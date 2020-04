+++ Coronavirus minuto a minuto: Covid-19 genera la "crisis más grave" en el empleo desde la Segunda Guerra Mundial +++

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus?

¿Miedo a los bienes importados?

¿Deberían los padres temer una posible infección por juguetes importados? No, dice el BfR. Hasta ahora, no hay casos en los que se haya comprobado infección a través de juguetes u otros bienes importados. Los expertos suponen que los virus tienen una resistencia ambiental relativamente baja, no obstante, los patógenos son más infecciosos en condiciones de frío y alta humedad.