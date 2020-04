+++Coronavirus, minuto a minuto: China asegura contar con menos de 150 pacientes en estado grave+++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

05:25 China asegura contar con menos de 150 pacientes en estado grave por el virus

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró este viernes (10.04.2020) que quedan en el país asiático 144 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más baja desde enero.

Las autoridades sanitarias informaron hoy que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se redujeron 32 casos graves, lo que situó la cifra en los citados 144, de los cuales 101 se encuentran en la cuna de la pandemia, la ciudad centro-oriental de Wuhan, donde se ha registrado la única muerte este día por COVID-19 que, según las cifras oficiales, se ha certificado en todo el país, una menos que el día anterior.

05:15 OPEP+ aplaza decisión sobre un gran recorte de crudo a la espera de México

La reunión ministerial de la alianza OPEP+ y otros productores de petróleo finalizó este viernes (10.04.2020) sin un acuerdo definitivo sobre el gran recorte de la producción de crudo que estaban negociando para estabilizar el mercado, después de que México se retirara de las negociaciones.

Tras once horas de negociaciones vía videoconferencia, "las partes no pudieron llegar a un acuerdo", señaló el Ministerio de Energía de Kazajistán en un comunicado, en el que indicó que "no pierde la esperanza de que en el futuro se llegue a un consenso sobre una reducción colectiva de la producción petrolera (...)".

05:10 Duque anuncia alivios para trabajadores y empresas por el coronavirus

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este jueves alivios para pequeñas y medianas empresas y para los trabajadores con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 2.223 casos confirmados y 69 muertos en el país.

Durante su programa diario en televisión para hablar de las medidas contra la pandemia, Duque explicó que el Gobierno trabaja en una norma para que el "Estado pueda financiar por tres meses esas nóminas de las Mipyme (pequeñas y mediana empresas), sobre todo, tratando de cubrir a esas personas hasta cinco salarios mínimos".

05:00 Paraguay se corrige y dice que albergues serán para quien incumpla cuarentena

El Ejecutivo paraguayo salió al paso del punto de su decreto divulgado este jueves por el que establecía la obligación de los pacientes con COVID-19 de cumplir la cuarentena en albergues, aclarando que la medida es para quienes no respeten esa normativa en sus casas.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien realizó la aclaración en su cuenta social, añadió que la medida incluye también a las personas en situación de vulnerabilidad que no puedan cumplir esa cuarentena en condiciones debido a la precariedad de sus hogares.



04:50 Bolsonaro espera que Brasil vuelva a la normalidad antes de cuatro meses

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves (09.04.2020) que espera que su país vuelva a la normalidad antes de "tres o cuatro meses", y abogó de nuevo por derribar las medidas de aislamiento social impuestas por estados y municipios para contener los casos, cada vez más numerosos, de nuevo coronavirus.

"Esperamos que las actividades vuelvan antes" de "tres o cuatro meses" porque, de lo contrario, la situación económica "se complicaría", afirmó el mandatario en su tradicional transmisión semanal en sus redes sociales. El líder ultraderechista, de 65 años, deseó que "brevemente" puedan levantarse las cuarentenas vigentes en la mayoría de los 27 estados de Brasil, pese al rápido avance de la pandemia en el país, que deja ya 941 muertes y cerca de 18.000 casos confirmados.

04:45 EEUU registra 1.783 muertos en las últimas 24 horas, según Johns Hopkins

Estados Unidos registró 1.783 muertos ligados al nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, según el conteo del jueves a las 20H30 locales de la Universidad Johns Hopkins.

Esa cifra, inferior a la de la víspera (+1.973 muertos y un récord en un día), eleva a 16.478 el total de fallecidos registrados en Estados Unidos, el país más enlutado por la pandemia después de Italia.

04: 40 Ecuador roza los 5.000 contagios mientras investiga sobornos por cadáveres

Las investigaciones de posibles sobornos en las morgues de Guayaquil para entregar cadáveres y el temor a un crecimiento desproporcionado de contagios marcan este Jueves Santo (09.04.2020) en Ecuador, en el que las autoridades religiosas han bendecido al pueblo desde helicópteros en sus momentos más difíciles.

A diferencia de otros años, en los que multitudes salían a las calles de Quito y Guayaquil en las ceremonias religiosas, la atención ha estado centrada en los índices de propagación del virus, que hoy suma casi 5.000 contagios y 272 muertos, situando a Ecuador en el tercer lugar más afectado de Latinoamérica.

