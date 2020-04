+++ Coronavirus minuto a minuto: China rinde tributo a sus fallecidos +++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

05:21 El Salvador duplicará pruebas de laboratorio para detectar coronavirus

El Salvador duplicará el número de pruebas de laboratorio hasta llegar a 1.000 diarias dentro de cinco días para detectar personas infectadas por el nuevo coronavirus, informaron este viernes fuentes oficiales.

"Hemos logrado duplicar la capacidad de laboratorio. Desde mañana (sábado) se harán 400 pruebas diarias", aseguró el mandatario Nayib Bukele mediante su cuenta de Twitter.

04:50 San Francisco ilumina el Ayuntamiento con la bandera de España

San Francisco se solidarizó este viernes con el daño que la pandemia de COVID-19 está causando en España e iluminó la fachada de su Ayuntamiento con los colores de la bandera rojigualda.

El histórico edificio californiano rindió así homenaje por un día a los muertos en España por coronavirus, que ya son más de 11.000 según las cifras oficiales, sólo por detrás de Italia (14.681), y superiores a los fallecimientos registrados hasta el momento en Estados Unidos ( 7.067).

San Francisco siguió así los pasos de Tel Aviv, en Israel, que a finales de marzo hizo lo propio en la fachada de su Ayuntamiento también para solidarizarse con España.

El Ayuntamiento de San Francisco se ilumina cada día al anochecer, y a menudo cambia los colores para que sus 220 bombillas LED rindan homenajes o celebren festividades y ocasiones especiales.



04:26 China hace una pausa de tres minutos en homenaje a las víctimas

China se detuvo en la mañana del sábado (04.04.2020) para rendir un homenaje a las personas muertas por la epidemia de COVID-19, y observó un silencio nacional de tres minutos.

Las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar a las 10H00 locales (02H00 GMT), y de inmediato las personas hicieron una pausa y el tráfico se detuvo en las calles, al tiempo que trenes, automóviles y navíos hicieron sonar sus bocinas en homenaje a las 3.326 víctimas de la epidemia en China.

En la ciudad de Wuhan, donde el coronavirus fue identificado a fines del año pasado, el personal del Hospital Tongji estaba parado en la parte externa, todos con las cabezas inclinadas hacia el edificio principal, algunos aún con los trajes protectores que se han convertido en un símbolo de la crisis en todo el mundo.

"Siento mucha pena por nuestros colegas y pacientes que murieron", dijo a AFP Xu, una enfermera del hospital de Tongji que trabajaba en la primera línea de tratamiento de pacientes con coronavirus, conteniendo las lágrimas.



03:58 México reporta 118 nuevos casos

Las autoridades sanitarias de México reportaron este viernes 118 nuevos contagios de la COVID-19 para acumular 1.688 casos confirmados con 60 fallecimientos, diez muertes más en las últimas 24 horas.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, precisó en una rueda de prensa en Ciudad de México que la tendencia en el aumento de infectados se ha mantenido de forma similar a lo largo de la semana en el país.



03:49 Médico hondureño en EE. UU. consigue donación de 34 respiradores para su país

El médico hondureño Plutarco Castellanos, quien reside en Estados Unidos, ha conseguido 34 ventiladores o respiradores mecánicos para Honduras para atender a pacientes graves infectados de coronavirus, informó este viernes la Presidencia del país centroamericano.

El especialista en Neumología, obtuvo los ventiladores con el centro médico Mass Lung & Allergy de Massachusetts, antes de que comenzará la emergencia por la pandemia en Honduras, donde se reportan 15 muertos y 222 contagios confirmados.

Al conocer la emergencia que vive Honduras, el médico se comunicó con el presidente hondureño, Juan Hernández, para gestionar el traslado de los ventiladores mecánicos a Tegucigalpa. Del total de respiradores, 22 serán entregados al gobierno y los otros 12 serán manejados por una línea de acción que dirige Castellanos en Honduras, según la información oficial.



03:41 UE completa repatriación de europeos varados en Nicaragua

La Unión Europea (UE) completó este viernes (03.04.2020) la repatriación de 500 ciudadanos europeos que se encontraban varados en Nicaragua por la pandemia del coronavirus. Un segundo vuelo especial, con 250 europeos, partió hoy del Aeropuerto Internacional de Managua con rumbo a París, informó el embajador de la UE en ese país, Pelayo Castro, en su cuenta en Twitter.

El diplomático explicó que la Embajada de Francia en Nicaragua organizó ese vuelo especial. Un primer vuelo, que partió de Managua el sábado pasado con rumbo a Fráncfurt, fue liderado por Alemania.

De acuerdo con la delegación de UE, ambos vuelos seguramente eran la última oportunidad, durante un periodo indeterminado, para que turistas europeos en Nicaragua regresaran directamente a Europa, con financiación comunitaria. "En este punto no se prevén más vuelos especiales. Por el momento todavía son posibles vuelos comerciales a través de México a destinos de la UE", explicó el embajador Castro.



03:25 Trudeau presionado para que revele pronóstico de muertes por COVID-19

La presión para que el gobierno de Canadá dé a conocer sus previsiones de muertes que COVID-19 puede causar en el país aumentó este viernes cuando la principal provincia del país, Ontario, dijo que calcula que entre 3.000 y 15.000 personas morirán en la jurisdicción.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se limitó a señalar hoy durante su conferencia de prensa diaria que Ottawa compartirá las cifras "en los próximos días" después de días de presión por parte de los medios de comunicación para que Ottawa proporcione sus previsiones.

Trudeau justificó el retraso, a pesar de que muchos países e incluso varias provincias del país han dado a conocer sus proyecciones, al señalar que "necesitamos asegurarnos que tenemos un mejor entendimiento de los datos antes de publicar las proyecciones".

03:12 Florida entra en confinamiento obligatorio con más de 10.000 casos

El número de casos confirmados de COVID-19 en el estado de Florida, EE.UU., aumentó a 10.268, de los cuales 170 han resultado hasta ahora fatales, según las últimas cifras del Departamento de Salud del estado, donde desde este viernes rige el confinamiento obligatorio en todo el territorio.

Las cifras difundidas este viernes (03.04.2020) por la tarde muestran que todos los indicadores del avance de la enfermedad siguen creciendo. El jueves cerró con 9.008 casos confirmados, 1.260 menos que el cierre de hoy.

Las muertes han pasado de 144 a 170 y las hospitalizaciones de 1.167 a 1.334, según el Departamento de Salud. Los condados de Miami-Dade, con 3.364 casos, y Broward, con 1.598, ambos vecinos y en el sureste del estado, son los más afectados por la pandemia. En Miami, como en otras ciudades de Florida, ya estaba en vigor el confinamiento obligatorio antes de que el gobernador Ron DeSantis ordenara la entrada en vigor de esa medida en todo el estado.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, que tuvo COVID-19, pidió en las últimas horas al presidente Donald Trump que se suspendan todos los vuelos internacionales y nacionales a Miami desde lugares muy afectados por la enfermedad para frenar su avance.

03:07 OPS espera "tsunami" de casos de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) espera un "tsunami" de casos de la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, dijo el viernes la directora del organismo, Carissa Etienne, instando al sector privado a colaborar con los gobiernos para afrontarlo.

Al hablar en un foro de ministros y altos ejecutivos de la región que lideran las acciones por el embate del nuevo coronavirus, Etienne pidió la ayuda del sector privado "en respuesta al tsunami de casos de la COVID-19 que enfrentaremos".

En la región de las Américas, "millones de vidas serán afectadas directa e indirectamente por la COVID-19", señaló Etienne, según un comunicado emitido tras la reunión por videoconferencia de la Plataforma de Acción COVID del Foro Económico Mundial para América Latina.



02:55 Varados en Guatemala más de 40 argentinos sin vista de posible repatriación

Más de 40 argentinos están varados en Guatemala sin opciones visibles de un posible vuelo de regreso a su país debido a las restricciones aeronáuticas por el avance de la pandemia del coronavirus en ambas naciones.

La Embajada de Argentina en Guatemala ha pedido a sus conciudadanos paciencia y esperar hasta que se liberen las fronteras, cerradas del lado guatemalteco desde el 16 de marzo -salvo por la vía terrestre con México- y sin la certeza de una fecha exacta de un pronto regreso.

En el grupo de entre 35 y 42 argentinos que se han puesto en contacto entre sí, hay una mujer diabética de 47 años, un hombre que tiene hipertensión y que tenía asegurado el hospedaje hasta el 7 de abril y otras personas sin condiciones de viajar a otro país, como México, para buscar un vuelo que los acerque a su país.

La Embajada argentina en Guatemala, que no ofreció una respuesta a Efe sobre las interrogantes de la situación de sus ciudadanos, le entregó a Julieta y a las demás personas formularios para conocer su estatus, situación económica y si necesitaban alimentos, hospedaje y medicación.

02:40 EE.UU. marca nuevo récord de muertos en un día

Estados Unidos registró este viernes casi 1.500 muertos por coronavirus en un día, marcando un nuevo récord en el mundo, de acuerdo con el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins. Con 1.480 fallecimientos entre jueves y viernes a las 20H30, el número total de muertos en el país desde el comienzo de la pandemia asciende a 7.406, de acuerdo con el balance de la universidad.

02:18 Sigue recolección de cuerpos en Guayaquil

La rápida propagación del coronavirus en Ecuador ha puesto en jaque al sistema sanitario de la provincia costera de Guayas, y en especial de su capital Guayaquil, donde las autoridades luchan por ampliar las capacidades hospitalarias y se siguen recogiendo cadáveres en las casas.

Lucha por un entierro digno

El viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública (MSP), Ernesto Carrasco, llamó este viernes al personal del ámbito sanitario a que contribuya a enfrentar la emergencia y reiteró que el Gobierno dispone de recursos necesarios al anunciar 120 nuevas contrataciones de facultativos solo para Guayaquil.

La provincia de Guayas sigue siendo la de mayor número de contagios, con 2.388, mientras que Pichincha, cuya capital es Quito, tiene 285, de los 3.368 positivos en todo el país.

El número de fallecidos por la COVID-19 reportados ascendieron hoy a 145, y según Carrasco, otras 101 víctimas podrían haber fallecido como consecuencia del virus.

A lo largo de la jornada, la recolección de cadáveres que no pudieron ser levantados en la última semana por la falta de espacio en las morgues en Guayaquil, bajo un toque de queda de 15 horas al día, continuó hoy por parte de las autoridades.

El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, indicó que en la víspera se habían recolectado un centenar de cuerpos que quedaban en domicilios y calles en la última semana.

02:06 El Salvador suma su tercera muerte

El Salvador registró este viernes su tercera muerte a causa del COVID-19, un sexagenario que llegó desde Estados Unidos el 14 de marzo, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el paciente "fue ingresado a un centro de contención para cumplir cuarentena" desde que llegó al país centroamericano y señaló que la persona fue ingresada en un hospital, donde se le practicó la prueba que resultó positiva.

El Salvador registra actualmente 46 casos confirmados de COVID-19, en los que se incluye a los fallecidos, y 8 sospechosos. De los casos activos, 31 tienen pronóstico "estable", 4 "moderado", 5 "grave" y 3 "crítico", mientras 4.303 personas se encuentran en 98 "centros de contención".

En algunas ciudades de Ecuador las morgues no dan abasto para tantos cadáveres y los hospitales están colapsados. Muchas personas mueren en sus casas contagiados por COVID-19.

01:55 Argentina con 1.353 contagios y 42 fallecidos

Argentina confirmó este viernes 88 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 1.353, mientras que los fallecidos suman 42, tras registrarse hoy cinco nuevas muertes.

El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a cuatro hombres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 87 y 72 años, otro de 60 años en la provincia de Chaco (norte) y otro de 76 años, de nacionalidad española residente en la provincia de Mendoza (oeste), y una mujer de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires acumula la mayor cantidad de contagiados, con 373, seguida por la provincia homónima, donde hasta la fecha se contabilizan 338 casos. Otras tres provincias superan la centena de positivos: Santa Fe (este) con 160, Córdoba (centro) con 131 y Chaco (norte) con 107.

01:48 Casos en América casi se triplican en una semana

Los casos de coronavirus van camino a triplicarse al cierre de la semana en América, que pasó de tener unos 115.000 contagios confirmados el viernes de la semana pasada a superar los 312.000 hoy, el mismo período en el que EE.UU. se consolidó como foco mundial de la pandemia.

Vivir en la calle en plena pandemia

Este viernes el mapa mundial que rastrea la evolución en tiempo real de la pandemia, elaborado digitalmente por la Universidad de Johns Hopkins, mostraba la contundente expansión del coronavirus en Europa y Norteamérica, mientras que las mayores zonas despejadas se reflejaban en África.

Al cabo de una semana nefasta Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con el mayor número de casos confirmados con unos 273.000 (el viernes pasado contabilizaba 101.000), mientras que el número de muertes ya suma 7.087.

En Latinoamérica, Brasil conserva el mayor número de casos confirmados con 8.229 y 359 muertes, seguido en cuanto al porcentaje de contagios por Chile (3.737), Ecuador (3.368), Perú (1.595), México (1.510), Panamá (1.475), Colombia (1.267) y Argentina (1.265)



01:30 Nueva York urge más personal sanitario

La ciudad de Nueva York envió este viernes (03.04.2020) un mensaje de emergencia a través de los teléfonos móviles para recabar personal sanitario voluntario ante el desbordamiento del sistema de salud en el estado, epicentro de la pandemia en Estados Unidos.

A las 17.20 hora local han sonado las alarmas de los teléfonos móviles que se activan cuando las autoridades envían mensajes de alerta a la población, habitualmente por algún fenómeno meteorológico extremo o por la desaparición de menores.

Nueva York: solos ante el covid-19

Pero en esta ocasión, la alerta ha sido totalmente distinta. "Atención a todos los trabajadores de la salud: La ciudad de Nueva York está buscando trabajadores de la salud voluntarios con licencia, para prestar asistencia en centros de atención médica", dice el mensaje, enviado en inglés y en español y que está acompañado con una dirección web de contacto: NYC.gov/helpnow.

El alcalde de Nueva York Bill de Blasio pidió hoy que se lance un programa nacional de "alistamiento" para médicos y enfermeras, para afrontar el aumento de pacientes afectados por el coronavirus tanto en su ciudad como en todo el país.

En su rueda de prensa diaria, un frustrado De Blasio insistió en que había solicitado al Gobierno federal el envío de 1.000 enfermeros, 150 médicos y 300 terapeutas respiratorios.

01:13 Cierran turísticas playas del sur de México

Las turísticas playas del sureño estado mexicano de Guerrero cerraron este viernes ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo que soldados vigilan los espacios para impedir el ingreso de turistas.

No obstante, la presencia de bañistas en las populares bahías de Acapulco y Zihuatanejo era escasa a pocos días de que comience la temporada de Semana Santa, uno de los periodos vacacionales más importantes del país.

En Acapulco, soldados cerraron simbólicamente los principales accesos a la bahía con un cordón de banderines de colores y pidieron además a una decena de turistas retirarse de las playas.

En Zihuatanejo, también se notificó la medida a los pocos visitantes.

01:02 Propietario de 18 edificios en Nueva York no cobrará alquiler

Mario Salerno, propietario de 18 edificios en Nueva York, le perdonó el alquiler de abril a todos sus inquilinos, una decisión con la que pretende ayudar a los neoyorquinos a superar la pandemia del coronavirus, que se está cebando con la Gran Manzana.

El pasado lunes, Salerno colgó en la puerta de todos sus edificios un cartel que leía así: "Dada la reciente pandemia del coronavirus que nos afecta a todos, no exigiré el alquiler del mes de abril de 2020".

"Tengan cuidado, ayuden a sus vecinos y ¡lávense las manos!", agregó el empresario en su mensaje. Salerno, cuyas propiedades están ubicadas en el barrio residencial de Williamsburg, en Brooklyn, posee unos 80 apartamentos, de los que aproximadamente un 30 por ciento se han acogido a su generosa oferta.

"Les dije que se relajaran, que no entraran en pánico y que todo iba a salir bien", dijo este viernes a los medios locales Salerno, nacido en Brooklyn hace 59 años.

00:46 Trump se niega al tapabocas para evitar contagio

Los Centros de para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendó este viernes (03.04.2020) a todos los ciudadanos, taparse la cara en público para evitar contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, dijo que él no seguirá esa sugerencia.

"Los CDC están recomendando el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo", anunció el mandatario en rueda de prensa, aunque dijo que "puede que sea algo bueno".

Los CDC actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a la ciudadanía a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público. La recomendación de los CDC a nivel federal sigue a las que ya habían hecho en ese sentido en los últimos días los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles a sus residentes.

Además de las medidas de distanciamiento social, "los CDC también recomiendan cubrirse la cara con telas simples para disminuir la propagación del virus e impedir que las personas que pueden tener el virus y no lo saben lo transmitan a otros".

00:30 La Paz autoriza repatriación de unos 500 bolivianos varados en Chile

"El día de mañana, si todo va bien, recibiremos a (los primeros) 300 compatriotas bolivianos" que durante la última semana estuvieron instalados en carpas en la localidad fronteriza chilena de Colchane, anunció el ministro de Defensa, Luis Fernando López.

Los repatriados que se encontraban varados en territorio chileno debido al cierre de fronteras, deberán cumplir su cuarentena en un campamento en los Andes bolivianos, dijo el ministro durante una visita de inspección al lugar donde se alojarán.

"El campamento A está listo para recibir a 300 bolivianos, que encontrarán alojamiento, comida revisión de salud, de acuerdo a los protocolos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el coronavirus, durante los 14 días que deben quedarse aquí", sostuvo López.

00:16 Mueren 16 personas que bebieron un licor para prevenir COVID-19 en Perú

Al menos 16 personas han fallecido en el hospital Lircay, en la región de Huancavelica, desde que fueron ingresadas el 28 de marzo por consumir alcohol de caña alterado, para evitar la propagación y contagio del coronavirus.

Agentes de la policía "decomisaron las bebidas alcohólicas de dudosa procedencia" que intoxicaron a personas de ocho localidades de Huancavelica, la región situada a unos 400 km al sureste de Lima y con la mayor tasa de pobreza de Perú.

"La bebida fue vendida en un establecimiento de dudosa reputación, el local fue intervenido y los síntomas que presentaron los fallecidos eran de intoxicación", añadió la agencia Andina, citando al gobierno regional.

jc (efe, ap, afp, reuters)

