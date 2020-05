+++ Coronavirus minuto a minuto: Coronavirus dejará 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica, según ONG +++

Todas las actualizaciones en Horario del Centro de Europa (CET).



11:58 Ultra Trail del Mont-Blanc, cancelado por la pandemia

La organización del prestigioso Ultra Trail del Mont-Blanc anunció este miércoles (20.05.2020) la cancelación de la prueba, que debía disputarse entre el 24 y el 31 de agosto, debido a la pandemia de COVID-19. A través de un comunicado recogido en su página web, la organización explicó que "el UTMB Mont-Blanc reúne a miles de personas de más de 100 países de todo el mundo". "Condiciones que, hasta la fecha, no son compatibles con el contexto sanitario y los imperativos de la salud pública. La anulación es la decisión más responsable para preservar la salud y la seguridad de todos los participantes, ya se trate de los corredores, habitantes de los países del Mont-Blanc, espectadores, proveedores, socios o voluntarios", indicó. (efe).

11:42 CE recomienda mantener las políticas de apoyo fiscal en la UE por COVID-19

La Comisión Europea (CE) cree que está "justificado" que todos los países de la Unión Europea mantengan políticas de apoyo fiscal para facilitar el rebote del consumo y el crecimiento frente a la pandemia, aunque advierte de que tendrán que volver a posiciones prudentes cuando la situación lo permita. Así se desprende de las recomendaciones anuales de política económica para todos los países del bloque que publicó el martes (20.05.2020) el Ejecutivo comunitario. (efe).

11:35 Tres nigerianos atrapados dos meses en aeropuerto de Bangkok por la pandemia

Tres ciudadanos nigerianos llevan dos meses atrapados en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, como consecuencia de las suspensiones de vuelos internacionales impuestas por varios países para combatir la pandemia mundial de COVID-19 y la falta de visados para entrar en Tailandia. Mientras esperan en la zona de tránsito, los tres viajeros reciben asistencia de funcionarios del aeropuerto, que les proporcionan cajas de comida todos los días, explicó este miércoles (20.05.2020) el director general del Departamento de Inmigración de la Policía, Watcharapon Kanjanakanthr. "No podemos confirmar cuando regresarán a su país. Depende de cuando vuelvan a operar las aerolíneas con las que viajaban y de la relajación de las medidas de contención en Nigeria", señaló Watcharapon. (efe).

11:34 Liga surcoreana abre expediente a FC Seúl por colocar muñecas hinchables

El FC Seúl, acusado de haber utilizado muñecas hinchables para llenar algunos asientos vacíos en las gradas de su estadio, será objeto de un expediente disciplinario esta semana, anunciaron este miércoles (20.05.2020) los responsables de la liga de fútbol de Corea del Sur. La K-League precisó que su Comisión de Disciplina determinará si la utilización de estas muñecas hinchables viola las reglas del campeonato en lo referente a la promoción de material obsceno. El FC Seúl ha sido criticado por haber desplegado decenas de muñecas para llenar en parte el vacío de sus tribunas durante un partido contra el Gwangju FC (ganado 1-0 por el club de la capital), ya que los hinchas de carne y hueso no están autorizados a acudir a los partidos por la pandemia del nuevo coronavirus. (afp).

11:23 Unos 350 argentinos inician su viaje de regreso desde Bangkok tras COVID-19

Alrededor de 350 argentinos inician este miércoles (20.05.2020) desde Bangkok su viaje de regreso a Buenos Aires en vuelos de repatriación fletados por el gobierno de Argentina y en rutas comerciales tras permanecer atrapados en el país asiático por la pandemia de la COVID-19. En tres vuelos, con rutas y escalas en diferentes países, está previsto que los ciudadanos argentinos lleguen a su país el jueves, indicó a Efe la embajadora argentina en Bangkok, Alicia Sonschein. (efe).

11:19: 5.929 personas han muerto en residencias madrileñas desde el 8 de marzo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elevado a 5.929 el número de personas muertas con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad en los centros de servicios sociales de carácter residencial desde el pasado 8 de marzo hasta la fecha. Esta cifra supone veinte fallecimientos más que la última estadística difundida el 16 de mayo por la Consejería de Políticas Sociales. (efe).

11:17 La inflación en la eurozona se desacelera al 0,3% en abril

La inflación en la zona euro se desaceleró hasta el 0,3% en abril, mes marcado por las medidas de confinamiento para contener el nuevo coronavirus, indicó este miércoles la oficina europea de estadísticas Eurostat, que rebaja una décima su primera estimación. El porcentaje interanual cae así, desde el 0,7% registrado en marzo. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los volátiles precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se desaceleró en abril al 0,9% en los 19 países del euro en su conjunto, precisó. (afp).

