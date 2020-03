+++ Coronavirus minuto a minuto: España registra nuevo récord de fallecidos +++

12:34 (CET). UE y EE.UU. concuerdan: urge ayudar a los países más vulnerables

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, coinciden en la urgencia de impulsar la cooperación internacional y la ayuda humanitaria para los países más vulnerables frente a la COVID-19. Borrell y Pompeo mantuvieron una conversación telefónica el viernes sobre la propagación del coronavirus, según informó este sábado (28.03.2020) el Servicio Europeo de Acción Exterior. El Alto Representante subrayó la necesidad de realizar esfuerzos internacionales para frenar la propagación de la pandemia, y mitigar su impacto a corto y largo plazo. También mencionó "la necesidad de proporcionar información pública precisa y transparente, para abordar la creciente preocupación sobre la desinformación" en relación con el virus. (EFE)

12:08 (CET). UEFA afina planes para acabar con la temporada

La UEFA no sabe cuándo recomenzará la temporada de fútbol, interrumpida debido a la pandemia de coronavirus y prepara "un plan A, B o C" en función de las circunstancias, declaró su presidente Aleksander Ceferin este sábado (28.03.2020) en una entrevista con el diario italiano La Repubblica. "Nadie sabe cuándo finalizará la pandemia. Tenemos un plan A, B o C: estamos en contacto con las ligas, los clubes y tenemos un grupo de trabajo. Debemos esperar, como todos los otros sectores", declaró Ceferin. Entre las opciones se encuentra "recomenzar a finales de mayo, en junio o incluso a finales de junio. Si no lo conseguimos, la temporada probablemente acabará perdida" o "acabar esta temporada al comienzo de la próxima, que comenzaría un poco más tarde". (AFP)

11.58 (CET). España marca nuevo récord de víctimas fatales

España registró este sábado (28.03.2020) su cifra más alta de muertos por coronavirus en 24 horas, con 832, pero continúa estabilizando el aumento de contagios, con 8.189 nuevos casos, un 12,8 por ciento más, informó el Ministerio de Sanidad. El total de fallecimientos por la pandemia alcanzó los 5.690 fallecimientos y los 72.248 contagios.

El número de pacientes en cuidados intensivos es de 4.575 (un 9,84 por ciento más, otra cifra que tiende a la estabilización), mientras que las altas hospitalarias son ya 12.285, un 31,3 por ciento más. (EFE)

11:39 (CET). Rammstein descartó que Till Lindemann tenga COVID-19

A través de un comunicado publicado en su página web y en Facebook, Rammstein informó que su vocalista, Till Lindemann, se encuentra mejor de salud, por lo que pasó de la unidad de cuidados intensivos a otra estación. El reporte asegura que el músico dio negativo por coronavirus, que fue la sospecha inicial de la que informó la prensa, luego de que Lindemann llegara con fiebre alta a un centro asistencial, donde fue ingresado con problemas respiratorios. La banda, sin embargo, no informó qué enfermedad tiene realmente su líder.



11:32 (CET). Shinzo Abe pide redoblar esfuerzos contra el COVID-19

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, advirtió este sábado (28.03.2020) que la lucha contra el COVID-19 puede llegar a ser prolongada y pidió a los japoneses redoblar esfuerzos para evitar escaladas como las que se han registrado en Europa o Estados Unidos. "Japón podría estar en la misma situación en poco tiempo, por eso pido al pueblo japonés que tome conciencia", afirmó Abe en una rueda de prensa. "Tal y como vemos los casos de Estados Unidos y Europa, se puede multiplicar el número de contagiados por treinta", agregó. Según los últimos datos oficiales, en Japón se han registrado cerca de 1.613 infecciones, sin incluir 712 contagiados que estaban a bordo de un crucero que amarró a comienzos de febrero en el puerto de Yokohama, mientras que la cifra de fallecidos se eleva a 64. (EFE)

Angela Merkel.

10:59 (CET). Merkel pide mantener medidas de alejamiento social

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió este sábado (28.03.2020) paciencia a los alemanes con las medidas excepcionales para reducir al mínimo la vida pública y así frenar la extensión del coronavirus. "Nadie puede decir hoy a ciencia cierta cuánto durará este difícil tiempo", afirmó la canciller en su habitual mensaje sabatino, que en esta ocasión solo fue de audio, pues desde el domingo pasado se encuentra en cuarentena en su domicilio tras haber sido atendida por un médico que dio positivo (aunque ella, en dos tests, ha dado ya negativo). "Las cifras diarias de nuevos infectados no nos dan aún ninguna razón para relajarnos o suavizar las reglas", subrayó la canciller, saliendo al paso del creciente debate en Alemania sobre la conveniencia levantar algunas de las medidas más duras.

