+++Coronavirus, minuto a minuto: China tiene nuevo repunte de casos "importados" +++

Todas las actualizaciones en hora central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

04:45 Nuevo repunte de casos "importados" en China

Los nuevos casos de coronavirus aumentaron el martes en China hasta 30, 23 de ellos procedentes del exterior, frente a los 11 contagios del lunes y los 12 del domingo, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Si bien el domingo se contabilizaron 4 nuevos contagios a nivel local y ocho importados, y el lunes siete locales y cuatro importados, el martes la cifra se situó en siete y 23, respectivamente, rompiendo la tendencia a la baja de estos últimos días.

Los siete nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

04: 35 Unas 4.000 personas sin empleo abandonaron Lima durante la cuarentena

Unas 4.000 personas sin empleo salieron de Lima, donde está el principal foco de contagio del COVID-19 en Perú, hacia sus regiones de origen con el apoyo de Defensa Civil desde que el gobierno del presidente Martín Vizcarra decretó la inmovilización social para evitar la expansión de la pandemia.

En casi mes y medio de cuarentena, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha registrado la movilización de cerca de 4.000 residentes en la capital peruana que decidieron retornar a sus lugares de origen porque se quedaron sin trabajo y sin ingresos para sobrevivir.

04:15 BCIE aprueba crédito por 200 millones de dólares a Banco Central de Honduras

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó este martes una línea de contingencia de crédito por 200 millones de dólares para fortalecer la posición y capacidad de gestión de liquidez del Banco Central de Honduras en el marco de la crisis por el coronavirus.

La línea de crédito es un "instrumento de carácter revolvente", cuyo principal objetivo es "fortalecer la posición y capacidad de gestión de liquidez" del Banco Central de Honduras en el contexto de la crisis de la enfermedad, indicó la institución regional en un comunicado.

04: 05 Argentina suma 112 casos y 9 muertes por coronavirus, y llega a 151 decesos

Argentina confirmó este martes 112 nuevos casos del COVID-19, por lo que los positivos en el país alcanzan los 3.144, mientras que 9 muertes en las últimas 24 horas elevaron el total de fallecidos a 151, informaron fuentes oficiales.

En su reporte vespertino diario, el Ministerio de Salud indicó que cuatro de los nuevos decesos se produjeron en la provincia de Buenos Aires, tres residían en la ciudad de Buenos Aires y dos en la norteña provincia de La Rioja (norte). Se trató, en esta ocasión, de tres mujeres y seis hombres con edades comprendidas entre los 53 y los 86 años.

03: 51 Estados Unidos registra más de 2.700 muertes en 24 horas

El número de muertos por covid-19 en Estados Unidos pegó un fuerte salto en las últimas 24 horas, con un récord este martes de 2.751, contra 1.400 el lunes, según el conteo permanente que realiza la Universidad Johns Hopkins.

Así, el número de fallecidos se ubicó en 44.845, mientras que los contagios superaron la barrera de los 800.000, con 820.000 casos entre lunes y martes a las 20H30 locales, de acuerdo con el balance. Sobre la base de los datos oficiales de los distintos países, Estados Unidos es el más afectado, aún cuando el presidente Donald Trump acusa a China de mentir y de registrar más muertos.

03:40 Florida con casi 28.000 casos mientras gobernador dice que la curva se aplana

El estado de Florida (EE.UU.) alcanzó la noche de este martes 27.869 casos confirmados de COVID-19, 867 muertes por la enfermedad y 4.226 hospitalizaciones, en una jornada que sumó menos de 1.000 casos nuevos y que ha dado pie al gobernador, Ron DeSantis, a decir que "la curva se ha aplanado".

Sin embargo, el condado de Miami-Dade ha sobrepasado los 10.000 contagios con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Con cerca de 3 millones de habitantes, Miami-Dade ha reportado hoy 10.056 casos y 233 muertes, los totales más altos de los 67 condados del estado. Se ha despegado abruptamente del segundo condado, Broward, que tiene 4.168 casos y 126 muertes, y del de Palm Beach, que tiene 2.320 casos y 131 muertes.

03:15 Ariana Grande y Rihanna crean fondo de ayuda junto a políticos por COVID-19

Celebridades del mundo de la canción y del cine como Rihanna, Ariana Grande, Halsey, Stephen Colbert y Julia Louis-Dreyfus se han sumado al fondo de ayuda Project 100, creado por dos políticos estadounidenses para distribuir bonos de ayuda a familias afectadas por el coronavirus.

La iniciativa es una idea de dos representantes demócratas: Stacey Abrams, excandidata demócrata a gobernar el estado de Georgia; y Andrew Yang, exaspirante a la nominación presidencial; con el objetivo de distribuir cheques de 1.000 dólares a un total de 100.000 familias afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia.

03:00 Cuomo asegura que Nueva York ya no necesita el buque médico Comfort

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este martes que la región ya no necesitará el buque médico Comfort que llegó a la Gran Manzana a finales de marzo pocas horas después de haberse reunido con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca.

