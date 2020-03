+++ Coronavirus minuto a minuto: España registra 849 nuevas muertes, su cifra diaria más alta +++

Los decesos diarios por el coronavirus en España volvieron a aumentar este martes tras el ligero descenso de la víspera, con 849 fallecidos en 24 horas, un récord desde el comienzo del brote, según los datos del ministerio de Sanidad.

El total de víctimas mortales se eleva ya a 8.189 y el número de casos diagnosticados supera los 94.400, con 9.222 contagios detectados en las últimas 24 horas, lo que también supone la cifra diaria más alta desde el inicio de esta crisis.

11:40 Italia pone sus banderas a media asta en señal de duelo ante la pandemia

Instituciones y municipios de toda Italia pusieron hoy sus banderas a media asta para recordar a las víctimas del coronavirus, homenajear a quienes le hacen frente y mostrar unidad en la crisis sanitaria que afecta a todo el país, sobre todo al norte.

Al mediodía Italia también llevará a cabo un minuto de silencio con el mismo objetivo, honrar a los damnificados por la pandemia, que ya suma más de cien mil personas contagiadas en todo el país y 11.501 muertos, según los últimos datos de Protección Civil.

11:33 Bélgica informa de la muerte de una niña de 12 años

Bélgica informó este martes del fallecimiento de una niña de 12 años por coronavirus entre las 192 muertes registradas en el país en las últimas 24 horas, lo que eleva a 705 el total de decesos.

"Es una eventualidad que es muy rara, pero que nos conmociona", declaró visiblemente emocionado en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Emmanuel André, que no ofreció más datos sobre la niña.

10:40 Bélgica recibe 100.000 mascarillas defectuosas de Colombia

La región belga de Flandes (norte) ha recibido 100.000 mascarillas defectuosas de Colombia, empaquetadas con cereales y plátanos y contaminadas con excremento de animales, que las autoridades han decidido no utilizar para equipar al personal sanitario.

"Resultó que no venían de China, como decían, sino de Colombia. Fueron empaquetados en cajas de plátanos y cereales de maíz usadas, que es lo contrario de las regulaciones. En una caja, encontramos excrementos de animales", explicó este martes el director del hospital de Amberes RevArte, Ludo Splingaer, que no reveló el nombre de la empresa vendedora.

El director del hospital explicó que ante las condiciones en que llegaron las mascarillas, se decidió no entregárselas al personal sanitario. "Por lo tanto, todavía no tenemos suficientes máscaras adecuadas para proteger a nuestro personal", agregó Splingaer.

10:14 Duma rusa permite al Gobierno imponer el régimen de emergencia

La Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento ruso, aprobó hoy en primera lectura un proyecto de ley que permite al Gobierno declarar régimen de emergencia en todo el país, hasta ahora facultad exclusiva del jefe del Estado, en el marco de la medidas para frenar la propagación del COVID-19.

Cámara baja del Parlamento ruso en Moscú.

El proyecto, tramitado con carácter de suma urgencia, fue respaldado por 323 diputados, y se registró una sola abstención.

La iniciativa legislativa será votada hoy mismo en segunda y tercera lectura, procedimiento establecido por el reglamento de la Duma, tras lo cual será enviada para su aprobación al Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento.

09:00 China investiga a la empresa que vendió a España pruebas rápidas

China ha abierto una investigación a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que vendió al Gobierno de España una partida de test rápidos para detectar el coronavirus que, según las autoridades españolas, resultaron defectuosos, informaron este martes a Efe fuentes oficiales.

Los resultados de esa investigación, que aún continúa, no han detectado irregularidades por el momento, según las mismas fuentes, que recalcaron que el Gobierno chino no "tolerará ninguna práctica" que no se ajuste a los criterios autorizados.

El Gobierno español compró a través de un proveedor nacional 640.000 test rápidos a esa compañía china, con sede en la provincia meridional de Cantón, de los que los primeros 58.000 llegaron la semana pasada a España.

El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, dijo el pasado viernes que las primeras unidades de los test "no han pasado los controles de calidad" después de que varios laboratorios de microbiología de grandes hospitales del país detectasen que no funcionaban bien.

08:50 British Airways suspende los vuelos desde el aeropuerto de Gatwick

British Airways anunció la suspensión temporal los vuelos del aeropuerto de Gatwick en el sur de Inglaterra, el segundo aeropuerto más concurrido de Gran Bretaña, debido a coronavirus.

El director de BA advirtió a principios de marzo que la aerolínea estaba en un luchan por la supervivencia y tendrían que recortar puestos de trabajo y aparcar aviones.

"Debido a las considerables restricciones y al desafiante mercado medioambiental, como muchas otras aerolíneas, suspenderemos temporalmente nuestro plan de vuelos en Gatwick", dijo un portavoz de BA.

08:36 El papa insta a la sociedad y la Iglesia a acoger a sintecho

El papa Francisco invitó hoy a la sociedad y a la Iglesia a acoger a las personas sintecho ante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, durante la misa matutina que celebra cada día en su residencia, la Casa Santa Marta.

"Rezamos hoy por aquellos que no tienen una casa en este momento en que se nos pide que permanezcamos dentro. Para que la sociedad de hombres y mujeres se de cuenta de esta realidad y los ayude y la Iglesia les acoja", empezó el pontífice.

Francisco dedica cada día sus oraciones en estas misas a los más afectados o expuestos a la pandemia de coronavirus en el mundo y de hecho ha decidido retransmitirlas para acompañar a la gente confinada, pues antes eran eucaristías privadas.