11:06 Coronavirus dejará 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica, según ONG

La pandemia del coronavirus, que suma casi cinco millones de contagios a nivel mundial, dejará más de 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica y provocará miles de desplazamientos internos, según la ONG Acción Contra el Hambre.

"La contracción de un 5 % de la economía y el aumento de más de 11 puntos en el desempleo, según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, harán de esta la mayor crisis del último siglo", señaló Benedetta Lettera, responsable para la región de la ONG, en un comunicado divulgado este miércoles (20.05.2020).

La precaria situación y el parón económico han causado miles de desplazamientos internos entre los países, debido a que quienes residían en las ciudades se han quedado sin empleo y quieren volver a sus ciudades de origen. (efe).

Protestas en Buenos Aires durante la pandemia, en el Día del Trabajador. (1.05.2020).

11:02 Miles de vidas salvadas en Asia por el confinamiento

El confinamiento impuesto para frenar la propagación del coronavirus salvó, según los expertos, miles de vidas en Asia, gracias a una reducción de los accidentes de carretera, de los suicidios o de la contaminación. Pero esta tendencia podría rápidamente invertirse con el levantamiento de las restricciones. (afp).

10:53 Récord de muertes al día por COVID-19 en Rusia

Rusia registró este miércoles (20.05.2020) por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el país más recuperaciones que nuevos contagios, pero también experimentó un récord de fallecidos las últimas 24 horas con 135, según los datos oficiales. "El número de pacientes dados de alta en un día después del tratamiento contra el coronavrus en Rusia por primera vez superó el número de (nuevos) casos", señaló el centro de lucha contra la COVID-19 en su informe diario sobre la situación epidemiológica.

En total se recuperaron 9.262 personas en la última jornada, mientras que se detectaron 8.764 nuevos contagios en 84 de las 85 regiones rusas, de acuerdo con las estadísticas. En lo que respecta a Moscú, epicentro de la enfermedad en Rusia, se registraron en la última jornada 2.699 nuevos casos confirmados, mientras que un récord de 5.440 personas se recuperaron, lo que es dos veces más que el número de nuevos contagios. Desde el estallido de la crisis en Rusia se han recuperado en total 85.392 personas de la COVID-19. (efe).

10:46 Corea del Sur exporta pulseras de localización para infractores de cuarentena

Corea del Sur ha acordado con Arabia Saudí vender en torno a 100.000 unidades de una pulsera que localiza a las personas que infringen las órdenes de cuarentena voluntaria por la pandemia de coronavirus, informó este miércoles (20.05.2020) la agencia local Yonhap. El acuerdo está valorado en unos 798.000 dólares y al menos otros tres países están en conversaciones con Corea del Sur para comprar estas pulseras, según las autoridades sanitarias del país. Desde finales de abril, unas cincuenta personas ya han sido obligadas a llevar las pulseras en Corea del Sur por haber violado las normas de cuarentena con el objetivo de poder localizarlas si reinciden. Debido a la polémica sobre la privacidad, los infractores en Corea del Sur tienen la posibilidad de elegir entre llevar las pulseras o quedar aislados en instalaciones designadas por el Gobierno. El modelo surcoreano contra la expansión del coronavirus incluye, entre otras medidas, controles a conductores dentro de su propio vehículo y equipos avanzados de diagnóstico. (efe).

Personal sanitario usando trajes de protección en Corea del Sur. (Archivo).

10:38 Un estudio apunta a la inmunidad en Asia contra el virus previa a la pandemia

Un estudio de la Universidad de Tokio apunta a que las poblaciones de Japón y otros países de Asia Oriental cuentan con mayor protección inmunológica frente al nuevo coronavirus gracias a su exposición previa a otros patógenos relacionados, adelantó este miércoles (20.05.2020) uno de sus autores.

Esto podría explicar "la menor mortalidad que se registra en Japón y otros países del sudeste de Asia", según dijo el profesor Tatsuhiko Kodama, del Centro de Estudios de Ciencia Avanzada y Tecnología de la Universidad de Tokio, en una rueda de prensa por vía telemática. Los análisis realizados en muestras de anticuerpos a más de un centenar de japoneses "indican que la inmunidad contra el SARS-CoV-2 existe en muchos individuos no expuestos al patógeno debido a una exposición previa a la proteína de otro coronavirus de la misma familia", explicó Kodama.

Los resultados preliminares del estudio, en cuyo marco se continúan analizando a diario decenas de muestras de pacientes, "sugieren que la inmunidad frente al nuevo coronavirus ya existe en muchos países de Asia Oriental", señaló el experto. Kodama añadió que su hipótesis se ve respalda por otro estudio publicado hace una semana por científicos estadounidenses y realizado entre residentes de la ciudad de San Diego que no habían estado expuestos al SARS-CoV-2, un 50 % de ls cuales tenía "memoria inmune" contra el nuevo coronavirus. (efe).

10:19 España impone mascarilla obligatoria a partir de los 6 años

Portar mascarilla será obligatorio desde el jueves en España para cualquier persona a partir de los 6 años en la calle o lugares públicos como las tiendas, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, según un decreto publicado el miércoles. "El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público (...), siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros", indicó el texto en el Boletín Oficial del Estado. La disposición concierne a "las personas de seis años en adelante", según el decreto. Aquellos con dificultades respiratorios o quienes puedan justificar situaciones de fuerza mayor, estarán exentos. El texto no precisa cuáles serán las sanciones aplicables en caso de no llevar la mascarilla. Desde el 4 de mayo, ya era obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. (afp).

Niños y madre con mascarilla en Santa Cruz de Tenerife.

10:16 Rusia registra récord de 135 muertos por coronavirus en 24 horas

Rusia registró 135 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta en el país desde el inicio de la epidemia y el número total de casos ya supera los 300.000, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias. En total, Rusia ha contabilizado 2.972 muertos y 308.705 contagios desde el comienzo de la pandemia de covid-19. Sin embargo, las autoridades consideran que la situación tiende a estabilizarse ya que en las últimas 24 horas se registraron 8.764 casos adicionales, el número más bajo desde el comienzo del mes de mayo. (afp).

9:59 Pedro Sánchez anuncia reformas legislativas una vez concluya el estado de alarma

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha negado este miércoles que el estado de alarma se pueda sustituir por leyes ordinarias y ha anunciado reformas legislativas en materia de sanidad y seguridad nacional para gestionar la vuelta a la normalidad una vez se haya levantado el período excepcional. "El estado de alarma es plenamente legal", ha defendido Sánchez en su primera intervención en el Congreso para pedir la autorización de la quinta prórroga, en la que ha recalcado que "no es algo que se haya inventado el Gobierno".

Ha incidido en que es una medida incluida en la Constitución para situaciones como la actual, en las que las leyes ordinarias no sirven porque contienen "vacíos imposibles de cubrir", como la limitación de la movilidad o el derecho de reunión. En su opinión, esa sustitución únicamente serviría para "entorpecer el proceso jurídico, desviar energía para resolver la crisis sanitaria, económica y social y enmarañar la coordinación entre la distintas administraciones en un momento crítico". (efe).

9:54 Turquía reabre su turismo sanitario al restablecer conexiones a 31 países

urquía ha restablecido este miércoles conexiones aéreas con 31 países para permitir la llegada de pacientes en el importante sector del turismo sanitario, informó la emisora CNNTürk. Entre los 31 países cuyos ciudadanos pueden viajar a Turquía por motivos de salud se encuentran Grecia, Alemania, Reino Unido, Rusia y varios países del norte de África y Oriente Medio. El país euroasiático aceptará pacientes que necesiten trasplantes de órganos, casos de ortopedia, traumatología y cirugía general. El Ministerio de Salud ha anunciado un protocolo de higiene y desinfección para evitar nuevos contagios de coronavirus. (efe).

9:48 Españoles tendrán que usar mascarilla mientras sigue el desconfinamiento

Los españoles tendrán que llevar mascarillas desde este jueves en los lugares cerrados o en la calle si no se pueden mantener dos metros de distancia, para así evitar los contactos, mientras cada vez son más frecuentes las salidas, al aliviarse el confinamiento porque la pandemia está remitiendo. El Ministerio de Sanidad ordena que tendrán que usar mascarillas no solo los adultos, sino también los niños mayores de seis años y es recomendable desde los tres años, aunque habrá excepciones para personas con dificultades respiratorias o por otros motivos de salud o discapacidad. Según los últimos datos, en España hubo 59 fallecimientos en las últimas 24 horas, y ya suman 27.709 muertes, mientras que los casos confirmados son 231.606 desde el inicio de la CIVID-19, aunque los nuevos casos disminuyen cada día. (efe).

Una pareja de enfermeros españoles se besan junto a una pintura callejera. (18.05.2020).

9:25 Cambridge no tendrá clases presenciales en 2020-21 por la COVID-19

La Universidad inglesa de Cambridge no tendrá clases presenciales, sino virtuales, en el próximo año académico 2020-21, como medida de precaución por la COVID-19. Cambridge, con un tradicional sistema de tutorías, ha decidido que las clases se impartirán a través de la red, aunque es posible que se formen algunos grupos muy reducidos de alumnos "en persona", siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento físico. Los campus de las universidades han permanecido cerrados en el actual trimestre académico -abril a junio- debido a la propagación del coronavirus en el Reino Unido. "La Universidad se está adaptando constantemente" ante la actual crisis por la pandemia, señaló la institución académica en una nota. (efe).

9:17 Diputados españoles entran al Congreso con mascarilla, obligatoria ya mañana

Todos los diputados y miembros del Gobierno han llegado este miércoles (20.05.2020) al Congreso con la mascarilla puesta, por primera vez en el debate de un estado de alarma, ya que esta protección será obligatoria a partir de mañana para los mayores de 6 años, según ha publicado esta mañana el BOE. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta los ministros y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los principales líderes de la oposición han entrado con mascarilla al hemiciclo, aunque después varios de ellos se la han quitado, como el propio Sánchez para su intervención desde la tribuna. La sesión plenaria de esta mañana, para debatir la quinta prórroga del estado de alarma, se ha iniciado, al igual que las últimas, con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus. (efe).

8:36 Fabricante de motores de avión Rolls-Royce suprime 9.000 empleos

El fabricante británico de motores de avión Rolls-Royce anunció este miércoles (20.05.2020) en un comunicado que suprimirá al menos 9.000 empleos y recortará gastos debido a la crisis generada en el sector aeronáutico por la pandemia del nuevo coronavirus. Los empleos que serán suprimidos, que representan un 17% de la plantilla, y tendrán un impacto en las actividades de aviación civil y el sector administrativo, pero no en la división de defensa, se indicó. Está "cada vez más claro que el mercado de la aeronáutica comercial tardará años en recuperar el nivel de hace algunos meses", añadió el comunicado. El sector aéreo es uno de los más afectados por la pandemia, que ha provocado cierres de fronteras y severas medidas de confinamiento. (afp).

Motor de Airbus A350-900 de Rolls-Royce.

8:22 Instalación de energía renovable caerá en 2020 por primera vez en 20 años

La crisis del coronavirus provocará en 2020 la primera caída en 20 años en las nuevas capacidades de energías renovables instaladas en el mundo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que destaca que la recuperación esperada en 2021 no permitirá recuperar el nivel previsto antes de la crisis.

En su informe anual, publicado este miércoles, calcula que este año habrá un descenso interanual del 13 % de nuevas instalaciones renovables de producción eléctrica conectadas a la red, hasta los 167 gigavatios, lo que a su vez supone un retroceso del 20 % frente a lo anticipado antes de que se notaran los efectos de la COVID-19. (efe).

8:15 Burundi realiza elecciones generales de alto riesgo, en plena pandemia

Los burundeses votaban este miércoles para elegir a su nuevo presidente, diputados y concejales municipales, en medio de la pandemia de COVID-19 y al final de una ajustada campaña que genera temores de un resurgimiento de la violencia. Loss colegios electorales abrieron sus puertas a las 06H00 (04H00 GMT) y cerrarán a las 16h00 (14H00 GMT). Lo resultados provisorios se conocerán recién a partir del lunes o martes próximo, según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). La elección marca el final de la era de Pierre Nkurunziza, líder del país desde 2005, y que no se presenta a la reelección.

El gobierno, que aseguró al comienzo de la epidemia que el país estaba protegido por la "gracia divina", ha enumerado oficialmente 42 casos positivos, incluida una víctima fatal, pero los médicos lo acusan de minimizar el número de casos. Las autoridades incluso expulsaron al equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargada de asesorar en el combate a la epidemia. (afp).

Evacuación en Bangladesh en la pandemia, y ante la llegada del ciclón Amphan.

8:09 El súper ciclón Amphan golpeará la India y Bangladesh, en medio de la pandemia

El súper ciclón Amphan, el peor en afectar la región en 20 años, golpeará en las próximas horas las costas del este de la India y Bangladesh, donde han sido evacuadas cientos de miles de personas ante las consecuencias devastadoras de la tormenta, que podría alcanzar ráfagas de hasta 185 km/h.

Las labores de evacuación se enfrentan además al reto de tener que movilizar a una amplia población siguiendo las medidas de precaución habituales para evitar la propagación del coronavirus, como organizar la capacidad de los refugios para mantener la distancia social.

Con una intensidad de entre 170 y 180 kilómetros por hora (Km/h), y ráfagas de 200 Km/h, Almphan se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad costera india de Paradip, en el estado de Odisha, y a 200 km de la ciudad de Digha, en el estado de Bengala, moviéndose a unos 22 km/h, según informó el Departamento de Meteorología de la India. (efe).

CP (efe, afp, dpa, rtr)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |