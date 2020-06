+++ Coronavirus, minuto a minuto: Guatemala autoriza nuevas deportaciones desde EE.UU. +++

Todas las actualizaciones en Horario del Centro de Europa (CET, por sus siglas en inglés).

07:28 Costa Rica registra onceava muerte por COVID en mujer de 26 años

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este lunes que una mujer de 26 años, que no presentó síntomas, es la oceava víctima mortal por el COVID-19 en el país, diagnóstico que se obtuvo luego de que la paciente falleciera.

Según el informe oficial, la mujer presentaba como único factor de riesgo que era asmática, fue llevada a un centro de salud de Guatuso (norte), provincia de Alajuela, debido a un sangrado vaginal y murió el pasado 30 de mayo sin presentar síntomas respiratorios.

"El hallazgo del virus se registra post mortem. El informe judicial indica que la paciente fue declarada como fallecida en la Clínica de Guatuso el 30 de mayo. Según el testimonio de un familiar que consta en el expediente médico, la paciente no tuvo sintomatología respiratoria, fue llevada por su familia a la clínica ante un sangrado vaginal", indicó el Ministerio de Salud.

07:15 California permite que cines abran al 25 % de su capacidad

California, el estado más poblado de Estados Unidos y sede de Hollywood, permitirá que los cines abran al 25 % de su capacidad desde el 12 de junio, luego de más de tres meses cerrados por el coronavirus.

Según una guía publicada este lunes, la apertura limitada se extenderá durante dos semanas y comenzará a ampliarse gradualmente a tiempo para el primer gran estreno del verano, "Tenet", la nueva película de Christopher Nolan que llegará a cines el 17 de julio.

Al estreno de esta cinta seguirán los de "Mulan", el 24 de julio, "The Spongebob Movie: Sponge on the Run" y "Wonder Woman 1984", el 14 de agosto.

De esta manera, reabrirían las salas de Los Ángeles, la ciudad más importante para la industria cinematográfica que ha quedado completamente paralizada por el coronavirus.

07:07 Junta demanda a Puerto Rico por contratos de compras en pandemia

Una junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico demandó el lunes al gobierno del territorio estadounidense y pidió al tribunal que le ordene entregar documentos relacionados con una fallida compra multimillonaria de pruebas diagnósticas del COVID-19 y otros suministros médicos.

La junta señaló que solicitó los documentos hace dos meses y que, aunque el gobierno ha revelado alguna información, ha “ignorado completamente” los repetidos llamados a entregar toda la documentación.

“Las reglas sobre cómo el gobierno gasta dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, también bajo la inmensa presión de las emergencias”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, en un comunicado.

06:57 Bolsonaro habría alterado cifra de muertes por coronavirus para reportar menos

El Ministerio de Salud de Brasil habría reducido la cifra de muertes por coronavirus en el balance diario del domingo anterior, a pedido del presidente Jair Bolsonaro, reveló este lunes la publicación local "Estadao".

Según la versión periodística, que no ha sido confirmada por el gobierno brasileño, Bolsonaro pidió que los documentos oficiales reflejaran menos de 1.000 fallecimientos por día.

El domingo, el Ministerio de Salud publicó cifras divergentes de muertes y contagiados en dos informes difundidos con pocas horas de diferencia. El primero informó de 1.382, el segundo 525, una diferencia de 857. El segundo reportó a su vez 6.000 contagios más y no mencionó el número total de fallecidos por la pandemia.

06:20 Guatemala autoriza nuevamente deportaciones de EE.UU.

Guatemala volverá a aceptar vuelos con migrantes guatemaltecos deportados desde Estados Unidos a partir del martes, luego de que 186 personas expulsadas de ese país llegaran contagiadas de COVID-19, informó la cancillería.

Patricia Letona, vocera de la cancillería, indicó que los aviones arribarán el martes y el jueves con grupos reducidos de aproximadamente 50 personas. No informó sobre los procedimientos sanitarios que el país centroamericano solicitó para autorizar la reanudación de los vuelos.

“Ya solicitamos la información específica respecto a la coordinación con CDC (la oficina en Guatemala de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) y los protocolos de salud que se aplicarán”, dijo.

Según la cancillería, un total de 5.457 guatemaltecos están bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), de los cuales 2.577 tienen orden final de deportación y 2.880 todavía están sujetos a un proceso pendiente.

Para la próxima semana se programaron vuelos para los días lunes y jueves.

06:12 Ecuador dispone regreso de funcionario que violó estado de alarma en Madrid

La Cancillería de Ecuador informó este lunes de que ha dispuesto el regreso inmediato al país de un funcionario de su consulado en Madrid, al que abrirá un proceso disciplinario por haber vulnerado el distanciamiento social en una reunión con varias personas.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dio a conocer que había "dispuesto el inmediato retorno al país del funcionario administrativo del consulado del Ecuador en Madrid, que participó este fin de semana en una reunión social".

En ese encuentro, añade la nota en base a informaciones de la Policía local, "se faltó al debido respeto a las normas de distanciamiento y reunión de personas vigentes en esa ciudad".

"El Ministerio abrirá un proceso de régimen disciplinario al funcionario, conforme a las disposiciones legales ecuatorianas", concluye la escueta nota.

06:00 Retorna a Cuba la brigada que combatió coronavirus en Italia

Una brigada de médicos cubanos que participó durante más de dos meses en la lucha contra el COVID-19 en Lombardía, la región de Italia más castigada por la pandemia, regresó este lunes a La Habana, donde les dio la bienvenida el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel.

La brigada de 52 sanitarios integrada en el contingente internacionalista Henry Reeve -especializado en situaciones de desastres y graves epidemias- fue la primera en salir de Cuba para asistir en el control de la pandemia a solicitud de las autoridades italianas.

El recibimiento a la brigada de 36 doctores, 15 enfermeros y un especialista en logística en el aeropuerto habanero José Martí contó con una amplia cobertura mediática en el país caribeño, aunque estuvo marcado por estrictas medidas de bioseguridad de acuerdo a los protocolos establecidos.

05:18 Se reanuda en Quito construcción de metro para operar en 2021

El Municipio de la capital ecuatoriana anunció este lunes que se ha reanudado la construcción del Metro de la ciudad, una obra que debía inaugurarse este año, pero cuya operación tardará hasta el primer trimestre de 2021 por el retraso que generó la cuarentena del coronavirus.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recorrió hoy la obra para constatar que se cumplieran las normas de seguridad laboral establecidas para evitar la propagación del coronavirus, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre esas medidas de seguridad sanitaria se incluyen el registro de temperatura corporal del personal, la desinfección de los operarios al ingreso en la obra, la realización de las pruebas PCR, el uso de mascarillas, el lavado de manos cada tres horas, el uso de trajes de seguridad industrial y el distanciamiento de dos metros entre las personas, entre otras.

05:07 El fútbol en México podría regresar a puerta cerrada

La Liga del fútbol mexicano, que primero detuvo su calendario y luego optó por cancelar el torneo Clausura 2020 por la pandemia de la COVID-19, podría regresar a la actividad con partidos a puerta cerrada, como ocurre en la Bundesliga alemana, explicó este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.

"En este momento hay semáforo rojo y no podría haber, de modo alguno, juegos (partidos) a puertas abiertas, no podrían tener público", dijo López-Gatell en conferencia de prensa

Agregó que lo más probable que podría darse en México sería "un esquema como otras ligas de fútbol y otras ligas deportivas en el mundo que empiezan con escenarios a puertas cerradas".

"El riesgo es menor dado que, aunque hay interacción de jugadores, esa interacción es menos densa de lo que puede pasar con el público", precisó.

04:50 Costa Rica atraviesa la segunda ola pandémica del coronavirus

Las autoridades de Costa Rica informaron el lunes que el país atraviesa la segunda ola pandémica del coronavirus SARS-CoV-2 e insistieron en el llamado a la población y a los empresarios, a cumplir con las medidas higiénicas y preventivas para evitar la transmisión comunitaria.

"En estos momentos estamos en la segunda ola pandémica (...) Esta ola pandémica tiene características diferentes a la primera. Estamos teniendo una focalización importante en trabajadores del sector agrícola, empresas empacadoras y con riesgo en el sector de la construcción", dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas.

Los datos presentados por el funcionario muestran una curva ascendente. La semana pasada hubo 216 casos positivos de la COVID-19, la anterior a esa 129 y las que le precedieron a esa fueron 65, 73, 47, 40 y 38, que fue el punto más bajo de la ola anterior.

Este lunes Costa Rica contabilizó 24 casos nuevos, para un total de 1.342 desde que se diagnosticó el primero el 6 de marzo pasado.

04:20 México supera los 120.000 contagios y 14.000 decesos

México superó este lunes los 120.000 contagios y los 14.000 decesos por la COVID-19 con el registro de 2.999 nuevos casos y 354 fallecimientos, informaron las autoridades sanitarias.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo al presentar el informe diario que el país tiene a día de hoy 120.102 contagios y 14.053 muertes acumuladas desde el inicio de la pandemia de nuevo coronavirus, el pasado 28 de febrero.

Los 2.999 casos nuevos representan la cifra más baja desde que el pasado 4 de junio se alcanzó en el país un pico de 4.442 contagios en un sólo día.

Los casos acumulados en las últimas 24 horas aumentaron el 2,6 % con respecto a los 117.103 del día anterior, en tanto que en los decesos el aumento fue de un 2,5 % en comparación con los 13.699 contenidos en el reporte previo.

04:09 Prensa: venezolanos al frente de manejo de COVID-19 en El Salvador

Dos venezolanos son los encargados de la mesa de crisis de la pandemia del coronavirus y de las pruebas del COVID-19, cuando, por ley, esas funciones le corresponde al Ministerio de Salud "tutelarlas", según lo publicó este lunes la versión en línea del Diario de Hoy, elsalvador.com.

Dicho medio, que basa su información en un reporte que fue divulgado recientemente, indica que el Gobierno ha delegado funciones que no le corresponden por ley a terceros, en este caso a los suramericanos Sara Hanna y Miguel Arvelo, para el manejo de pruebas de COVID-19.

De acuerdo con lo informado, son ellos (los suramericanos) quienes deciden sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y quienes han ordenado no dar resultados a pacientes que lo soliciten.

"Lo anterior quedó expuesto en el memorando 2020-9200-200, con fecha de envío de 1 de junio pasado a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, firmado por la coordinadora de Virología, Delmy Lisseth Recinos de Valdez; la jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública, Ruth Carolina Vasquez Cordova, y la jefa de Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Mónica Jeannette Barahona", afirma el medio.

04:04 Panamá registra 398 defunciones y 16.854 casos de la COVID-19

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reportó este lunes cinco muertes más y 429 casos de COVID-19, que hacen un total de 398 defunciones y de 16.854 contagios de la enfermedad, a 91 días de haberse detectado la pandemía en el país.

La actualización de datos epidemiológicos del Ministerio de Salud señala que del total de casos se han logrado recuperar 10.041 pacientes (62 %).

En aislamiento domiciliario se encuentran 5.628 personas, de las que 686 han sido llevadas a hoteles que funcionan como hospitales, en tanto que hospitalizados hay 427 pacientes, 340 en sala general y 87 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional.

03:40 Unicef: Jóvenes de Nicaragua creen que falta preparación ante pandemia

La mayoría de jóvenes en Nicaragua creen que sus comunidades no están preparadas para enfrentar la pandemia de COVID-19, según una encuesta presentada este lunes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De acuerdo con el estudio, el 59 % de los jóvenes encuestados “piensa que su comunidad no está preparada para enfrentar la pandemia”, y el 45,9 % dijo sentirse en riesgo de contraer la COVID-19.

La encuesta se realizó por redes sociales a 1.022 adolescentes y jóvenes de entre 18 y 24 años, en 16 de las 17 jurisdicciones de Nicaragua, durante las dos últimas semanas de abril pasado y la primera de mayo, indicó Unicef, en la ficha técnica.

La investigación tuvo como objetivo conocer la percepción del riesgo de los jovenes y adolescentes sobre la pandemia, y su comportamiento social ante la misma, señaló el organismo.

03:11 Retornan 88 hondureños y cinco mexicanos en vuelo especial

Un grupo de 88 hondureños y cinco mexicanos que estaban varados en México por el COVID-19 regresaron este lunes a Honduras en un vuelo especial desde México, informó la Cancillería hondureña.

Entre los viajeros figuran estudiantes y familias completas de hondureños que viven en México y solicitaron ayuda al gobierno de su país para regresar a Honduras, indicó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa.

El ministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Embajada de Honduras en México, Raúl Matamoros, dijo que el grupo retornó a San Pedro Sula, ciudad en el norte del país, en un vuelo privado "a bajo costo".

03:00 Presidente de México no se hará test pese a casos en su equipo

A pesar de que un miembro cercano de su gobierno dio positivo al coronavirus, el presidente mexicano Andrés Manuel López dijo el lunes que no piensa realizarse la prueba aunque estaría reconsiderando una próxima gira por el país y un viaje a Estados Unidos.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el domingo por la noche que había dado positivo al virus dos días después de compartir con López un evento público en Tabasco, en el sureste, y en otros eventos públicos en las últimas semanas.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

02:48 Huelga y saturación en los hospitales de Ciudad de Guatemala

El personal sanitario de un hospital de campaña de Ciudad de Guatemala se declaró este lunes en sesión permanente por falta de salarios, mientras médicos de otro hospital en la urbe del país denunciaron la saturación total de sus instalaciones.

En rueda de prensa, miembros del personal del hospital de campaña Parque de la Industria aseguraron a periodistas que entraban en sesión permanente por la falta de pago para al menos 40 médicos.

"Nos declaramos desde el día de hoy en sesión permanente, no descuidando la atención de pacientes sintomáticos moderados y críticos que ameriten una atención inmediata", dijo un portavoz del personal sanitario.

"Dicha medida continuará vigente hasta que se resuelvan los puntos ya conocidos", añadió el médico.

El hospital de campaña, ubicado en un centro de convenciones, fue levantado en marzo y abril pasado por el Gobierno de Guatemala para atender exclusivamente a pacientes con COVID-19. Actualmente cuenta con aproximadamente 20 contagiados en sala de cuidados intensivos.

02:17 EE.UU. supera los 110.900 muertos y 1,95 millones de contagios

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 1.956.499 casos confirmados de COVID-19 y la de 110.932 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 378.799 casos confirmados y 30.417 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.877 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 164.497 casos confirmados y 12.214 fallecidos, Massachusetts con 103.626 contagios y 7.353 decesos y Pensilvania, que ha reportado 80.339 positivos por coronavirus y 5.953 muertos.

Otros estados con un gran número de fallecidos son Illinois con 5.924, Michigan con 5.895, California con 4.641 y Connecticut, con 4.084.

02:03 América afronta la "situación más compleja" por derrumbe económico

América, que con casi 3,2 millones de contagiados y unos 180.000 muertos es la zona del planeta con la "situación más compleja" por el coronavirus, cuenta hoy cada centavo en sus arcas después de que el Banco Mundial alertara de que la economía global caerá un 5,2 % este año por el virus, un nivel al que no llegaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El impacto de la pandemia, que todavía no llega a lo alto de la ola en el continente, arrastrará a los países a una crisis que probablemente "dejará cicatrices duraderas y planteará gigantes desafíos globales", dijo hoy la vicepresidenta de Crecimiento Equitativo del BM, Ceyla Pazarbasioglu.

Al presentar el informe semestral de "Perspectivas Económicas Globales", la experta señaló que Latinoamérica será, con el 7,2 %, la región con el desplome más pronunciado en sus haciendas, el mayor en más de dos décadas.

01:54 Colombia pasa de 40.000 casos y las muertes se desbordan en Barranquilla

Colombia pasó este lunes los 40.000 contagios de coronavirus con la confirmación de 1.483 casos nuevos, mientras que las muertes llegaron a 1.308 tras el registro de 49 fallecidos, 17 de ellos en la caribeña Barranquilla.

Según el boletín diario del Ministerio de Salud, el país tiene en total 40.719 casos, de los cuales 22.984 están activos.

La entidad sanitaria también informó de la recuperación de 1.105 personas, con lo cual la cifra de curados nacionales ascendió a 16.427.

La mayor cantidad de casos nuevos está en Bogotá, ciudad en la que fueron contados 443 contagios, seguida de los registrados en los departamentos del Atlántico, cuya capital es Barranquilla (262), y Valle del Cauca (253).

01:44 Abrirán malls uruguayos tras dos días sin casos de COVID-19

Los centros comerciales uruguayos se preparaban el lunes para reabrir sus puertas tras haber registrado dos jornadas libres de contagios de coronavirus.

Los comercios volverán a operar el martes con horario reducido, control de temperatura y disposición de alcohol en gel en la puerta. Además se exigirá uso de tapabocas, atención preferencial para mayores de 65 años y distancia física.

El domingo se informó que tras haber realizado 403 pruebas de detección de COVID-19 no se detectó ningún caso nuevo. El lunes tampoco hubo. Actualmente hay 84 personas infectadas con la enfermedad, mientras que 738 ya se recuperaron y restan cuatro pacientes en cuidados intensivos. En total se registraron 1.040 casos positivos después de realizar casi 50.000 en una población de tres millones y medio de habitantes.

01:35 Salón de la Fama de la NFL volverá el miércoles a la actividad

Canton (Ohio, EE.UU.), 8 jun (EFE).- El Salón de la Fama de la NFL reabrirá sus puertas al público este miércoles tras haber estado cerrado desde el pasado 16 de marzo por la pandemia del coronavirus.

Este ha sido el cierre más largo de su historia después de que apenas había estado sin actividad por dos días consecutivos.

El presidente y CEO del Salón de la Fama, David Baker, informó este lunes que se ha necesitado de "una gran revisión" de cara a preparar el museo al público bajo los nuevos protocolos de seguridad sanitaria.

El Salón ha sido autorizado por funcionarios estatales y locales de salud en el estado para su reapertura.



01:23 Reportan más recuperados que infectados en Perú

El número de afectados por el COVID-19 recuperados de la enfermedad en las últimas 24 horas en Perú ascendió a 3.337, frente a los 3.181 nuevos infectados con el virus, según reveló este lunes el reporte diario del Ministerio de Salud sobre la evolución del coronavirus SARS-Cov-2 en el país.

Con esa cifra de altas médicas, el número total de enfermos recuperados en Perú se elevó a 89.556 casos, mientras que la cifra de contagios en la nación suramericana asciende a 199.696 casos, desde el 6 de marzo en que se reportó al primer infectado.

Ver el video 02:00 Compartir Peruanos desafían la cuarentena Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3crjY Perú registra nuevo récord de contagios diarios

Las autoridades sanitarias han realizado 1.203.985 muestras de descarte de la enfermedad, unas 12.029 en las últimas 24 horas, que han arrojado más de un millón de resultados negativos.

01:12 Trump retomará sus mitines de campaña en las próximas dos semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere retomar sus mitines de campaña en las próximas dos semanas, tras interrumpirlos por la epidemia de coronavirus.

Aunque la decisión parece tomada, aún se desconoce dónde se celebrarán esos mítines y en qué condiciones, informó este lunes su equipo de campaña, confirmando informaciones del medio estadounidense Politico.

Según esa fuente, el presidente y su equipo están convencidos de que las grandes manifestaciones contra el racismo que han tenido lugar en los últimos días en todo el país eclipsarán las críticas de sus adversarios sobre el regreso de los mitines, que algunos consideran prematuro.

00:55 Nueva York comienza a reabrir pero la pandemia empeora en el mundo

La ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, comenzó a reabrir este lunes su golpeada economía luego de un confinamiento de tres meses, mientras la Organización Mundial de la Salud alertó que la situación por la pandemia está "empeorando" en el mundo.

La enfermedad covid-19, que ha dejado más de siete millones de infectados y más de 404.000 muertes en todo el planeta, se agrava en América Latina, especialmente en Brasil, México y Perú, los países más afectados.

"Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra.

00:18 Economía de República Dominicana cayó casi 30% en abril

República Dominicana registró una contracción económica de 29,8% en abril sobre igual mes de 2019 debido al impacto de las medidas de confinamiento para frenar la propagación del nuevo coronavirus, reportó este lunes el Banco Central.

"El impacto adverso en el crecimiento registrado en el mes de abril se prevé sea el punto más crítico de la crisis actual", advirtió la entidad.

Los rubros más afectados fueron los hoteles, bares y restaurantes, cuya actividad se derrumbó 34,1%, seguidos de la construcción que se redujo 24,5% y la minería 11,4%.

Con el resultado de abril, la economía dominicana acumula un retroceso de 7,5% en los primeros cuatro meses de 2020 sobre igual período del año pasado, de acuerdo a los datos oficiales.

00:03 Brasil retira candidatura para sede Mundial de Fútbol femenino 2023

Brasil retiró su candidatura para organizar el Mundial de Fútbol femenino en 2023 por la falta de garantías para el desarrollo del evento en el país, debido a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, según informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Además de retirar su candidatura, el órgano rector del fútbol brasileño anunció su apoyo a la aspiración de Colombia a ser sede del Mundial 2023, con lo que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con un único candidato, "aumenta sus posibilidades en la votación, así como refuerza la unidad que marca la actual gestión de la entidad".

La decisión de la CBF se produjo luego de que la FIFA señalara que el Gobierno de Jair Bolsonaro y las entidades involucradas en la organización del evento no ofrecieran las garantías necesarias para garantizar el Mundial, de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por la entidad deportiva.

