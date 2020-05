+++Coronavirus, minuto a minuto: Indonesia pide que vacuna sea accesible a todos los países+++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

07:10 Indonesia pide que vacuna sea accesible a todos los países

El presidente de Indonesia, Jokowi Widodo, ha pedido que la vacuna contra la COVID-19 sea accesible a un precio asequible y al mismo tiempo a todos los países, incluidas las naciones en desarrollo.

"Tenemos que luchar por un acceso temprano y equitativo a las medicinas y vacunas de la COVID-19 a un precio razonable", indicó el presidente indonesio en un comunicado sobre su intervención el lunes en la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

6:45 Fiyi rescata a un singapurense tras dos meses en alta mar por la COVID-19

Un singapurense ha sido rescatado en Fiyi después de permanecer dos meses solo en alta mar en su catamarán al serle rechazado el atraque por varios países del Pacífico Sur por las medidas contra la COVID-19.

El rescate realizado por las Marina de Fiyi se produjo el pasado 30 de abril y el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishna, agradeció en las redes sociales a las autoridades de la nación del Pacífico Sur su apoyo y dijo que "es especialmente alentador durante estos tiempos difíciles". Wong Tetchoong, de 59 y ciudadanos de Singapur, zarpó el 2 de febrero con dos amigos indonesios desde la ciudad-Estado en una aventura en la que pretendían cruzar el océano Pacífico.

06:20 Panamá registra 203 muertes por el COVID-19 y llega a 7.387 contagios

Panamá sumó 3 muertes más por el COVID-19 que elevan a 203 la cantidad de defunciones, y registró 190 nuevos casos que hacen un acumulado de 7.387 contagios confirmados, dijeron este lunes las autoridades de salud.

En aislamiento domiciliario se reportaron 3.574 personas, de las que 1.070 han sido trasladados a hoteles que temporalmente funcionan como hospitales. Se contabilizan 381 pacientes hospitalizados, 288 en sala y 93 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en todo el país.

06:03 México estima que el coronavirus dejará 6.000 muertos en el país

México estima que la covid-19 dejará unos 6.000 muertos en el país, casi el triple de los más de 2.000 fallecidos reportados, de acuerdo con proyecciones hechas públicas este lunes (04.05.2020) por autoridades sanitarias.

"Estamos justo cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras 2.000 o 3.000, y con ellas ya tendríamos casi 6.000 defunciones", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante su habitual conferencia vespertina.

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Cuidado, viene el virus! Un policía disfrazado del nuevo coronavirus SARS-CoV-19 muestra cómo éste se extiende por las calles de la metrópoli india de Chennai. Si bien la imagen tiene un aspecto carnavalesco, se trata de informar sobre un peligro serio.

Curiosas campañas anticoronavirus Llamar la atención sobre el coronavirus Con este tipo de desfiles, las fuerzas del orden buscan llamar la atención de los transeúntes. El policía en la imagen recorre las calles para recordar a las personas que respeten la distancia social. Esto es especialmente importante en una ciudad como Chennai, con siete millones de habitantes.

Curiosas campañas anticoronavirus Un cubretrompas Bueno, seamos honestos, la mascarilla no cubre realmente la trompa del elefante. La figura del paquidermo sobre el monopatín es jalada por las calles de Chennai para informar sobre el confinamiento.

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Dios mío! El hombre en la imagen se disfrazó del dios hindú de la muerte, Iama. Sin embargo, modificó un poco su disfraz con globos que representan el coronavirus. Con acciones como esta, la Policía de la capital india de Delhi recuerda a las personas la necesidad de respetar el distanciamiento social y permanecer en casa. Desde hace seis semanas, India está bajo cuarentena.

Curiosas campañas anticoronavirus La mascota de la pandemia Si bien, a primera vista, se podría pensar que se trata de la mascota de algún mundial de fútbol, la figura representa el coronavirus. Un policía boliviano, disfrazado de SARS-CoV-2, busca informar a los transeúntes sobre el letal virus y la peligrosa situación que se vive actualmente a raíz de la pandemia.

Curiosas campañas anticoronavirus Trabajo en equipo En total, dos "virus" de la Policía de La Paz, la capital boliviana, recorren las calles para llamar la atención sobre el distanciamiento social. En marzo, Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria. Las elecciones, previstas para el tres de mayo, fueron pospuestas por tiempo indefinido. Entre las 7 y las 12 de la mañana, solo una persona por familia puede salir a hacer las compras.

Curiosas campañas anticoronavirus Cuestión de gustos ¿Una idea linda o de mal gusto? En este caso no se trata de una acción estatal, sino del proyecto privado de un panadero palestino en Chan Yunis, en la parte sureña de la Franja de Gaza. No está claro si solo quiere advertir de la COVID-19 o ganar más dinero. Quizá ambas cosas.

Curiosas campañas anticoronavirus Comida con mascarilla Estas galletas solo se pueden comer con mascarilla, puesto que todas llevan una. "Emoji de tapabocas" se llama esta especialidad de una panadería en la ciudad alemana de Dresde. Desde luego, las galletas nos recuerdan que debemos usar mascarillas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Curiosas campañas anticoronavirus Unidos contra el coronavirus Una cadena humana contra el coronavirus sería contraproducente, ya que dispararía el número de contagios. Pero, simbólicamente, en el marco de una obra de arte, envía un mensaje alentador. Se trata de una acción a cargo del artista francés Saype, que se puede ver en miniatura entre los hombres palitos en la imagen. Y es que la obra no es precisamente pequeña.

Curiosas campañas anticoronavirus Gigantesca Desde lejos se puede apreciar la obra, de 3.000 metros cuadrados, en su totalidad. Titulada "Más allá de la crisis" fue creada en una pradera en los Alpes suizos. El mensaje principal del artista: "Tras la crisis, todos debemos mirar en la misma dirección". La obra es biodegradable y habrá desaparecido en pocas semanas. Autor: Marco Müller



05:43 México recibe 137.200 lentes de protección adquiridos a China

El Gobierno de México recibió este lunes (04.05.2020) 137.200 lentes de protección para personal sanitario adquiridos a China como parte de las medidas para combatir la pandemia de COVID.19, informó la oficina de la Presidencia de la República.

El equipo de protección para los médicos y enfermeras llegó a la Ciudad de México en el noveno vuelo del puente aéreo establecido con China para trasladar a México los suministros, señaló la presidencia en un comunicado oficial.

05: 28 Colombia prevé contracción del 5,5 % en su actividad productiva por COVID-19

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal estimó este lunes que la actividad productiva de Colombia se contraerá un 5,5 % al considerar "la inusual incertidumbre que prevalece sobre el panorama macroeconómico mundial".

"Esta cifra es congruente con una meta de déficit fiscal de 6,1 % del PIB (Producto Interno Bruto), dada la decisión del Comité de respaldar la activación de la cláusula de gasto contracíclico", detalló en un comunicado el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, compuesto por economistas, académicos e investigadores, así como los presidentes de las comisiones económicas de la Cámara y el Senado.

05:10 Menos de 400 infectados "activos" y 30 pacientes graves por el virus en China

Las autoridades sanitarias chinas informaron este martes (05.05.2020) de que quedan en el país asiático 395 positivos confirmados por el coronavirus SARS-CoV-2 "activos", de los que 29 son pacientes que se encuentran en estado grave, en lo que constituyen las cifras más bajas desde el pasado mes de enero.

La estadística se redujo de manera pronunciada en las últimas 24 horas porque, según la Comisión Nacional de Sanidad, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se dio de alta a 87 pacientes y se logró sacar del estado de gravedad a 4 más.

04:55 Dos ciudades más importantes de Honduras siguen disparando casos coronavirus

Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, siguen siendo las que más casos de coronavirus registran, enfermedad que ya ha cobrado la vida de 83 personas, mientras que los contagiados suman 1.178, informó este lunes (04.05.2020) el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo estatal indicó en cadena nacional de radio y televisión, que de las 433 nuevas pruebas practicadas hoy, 123 dieron positivo, de las cuales 109 corresponden a los departamentos de Francisco Morazán (centro) y Cortés (norte), donde se localizan Tegucigalpa y San Pedro Sula.

04:35 Poeta Gioconda Belli y periodistas critican "desinformación" del Gobierno de Ortega

La poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli y un grupo de periodistas criticaron este lunes el manejo de la información que ha dado el Gobierno de Daniel Ortega a la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado la vida de cinco personas en el país.

Durante un conversotorio denominado "El valor de la prensa independiente en la defensa de la salud y vida", Belli reprochó que el Gobierno sandinista maneje de forma centralizada la enfermedad del COVID-19, a pesar que es un tema de salud pública.

04:21 Estados Unidos reanuda deportación de guatemaltecos tras pausa por contagios

Estados Unidos reinició este lunes (04.05.2020) con los vuelos de migrantes deportados a Guatemala, tras una pausa de 18 días después de que más de 40 retornados dieran positivo por coronavirus entre marzo y abril.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló a periodistas que durante la presente semana ingresarán tres vuelos con "un promedio de 75 personas" cada uno, procedentes de EE.UU.

Guatemala llegó este lunes a 19 muertes provocadas por el COVID-19 tras el fallecimiento de dos hombres en las últimas 24 horas, además de 27 nuevos contagios para un total de 730 casos confirmados.

04:02 California comenzará a reducir restricciones por coronavirus el viernes

California, el primer estado de Estados Unidos que decretó el confinamiento para contener el coronavirus, comenzará a relajar algunas de las restricciones a partir del viernes, como la reapertura de ciertos negocios, anunció este lunes (04.05.2020) el gobernador Gavin Newsom.

"Millones de californianos han seguido las reglas de confinamiento y gracias a ellos podemos comenzar a dar el siguiente paso", dijo el gobernador demócrata durante su conferencia de prensa diaria. "Esta es una señal muy positiva y solo ocurre por una razón: los datos dicen que es posible", afirmó.

03:48 La Iglesia recolecta unos 380.000 dólares para dar oxígeno a Iquitos, en Perú

La Iglesia católica consiguió este lunes (04.05.2020) recolectar 1,3 millones de soles (unos 380.000 dólares) en apenas un día para instalar dos plantas de envasado de tanques de oxígeno en Iquitos, la mayor ciudad de la Amazonía peruana, donde el sistema de salud ha colapsado por el COVID-19.

La iniciativa surgió después de que el Colegio Médico del Perú (CMP) denunciara que dos médicos habían fallecido en Iquitos, capital de la región de Loreto, por falta de tanques de oxígeno, necesarios para los pacientes con insuficiencia respiratoria causada por el coronavirus.

03:25 EEUU registra 1.015 muertos por coronavirus en 24 horas, la cifra más baja en un mes

Estados Unidos registró 1.015 muertos por coronavirus en 24 horas, la cifra diaria más baja en un mes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Esos nuevos fallecimientos, contabilizados entre las 20H30 del domingo (00H30 GMT del lunes) y la misma hora del lunes, elevan a 68.689 el número de muertos por la epidemia de covid-19 en Estados Unidos. Los balances diarios en Estados Unidos no han caído por debajo de los 1.000 fallecidos desde principios de abril. La curva de contagios se ha estabilizado desde mediados de abril.

03:10 Colombia se acerca a los 8.000 casos de COVID-19 y fallecidos ascienden a 358

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este lunes (04.05.2020) 305 casos nuevos de coronavirus en el país, que llegó a 7.973 contagiados, al tiempo que informó de 18 fallecimientos con lo que ya son 358 las víctimas mortales por la pandemia.

En la jornada, en la que se procesaron 4.228 pruebas, para un acumulado de 123.029, se informó de 305 pacientes recuperados, con lo que las personas que superaron la enfermedad en Colombia ya son 1.807.

02:48 Aumenta contagio entre paraguayos que retornan desde Brasil

Los 19 casos de coronavirus reportados este lunes (04.05.2020) en Paraguay, país con 10 muertes y 415 contagios, son de ciudadanos alojados en albergues transitorios tras regresar de Brasil en plena cuarentena, informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

Este día fueron procesadas 349 muestras y los contagios se han registrado en colectivos alojados en los albergues obligatorios establecidos para los que vuelven del exterior, en su mayoría de Brasil, país vecino en el que hay más de 7.000 muertos y al menos 100.000 positivos.

02:21 La pandemia del coronavirus permite a liga surcoreana transmitirse en EE.UU.

La falta de competición deportiva en Estados Unidos ha permitido a la liga surcoreana de béisbol llegar a un acuerdo con la cadena de televisión ESPN para trasmitir sus partidos en Estados Unidos a partir de este martes (05.05.2020).

ESPN llegó hoy a un acuerdo con la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur (KBO, en inglés) para trasmitir los partidos de la temporada que el martes tendrá su Día Inaugural, en Seúl.

02:03 Costa Rica aprueba insumos de protección donados por China para el COVID-19

Las autoridades de Costa Rica informaron este lunes (04.05.2020) que la totalidad de una donación china de insumos de protección para el personal de salud pasó los controles de calidad y podrá ser utilizada en el combate a la pandemia del COVID-19.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra el sistema de salud público del país, explicó que "el cien por cien de los insumos de protección personal donados por la República Popular China fue rigurosamente inspeccionado en el proceso de control de calidad y aprobados", según los estándares de institución.

01:45 Senado de EE. UU. reanuda sesiones con nuevas consignas

El Senado de Estados Unidos abrió este lunes (04.05.2020) para sus primeras sesiones regulares en más de un mes, con directrices por el coronavirus, en un contexto de ansiedad por la pandemia que deja más de 68.000 muertos en el país y millones de desempleados.

Los legisladores, que tienen la recomendación, pero no la obligación, de usar mascarillas, deben abordar debates sobre cómo hacer frente al avance del virus y cómo mitigar su impacto a la economía. El Senado, compuesto por 100 senadores y controlado por los republicanos, no sesionaba de forma plena desde el 25 de marzo, no en vano, 49 legisladores tienen más de 65 años y por lo tanto forman parte del grupo de riesgo. La Cámara Baja, de 435 miembros y que está controlada por los demócratas, optó por no sesionar todavía.

01:33 Cadena de cafeterías Starbucks reabrirá el 85 % de sus locales en EE.UU.

La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks anunció este lunes (04.05.2020) que reabrirá a lo largo de esta semana el 85 por ciento de sus locales en Estados Unidos, después de que hubiera cerrado el 46 % de sus tiendas como consecuencia de la crisis desatada por el nuevo coronavirus, informaron varios medios locales.

La compañía espera poder tener abiertas más del 90 por ciento de sus instalaciones para principios de junio, aunque ha advertido de que en muchos lugares solo se servirán comida y bebidas para llevar y las horas de atención serán limitadas. Tras conocerse la noticias, las acciones de la empresa subieron un 3 % por ciento en el mercado posterior al cierre de la Bolsa de Wall Street.

01:17 Montreal pospone fin de restricciones a funcionamiento de comercios

Montreal, 4 Mayo 2020 (AFP) - Las autoridades de Quebec, la provincia canadiense que ha sufrido la mayor cantidad de infecciones por coronavirus, anunciaron este lunes (04.05.2020) la prórroga por una semana del cierre de los establecimientos comerciales.

Si bien se permitió la reapertura de las tiendas el lunes en el resto de la provincia de habla francesa, el primer ministro de Quebec, Francois Legault, decidió retrasar esta medida en Montreal. La provincia de Quebec ha acumulado más de la mitad de las 3.900 muertes por coronavirus registradas en el país. En Montreal se han producido a su vez la gran mayoría de las 66.000 infecciones.

01:01 Carnival espera reiniciar algunos cruceros en agosto

La compañía Carnival anunció este lunes (04.05.2020) que algunos de sus cruceros comenzarán a navegar de nuevo en agosto, luego de que miles de pasajeros y tripulantes quedaran atrapados a bordo de embarcaciones cuando las fronteras internacionales se cerraron en marzo por la pandemia.

Carnival Cruise Line anunció en un comunicado su plan de reiniciar los viajes, a partir del 1 de agosto, de ocho cruceros que parten de los puertos de Miami, donde la línea tiene sede; de Puerto Cañaveral, en el noreste de Florida; y de Galveston, en Texas.

00:50 Siete estados de EE. UU. reabren pese a que el ritmo de muertes puede duplicarse

Siete estados de EE.UU. y Puerto Rico comenzaron este lunes (04.05.2020) a reabrir su economía, mientras que en privado la Casa Blanca estima que el ritmo de muertes podría duplicarse hasta llegar a 3.000 al día, de acuerdo a información de medios locales que el Gobierno niega.

Siete estados (Florida, Indiana, Kansas, Misuri, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental) y Puerto Rico, un territorio libre asociado de EE.UU. con limitada autonomía, comenzaron a subir las persianas de algunos restaurantes, gimnasios y salones de belleza.

00:40 Haití suma 100 casos confirmados y 11 muertes por coronavirus

Haití anunció este lunes que se elevó a 11 el número de muertes por coronavirus y a 100 los casos confirmados en el país, mientras otros 1.026 son considerados sospechosos de estar infectados.

Un comunicado del Ministerio de Salud Pública haitiano afirmó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos casos y dos muertes a causa del COVID-19. La región de Delmas tiene 21 casos confirmados, seguida de Petion-ville con 16 y Puerto Príncipe con 14.

00:30 Honduras construirá un tercer laboratorio para procesar pruebas de COVID-19

El Gobierno de Honduras anunció este lunes (04.05.2020) que construirá en el departamento de Atlántida, en el Caribe del país, el tercer laboratorio para procesar pruebas para detectar posibles casos de coronavirus.

El tercer Laboratorio Nacional de Virología se construirá los próximos días en la ciudad de La Ceiba, unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa, dijo a periodistas el portavoz de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Miguel Osorio. La obra, cuya inversión es de 3,4 millones de lempiras (más de 137.300 dólares), será construida con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), añadió.

00:20 Muere el ministro de Trabajo de Níger por el coronavirus

El ministro de Empleo y Trabajo de Níger, Mohamed Ben Omar, de 55 años y cuyo fallecimiento fue anunciado el domingo por su partido, murió debido al nuevo coronavirus, anunció este lunes la televisión pública.

"Por desgracia, fue esta terrible enfermedad la que se llevó al ministro", reveló Télé Sahel, la televisión pública nigeriana. El domingo, el Partido Social Demócrata, que dirigía el ministro, anunció su muerte en un hospital donde son tratados los enfermos del coronavirus, pero sin revelar la causa del fallecimiento.

00:10 Reportan brote de coronavirus en albergue de bolivianos en el norte de Chile

Las autoridades sanitarias de Chile confirmaron este lunes (04.05.2020) un brote de coronavirus en el albergue en que unos 400 bolivianos permanecían en cuarentena en la ciudad de Iquique (norte), antes de poder regresar a su país.

El domingo se registró un caso confirmado en el albergue. Las autoridades hicieron luego pruebas de detección a 33 inquilinos del centro, de los cuales 22 dieron positivo por coronavirus, informó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

