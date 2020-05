+++ Coronavirus minuto a minuto: Europa reabre monumentos y lugares públicos bajo estrictas medidas de protección +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)



11:02 Nuevas medidas en el transporte público británico para evitar aglomeraciones

Los medios de transporte público británico implementan desde este lunes nuevas medidas en trenes y estaciones a fin de controlar que los viajeros mantienen la distancia física exigida para evitar la propagación del coronavirus.

Las compañías de ferrovial en este país han operado hasta ahora servicios reducidos debido a la pandemia, si bien se espera que esta semana más ciudadanos se reincorporen a sus puestos de trabajo como parte de la desescalada en el país, por lo que habrá más trenes funcionando con mayor frecuencia. Actualmente se barajan diferentes medidas, como exigir a los usuarios que reserven franjas horarias para llegar a las estaciones o limitar el número de viajeros en servicios específicos.

Algunos trenes de la compañía Intercity solo aceptarán viajeros que reserva previa y Avanti West Coast ha indicado que no permitirá que haya vagones llenos con más de un tercio de su capacidad. Algunas compañías también han avanzado que bloquearán butacas a fin de asegurar que los pasajeros se distancian y si un servicio se llena en las horas más tempranas, el tren podría no parar en otros destinos de su ruta. (efe).

9:36 Italia reabre hoy comercios y restaurantes y permite movimiento en la región

En Italia desde hoy se permite abrir casi todos los comercios, las playas, restaurantes, hoteles peluquerías y centros de belleza y el libre movimiento en la región sin limitaciones. El Gobierno italiano llegó durante el fin de semana a un acuerdo con las regiones para reabrir casi completamente las actividades comerciales del país y serán ahora los presidentes regionales los que decidirán y tendrán la responsabilidad de las aperturas.

Desde el 25 de mayo se abrirán gimnasios, centros deportivos y piscinas y desde el 15 de junio teatros y cines. Por el momento, algunas regiones como Lombardía, Piamonte y Campania han retrasado las aperturas de restaurantes para permitir a los propietarios de adecuarse a las medidas requeridas. A partir de hoy, los movimientos de personas dentro del territorio de la misma región no estarán sujetos a ninguna limitación y por lo tanto se puede ir a las segundas residencias si se encuentra en la región de residencia o visitar a amigos.

9:28 Grecia entra en tercera fase de desconfinamiento y permite viajar por el país

Grecia entró este lunes (18.05.2020) en la tercera fase de desconfinamiento con el levantamiento de las restricciones de viajar por el interior del país, la apertura de las grandes superficies comerciales y sitios arqueológicos, así como la vuelta a clase de los alumnos de secundaria. También hoy reabrieron los sitios arqueológicos y los zoológicos, así como los gimnasios y centros deportivos.

Habida cuenta del buen desarrollo de la curva epidemiológica, con tan solo 2.800 casos registrados y 164 muertes, las autoridades sanitarias han decidido además adelantar al lunes próximo la apertura de restaurantes, bares y cafeterías al aire libre, prevista inicialmente a partir del 1 de junio. A partir de hoy, se reanudan los servicios de autobuses de largo recorrido, los ferries y el tráfico aéreo doméstico, y los ciudadanos pueden desplazarse de una región a otra y a las islas de Creta y Eubea, las dos más grandes del país, pero hasta la semana próxima se mantienen las restricciones de viajar a las restantes islas.

Todo viaje en transporte público está sujeto al uso de mascarillas y a una serie de restricciones adicionales, como la ocupación al 50 % en el caso de buses y ferries. En los aviones no hay límite de ocupación pero los pasajeros deberán rellenar un formulario sobre su estado de salud, se les medirá la temperatura antes de abordar y se deberá organizar su entrada por turnos en la aeronave. Además, allí donde sea posible los viajeros deberán acudir a pie hasta la aeronave o únicamente por la puerta delantera, en el caso de que haya pasarela de acceso directo.

9:27 Presidenta de Grecia reabre al público la Acrópolis de Atenas

La Acrópolis de Atenas, monumento emblemático de la Antigüedad, reabrió al público este lunes al igual que todos los sitios arqueológicos de Grecia, tras dos meses de cierre por la pandemia del nuevo coronavirus. El acto de reapertura de la colina de la Acrópolis, donde se encuentra el célebre Partenón, fue encabezado por la presidenta del país Katerina Sakellaropoulou, en presencia de algunos periodistas y empleados con mascarillas en sus rostros. (afp).

Acrópolis de Atenas con el Partenón.

9:26 Reabre la Basílica de San Pedro en el Vaticano

La célebre Basílica de San Pedro del Vaticano, cerrada desde el 10 de marzo, reabrió sus puertas este lunes a las 07H00 GMT con la medidas de precaución requeridas a raíz de la pandemia de la COVID-19. En presencia de numerosos policías con mascarillas, un puñado de visitantes, que hizo fila respetando una distancia de dos metros entre uno y otro, ingresaron al templo, corazón del Vaticano, luego de que se les tomara la temperatura y la desinfección de sus manos con gel, y bajo la vigilancia de los "carabinieri". (afp).

8:51 La contaminación en China supera la del año pasado tras vuelta a la actividad

Los niveles de contaminación en China han aumentado por encima de los del pasado año al relajarse las medidas más estrictas para combatir la pandemia del coronavirus, después de que se redujese durante el confinamiento, asegura un estudio internacional publicado este lunes (18.05.2020). "Hay claras señales tempranas de advertencia de que la recuperación de China de la crisis provocada por la COVID-19 está revirtiendo las mejoras en la calidad del aire", afirma el informe realizado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), con sede en Helsinki. (efe).

8:49 Economía japonesa se contrae 0,9 % hasta marzo por COVID-19

La economía japonesa entró en recesión en el primer trimestre del año, por primera vez desde 2015, tras contraerse un 0,9 % debido a la epidemia del coronavirus y acumular dos trimestres consecutivos en negativo, según los datos preliminares publicados este lunes por el Gobierno. El descenso intertrimestral registrado por el producto interior bruto (PIB) nipón tiene lugar tras su caída del 1,9 % entre los pasados meses de octubre y diciembre, debida a su vez a la nueva subida del impuesto sobre el consumo y a las malas condiciones meteorológicas. En términos interanuales, el PIB nipón cayó un 2,0 % entre enero y marzo, según los datos preliminares y ajustados a la inflación publicados hoy por el Ejecutivo nipón. (efe).

Campo de tulipanes con el trasfondo del monte Fuji, en Japón.

7:41 Monte Fuji cierra sus rutas de subida este verano para evitar contagios

El icónico monte Fuji, símbolo de Japón, cerrará este verano sus cuatro rutas principales de escalada para evitar la propagación de la COVID-19 entre los montañistas. La prefectura nipona de Shizuoka, que gestiona tres de las cuatro rutas principales hacia el pico más alto de Japón, anunció este lunes que no abrirá ninguno de los caminos, lo que se suma a un aviso similar realizado con anterioridad por la prefectura de Yamanashi sobre el sendero restante. En los pasados veranos, grandes cantidades de montañeros ascendieron hacia la cumbre de 3.776 metros de altura en la temporada oficial de escalada, entre el 10 de julio y el 10 de septiembre, cuando gran parte de la nieve suele estar derretida y el peligro de la subida es menor. (efe).

7:32 El presidente Bukele dice que "no es tiempo de abrir" economía en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este domingo que el país no está preparado para retomar las actividades económicas por el avance del COVID-19 y desoyó la petición de los empresarios de reabrir gradualmente la economía.

"No es tiempo de abrir (la economía), por más que griten los empresarios, no es tiempo de abrir. Se que para muchos es duro escuchar estas palabras", apuntó el mandatario en una cadena nacional de radio y televisión. Según el presidente, El Salvador no ha alcanzado "el pico de la primera curva" de contagios y reactivar la economía implica el riesgo de que los fallecidos fuesen "muchísimos más".

Subrayó que el sistema sanitario es "miles de veces más débil" que el de Estados Unidos y Europa, donde "ya pasaron la primera ola" y sufrieron miles de muertes. El mandatario señaló que su Gobierno trabaja no solo en la atención de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, sino que también afronta la violencia de las pandillas, y en un plan para repartir 1,7 millones de paquetes alimenticios. (efe).

CP (efe, afp, rtr, dpa)