Alemania ha cerrado todos los comercios -salvo los de alimentación y las farmacias- y ha prohibido las concentraciones de más de dos personas en espacios públicos. Los centros deportivos, culturales y de ocio están también cerrados. Como indicación, Merkel señaló a la tasa de expansión de la pandemia. Uno de los objetivos de las autoridades es que el número de nuevas infecciones se duplique "sólo cada diez días" para "no saturar el sistema sanitario". Alemania, en cambio, duplica la cifra cada 5,5 días.

"La ralentización de la extensión es clave para ver si en las próximas semanas todos los enfermos graves pueden recibir el mejor tratamiento", agregó. Merkel dijo que, pese a las medidas, muchos pueden seguir trabajando, y se puso como ejemplo, pues desde su domicilio y en cuarentena participó en la cumbre europea extraordinaria de esta semana. "Es una situación que comparto ahora con muchos. No se está enfermo y sin embargo se queda en casa para asegurarse de que no se está infectado", explicó.

Merkel aprovechó para agradecer a la ciudadanía la "aplicación consecuente" de las excepcionales medidas y su cumplimiento por "casi todos". "Gracias. De todo corazón, gracias", expresó. (EFE)

10:28 (CET). Fútbol australiano disminuye drásticamente salario de sus jugadores

La Federación de Fútbol Australiano anunció este sábado (28.03.2020) haber llegado a un acuerdo con los jugadores para que disminuyan hasta un 70 por ciento de sus ganancias, con el objetivo de asegurar la supervivencia de este deporte, el más popular en el país, durante la pandemia de coronavirus. La Australian Football League (AFL), cuyos partidos pueden reunir hasta a 100.000 fans, suspendió su temporada la semana pasada, tras la disputa de la primera jornada. Frente al riesgo de perder el dinero procedente de las retransmisiones televisivas, de los patrocionadores y de la venta de entradas, los jugadores -algunos ganan más de medio millón de euros por temporada- han decidido aceptar una reducción drástica de salario. "Los jugadores han comprendido la gravedad de la situación y han aceptado la reducción importante de su salario, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la industria", señaló el presidente de la AFL Gillon McLachlan. El fútbol australiano se juega principalmente con el pie y un balón oval, oponiendo a dos equipos de 18 jugadores, en un estadio oval o un terreno de cricket. (AFP)



09:33 (CET) Macron: "No superaremos esto sin solidaridad europea"

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que no se podrá superar la crisis producida por el coronavirus "sin una fuerte solidaridad europea, a nivel sanitario y de presupuesto", al responder a las preguntas por escrito que le hicieron tres diarios italianos y que publican este sábado (28.03.2020). Macron contestaba así a La Stampa, La Repubblica y Corriere della Sera sobre el bloqueo de Holanda y Alemania a apoyar un plan de ayudas de la Unión Europea (UE) para afrontar las repercusiones económicas del coronavirus.

"Al igual que Giuseppe Conte (primer ministro italiano), no quiero una Europa con el mínimo común denominador. El momento es histórico: Francia luchará por una Europa de solidaridad, soberanía y futuro", añadió. "Europa debe estar orgullosa y sentirse fuerte, porque lo es. Pero debe ir mucho más lejos. Por eso defiendo la solidaridad presupuestaria en la gestión de la crisis y sus consecuencias", señaló el mandatario francés.

"Lo que me preocupa es la enfermedad de 'cada uno piense en si mismo' y, si no estamos unidos, Italia, España y otros países podrían decir con razón a sus socios europeos: ¿dónde estabas mientras estábamos en el frente? No quiero una Europa egoísta y dividida", expresó. (EFE)

Emmanuel Macron.

09:19 (CET). Crucero alemán, en situación de "emergencia" por numerosos contagios

Al menos 46 pasajeros de un crucero alemán que se encuentra en la costa occidental de Australia se encuentran en observación tras presentar síntomas de COVID-19, dijeron las autoridades australianas. El crucero Artania, con 230 tripulantes y 832 pasajeros, entre ellos 763 alemanes, está en Fremantle, al sur de Perth. El premier estatal, Mark McGowan, aseguró que la embarcación había llegado a un punto crítico y calificó lo sucedido como "una emergencia". Expertos revisaron a quienes viajan en el crucero y hallaron 30 pasajeros y 16 tripulantes posiblemente contagiados, los que serán desembarcados en horas de este sábado (28.03.2020). Previamente, las autoridades sanitarias habían confirmado nueve casos de coronavirus en la nave, tres de los cuales se encuentran en unidades de tratamiento intensivo en condición crítica. Uno de los que se encuentra grave es el médico del Artania, un alemán cuya identidad no fue dada a conocer. Cientos de pasajeros serán repatriados vía aérea a Alemania este domingo, una vez que se haya descartado que son portadores del nuevo coronavirus. (dpa)

08:27 (CET). El coronavirus pone de nuevo en la calle a los "McRefugiados" de Hong Kong

Leung Ping-kuen era hasta hace poco un "McRefugiado", como llaman en Hong Kong a las personas sin hogar que pasan las noches en los McDonalds abiertos las 24 horas. Pero el coronavirus lo condenó de nuevo a las calles. En la excolonia británica, la cadena de comida rápida tolera desde hace tiempo ese fenómeno, que se hace más visible en verano, cuando la humedad y el calor invaden la megalópolis. Pero, a principios de semana, la cadena anunció que todos sus restaurantes de Hong Kong solo estarán abiertos para vender comida para llevar a partir de las 18 horas, para evitar las concentraciones de gente. El número de casos de la COVID-19 (518 en total el viernes) se ha disparado desde hace unos días en Hong Kong, tras el regreso de personas infectadas al territorio, lo que llevó a las autoridades a aumentar las restricciones. (AFP)

Últimos datos (recuento AFP):

Más de 25.000 fallecidos por COVID-19 en todo el mundo

- Estados Unidos registró un récord de 345 muertos y 18.000 nuevos casos confirmados en 24 horas.

- La mayoría de los decesos han ocurrido en Europa: casi 20.000, con ya más de 300.000 contagiados

- Italia: 9.134

- España 4.858

- China: 3.292

Diagnosticados oficialmente en todo el mundo: 547.034

- La mayor cifra del mundo la tiene Estados Unidos con más de 101.000

- América Latina tiene 10.435 diagnosticados y 223 fallecidos

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

07:43 Bancos peruanos congelarán deudas de clientes hasta por tres meses

Tres de los principales bancos de Perú anunciaron este viernes que sus clientes podrán dejar de pagar sus deudas entre dos y tres meses, y fraccionarlas por 48 meses, sin interés adicional, tras la ampliación de la cuarentena dictada por el Gobierno para combatir el COVID-19.

La banca privada ofreció la reprogramación de las deudas a 150.000 clientes, después de que el Ejecutivo anunció la primera cuarentena por quince días, pero con la ampliación por otra quincena, hasta el 12 de abril, decidió este viernes asumir el congelamiento de las cuotas de dos o tres meses.

07:21 La mitad del mundo pasa el fin de semana confinado y asustado

Más de 3.000 millones de personas entran este sábado en un fin de semana de confinamiento en un mundo confrontado a la aceleración de la pandemia de coronavirus que ha causado más de 25.000 muertos y se ceba con Europa, sobre todo con Italia y España.

En Italia, la COVID-19 ha matado a casi 1.000 personas (9.134) en 24 horas, una cifra inédita para un solo país desde el comienzo de la crisis. Sin embargo el contagio sigue remitiendo en la penínsulo lo mismo que en España, lo que permite pensar que las drásticas medidas de confinamiento tomadas están dando resultado, aunque todavía no se ha alcanzado el pico en ambos países.

Rusia, el último país importante en no haber tomado medidas de confinamiento generalizado, decidió cerrar a partir de este sábado los restaurantes y la mayoría de las tiendas antes de una semana feriada. De esta manera las autoridades esperan que los rusos se queden en casa aunque no estén obligados a hacerlo.

Mientras, los países latinoamericanos han reforzado las medidas con órdenes de confinamiento obligatorio en Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá o El Salvador y toques de queda prolongados en Chile, Honduras, Perú y Guatemala, además de cierres de fronteras casi generalizados.

El confinamiento también tiene un impacto psicológico aumentando la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental, según la Cruz Roja.

07:10 El confinamiento deja las playas de Lima repletas de pájaros

Gaviotas, cormoranes, pelícanos y piqueros, entre otras aves, han reconquistado las playas de Lima, vacías de bañistas, surfistas y vendedores ambulantes en estos días de verano por el confinamiento general por el COVID-19 que toda la población de Perú acata desde mitad de marzo.

Son miles los ejemplares de distintas especies aladas que, ante la ausencia de personas, se han adueñado de la Costa Verde de Lima, la quinta mayor ciudad de Latinoamérica con unos diez millones de habitantes y la única capital sudamericana ubicada sobre el mar.

Las aves apostadas en las playas limeñas se han hecho virales en redes sociales al protagonizar videos grabados por los vecinos con escenas más típicas de una reserva natural, donde multitud de ejemplares pescan a pocos metros de las viviendas, lo que ha sorprendido incluso a los expertos en la materia.

"Subitamente, montones de kilómetros de playas han quedado deshabitados y las aves los han recolonizado. A algunas se les está viendo en lugares donde antes no se les ocurría aparecer", certificó a la Agencia Efe el ornitólogo peruano Fernando Angulo, investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad (Corbidi).

06:57 Bolsonaro pone en duda cifra de muertes en Italia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en duda el viernes en una entrevista a TV Bandeirantes la cifra de muertes por coronavirus en Italia, el país del mundo con mayor número de fallecidos por la pandemia, y en Sao Paulo, y pidió a los brasileños que vuelvan a trabajar.

"La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80", dijo el mandatario, sin dar más detalles, al referirse al número de fallecidos en Italia, que supera los 9.000.

06:32 Clínica que cobra 150 dólares por test de COVID-19 será investigada

Una clínica privada que trabaja conjuntamente con el gobierno de Florida en tests del COVID-19 va a ser investigada por la Fiscalía por cobrar ese servicio, un hecho que el gobernador estatal, Ron DeSantis, tachó de "inaceptable" cuando las cifras de casos confirmados en el estado sobrepasan los 3.000.

En una conferencia de prensa esta tarde, DeSantis no nombró a la clínica, pero varios medios locales coinciden en señalar a Larkin Community Hospital, que recientemente abrió un sitio de pruebas en Hialeah, ciudad aledaña a Miami, y estaba cobrando 150 dólares por prueba.

"Eso no es aceptable aquí en el estado de Florida. El presidente (en referencia al mandatario estadounidense, Donald Trump) ha dejado claro que las pruebas son gratuitas. Voy a pedirle a la fiscal general (Ashley) Moody que investigue inmediatamente este hospital", agregó el gobernador.

06:01 Neymar promueve campaña de donaciones en favelas de Brasil

El brasileño Neymar, delantero del París Saint-Germain, se ha unido a una campaña de donaciones para ayudar con cestas básicas de alimentos y productos de higiene a las familias que viven en las favelas de Sao Paulo, una de las zonas más vulnerables frente a la pandemia de coronavirus.

"La solidaridad debe ser más contagiosa que el virus", afirmó el camisa 10 de la selección brasileña en sus redes sociales.

Diversas asociaciones de la sociedad civil se han organizado para crear la iniciativa "UniaoSP" con el objetivo de impedir "una crisis humanitaria" en las comunidades más vulnerables del estado de Sao Paulo como consecuencia de la expansión del coronavirus.

Sao Paulo es la región más golpeada de Brasil, con 68 de los 92 fallecidos en el país por COVID-19 y 1.223 de los casi 3.500 positivos registrados en apenas un mes, según el balance del Ministerio de Salud divulgado este viernes.

05:33 Más de 400 pasajeros de crucero aislado en Panamá abordarán otro buque en altamar

El crucero Rotterdam, de la naviera Holland America, que llegó este viernes a aguas de Panamá para auxiliar a su par, el Zandaam, recibirá a 401 pasajeros asintomáticos de este buque, en el que murieron cuatro adultos en medio de un confinamiento abordo, donde dos personas dieron positivo de COVID-19.

El trasbordo se hará en el marco de una operación barco a barco para abastecimiento de suministros y combustible que comenzó este viernes y que continuará mañana en un sector del litoral del Pacífico panameño, dijo la Autoridad Marítima de Panamá.

Hasta la medianoche de este viernes "se estará realizando la transferencia de insumos médicos y demás materiales solicitados, desde el buque Rotterdam hacia el crucero Zandaam, esta acción se reanudará a tempranas horas del día de mañana, 28 de marzo. Además serán transportados del crucero Zandaam al buque Rotterdam un total de cuatrocientos un (401) pasajeros asintomáticos", dijo la Autoridad Marítima.

05:04 El Salvador suma 19 contagios

El Salvador llega a los 19 casos positivos de COVID-19 con seis nuevos positivos dados a conocer este viernes por el presidente Nayib Bukele durante una cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario salvadoreño detalló que este día se realizaron 85 pruebas de casos sospechosos, de los que 6 son positivos y señaló que "estos casos son importados", ya que las personas contagiadas viajaron a Francia (2), Estados Unidos (1), Colombia (2) y Brasil (1).

Bukele apuntó que las personas contagiadas "se encuentran estables" y apuntó que también se tienen 18 casos sospechosos, cuyos resultados de las pruebas realizadas se darán a conocer mañana sábado.

El jefe de Estado también anunció que se ha habilitado la página web covid19.gob.sv, que contiene datos, estadísticas y más información sobre los casos confirmados y sospechosos "para que la población se informe".

04:50 Avistan animales en riesgo de extinción en el desolado Caribe mexicano

Ejemplares de animales en peligro de extinción como un jaguar, una tortuga laúd, hocofaisanes y cocodrilos, han sido vistos en la zona urbana e incluso en hoteles de Cancún y la Riviera Maya, en el Caribe mexicano que quedaron vacíos por las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Alfredo Arellano, secretario de ecología y medio ambiente del estado de Quintana Roo confirmó reportes de un avistamiento de un jaguar en áreas públicas del hotel Sirenis de Tulum y de una tortuga laúd que desovó en la zona hotelera de Cancún.

Un cocodrilo muy grande estuvo paseando tranquilamente en los canales de plaza la isla y tres ejemplares de hocofaisán en el parque Kabah, señaló en entrevista telefónica con Efe.

Arellano señaló que muchos animales han recuperado espacios durante la cuarentena por Coronavirus pero que llaman la atención casos como el de la tortuga laúd que llegó a desovar en la zona hotelera de Cancún.

04:30 Laboratorio de EE. UU. presenta un test de 5 minutos B

Un laboratorio estadounidense presentó una prueba portátil que puede determinar si alguien tiene COVID-19 en tan solo cinco minutos, dijo en un comunicado el viernes

Abbot Laboratories dijo que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) le había dado una autorización de emergencia para comenzar a poner el aparato a disposición de los proveedores de atención médica la próxima semana.

El dispositivo, del tamaño de una tostadora pequeña y que utiliza tecnología molecular, también es capaz de dar resultados negativos en 13 minutos, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

04:24 Brasil prohíbe la entrada por vía aérea a todos los extranjeros

El gobierno brasileño prohibirá desde mañana sábado y durante 30 días el ingreso al país de todo ciudadano extranjero por vía aérea, debido a la expansión del coronavirus a escala global.

La medida, que no supondrá restricciones al tráfico de carga por los aeropuertos del país, se dicta mientras la COVID-19 ha llegado a los 27 estados de Brasil, país de 210 millones de habitantes que hasta ahora y según datos oficiales registra 92 muertes y casi 3.500 casos de coronavirus.

Dictada por los ministerios de la Presidencia, Justicia, Infraestructura y Salud, la resolución deja claro que la restricción estará en vigor a partir de mañana sábado e impedirá "la entrada" por vía aérea "de extranjeros de todas las nacionalidades".

Las únicas excepciones serán todos los ciudadanos brasileños, los inmigrantes que viven en el país, los extranjeros en misiones diplomáticas o de organismos internacionales y aquellos que tengan parientes brasileños "directos".

04:13 Nicaragua reporta otros dos contagios

Nicaragua suma este viernes cuatro casos confirmados de coronavirus, incluido uno fallecido, y mantiene a 15 personas aisladas preventivamente en hospitales, según el parte diario del Ministerio de Salud (Minsa).

Las autoridades indicaron que se han realizado pruebas a personas que lo ameritaban y todas han dado resultados negativos a coronavirus, aunque no precisaron la cantidad y la última cifra ofrecida por el gobierno, el pasado lunes, la fijó en 200.

Un grupo de expertos de Nicaragua, que anunció la conformación del Comité Científico Multidisciplinario para atender la epidemia del coronavirus, le recomendó este viernes al gobierno de Daniel Ortega ser transparente con la información sobre la enfermedad.

A diferencia del resto de países de Centroamérica, Nicaragua no ha decretado ningún tipo de alerta o emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases. Tampoco ha restringido la entrada ni movilidad en el territorio a ningún viajero y ha dicho que no establecerá ningún tipo de cuarentena a los afectados.

Los nicaragüenses han decidido actuar por su cuenta con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque consideran que el gobierno no ha tomado medidas de prevención ante la pandemia, solamente de vigilancia.

03:58 México llega a 717 casos

México reportó 132 contagios nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 717 casos confirmados con 12 fallecimientos, cuatro más que el día anterior, informaron este viernes las autoridades sanitarias del país.

La cifra de contagios en las últimas 24 horas representa un incremento del 22,5 % respecto a los 585 casos confirmados que se reportaron este jueves 26 de marzo, según el reporte epidemiológico presentado este día en Palacio Nacional.

El director de Información Epidemiológica, Christian Arturo Zaragoza Jiménez, informó en rueda de prensa que se tienen además 2.475 casos sospechosos de la enfermedad. Del universo de los pacientes hospitalizados, el 5 % se encuentran en una condición de gravedad, indicó el experto del Gobierno mexicano.

03:34 Paraguay mantendrá cuarentena total "con excepciones"

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dijo este viernes que mantendrá "con excepciones" las medidas de aislamiento social de siete días que rigen hasta este sábado como medida de prevención contra el COVID-19, que ha causado tres muertes en el país suramericano.

"Mañana se toma la decisión porque vence (el decreto), pero ya adelanto que el domingo va a ser cuarentena total" afirmó Abdo Benítez a su salida del Palacio de Gobierno tras una reunión de varias horas con varios de sus ministros.

Paraguay, que ha reportado 52 casos positivos, ahora ya con circulación colectiva, decretó restricciones a la circulación de personas en horas nocturnas el 10 de marzo, pero el día 22 amplió la medida a las 24 horas de la jornada, salvo para actividades básicas.

"Ésta es una pandemia que afectó a todo el mundo (...) y reitero vamos a priorizar la salud pública, la economía se puede recuperar y como dije desde el primer día el objetivo es salvar vidas", recalcó el mandatario.



03:20 Honduras reporta 27 nuevos contagios

Las autoridades de Honduras informaron este viernes de 27 nuevos casos confirmados de coronavirus, con lo cual ya son 95 los contagiados en el país, que reporta además un muerto.

De los 27 nuevos casos, 19 corresponden al departamento de Cortés, seis al de Colon y dos a Lempira, en el norte, caribe y occidente del país centroamericano, De las 39 personas contagiadas que se encuentran hospitalizadas, la condición de 35 de ellos "es estable" y cuatro están en la Unidad de Cuidados Intensivos, informaron las autoridades.

El resto de los pacientes están en aislamiento domiciliario y son evaluados por el personal sanitario. Las autoridades analizan 29 casos más sospechosos de coronavirus.

02:57 China anuncia que los pacientes en estado grave bajan de 1.000

Las autoridades sanitarias chinas anunciaron este sábado (28.03.2020) que el número de pacientes en estado grave o crítico como consecuencia de la contracción del coronavirus SARS-CoV-2 es de 921, situándose por primera vez desde enero por debajo de la barrera de los mil.

De éstos 921, 882 se encuentran en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia centro-oriental de Hubei y cuna del brote que ya ha dejado 2.538 muertos en la cidad, tras anotarse los tres últimos decesos certificados en el país asiático.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes) también se registraron 54 nuevos contagios, misma cifra que en la víspera, todos ellos de los llamados "importados". Es decir, de viajeros procedentes del extranjero.

Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la resultante neumonía COVID-19 -siempre según las cifras oficiales- parece más controlada. De ahí el repunte de los casos importados en las últimas semanas, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus.



Ver el video 01:56 Hubei vuelve de a poco a la normalidad

02:45 Justicia suspende decreto de Bolsonaro que excluía a cultos religiosos de la cuarentena

La justicia brasileña anuló en primera instancia este viernes el decreto del presidente Jair Bolsonaro que excluía a las iglesias, a los templos religosos y a las casas de lotería de las cuarentenas impuestas en algunos estados para frenar la epidemia de coronavirus.

"El acceso a iglesias, templos religiosos y loterías estimula la aglomeración y la circulación de personas", escribió en su decisión el juez Marcio Santoro Rocha, de la corte de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro.

El decreto de Bolsonaro fue publicado el jueves en el Diario Oficial de la Unión, y equiparaba "las actividades religiosas de cualquier índole" a las farmacias y los supermercados, esenciales para responder a las necesidades cotidianas de la población.



02:38 Ascienden a 17 los muertos en Argentina, con 690 positivos

El número de fallecidos por coronavirus en Argentina ascendió este viernes a 17, con un total de 690 casos confirmados al cumplirse la primera semana de aislamiento social preventivo obligatorio en el país suramericano, informaron las autoridades sanitarias.

En las últimas horas se conocieron cinco nuevas muertes, de cuatro hombres y una mujer, todos ellos entre los 59 y los 81 años, y 101 nuevos casos de infección de COVID-19, de acuerdo al reporte oficial difundido esta noche por el Ministerio de Salud argentino.

02:23 Cuba prioriza y raciona los alimentos ante la pandemia

El gobierno cubano anunció este viernes medidas en el sector de la economía y el comercio minorista enfocadas en dar prioridad a la producción de alimentos y controlar su distribución para evitar las aglomeraciones ante el complejo escenario creado por la pandemia del coronavirus.

Cuba ha reportado hasta ahora 80 casos confirmados de COVID-19 entre los que figura uno de trasmisión múltiple local-, mantiene a 1.851 personas aisladas preventivamente en instalaciones sanitarias y ha dado de alta a cuatro pacientes, de los cuales dos fallecieron y uno fue repatriado.

El viceprimer ministro, Alejandro Gil, explicó durante una comparecencia televisiva que se dará prioridad a la producción de alimentos en la isla y a concentrar los recursos en productos básicos, como las producciones de cemento, medicamentos, artículos de aseo y las fuentes renovables de energía.



02:10 Panamá suma otros cinco fallecidos

Panamá sumó 112 casos nuevos de COVID-19 para llegar a un acumulado de 786 confirmados, y 5 muertes más en las últimas 24 horas, que elevaron a 14 las defunciones por el virus, informaron este viernes las autoridades sanitarias panameñas.

En la rueda de prensa diaria sobre la pandemia se detalló que 662 pacientes están en aislamiento domiciliar con síntomas leves y 108 hospitalizados, 28 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 80 en sala.

Hasta el momento se han hecho 5.222 pruebas, de las 4.436 resultaron negativas. Entre ayer y este viernes se realizaron 366 test.

Entre los cinco nuevos fallecimientos están un subcomisionado de la Policía Nacional y un mayor del Cuerpo de Bomberos de Panamá.



01:51 Avión parte de Uruguay con 288 europeos

Un avión de la aerolínea española Iberia trasladará este sábado a 288 pasajeros de diferentes nacionalidades europeas como parte de las gestiones llevadas a cabo por la Cancillería de Uruguay para la repatriación de ciudadanos varados en otros países por culpa del coronavirus COVID-19.

Según confirmaron a Efe fuentes de Iberia, una aeronave completa "con 288 pasajeros" despegará a las 14.20 horas (17.20 GMT) del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, rumbo a Madrid.

Este avión es el mismo que este viernes aterrizó en el país suramericano con 170 uruguayos que estaban "varados" en diferentes países de Europa y que fueron recibidos por el canciller uruguayo, Ernesto Talvi, explicó él mismo en su cuenta oficial de Twitter.



01:39 Nueva York se une a homenaje al personal médico y sale a balcones

Los ciudadanos de Nueva York se unieron este viernes a los homenajes al personal médico que lucha contra la pandemia del coronavirus y, como ya se ha visto en Italia, España o el Reino Unido, salieron a sus balcones a aplaudir a estos profesionales.

En una iniciativa impulsada en redes sociales con el la etiqueta #ClapBecauseWeCare (Aplaude porque nos importa), los neoyorquinos comenzaron a aplaudir este viernes a las 19.00 hora local en un homenaje que duró dos minutos.

"Desde sus puertas, sus ventanas, sus balcones, las azoteas, las salas de estar, sus jardines... Desde donde quiera que estén, y a una distancia social segura", señala la convocatoria.

Numerosos vídeos publicados en redes sociales mostraban a vecinos de los cinco distritos de Nueva York, -Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island y Manhattan-, aplaudiendo y vitoreando a los profesionales que trabajan diariamente en los ya abarrotados hospitales de la metrópolis.

01:28 Segundo deceso en Venezuela que suma 113 contagios

Venezuela ha sumado un segundo fallecimiento por COVID-19 con el caso de una mujer de 79 años que murió hace varios días y que fue sometida a una prueba post mortem en la que dio positivo por coronavirus, informó este viernes el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

La septuagenaria, quien padecía, según el ministro, otras enfermedades como hipertensión arterial y diabetes, fue ingresada "en muy malas condiciones" a una clínica privada con un "cuadro de infección respiratoria" hasta que falleció esta semana, en una fecha no precisada.

Rodríguez informó de seis nuevos casos positivos por coronavirus con lo que el total de contagiados subió hasta 113, de los cuales 57 son mujeres y 56 hombres, con edades mayoritariamente comprendidas entre los 20 y los 55 años.



Ver el video 02:29 México adopta medidas más estrictas frente a Coronavirus

01:15 México aplica filtro sanitario en frontera con EE. UU.

Brigadas de la Secretaría de Salud del estado mexicano de Sonora y la Guardia Nacional, iniciaron este viernes pruebas de tamizaje del COVID-19 a viajeros que entran a México por la garita fronteriza con Arizona, Estados Unidos.

Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de Sonora, informó que las búsquedas de casos sospechosos en puntos de ingreso a todos los países del mundo se basan en signos y síntomas de enfermedades respiratorias como fiebre, tos seca y malestar general del cuerpo.

En los casos con síntomas respiratorios o situaciones de riesgo en el cuestionario, interviene la Unidad de Inteligencia Epidemiológica para tomar muestras y darle al paciente el seguimiento de acuerdo con protocolos Internacionales, explicó.

El funcionario aseguró que tan solo el jueves se realizó el tamizaje a unos 9.800 viajeros en centrales de autobuses, aeropuertos y Garitas entre Sonora y Arizona, además que desde la semana pasada se realizaron más de 50.000 revisiones.



00:53 Continente americano supera los 115.00 casos

América superó este viernes (27.03.2020) la cifra de 115.000 casos confirmados de coronavirus, de los que el 90 % se registra en EE.UU., mientras que en Latinoamérica la pandemia sigue avanzando y la región reporta ya más de 11.000 contagios.

El mapa continental del COVID-19 muestra una gran expansión del virus en EE.UU., donde se cuentan alrededor más de 101.000 casos, la mayor cifra del mundo, y unas 1.500 muertes; seguido de Canadá, con 4.043 casos y 39 muertes.

En total, América sumaba este viernes más de 115.000 casos y alrededor de 1.700 fallecimientos por el coronavirus.

Por su parte, Latinoamérica rebasó en esta jornada los 10.000 casos, alcanzando cerca de 11.200 en toda la región, donde el más afectado sigue siendo Brasil, con 3.417 contagios y 92 muertes, seguido de Ecuador y Chile, que reportan centenares de nuevos infectados diariamente.

En otros países se superaba este viernes ya el más de medio millar de casos, entre ellos Panamá, que reporta 674 contagios, Argentina (589) México (585), República Dominicana (581), Perú (580) y Colombia (539).

00:38 Nueva York advierte de que tiene material médico sólo hasta el 5 de abril

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió este viernes de que la ciudad tiene material médico para tratar a los pacientes de coronavirus sólo hasta el próximo 5 de abril, y apuntó que la Gran Manzana, el epicentro de la epidemia en EE.UU. y donde se registran ya más de 25.000 contagios, se encuentra en un "momento decisivo".

"Tenemos lo que necesitamos para la próxima semana (...) pero después del próximo domingo, 5 de abril, es cuando me preocupo mucho, mucho, por si vamos a tener tanto el personal como el material médico que hacen falta", aseveró De Blasio en su rueda de prensa diaria, en la que dijo que en Nueva York se han registrado 25.573 casos de coronavirus y 366 muertes.

En ese sentido, el alcalde dio las gracias al Gobierno federal por la recepción de unos 2.500 ventiladores en la última semana y aseveró que "cada uno de ellos puede salvar una vida", aunque insistió en que la metrópolis necesita en total unos 15.000 ventiladores.

Ver el video 01:58 Nueva York espera lo peor

De Blasio rechazó además las declaraciones del presidente Donald Trump del jueves en las que puso en duda que Nueva York necesitara esa cantidad de ventiladores.

00:20 Grupo de hondureños regresa de EE. UU: y se somente a cuarentena

Un grupo de 17 hondureños que se encontraba en Estados Unidos regresará a Honduras y serán puestos en cuarentena durante 14 días al ingresar al país, donde una protesta de población que exige alimentos ante la emergencia causada por el COVID-19 terminó este viernes con al menos cuatro detenidos.

El grupo llegó este viernes a Nicaragua en un vuelo procedente de Houston (EEUU), aunque en un principio el gobierno nicaragüense había negado su arribo por causas no precisadas por las autoridades.

Sin embargo, la Embajada de Honduras en Nicaragua hizo una gestión ante el gobierno de ese país para que permitiera el ingreso de los hondureños y luego autorizará su salida hacia Tegucigalpa en un autobús, explicó a medios locales en Tegucigalpa, vía teléfono, la embajadora hondureña en Managua, Diana Valladares.

El grupo ingresará a Honduras en las próximas horas por la aduana Las Manos, fronteriza con Nicaragua, y una vez en el país, seguirán el mismo protocolo que otros hondureños y extranjeros residentes que entraron en esta nación en los últimos días.

jc/dzc (afp, efe, reuters, dpa, ap)

