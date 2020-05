+++ Coronavirus, minuto a minuto: hay casi 270.000 muertes en el planeta +++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19 según el último recuento de la estadounidense Universidad Johns Hopkins:

A escala mundial, el virus ha contagiado a 3.845.607 personas y se ha cobrado 269.564 vidas en todo el planeta.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 1.256.994, seguido por España con 221.447, Italia con 215.858, Reino Unido con 207.977, Rusia con 177.160, Francia con 174.918 y Alemania con 169.430.

En América Latina y el Caribe , Brasil encabeza la lista de contagios con 135.693 casos positivos, seguido por Perú con 58.526, Ecuador con 30.298, México con 29.616, Chile con 24.581, Colombia con 9.456 y República Dominicana con 9.095. A estos países le sigue Panamá con 7.868 y Argentina con 5.371.

Bolivia sigue la lista latinoamericana con 2.081 pacientes, luego Cuba con 1.729, Honduras con 1.685, Guatemala con 832 y Costa Rica con 765.

El registro incluye a El Salvador con 695, Uruguay con 684, Jamaica con 488, Paraguay con 462 y Venezuela con 381.

Asimismo, Haití tiene 129, Trinidad y Tobago tiene 116 casos, Guyana tiene 93, Bahamas tiene 92, Barbados tiene 82, Antigua y Barbuda tiene 25 y Granada con 21.

La lista sigue con Belice y Santa Lucía con 18 cada uno, San Vicente y Granadinas con 17, Dominica y Nicaragua con 16 cada uno, San Kitts y Nevis con 15 y Surinam con 10 pacientes.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:47 Guatemala llega a 832 casos

Guatemala sumó este jueves la muerte de dos hombres por coronavirus y contabiliza 23 personas fallecidas a causa de la enfermedad desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo.

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, actualizó en cadena nacional la cifra de decesos y precisó además que en las últimas 24 horas se detectaron 34 nuevos casos del COVID-19, por lo que el país suma 832 en total.

03:46 Plan internacional hace llamado urgente a Honduras a proteger niños y jóvenes

La organización Plan Internacional en Honduras hizo este jueves un "llamado urgente" a las autoridades hondureñas a tomar medidas de bioseguridad para prevenir y proteger la salud de la niñez ante la pandemia de coronavirus, enfermedad que afecta a 64 menores de 18 años en el país.

"Esta pandemia afecta directa e indirectamente a todos, en los últimos días se ha visualizado la afectación escalada a niños, adolescentes y jóvenes, especialmente a los que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad", indicó la organización en una declaración.

03:38 China se mantiene en niveles mínimos de contagio

China continuó su tendencia en mínimos de nuevos contagios por el coronavirus con un nuevo caso y prolongó su racha sin muertes por la resultante COVID-19, informó la Comisión Nacional de Sanidad.

Las autoridades sanitarias precisaron que el único contagio detectado en todo el país durante este jueves fue identificado en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza tanto con Rusia como con Corea del Norte.

03:34 México, con 2.961 muertes y 29.616 casos antes de rozar pico de la epidemia

México tuvo este jueves su jornada de mayor número de contagios y decesos de COVID-19 con 1.982 y 257, respectivamente, para un acumulado de 29.616 infectados y 2.961 fallecidos desde el inicio de la pandemia, dijeron las autoridades sanitarias del país.

"Es el día que más casos confirmados hemos tenido desde que se inició la pandemia", comentó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en la presentación del reporte técnico en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

03:29 Kim Jong-un felicita a Xi Jinping por su "éxito" contra el coronavirus

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de China, Xi Jinping, por sus "éxitos" a la hora de contener la pandemia del nuevo coronavirus, según informaron hoy los medios de Pionyang.

En su "mensaje verbal", Kim destaca que Xi "está logrando una oportunidad de victoria en la guerra contra la epidemia sin precedentes, y controlando la situación general de forma táctica y estratégica mientras lidera al partido y al pueblo de China", según recoge la agencia oficial norcoreana KCNA.

03:15 Haití ve "incomprensión" en declaraciones del ministro de Salud dominicano

El ministro haitiano de Asuntos Exteriores, Claude Joseph, tildó este jueves de "incomprensión" recientes declaraciones del ministro de Salud dominicano, Rafael Sánchez, quien pidió a la comunidad internacional ayudar a Haití para evitar una "catástrofe mayor" en ese país debido al coronavirus.

El canciller haitiano dijo que su Gobierno realiza una gestión "muy transparente" en cuanto a la crisis del COVID-19. "Hay incomprensión de parte de la República Dominicana. Debemos abordarla, debemos clarificarla. Es extremadamente importante armonizar nuestras relaciones, porque compartimos la misma isla", dijo el alto cargo haitiano en entrevista difundida por Radio Kiskeya.

03:09 Positivos llegan a 5.371, tras 163 nuevos casos y 9 muertes más en Argentina

Argentina confirmó este jueves 163 nuevos casos de coronavirus y alcanzó los 5.371 positivos desde que la pandemia llegó al país, mientras que se registraron 9 muertes más y así la cifra total de fallecimientos se situó en 282, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud indicó en su reporte vespertino diario que los nuevos decesos corresponden a seis personas de la provincia de Buenos Aires, dos de la ciudad de Buenos Aires y una persona residente en la provincia de Santa Fe (centro).

03:03 Juez de EE. UU. ordena reapertura de armerías cerradas por la pandemia

El lobby de las armas de Estados Unidos obtuvo este jueves una victoria judicial luego que un tribunal federal ordenara la reapertura de las armerías de Massachusetts que habían sido cerradas como parte de las medidas para combatir el nuevo coronavirus.

Al igual que algunos de sus colegas, el gobernador de este estado del noreste, Charlie Baker, había incluido a las tiendas de armas en la lista de "negocios no esenciales" llamados a mantenerse cerrados durante la pandemia. Pero su decisión fue impugnada por los propietarios y vendedores de armas y por asociaciones de defensa del porte de armas en nombre de la segunda enmienda a la Constitución.

03:00 EE. UU. registra más de 2.400 muertos por coronavirus en 24 horas

Estados Unidos registró 2.448 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Esos nuevos fallecimientos, contabilizados entre las 20H30 del miércoles (00H30 GMT del jueves) y la misma hora del jueves, elevan a más de 75.500 el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos. El país tiene 1,25 millones de casos diagnosticados y cerca de 195.000 personas curadas, según la universidad, que precisa que se han realizado más de 8,1 millones de pruebas de detección en todo el territorio.

02:48 Panamá registra 225 muertes por el COVID-19 y acumula 7.868 contagios

Panamá añadió 7 muertes por el COVID-19 para elevar a 225 la cantidad de defunciones, y sumó 137 nuevos casos para totalizar un acumulado de 7.868 contagios confirmados, dijeron este jueves las autoridades de salud.

Según con la actualización diaria de los datos epidemiológicos, en aislamiento domiciliario se encuentran 2.804 personas, de las que 937 están ingresadas en hoteles que funcionan de forma temporal como hospitales.

02:43 Centro comercial de Disney en Florida abrirá parcialmente el 20 de mayo

El grupo Walt Disney anunció este jueves que prepara las medidas de distanciamiento social e higiene para reabrir a partir del próximo 20 de mayo el centro comercial Disney Springs, en el condado Orange (Florida), la única sede de esta compañía que por ahora tiene fecha de reactivación en el estado.

La empresa, que mantendrá cerrados los hoteles y parques temáticos floridanos hasta nuevo aviso debido a la pandemia de COVID-19, precisó que reanudará sus actividades solo en algunas de las más de 100 tiendas y 60 restaurantes de Disney Springs.

02:24 Colombia confirma 497 casos nuevos de COVID-19 que se desborda en el Amazonas

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este jueves 497 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 188 son en el departamento del Amazonas, fronterizo con Brasil y Perú, lo que elevó a 9.456 el total de infectados en el país.

Al mismo tiempo fueron confirmados diez fallecimientos que aumentan a 407 el total de muertes por la pandemia, lo que equivale al 4,56 por ciento de los enfermos, mientras que los recuperados suman 2.300 que corresponden al 25,79 por ciento, con los 152 de hoy.

02:17 Banco Mundial aprueba 506 millones de dólares a Ecuador para atender COVID-19

El Banco Mundial aprobó este jueves 500 millones de dólares en un préstamo de libre disponibilidad para respaldar la respuesta del Gobierno de Ecuador a la emergencia del coronavirus y una donación por otros 6 millones de dólares para atender la migración venezolana, informó el organismo multilateral.

El préstamo, que recibió el visto bueno del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, es el segundo de una serie de tres operaciones de Financiamiento Programático para Políticas de Desarrollo, indicó la institución en un comunicado difundido en Washington, en el que detalla que el primer monto se desembolsó en junio de 2019.

02:11 Perú trabaja en una prueba para diagnosticar COVID-19 en menos de una hora

Perú está trabajando en una prueba molecular para diagnosticar COVID-19 en menos de una hora, informó este jueves el Ministerio de Salud (MINSA).

"El Instituto Nacional de Salud (INS) creó una prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19 que brinda resultados en menos de una hora", indica un comunicado del MINSA. El biólogo genetista del INS, Eduardo Juscamayta, creador de la prueba que se está investigando, explicó que ésta se desarrollará y validará con el método RT-LAMP, que permite la detección y una alta cantidad de copias de una región específica del genoma del virus.

02:05 Delta y LATAM cierran acuerdo para abarcar todo el continente americano

Las aerolíneas Delta (Estados Unidos) y LATAM (Chile) confirmaron la firma de un acuerdo comercial bilateral transamericano con el objetivo de abarcar en la combinación de sus vuelos la amplitud de los viajes de todo el continente americano.

Así lo confirmó LATAM a través de un comunicado en el que explicó que, a falta de las autorizaciones regulatorias necesarias, esta alianza permitirá combinar las rutas entre Suramérica y Norteamérica. "Mientras seguimos enfocados en manejar la crisis de COVID-19, y proteger la seguridad y bienestar de nuestros pasajeros y trabajadores, también tenemos que mirar hacia el futuro para garantizar la sostenibilidad de largo plazo del grupo", indicó el director ejecutivo de LATAM, Roberto Alvo.

01:30 Investigación no halla ventajas ni daños en uso de hidroxicloquina contra COVID-19

Un estudio realizado en hospitales de Nueva York no encontró evidencia de daños o beneficios del uso de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria, con pacientes con coronavirus gravemente enfermos.

"El riesgo de intubación o muerte no fue significativamente mayor o menor entre los pacientes que recibieron hidroxicloroquina que entre los que no lo hicieron", dijeron los autores del estudio. La investigación, publicada el jueves en The New England Journal of Medicine, "no debería servir para descartar el beneficio ni el daño del tratamiento con hidroxicloroquina", según señalaron sus autores.

01:29 El COVID-19 sumerge a Manaos en el caos: "No estábamos preparados para esto"

Manaos, la capital del estado brasileño del Amazonas, vive sumida en el caos. Sus hospitales están en colapso y los servicios funerarios trabajan sin descanso ante el creciente número de víctimas por COVID-19 en la región, que oficialmente llega a los 806.

"No estábamos preparados para esto", lamentó Lenise Trindade, responsable de SOS Funeral, una iniciativa del gobierno municipal de Manaos que ofrece servicio gratuito a personas vulnerables con dificultades económicas para afrontar los costes de los servicios funerarios.

01:27 América se acerca a 100.000 muertes por COVID-19 sin ver aún pico de contagio

América se acerca este jueves a las 100.000 muertes por la pandemia del coronavirus, mientras gran parte del continente aguarda todavía el pico de contagios e intenta mantener sus planes graduales de reapertura económica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el mundo reporta ya más de 254.000 fallecidos, mientras que los casos confirmados se aproximan a los 3,7 millones.

01:24 Florida lanza app bilingüe para rastrear COVID-19 ante aumento de casos

El gobierno de Florida (EE. UU.) urgió a sus ciudadanos a llenar una encuesta sobre su estado de salud, precauciones y contacto con contagiados del COVID-19 a través de la nueva aplicación en inglés y español StrongerThanC19 para dirigir de forma más eficientes los recursos para controlar la pandemia.

La idea es "rastrear y frenar" la propagación de COVID-19 en Florida, señaló el Departamento de Salud de Florida (DOH). La información recopilada por la aplicación se utilizará para ayudar a informar y mejorar la respuesta del estado a COVID-19, explicó Scott Rivkees, cirujano general de Florida.

01:23 Brasil suma 610 muertes por coronavirus en un día y total llega a 9.146

Brasil contabilizó 610 nuevas muertes a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de decesos ascendió a 9.146, mientras que los casos confirmados sobrepasaron los 135.000 en el país, informó este jueves el Ministerio de Salud.

