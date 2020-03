+++ Coronavirus minuto a minuto: China investiga a empresa que vendió pruebas rápidas a España +++

10:40 Bélgica recibe 100.000 mascarillas defectuosas de Colombia

La región belga de Flandes (norte) ha recibido 100.000 mascarillas defectuosas de Colombia, empaquetadas con cereales y plátanos y contaminadas con excremento de animales, que las autoridades han decidido no utilizar para equipar al personal sanitario.

"Resultó que no venían de China, como decían, sino de Colombia. Fueron empaquetados en cajas de plátanos y cereales de maíz usadas, que es lo contrario de las regulaciones. En una caja, encontramos excrementos de animales", explicó este martes el director del hospital de Amberes RevArte, Ludo Splingaer, que no reveló el nombre de la empresa vendedora.

El director del hospital explicó que ante las condiciones en que llegaron las mascarillas, se decidió no entregárselas al personal sanitario. "Por lo tanto, todavía no tenemos suficientes máscaras adecuadas para proteger a nuestro personal", agregó Splingaer.

09:00 China investiga a la empresa que vendió a España pruebas rápidas

China ha abierto una investigación a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que vendió al Gobierno de España una partida de test rápidos para detectar el coronavirus que, según las autoridades españolas, resultaron defectuosos, informaron este martes a Efe fuentes oficiales.

Los resultados de esa investigación, que aún continúa, no han detectado irregularidades por el momento, según las mismas fuentes, que recalcaron que el Gobierno chino no "tolerará ninguna práctica" que no se ajuste a los criterios autorizados.

El Gobierno español compró a través de un proveedor nacional 640.000 test rápidos a esa compañía china, con sede en la provincia meridional de Cantón, de los que los primeros 58.000 llegaron la semana pasada a España.

El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, dijo el pasado viernes que las primeras unidades de los test "no han pasado los controles de calidad" después de que varios laboratorios de microbiología de grandes hospitales del país detectasen que no funcionaban bien.

08:50 British Airways suspende los vuelos desde el aeropuerto de Gatwick

British Airways anunció la suspensión temporal los vuelos del aeropuerto de Gatwick en el sur de Inglaterra, el segundo aeropuerto más concurrido de Gran Bretaña, debido a coronavirus.

El director de BA advirtió a principios de marzo que la aerolínea estaba en un luchan por la supervivencia y tendrían que recortar puestos de trabajo y aparcar aviones.

"Debido a las considerables restricciones y al desafiante mercado medioambiental, como muchas otras aerolíneas, suspenderemos temporalmente nuestro plan de vuelos en Gatwick", dijo un portavoz de BA.

08:36 El papa insta a la sociedad y la Iglesia a acoger a sintecho

El papa Francisco invitó hoy a la sociedad y a la Iglesia a acoger a las personas sintecho ante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, durante la misa matutina que celebra cada día en su residencia, la Casa Santa Marta.

"Rezamos hoy por aquellos que no tienen una casa en este momento en que se nos pide que permanezcamos dentro. Para que la sociedad de hombres y mujeres se de cuenta de esta realidad y los ayude y la Iglesia les acoja", empezó el pontífice.

Francisco dedica cada día sus oraciones en estas misas a los más afectados o expuestos a la pandemia de coronavirus en el mundo y de hecho ha decidido retransmitirlas para acompañar a la gente confinada, pues antes eran eucaristías privadas.