"Fue muy bueno tenerlo en caso de desbordarse (el sistema sanitario), pero he dicho que en realidad ya no necesitamos el Comfort", dijo Cuomo durante una entrevista con la cadena local MSNBC en referencia a su encuentro con el mandatario estadounidense. "Sí que nos dio consuelo pero ya no lo necesitamos, así que si necesitan enviarlo a otro lugar, deberían llevárselo", agregó.

02:50 Latinoamérica se aferra al confinamiento mientras Trump sacrifica a migrantes

Varias naciones de Latinoamérica defendieron este martes la extensión de las medidas de confinamiento ante el nuevo repunte de contagios de coronavirus en la región, donde ya hay unos 110.000 casos y 5.300 muertos, mientras que EE.UU. recurrió a unas polémicas restricciones migratorias para defender su golpeada economía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló este martes que hay unos 2,39 millones de casos y 162.956 muertos por el coronavirus en todo el mundo, con Europa aún como la más afectada, aunque cada vez a menor distancia de América. De hecho, EE.UU. se mantiene como el país más afectado del continente y como el foco mundial de la pandemia, al reportar más de 820.000 contagiados y alrededor de 44.000 decesos, aunque la curva de casos también sigue en ascenso en Latinoamérica.

02:40 Los indígenas de la Amazonía reclaman protección contra el coronavirus

Los pueblos indígenas de la Amazonía solicitaron este martes a sus Gobiernos nacionales y a los organismos internacionales contar con un protocolo particular para prevenir y tratar el COVID-19 en sus poblaciones, que incluya un enfoque intercultural y un acceso a servicios sanitarios de calidad.

En un comunicado remitido a la Agencia Efe, las organizaciones indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam reclamaron políticas públicas especializadas en función de la alta vulnerabilidad de sus poblaciones frente a la pandemia.

02:30 Brasil llega a 2.741 muertes y sobrepasa los 43.000 casos de coronavirus

Brasil registró 166 nuevas muertes a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo cual los fallecidos ascienden a 2.741 en el país, mientras que el número de infectados por el coronavirus llega a 43.079, informó este martes (21.04.2020) el Ministerio de Salud.

De acuerdo al boletín divulgado por la cartera, los decesos por coronavirus escalaron un 6,4 % en las últimas 24 horas, en tanto que los casos confirmados registraron un crecimiento de un 6,1 % con respecto al día inmediatamente anterior.

02:20 Trump anuncia que suspensión de inmigración a EEUU será por al menos 60 días

El presidente Donald Trump anunció este martes (21.04.2020) la suspensión al menos por 60 días de inmigración legal a Estados Unidos, argumentando que busca con ello proteger los puestos de trabajo estadounidenses.

El mandatario ofreció los primeros detalles de un vago anuncio hecho en la noche del lunes, abordando un tema clave para su base conservadora en momentos en que se disparó el desempleo en el país debido a la pandemia de coronavirus, que deja más de 43.000 muertos en Estados Unidos.

Ver el video 09:11 Compartir Morir de hambre por coronavirus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3bENr Morir de hambre por coronavirus

02:05 El hambre de los más necesitados detona protestas y saqueos en Colombia

La cuarentena por el coronavirus ha destapado el problema oculto del hambre en Colombia, donde millones de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a comida, lo que ha desembocado en saqueos de ayudas en varios lugares del país.

Acosados por la escasez, los colombianos más pobres incumplen el aislamiento obligatorio vigente desde el 25 de marzo para rebuscar en las calles el sustento diario con el que solían alimentar a sus familias antes de la llegada de la pandemia.

01:55 EE.UU. donará 2,4 millones de dólares a Guatemala para mitigar COVID-19

Estados Unidos donará 2,4 millones de dólares a Guatemala para "mitigar" la expansión en su territorio del COVID-19, que ya ha contagiado a 294 personas, incluidos siete fallecidos por la enfermedad, informó este martes una fuente oficial.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala precisó en un comunicado de prensa que los 2,4 millones de dólares han sido designados para apoyar a la nación centroamericana y al Gobierno local en "estrecha colaboración" con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

01:45 EE. UU. aprueba 480.000 millones de dólares más para Pymes

El Senado de Estados Unidos adoptó por unanimidad un nuevo plan de ayuda de casi medio billón de dólares para apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del coronavirus, ayudar a hospitales y reforzar las pruebas de testeo.

Respaldado por el presidente Donald Trump, el nuevo plan incluye 75.000 millones en ayudas para hospitales, 25.000 millones para tests de diagnóstico de coronavirus, y 60.000 millones para préstamos a agricultores y ganaderos, por lo que el paquete total suma 480.000 millones de dólares.

01:30 La pandemia aumentará consultas de enfermedades mentales en América Latina

La pandemia del COVID-19 provocará aumento de consultas de enfermedades relacionadas con la mente en los países de América Latina, dijeron a Efe expertos.