Se trata de la tercera jornada consecutiva en la que el número diario de fallecidos por COVID-19 se sitúa en la barrera de los 600, tras alcanzar el récord de 615 muertes la víspera, en línea con la expectativa de las autoridades sanitarias de que el inicio del pico de la pandemia tendría lugar entre mayo y junio.

00:54 Restaurantes bolivianos buscan mantenerse con repartos a domicilio en cuarentena

Una docena de jóvenes se prepara a todo vapor en el restaurante Manq'a, de La Paz, para lanzar el servicio de delivery. El negocio languidece tras siete semanas de cuarentena por el coronavirus y obliga a una reingeniería.

Aunque el servicio de comida a la puerta no es nuevo, ahora representa la única vía de reactivación y subsistencia. Como Manq'a, una treintena de negocios similares de la capital boliviana reabrirán sus cocinas esta semana para prestar un servicio acorde al distanciamiento social.

00:32 Madrid reabre este viernes parques pequeños y mantiene cerrados 19 grandes

El Ayuntamiento de Madrid abrirá desde primera hora de la mañana de este 8 de mayo los parques pequeños de los distritos, mientras que por "prudencia" y para evitar aglomeraciones se mantendrán cerrados los 19 parques de mayor tamaño.

A diario abrirán los parques de los distritos pero por el momento no lo harán las grandes zonas verdes como el Retiro, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo o Madrid Río. También permanecerán cerradas las áreas deportivas y los espacios de juego infantiles.

00:30 Casi el 60% de los enfermos por COVID-19 en Panamá ya se ha recuperado

Casi el 60 por ciento de las personas contagiadas por el nuevo coronavirus que provoca el COVID-19, del total de 7.731 casos positivos confirmados en el país, se ha recuperado de la enfermedad, informaron este jueves las autoridades.

Son 3.618 pacientes recuperados clínicos y 859 por pruebas de laboratorio, para un total de 4.477, según los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud (MINSA) actualizados hasta el miércoles.

00:29 Perú se acerca a 60.000 casos y Gobierno reconoce gran desacato de cuarentena

Perú se acercó este jueves a los 60.000 casos detectados y superó los 1.600 muertos por la epidemia de COVID-19, mientras que el Gobierno aceptó que existe un gran desacato a las restricciones de la cuarentena impuesta ya hace 53 días en el país.

El reporte oficial del Ministerio de Salud (MINSA) mantuvo en unos 3.700 los nuevos casos detectados diariamente durante esta semana, en la escalada más intensa de la enfermedad desde que el pasado 6 de marzo se informó del primer caso.

00:27 Contagios masivos de coronavirus en geriátrico de Buenos Aires

Un grupo de 25 ancianos de un geriátrico de Buenos Aires fue trasladado el jueves a hospitales al detectarse que están contagiados del coronavirus que provoca el covid-19, comprobaron periodistas de la AFP.

"Apareció un caso que dio positivo de un empleado. Ahora estamos retirando a 25 contagiados de los 40 residentes, aunque están asintomáticos", dijo un médico en la puerta del asilo en el barrio residencial de clase media de la Recoleta.

00:25 Nicaragüenses saturan línea COVID-19 en busca de información sobre pandemia

La línea telefónica estatal 132, destinada a brindar información oficial sobre COVID-19 en Nicaragua, ha sido saturada con decenas de miles de llamadas de personas que quieren saber sobre la pandemia, dijo este jueves una fuente gubernamental.

En un mes de existencia, la línea 132 registra "más de 110.000 llamadas recibidas de nuestro pueblo”, afirmó la vicepresidenta del país y primera dama, Rosario Murillo, en su alocución diaria.

00:15 Ministro de Economía de Brasil teme "colapso" por medidas de aislamiento social

El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, advirtió este jueves que las medidas de aislamiento decididas por varios gobernadores para combatir el coronavirus pueden provocar un "colapso" económico y social en un plazo de un mes.

"Aunque el pueblo tenga dinero en la mano, dentro de unos 30 días puede empezar a haber carencias en las estanterías [de las tiendas] y a desorganizarse la producción, entrando en un sistema de colapso económico, de desorden social", declaró Guedes.

00:14 Pandemia deja sin trabajo hasta 8,1 millones de mexicanos, revela estudio

Entre 5,2 y 8,1 millones de mexicanos perdieron su empleo, no pudieron salir por ingresos o "fueron descansados" por sus empresas ante la pandemia, reveló este jueves la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19).

El 10,8 por ciento de la población mexicana estaba en esta situación en la primera quincena de abril, afirmó el estudio del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana y de la consultora Quantos.

00:13 Ecuador cesa equipo militar y policial que retira a muertos en casas por la pandemia

El gobierno de Ecuador anunció este jueves que desactivará un equipo de policías y militares creado para retirar los cuerpos de personas que fallecieron en sus casas en Guayaquil, luego de que los servicios de emergencia colapsaran en esa ciudad fuertemente golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus.

El Ejecutivo había declarado en marzo como zona de seguridad a la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, para que los militares asumieran el control en esa jurisdicción, epicentro del coronavirus en el país.

00:12 Las muertes por COVID-19 en Cataluña se elevan a 10.965, 134 las últimas 24h.

Las personas muertas por la COVID-19 o con sospechas de padecer la enfermedad en Cataluña se elevan a 10.965, según los datos facilitados por las empresas funerarias a la Generalitat, con el fallecimiento de 134 nuevas víctimas en las últimas 24 horas.

El departamento de Salud ha informado de que 3.228 personas han perdido la vida en una residencia, 142 en un centro sociosanitario, y 599 en sus casas, mientras el resto son personas fallecidas en hospitales o se trata de casos no clasificables por falta de información.

00:11 Uruguay ve "con buenos ojos" que naviera evacue a tripulación del Greg Mortimer

El gobierno uruguayo ve "con buenos ojos" que la naviera australiana propietaria del crucero Greg Mortimer, anclado frente a Montevideo con decenas de casos de COVID-19 a bordo, evacue a parte de su tripulación, dijo este jueves el canciller Ernesto Talvi.

"Le hicimos saber a la empresa de cruceros que el gobierno vería con buenos ojos que empiecen a evacuar a la tripulación no indispensable del Greg Mortimer y, si es necesario, reemplazarla", informó Talvi en su cuenta de Twitter.

00:10 Policía hondureña desaloja a grupo que impide entierro de muerto por COVID-19

La Policía Nacional de Honduras reprimió este jueves en Tegucigalpa con gas lacrimógeno a un grupo de pobladores de un barrio en el extremo oriental de la capital, que se opusieron al entierro de una víctima de COVID-19 en un cementerio de esa localidad.

El enfrentamiento se inició cuando, según imágenes difundidas por la televisión local, elementos del Policía hondureña ingresaron al barrio La Era para sepultar a una persona que supuestamente falleció por coronavirus.

00:09 Adentrarse en la vida de edificios históricos de Nueva York sin salir de casa

Más allá de los icónicos rascacielos de Nueva York como el Empire State o el Chrysler, emblemáticos museos como el MoMa u obras de ingeniería como el puente de Brooklyn, la ciudad esconde miles de edificios, barrios y calles declarados históricos y que ahora se pueden consultar gracias a un mapa interactivo recientemente actualizado y que fue anunciado este jueves.

La Comisión de Protección de Monumentos de la ciudad ha puesto a disposición un mapa de Nueva York, en la dirección web www.landmarks.nyc, donde el visitante puede ver resaltados en colores los edificios más destacados.

00:08 El real se hunde después de la reducción de las tasas en Brasil

El real se desvalorizó a nuevos mínimos frente al dólar a consecuencia del recorte superior al esperado de la tasa básica decidida por el Banco Central de Brasil (BCB) para enfrentar la pandemia de coronavirus, indicaron analistas.

A fines de la tarde, el dólar cerró a 5,836 reales, frente a 5,704 del martes. Durante la jornada, llegó a 5,87 reales. En lo que va del año, la divisa brasileña, que a fines de diciembre se cotizaba a 4,01 reales, se depreció un 45 por ciento.

00:07 La temporada ciclónica será aún más activa de lo previsto y con el COVID-19

La compañía privada de servicios meteorológicos AccuWeather actualizó este jueves sus pronósticos para la temporada ciclónica 2020 en la cuenca atlántica, porque, aunque anunció que iba a ser por encima de lo normal, se quedó corta en las cifras de tormentas tropicales y huracanes.

En el pronóstico que actualiza el del 25 de marzo se agregan dos posibles tormentas tropicales para dejar un rango de 14 a 20, de las cuales entre 7 y 11 llegarán a ser huracanes, también dos más.

00:06 Multinacional chilena CENCOSUD renuncia a ayuda estatal tras polémica

El grupo chileno CENCOSUD, con presencia en varios países de América Latina, informó este jueves que dio marcha atrás en su decisión de acogerse a una ley promulgada por la emergencia del coronavirus para suspender a miles de sus trabajadores durante la crisis.

La ley de Protección del Empleo fue aprobada en el Congreso como una medida de emergencia para las empresas afectadas por la pandemia. En este marco los empleados pueden acogerse al seguro de cesantía sin poner término a su contrato laboral. La normativa estaba pensada principalmente para las pequeñas empresas, de forma de preservar empleos en el caso de firmas cerradas por las medidas de confinamiento contra el coronavirus. Al mismo tiempo que se conoció que CENCOSUD se acogía a esta normativa, la multinacional decidía repartir entre sus accionistas el 80 por ciento de las utilidades del año 2019, generando gran polémica.

00:05 Uber pierde 2.946 millones en plena pandemia, el triple que el año pasado

La multinacional estadounidense de vehículos compartidos Uber anunció este jueves unas pérdidas de 2.946 millones de dólares entre enero y marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia mundial de COVID-19, unos números rojos tres veces mayores que los 1.016 millones del mismo período del año pasado.

Pese al incremento de las pérdidas, la compañía con sede en San Francisco (California, EE.UU.) vio durante los pasados tres meses cómo aumentaba su facturación interanual, que pasaba de los 3.099 millones de dólares ingresados a principios de 2019 a los 3.543 millones actuales.

00:04 Entierros inmediatos y prohibición de velatorios alerta a los nicaragüenses

Órdenes de entierro inmediato, la prohibición de velatorios, la presencia de policías y/o funcionarios del Ministerio de Salud durante el sepelio o personas que han muerto de forma súbita en las calles mantienen en alerta a Nicaragua, donde las autoridades solo reconocen 16 casos y cinco fallecidos por COVID-19.

En el departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, dos hombres que pertenecen a la población más vulnerable fallecieron de forma súbita en los últimos tres días, algo inusual en el país centroamericano en medio de la pandemia del coronavirus.

00:03 OMS vaticina hasta 190.000 muertos en África por coronavirus en un año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) vaticina que entre "83.000 y 190.000 personas en África podrían morir de COVID-19 y entre 29 y 44 millones podrían resultar infectadas durante el primer año" de la pandemia.

Este sería el balance de la pandemia "si las medidas de confinamiento fracasan", alerta un nuevo estudio de la oficina regional de la OMS para África, según un comunicado recibido en Brazzaville, sede regional de la organización.

00:02 América expresa respaldo a estrategias del IICA frente a la pandemia

Países de América expresaron este jueves un amplio respaldo a las estrategias del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como el acompañamiento virtual, así como las medidas de austeridad y flexibilidad en la operación, para enfrentar los desafíos de la pandemia del COVID-19.

La Comisión Consultiva Especial para Asuntos Gerenciales (CCEAG), que asesora a la Dirección General del IICA, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua y Santa Lucía destacó el trabajo realizado en las reformas emprendidas en un período corto de tiempo e implementadas de manera proactiva.

00:01 EE. UU. podría cooperar con la OMS a pesar de polémica sobre coronavirus, dice Pompeo

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, se mostró abierto el jueves a la participación de su país en los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la poliomielitis y otras enfermedades, a pesar de congelar sus fondos por accionar ante la pandemia del nuevo coronavirus.

El 14 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que cortaría el dinero que Estados Unidos destina al organismo de la ONU, al que acusó de actuar demasiado tarde en la pandemia del COVID-19 y de aceptar sin cuestionamientos la versión de China, país en el que se detectó por primera vez el virus.

00:00 Trump ordena test diarios en la Casa Blanca tras contagio de asistente

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó exámenes diarios en la Casa Blanca después de que se conociese el contagio de uno de sus asistentes personales, a la vez que instó a una revisión de las directrices federales con diferencias para zonas rurales y urbanas de cara a la reapertura de la actividad en medio de la pandemia del coronavirus.

"He tenido muy poco contacto con esta persona (...) Acabo de tener un examen, como ya habrán oído, de hecho hice uno ayer y otro hoy, y fue negativo", explicó Trump en declaraciones a los periodistas durante su reunión con el gobernador de Texas, Greg Abbott.

