siempre que puedan.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Carlos no sabe quién lo contagió El 25 de marzo se confirmó que el príncipe Carlos, de 71 años, había dado positivo por coronavirus y que presentaba síntomas leves. Tanto él como su esposa, Camila, que no está contagiada, se encuentran aislados en la residencia real de Balmoral, en Escocia. No se supo quién infectó al príncipe "debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en las últimas semanas", informó la Casa Real.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Weinstein, preso y con coronavirus El otrora poderoso exproductor hollywoodense Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales, fue uno de los dos reos de la Wende Correctional Facility de Nueva York que dio positivo por la enfermedad. Weinstein, de 68 años, se habría contagiado cuando ingresó al sistema penitenciario, el 18 de marzo. El portal TMZ aseguró que se encuentra aislado. Autor: Diego Zúñiga