Según especialistas, al menos 7 de cada 10 consultas clínicas en los sistemas de salud de la región podrían generarse debido a problemas psicosomáticas, situación que puede agravarse durante una pandemia como la del coronavirus. "El confinamiento puede llevar a que las personas no atiendan su salud mental", dijo Raymundo Calderón, director de Psicología de la Universidad del Valle de México (UVM).

01:20 Metro de Panamá instala cámaras térmicas para detectar potenciales infectados

El metro de Panamá comenzó a instalar cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de COVID-19, en momentos que el país presenta el mayor número de casos detectados del nuevo coronavirus en Centroamérica.

Ese proyecto consiste en instalar cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio, informaron el martes responsables de la compañía del metro público local.

01:00 Izquierda paraguaya plantea gravar grandes fortunas en lucha contra COVID-19

La concertación de izquierda Frente Guasu (FG) plantea gravar a las grandes fortunas de Paraguay, de forma transitoria y progresiva desde un 1 %, para destinarlo a la lucha contra el COVID-19, que registra 8 muertos y 208 casos confirmados hasta la fecha en el país.

La propuesta fue presentada este lunes a la mesa directiva del Senado con vistas a la sesión semanal de este jueves de la Cámara Alta, anunció en un comunicado el FG, que destaca que la denominada "Tasa COVID" "ya fue consensuada" en una reunión informativa de semanas atrás. El proyecto "grava de forma progresiva y transitoria con un porcentaje del 1 % a las riquezas que acumulan un patrimonio superior a los 10 millones de dólares", y que en Paraguay no son "más de 90 familias o grupos económicos", según el FG, tercera fuerza política del país.

00:50 Costa Rica alcanza los 669 casos de COVID-19 y pide no bajar la guardia

Costa Rica alcanzó este martes un total de 669 casos positivos de coronavirus COVID-19, para siete casos más que el lunes, mientras que las autoridades piden no bajar la guardia y evalúan aplicar próximamente una progresiva reactivación de actividades económicas.

El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó en conferencia de prensa virtual que hay 11 pacientes hospitalizados, de los cuales seis se ubican en unidades de cuidados intensivos.Desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo pasado, Costa Rica suma un total de 150 pacientes que se han recuperado, 7.495 casos descartados y seis personas fallecidas.

00:40 Entre la pandemia y las elecciones, China nunca estuvo tan mal vista en EE. UU.

La pandemia de coronavirus deja decenas de miles de muertos en Estados Unidos, y tanto Donald Trump como Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales de noviembre, apuntan su dedo acusador contra China, país que nunca estuvo tan mal visto entre el público estadounidense como ahora.

Un relevamiento del centro de investigación Pew divulgado este martes (21.04.2020) afirma que 66 por ciento de los estadounidenses tienen una mala opinión de China, el nivel más alto alcanzado en el marco de una situación que no deja de empeorar desde la llegada de Trump al gobierno en enero de 2017.

Trump, muy criticado por su gestión inicial de la crisis sanitaria, y los halcones del Partido Republicano acusan a China de haber demorado en alertar al mundo sobre la gravedad de la epidemia surgida en Wuhan a fines de diciembre, que ya dejó más de 40.000 muertos en Estados Unidos. Por su parte, Biden replicó en un spot de campaña que Trump, un magnate inmobiliario, antes saludó los esfuerzos de China para combatir la epidemia y que por su culpa Estados Unidos estaba "sin preparación ni protección" ante la covid-19.

00:30 Bolivia y México efectúan repatriación mutua de ciudadanos varados

Bolivia y México efectuaron este martes (21.04.2020) la repatriación mutua vía aérea de 188 personas de ambas nacionalidades, informaron la cancillería de La Paz y la embajada mexicana.

Un avión de la Fuerza Aérea de México llegó al país sudamericano con 101 bolivianos abordo y para llevarse de regreso 87 ciudadanos de su país, "en un vuelo solidario que dispuso" el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

00:20 Instan a Latinoamérica a no perder generosidad hacia migrantes por COVID-19

La revista estadounidense Americas Quarterly rinde tributo a la "impresionante" generosidad de los países latinoamericanos con los inmigrantes provenientes de la región y les exhorta a no perderla por el coronavirus.

"Lo último que necesita América Latina es la creación de una nueva clase permanente de personas vulnerables. La generosidad de la región ha sido impresionante; ahora es el momento para que haya más, no menos", señala la publicación trimestral en la presentación de un informe especial sobre migración intrarregional.

00:10 Perú registra 1.512 nuevos casos y 39 muertos en últimas horas

Los casos de COVID-19 en Perú aumentaron en 1.512 y 39 fallecidos durante las últimas horas, mientras el país se acerca al límite de su capacidad para atender a los enfermos graves, a casi mes y medio del inicio de las medidas de cuarentena y aislamiento social ordenadas por el Gobierno.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó de que el total de infectados llegó a 17.837 y los fallecidos a 484, en un contexto en el que las autoridades evalúan las nuevas medidas que se tomarán para intentar frenar el avance de la epidemia e ir reactivando la maquinaria productiva del país.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí

mg (afp, efe, ap, Reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |