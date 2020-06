+++ Coronavirus, minuto a minuto: contagios locales disparan alarmas en Pekín +++

Todas las actualizaciones en Hora del Centro de Europa (CET, por sus siglas en inglés).

07:45 Vuelo humanitario desde Managua hasta Roma y París

La embajada de Italia en Nicaragua informó que tanto su Gobierno como el de Francia pusieron un vuelo a disposición de sus ciudadanos el próximo 16 de junio para que abandonen Nicaragua en medio de la pandemia.

A inicios de abril, la Unión Europea completó la repatriación de 500 ciudadanos europeos que se encontraban varados en Nicaragua, donde el virus fue detectado a mediados de marzo pasado, y hasta ahora las autoridades registran 1.464 casos positivos y 55 muertos. Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó 4.217 pacientes y 980 fallecidos hasta la semana pasada.

Este mismo viernes, la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) pidió al gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega suspender todas las actividades recreativas debido a la pandemia. En un pronunciamiento, Funides demandó al Ejecutivo suspender también temporalmente el calendario escolar y universitario y cerrar los centros educativos escolares, técnicos y universitarios.

El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por no establecer restricciones ni haber suspendido las clases en medio de la pandemia. (efe)

07:35 Honduras rebasa los 300 muertos y los 8.000 casos

Honduras rebasó este viernes los 300 muertos por COVID-19 y los 8.000 contagios, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). La situación más alarmante se presentó en el departamento de Cortés, norte del país, y regiones vecinas, que registraron 219 casos, de los nuevos 463 positivos. A Cortés le sigue Francisco Morazán, región central, donde se localiza Tegucigalpa, la capital del país, que añadió 187 contagios.

El gobierno inició la semana pasada la "fase cero", que marcó el inicio el lunes de la "reactivación económica inteligente", advirtiendo que las empresas, que se van incorporando de manera gradual, que no cumplan con las medidas de bioseguridad, serán cerradas, y que con esa actitud se corre el riesgo de volver a un confinamiento para todos. (efe)

06:44 Aumentan contagios en Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Los casos de coronavirus están aumentando en ciertos segmentos de la Patrulla Fronteriza, dijo el viernes un funcionario de alto rango de la agencia.

Noventa y tres empleados de la Patrulla Fronteriza y 16 personas que están bajo su custodia han dado positivo al virus, afirmó el subjefe Raul Ortiz. Las cifras son “relativamente bajas” pero “aún no estamos fuera de peligro”, agregó.

Ortiz informó a los empleados de “indicios de incrementos localizados” entre el personal de la Patrulla Fronteriza. En un correo electrónico dirigido a los agentes y obtenido por The Associated Press, Ortiz no precisó dónde se concentraban las infecciones La agencia no respondió de momento a preguntas. (ap)

06:01 Utah y Oregon suspenden su apertura por rebrotes

Utah y Oregon suspendieron una mayor reapertura de sus economías en medio de un repunte en los casos de coronavirus, aunque otros estados como Texas, California, Arkansas y Arizona no daban marcha atrás el viernes pese a algunas advertencias intermitentes allí.

Uno por uno, los estados están sopesando los riesgos a la salud que implica el coronavirus frente a los daños económicos derivados de las medidas de confinamiento por las que millones de personas se quedaron sin trabajo en los últimos tres meses.

Y muchos gobernadores se están inclinando por los empleos, a pesar de que un análisis de The Associated Press esta semana halló que las infecciones están aumentando en casi la mitad de los estados, una tendencia que los expertos atribuyen en parte a la reapertura gradual de negocios en las últimas semanas. (ap)

05:56 Contagios en Bolivia alcanzan pico más alto

Los contagios del coronavirus en Bolivia alcanzaron el viernes (12.06.2020) su pico más alto con 884 en un día, por lo que ya suman 16.165 y 533 decesos casi dos semanas después del fin de la cuarentena en gran parte del país.

El principal laboratorio que realiza las pruebas para detectar el COVID-19 se encuentra abrumado por la demanda, y gran parte de los hospitales están al tope, señalaron las autoridades. Escasean los reactivos en el país, que realiza unas 1.400 pruebas de diagnóstico por día, lo que según expertos es insuficiente.La ministra de Salud Heidy Roca estimó que las infecciones llegarán a 100.000 a fines de julio, mientras el director de Epidemiología, Virgilio Prieto, advirtió que “se pueden volver a tomar medidas excepcionales si los contagios siguen en aumento”. (ap)

05:38 Preocupación en Pekín por nuevos casos de contagio local

China reportó el sábado 11 nuevos casos de coronavirus, incluidos seis casos domésticos en la capital que hicieron aumentar las preocupaciones por la posibilidad de un nuevo brote de la pandemia, lo que de momento hizo retardar el regreso a clases y la suspensión de los eventos deportivos.

La mayoría de los casos de China en los últimos meses surgieron en ciudadanos chinos residentes en el exterior y fueron detectados al retornar al país, al tiempo que el brote local fue en gran medida controlado.

Pero los nuevos casos han llevado a los funcionarios de Pekín a retrasar el regreso de los estudiantes a las escuelas primarias y suspender todos los eventos deportivos. Las autoridades de la ciudad también cerraron el viernes dos mercados visitados por una de las personas contaminadas. Decenas de policías fueron desplegados en los dos centros de compras.

Once barrios residenciales en el sur de Pekín volvieron a adoptar el confinamiento a raíz del rebrote.

Hasta el momento los casos han sido relacionados con el mercado de Xinfadi. Nueve escuelas y jardines de infantes en esa zona de la capital china fueron cerrados. (afp, efe)

04:58 Saldo global de la pandemia es de 425.282 fallecidos

La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado la muerte de más de 425.000 personas en todo el mundo desde que China reportó oficialmente la enfermedad en diciembre, de acuerdo con un conteo de AFP basado en fuentes oficiales y actualizado a la 2H30 CET del sábado.

En total se ha registrado un total de 425.282 muertes (sobre 7.632.517 casos reportados) en todo el mundo. Europa es la región con más muertes (186.843, sobre 2.363.538 casos), pero ahora es en América Latina donde la epidemia progresa más rápidamente, con un total de 76.343 víctimas fatales sobre 1.569.938 de casos.

Estados Unidos registra la mayor cantidad de muertes con 114.613, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins emitido a las 01.00 CET del sábado, que incluye 839 nuevos decesos y 21.666 contagios más que en la jornada previa, para alcanzar los 2.043.656 casos confirmados de COVID-19.

Brasil se convirtió el viernes en el segundo país más afectado del mundo con 41.828 muertes, superando al Reino Unido (41.481). Le siguen Italia (34.223) y Francia (29.374). (afp, efe)

Manifestantes con equipo de protección, cavan tumbas simuladas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, simbolizando las muertes por COVID-19 y en protesta contra las acciones de los gobiernos hacia la pandemia.

04:34 Ministro argentino da negativo en test pero sigue aislado

El ministro argentino de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio negativo en la prueba de coronavirus que se realizó tras conocerse este viernes que el intendente del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien estuvo reunido hace unos días, había dado positivo.

En declaraciones a una televisora local, el ministro señaló que por el momento se encuentra aislado en su casa de Buenos Aires, hasta que este sábado le digan los pasos a seguir.

Por la tarde, el encargado de la política social del Gobierno de Alberto Fernández había confirmado a través de la red social que, a pesar de no presentar síntomas, iniciaba el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba del virus.

Las alarmas se habían encendido porque, justo al momento de conocer el contagio de Insaurralde, con quien estuvo reunido el miércoles, Arroyo, de 53 años, visitaba la provincia norteña de La Rioja junto a Fernández y otras autoridades. (efe)

04:12 Venezuela extiende restricción de vuelos comerciales por 30 días más

Venezuela extendió este viernes (12.06.2020) la restricción de vuelos comerciales por la pandemia del nuevo coronavirus durante 30 días más, hasta el 12 de julio, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) en un comunicado.

"Quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales", añadió Aeronáutica Civil. La medida, que da base legal para prorrogar la cuarentena, se enmarca en la extensión del "estado de alarma", extendido igualmente por 30 días y decretado desde el 13 de marzo para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

En Venezuela hay 2.879 contagiados por COVID-19 y 23 fallecidos, según cifras oficiales, que cuestionan organizaciones como Human Rights Watch. (afp)

03:20 Guatemala reporta otros 17 fallecidos

Guatemala contabilizó este viernes 17 decesos por COVID-19 y llegó a 351 muertes a causa de la enfermedad, cuyo primer caso fue reportado el 13 de marzo. El país centroamericano detectó este viernes 421 nuevos contagios de coronavirus y sumó 8.982 positivos en total, según puntualizó el ministro de Salud, Hugo Monroy.

Los 421 nuevos casos positivos representan la segunda cifra más alta para Guatemala en un día, solamente detrás del pasado 8 de junio, cuando se registraron 447 contagios.

Las autoridades han advertido que la enfermedad está en su pico y solamente en los últimos 10 días fallecieron 190 personas, más del 50 % del total de víctimas fatales del coronavirus en el país tras su detección inicial el 13 de marzo en un hombre procedente de Europa. (efe)

03:01 México reporta nuevo récord diario de contagios

México registró un nuevo récord diario de contagios de COVID-19 con los 5.222 notificados este viernes para llegar a los 139.196 casos desde el inicio de la pandemia, además de que reportar 504 decesos en la jornada para un acumulado de 16.448.

Los casos de esta jornada representan la cifra más alta que se había notificado para un solo día, luego de que el 10 de junio se habían registrado 4.883 contagios. El récord de defunciones por COVID-19 para un solo día se alcanzó el 3 de junio con 1.092 fallecimientos.

La Ciudad de México y el Estado de México se mantienen en el rango más alto de casos acumulados en el país, al igual que en los denominados activos y de decesos.

El director de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, informó que de las 24.253 camas generales disponibles para en los hospitales, 11.090 están ocupadas con enfermos que no están en condición grave y que de las 8.339 camas de cuidados intensivos que hay en la red de hospitales del país, el 38 % (3.184) están ocupadas. (efe)

02:39 Suben contagios en Estados Unidos

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 114.613 muertos y 2.043.656 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance de las 20.00 hora local (01.00 CET del sábado) es de 839 nuevos decesos y 21.666 contagios más que en la jornada previa.

El estado de Nueva York se mantiene como la zona de Estados Unidos más castigada desde el comienzo de la pandemia con 382.000 casos confirmados y 24.495 fallecidos. Tan sólo en la ciudad de Nueva York han muerto 17.193 personas, aunque este viernes no se registró ningún nuevo deceso y solo registró 822 nuevos contagios.

Varios estados que apenas habían sufrido el impacto de la pandemia ahora están experimentando altas tasas de infecciones. En concreto, en la última semana la cifras de nuevos casos han vuelto a dispararse en más de un tercio de los 50 estados del país: Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte y del Sur, Dakota del Norte y del Sur, Florida, Texas, California, Georgia, Hawái, Kentucky, Michigan, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Utah, Vermont y Washington. (efe)

Mucha gente circula por las calles de la ciudad de Buenos Aires usando barbijos como medida de prevención de COVID-19.

02:11 Curva de contagios sigue en ascenso en Argentina

Los 1.391 casos de coronavirus confirmados este viernes (12.06.2020) por Argentina suponen un nuevo récord diario de positivos en el país austral, y los contagios totales desde el inicio de la pandemia ya son 28.764. Así lo confirmó en su reporte vespertino el Ministerio de Salud, que durante la jornada informó de 20 fallecimientos, y las muertes por COVID-19 totalizan 785.

El foco principal, donde más crecen los casos día a día desde hace semanas, continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea, que este viernes notificó el 94,1 % de los casos del país.

La capital reportó 565 y alcanzó los 13.591 totales, pero desde hace unos días la provincia de Buenos Aires -a la que pertenece el llamado conurbano bonaerense-, ha tomado la delantera en cuanto a positivos diarios, y este viernes informó de 744 casos para llegar a los 11.712 afectados.

Otro dato negativo de la jornada fue la aparición en la provincia de Formosa (norte) de 24 casos de coronavirus, después de haber permanecido esa jurisdicción sin casos desde el inicio de la pandemia. (efe)

01:59 Alarma por alza de fallecidos en Bogotá

Colombia sumó este viernes 1.646 nuevos contagios de coronavirus y otros 57 muertos, con récord diario de casos en el departamento caribeño del Atlántico y de fallecidos en Bogotá, los principales focos de COVID-19 donde las autoridades han extremado las medidas.

Con estos nuevos datos, la cifra nacional de infectados ascendió a 46.858 mientras que la de víctimas fatales ya es de 1.545, según las autoridades sanitarias del país.

De los nuevos contagios, 665 están en el departamento del Atlántico donde la pandemia sigue desbordada y registró este viernes su peor cifra diaria.

Bogotá también reportó una cifra considerable (403) a pesar de que las autoridades locales no flexibilizaron hace dos semanas la cuarentena obligatoria como sí ocurrió en el resto del país. (efe)

01:45 Operación humanitaria para repatriar a más de un centenar de nicaragüenses

Un grupo de 109 nicaragüenses que se quedaron varados en Panamá por la pandemia del coronavirus cruzaron este viernes (12.06.2020) hacia Costa Rica para seguir camino hacia su natal Nicaragua, en una operación humanitaria conjunta, informaron las autoridades panameñas.

Estos ciudadanos nicaragüenses permanecieron tres meses en Panamá, donde estaban trabajando en la zafra azucarera cuando se cerraron las fronteras internacionales por la pandemia, por lo que no habían podido regresar a Nicaragua, de acuerdo con la información oficial.

El grupo salió por el puesto fronterizo panameño de Paso Canoas, en la provincia occidental de Chiriquí, y el proceso se realizó "con la colaboración de las autoridades homólogas de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica", cumpliendo con "los protocolos migratorios y de bioseguridad y se garantizó el paso humanitario de estos ciudadanos hasta la región Peñas Blancas, zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, destacó el comunicado oficial. (efe)

01:29 Francia abrirá progresivamente sus fronteras a partir del 1 de julio

Francia "abrirá progresivamente sus fronteras exteriores" del espacio Schengen "a partir del 1 de julio", anunciaron el viernes los ministros franceses de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y de Interior, Christophe Castaner, en un comunicado conjunto.

La decisión se tomó de acuerdo con las recomendaciones presentadas el jueves por la Comisión Europea y "se llevará a cabo de manera progresiva y diferenciada de acuerdo con la situación sanitaria de los diferentes países, y de acuerdo con los procedimientos que se habrán adoptado a nivel europeo para entonces", señalaron.

00:53 Más de 220.000 contagios en Perú

La cifra de muertos por COVID-19 en Perú subió a 6.308, un aumento de 199 en la última jornada, mientras que los contagiados sumaron 220.749, con 5.961 nuevos casos, según el último balance del Ministerio de Salud.

Perú lleva casi 13 semanas de confinamiento nacional obligatorio y figura en el octavo lugar en el mundo entre los países con más casos de coronavirus, detrás de Italia, pero por delante de Francia, Alemania e Irán.

Con 10.121 pacientes hospitalizados por coronavirus, según el nuevo balance, el sistema de salud peruano está al borde del colapso, con gran escasez de oxígeno para tratar a pacientes graves. Sin embargo, casi la mitad de los contagiados (107.133) han sido dados de alta, según el balance, lo que significa que superaron la enfermedad.

Perú es el segundo de América Latina en casos de coronavirus, detrás de Brasil. En decesos es tercero, después del gigante sudamericano y México. Con 33 millones de habitantes, el país andino se mantiene con toque de queda nocturno y fronteras cerradas desde el 16 de marzo. (afp)

00:36 La Ciudad de México alista su reapertura económica

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes (12.06.2020) que la reapertura económica de la metrópoli iniciará este 15 de junio, aunque se mantendrá la fase roja de alerta por contagios de COVID-19.

"Será una semana de transición ordenada y de preparación", apuntó Sheinbaum en un conferencia de prensa virtual en la que señaló que la capital mantendrá el semáforo epidemiológico en color rojo, lo que limita las actividades económicas.

La gobernante dijo que si la ciudad se mantiene en niveles aceptables de contagios y de ocupación hospitalaria se podrá "pasar al color naranja en esta transición en la semana del 22 al 28 de junio". Con el semáforo en naranja además de las actividades económicas esenciales se permite que las empresas de sectores no esenciales puedan operar con el 30 % de personal, con todas las condiciones sanitarias de prevención. (efe)