Ver el video 01:48 Compartir El coronavrius golpea fuerte a Ecuador Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3aUCn El coronavrius golpea fuerte a Ecuador

04:30 Banco Central de Perú baja tasa de interés a su nivel más bajo

El Banco Central de Perú redujo este jueves (09.04.2020) la tasa de interés de referencia de 1,25 a 0,25%, la cifra más baja en su historia, ante el riesgo de una recesión en el marco de la pandemia del coronavirus.



"La actividad económica se encuentra severamente afectada de manera temporal por choques simultáneos de oferta y demanda agregada", señaló el directorio del banco en un comunicado al justificar la medida.

04:20 Argentina registra 14 nuevas muertes y saldo sube a 79

Argentina registró en las últimas 24 horas 14 nuevas muertes por COVID-19, su peor dato diario hasta el momento en cuanto a fallecimientos, que ya llegan a 79 en el país austral, donde los casos confirmados llegan a 1.894, tras confirmar fuentes oficiales este jueves 99 contagios más.

Siete de los fallecidos residían en la provincia de Buenos Aires, cinco de ellos en la ciudad de Buenos Aires, uno en el Chaco (norte), y otro en Santa Fe (centro este), según el último informe del Ministerio de Salud.

04:10 Trump deporta a 10.000 inmigrantes en medio de pandemia

El Gobierno de Donald Trump expulsó de Estados Unidos a 10.000 inmigrantes desde el inicio de la crisis por el coronavirus amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar su propagación, reveló este jueves el diario The Washington Post.

El rotativo capitalino, que cita a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), asegura que las deportaciones sumarias o "expulsiones" se empezaron a aplicar el pasado 21 de marzo.

El Post señala que la CBP tiene en estos momentos a menos de 100 personas bajo su custodia, cifra que contrasta con las casi 20.000 detenidas para esta mismo periodo del año pasado, cuando se desató lo que el Gobierno de Trump calificó como crisis fronteriza.

03:52 Latam suspende todos vuelos internacionales por la pandemia de COVID-19

La aerolínea chilena Latam anunció este jueves que suspende en su totalidad los vuelos internacionales de la compañía debido a las "restricciones sanitarias impuestas" a causa de la expansión de la pandemia del coronavirus por el mundo.

Latam ya había informado semanas atrás de la reducción casi en su totalidad de sus trayectos internacionales, dejando apenas operativos los que unían las ciudades de Santiago de Chile con Los Ángeles y Miami en Estados Unidos y con la brasileña Sao Paulo.

También seguían despegando aviones de Sao Paulo hacia las estadounidenses Nueva York y Miami, además de la ruta de vuelta a la capital chilena.

03:40 Con Miami-Dade como foco, el COVID-19 se enfila a los 17.000 casos en Florida

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida (EE.UU.) desde que en marzo pasado la pandemia llegó a este estado aumentaron la noche de este jueves a 16.826 (más de 1.000 en 24 horas), mientras las muertes suben a 371 (48 más que el miércoles) y las hospitalizaciones a 2.298, con Miami-Dade como foco principal de contagios.

El Departamento de Salud de Florida divulgó que los condados vecinos de Miami-Dade y Broward reúnen en conjunto 8.378 casos y 133 muertes, lo que significa que dan cuenta de más de la mitad del total de casos del estado. Miami-Dade tiene 5.898 casos, 66 de ellos mortales, y Broward 2.480 y 67 muertes.

03:30 México se retira de las negociaciones de la OPEP+ pero la reunión continúa

México se retiró de la reunión de los ministros de la alianza OPEP+ y de otros productores de petróleo sin dar su consentimiento a un nuevo acuerdo de recortes en la extracción de crudo pensado para estabilizar el mercado, informaron este jueves (09.04.2020) fuentes de una de las delegaciones que participan en las negociaciones.

No obstante, las negociaciones continúan con el resto de países, según las mismas fuentes. La agencia rusa RIA Nóvosti señaló que México no estaba preparado para sumarse a un acuerdo con la alianza.

03:20 Fórmula E adopta medidas para amortiguar la crisis del coronavirus

La Federación Internacional de Automóviles (FIA) y los organizadores de la Fórmula E adoptaron este jueves una serie de medidas destinadas a "dividir a la mitad los costos de desarrollo" durante las dos próximas temporadas para afrontar la situación provocada por la pandemia del coronavirus.

Cinco premios ya han sido cancelados: Sanya (China), Roma, París Seúl o Yakarta. La próxima carrera de Fórmula E está prevista en Berlín el 21 de junio. Entre las medidas acordadas figura el aplazamiento de la temporada 2021/2022 del lanzamiento de la nueva generación de coches, conocida como Gen2 EVO.

03:07 Ingenieros peruanos crean brazalete anticontagio

Tres ingenieros peruanos diseñaron un "brazalete anticontagio" que alerta mediante un sonido cuando la mano se acerca al rostro, principal forma de contagio, en una de las iniciativas que la pandemia del coronavirus ha desatado en la imaginación popular para frenar la expansión de este mortífero mal.

"No tenemos la intención de patentar este producto, la idea es salvar vidas", dijo Iván Robles, coordinador del grupo, citado por la agencia estatal Andina. Indicó que el objetivo es "elaborar un tutorial, que será difundido por redes sociales, para que las personas con ciertos conocimientos en mecánica puedan construirse un brazalete en casa".

02:56 Latinoamérica y el Caribe afrontará colectivamente la pobreza

Latinoamérica y el Caribe, considerada la región más desigual del mundo, tendrá que enfrentar colectivamente la pobreza y la pobreza extrema que afectarán a más personas a raíz de la pandemia del coronavirus, así lo explicó este jueves (09.04.2020) a Efe la directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), Betilde Muñoz-Pogossian.

La funcionaria apuntó que "además de las afectaciones en el tema de salud, de los que lamentablemente fallecen y luego los que no tienen acceso al sistema de salud o medicinas, están las consecuencias en las personas del cese de la actividad económica".

"Eso va a tener, en el mediano y largo plazo, un impacto muy grande en América Latina y el Caribe con efectos perjudiciales en la vida de millones de personas", vaticinó, al indicar que para atender esa situación la OEA ha elaborado una "Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas", que propone recomendaciones y orientaciones de política pública.

02:40 Repatrian a 400 franceses varados en Perú desde hace semanas por coronavirus

Unos 400 franceses varados en Perú desde hace tres semanas debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus fueron repatriados este jueves (09.04.2020), con lo que suman 1.300 los galos evacuados, anunció la embajada de Francia en Lima.

Los repatriados partieron al anochecer del aeropuerto militar de Lima en una aeronave de la compañía Air France rumbo a París. En el grupo de turistas que abordaron la aeronave había también españoles, holandeses, alemanes, daneses y belgas. "Han sido 1.300 franceses los que han sido repatriados hasta el momento, en cinco vuelos a partir del 22 de marzo", declaró a la AFP el embajador francés en Lima, Antoine Grassin.

02:20 Brasil hará campaña antipandemia en favelas tras admitir negociar con narcos

La Fundación Oswaldo Cruz, entidad vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, lanzó este jueves una campaña de prevención contra el COVID-19 en diferentes favelas de Río de Janeiro, un día después de que el Gobierno admitiera que negocia con "narcos y milicianos" para poder actuar en estas barriadas.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), principal centro de investigación en salud de América Latina, explicó que promueve su campaña multimedia en las favelas en asociación con organizaciones no gubernamentales que actúan en Maré, un extenso conjunto de barriadas pobres en la zona norte de Río de Janeiro, y Manguinhos, una favela en la que ya se registraron dos muertes por COVID-19.

02:00 Holanda e Italia saludan el acuerdo del Eurogrupo para afrontar el COVID-19

Holanda e Italia, los dos países con unas posturas más alejadas al reanudarse el jueves la reunión del Eurogrupo, saludaron este viernes (10.04.2020) el paquete de medidas económicas por valor de medio billón de euros que los ministros de Economía y Finanzas europeos han aprobado para responder a la crisis económica generada por el coronavirus.

El punto que separaba en particular a los dos países eran las condiciones de acceso a la línea de crédito para luchar contra la pandemia de 240.000 millones de euros que pondrá a disposición de los países el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate de la eurozona. Mientras que Holanda pedía que a largo plazo se exigieran reformas a los países que recibieran esos préstamos, Italia era el socio más reacio a la participación del MEDE.

01:38 Bolivia aprueba tobilleras eléctricas para controlar sospechosos

El Comité de Emergencia por el coronavirus en Bolivia aprobó este jueves (09:04:2020) el uso de "tobilleras eléctricas" en La Paz para controlar que sospechosos de portar el virus cumplan con la cuarentena, una medida que se plantea extender a nivel nacional.

Inicialmente se ha dispuesto el uso de 500 tobilleras eléctricas que cuentan con un chip, para rastrear a los posibles contagiados de COVID-19 y frenar la propagación del virus que en el país, con 18 fallecidos y 264 casos confirmados, informó el ministro interino de Obras Públicas, Iván Arias.

01:25 COVID-19 requiere una "respuesta colaborativa", según cancilleres del MIKTA

Los cancilleres de México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia (MIKTA) reconocieron este jueves (09.04.2020) que el COVID-19 "requiere una respuesta colaborativa", además de intercambio de información y buenas prácticas entre países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expuso en una declaración conjunta que los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países apuntaron que las medidas de emergencia diseñadas para atender la pandemia "deberán apegarse al Derecho Internacional Humanitario y ser puntuales, proporcionales, transparentes, no discriminatorias y temporales"

Ver el video 03:29 Compartir México: sin agua contra el virus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3afp4 En México falta agua para combatir la pandemia

01:15 México fortalece investigación y tecnología para productores

A pesar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó este jueves (09.04.2020) que busca fortalecer el desarrollo de tecnologías y proyectos integrales en favor de los productores del sector agropecuario.

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el encargado del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Luis Ángel Rodríguez, se reunieron este jueves con directivos e investigadores del organismo y señalaron que "es un momento para contribuir con planteamientos, proyectos y soluciones surgidas del trabajo en equipo".

01:05: Los fallecidos por COVID-19 en Colombia ascienden a 69 y los casos a 2.223

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este jueves (09.04.2020) 14 muertes por COVID-19, la cifra más alta reportada en un día en el país, lo que aumentó a 69 el total de fallecidos, mientras que los contagiados ya son 2.223 al sumar 169 casos.

Con el informe de este jueves, Bogotá superó el millar de contagiados y tiene ya 1.029, casi el triple que el departamento que le sigue: Valle del Cauca con 348. Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que 51 personas más se recuperaron, con lo que el total de ciudadanos que superaron la enfermedad ya es de 174.

01:50 EEUU pierde 17 millones de empleos y suma medidas económicas masivas

Estados Unidos perdió 17 millones de empleos desde mediados de marzo por la pandemia de la COVID-19, indicaron este jueves (09.04.2020) las autoridades, en tanto anunciaron nuevas medidas económicas masivas en medio de pronósticos de la peor recesión mundial desde la Gran Depresión de 1929.

Aún así, las repetidas intervenciones por cientos de miles de millones de dólares por parte del gobierno de Donald Trump, el Congreso y la Reserva Federal (Fed, banco central) dan esperanza de un rápido repunte de la primera economía del mundo una vez superada la emergencia sanitaria.

01:35 Taiwán dona 180.000 mascarillas sanitarias a hospitales de Honduras

Taiwán donó este jueves (09.04.2020) a Honduras 180.000 mascarillas sanitarias para apoyar su lucha contra la pandemia del COVID-19, que ha causado 23 muertes y 343 contagios en el país, informó una fuente oficial.

Las mascarillas fueron entregadas hoy por la embajadora de Taiwán en Honduras, Ingrid Hsing, en una ceremonia presidida por el canciller hondureño, Lisandro Rosales, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

01:27 El Eurogrupo acuerda medidas billonarias frente al impacto del coronavirus

El Eurogrupo llegó este jueves (09.04.2020) a un acuerdo sobre un paquete de medidas económicas que movilizará medio billón de euros en préstamos para apoyar a Estados, empresas y trabajadores frente a la pandemia, después de que Holanda haya accedido a aligerar las condiciones de acceso al fondo de rescate.

Los ministros de Economía y Finanzas comunitarios han logrado un pacto en su segundo intento, después de que el miércoles por la mañana tuviesen que suspender la reunión tras dieciséis horas por falta de consenso sobre este punto.

01:10 Ecuador prolonga al menos una semana la suspensión de trabajo

Ecuador anunció este jueves (09.04.2020) que prolongará al menos una semana la suspensión de actividades laborales que mantiene desde hace casi un mes por la pandemia de coronavirus, que ha dejado casi 5.000 contagiados en el país, de los cuales 272 murieron.

La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, indicó en una rueda de prensa por videoconferencia que se aplicarán nuevas medidas de restricción desde el lunes, "lo que implica la postergación de actividades por una semana más a nivel nacional", a la espera de evaluaciones.

mg (afp, efe, ap, Reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |