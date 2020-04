+++ Coronavirus minuto a minuto: Casi 30 millones de desempleados en Estados Unidos en seis semanas +++

Todas las actualizaciones en Horario Central Europeo (CET, por sus siglas en inglés).

14:58 Estados Unidos suma casi 30 millones de desempleados en mes y medio

Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos (EEUU) solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo que son ya casi 30 millones la cifra de quienes lo han hecho en seis semanas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

La cifra de la semana pasada es algo inferior, no obstante las 4,42 millones de solicitudes de este beneficio en la semana anterior son el resultado de la paralización de gran parte de las actividades económicas en Estados Unidos debido a las medidas para contener el COVID-19.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

14:54 Tayikistán reconoce sus primeros casos de coronavirus

El Ministerio de Sanidad de Tayikistán reconoció hoy los primeros casos de coronavirus en la antigua república soviética, con lo que Turkmenistán es el único país de Asia Central que aún no ha informado oficialmente de contagios por COVID-19.

14:40 BCE prevé hasta un 12% de contracción del PIB en la zona euro en 2020

El Banco Central Europeo prevé un retroceso de entre "5 y 12%" del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro este año, debido a las consecuencias económicas de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció el jueves su presidenta Christine Lagarde.

Esta violenta recesión se verá seguida de una "reactivación" económica en cuanto las medidas de confinamiento se vayan flexibilizando poco a poco, pero "la velocidad y la magnitud" de esta recuperación son "muy inciertas", agregó Lagarde, en una rueda de prensa telemática.

14:29 Japón: plan de 240.000 millones contra la crisis

El parlamento japonés aprobó hoy un presupuesto extraordinario de 25,7 billones de yenes (unos 240.000 millones de dólares, o 222.000 millones de euros) para financiar medidas destinadas a limitar el impacto económico del coronavirus, incluida una asignación de emergencia para cada residente.

Este presupuesto tuvo que ser revisado a último minuto debido al giro del gobierno, que decidió ofrecer una ayuda de 100.000 yenes (unos 930 dólares o 860 euros) a cada residente en Japón.

14:09 Alemania prepara reapertura de zoos, museos y lugares de culto

"Las reuniones religiosas podrán celebrarse de nuevo", con la condición de que se respete una distancia mínima entre los fieles y de que estos lleven mascarilla, indica un documento en este sentido preparado por el gobierno alemán. La decisión, que se produce al día siguiente de un fallo judicial que sancionaba su cierre total, deberá ser oficialmente aprobada por la canciller Angela Merkel y los responsables de las 16 regiones alemanas en una reunión por la tarde.

El país prepara también la reapertura de los zoos y los museos, según la fuente gubernamental, dentro del plan de desconfinamiento. Se deberán aplicar medidas de distanciamiento social para prevenir la transmisión del virus y las instituciones tendrán que cumplir con "requisitos de higiene, control de accesos y evitar filas de espera", de acuerdo con un proyecto que deberá ser aprobado hoy jueves por la tarde.

14:06 La cifra de infectados en Italia es "10 o 20 veces más" que la estimada

Los positivos al coronavirus en Italia, que según los datos oficiales superan los 200.000, "son 10 o 20 veces más", explicó hoy Stefano Merler, de la Fundación Bruno Kessler que junto al Instituto Superior de Sanidad han elaborado el documento epidemiológico en el que se ha basado el Gobierno para plantear una prudente desescalada a partir del 4 de mayo.

"Hoy en día entre el 3 y el 4 % de la población puede estar infectada, es decir, 4 millones de personas, por lo que los positivos capaces de transmitir la infección deben multiplicarse por 10 o 20. Estamos hablando de números mucho mayores ", explicó Merler durante la rueda de prensa que realizada una vez a la semana el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

13:53 El BCE mantiene la política de estímulos

El Banco Central Europeo (BCE) aprobó hoy una nueva serie de siete operaciones de emergencia para dar liquidez a largo plazo y paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. El BCE ha informado además tras la reunión de su Consejo de Gobierno de que deja inalterados los tipos de interés en el 0% y la facilidad de depósito en el -0,50%, porcentaje que seguirá cobrando a los bancos por el exceso de reservas a un día. También mantiene la facilidad de crédito, la tasa que les cobra por prestarles a un día, en el 0,25%.

Además, la autoridad monetaria europea acordó reducir el tipo de interés que aplica a las operaciones de refinanciación a largo plazo en 50 puntos básicos, hasta el -0,50% desde junio de 2020 y hasta junio de 2021, pero si los bancos prestan mucho les premiará dándoles créditos al -1%.

13:39 PIB de México se contrae un 1,6% en el primer trimestre

La economía de México, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, se contrajo un 2,4% en el primer trimestre frente al mismo periodo del año pasado, según la primera estimación del instituto nacional de estadística, INEGI, difundida este jueves.

Comparado con el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se contrajo 1,6%, agregó el INEGI, con lo que extendió la debilidad que mostraba desde meses previos.

13:09 El Instituto Robert Koch advierte de que hace falta una vacuna

"La idea de erradicar este virus sin vacuna, no funcionará", dijo el director del Robert Koch Institut (RKI), y llamó nuevamente a no subestimar este virus. El RKI, el centro competente en epidemiología en Alemania, advirtió este jueves (30.04.2020) en contra de apostar por la "inmunidad de rebaño" y reiteró que hasta que no se encuentre una vacuna contra la COVID-19, el objetivo es "mantener plana la tasa de contagios".

La inmunidad colectiva, para la cual sería necesario que se contagiara entre un 60% y un 70% de la población, no puede ser el objetivo, porque como se ha podido ver en otros países, "no funciona", dijo en una rueda de prensa, el presidente del RKI, Lothar Wieler. Este calificó de "ingenua" la idea de dejar que el virus recorra la población para lograr la denominada "inmunidad de rebaño", porque si no se puede controlar el virus, Alemania -actualmente con 6.288 víctimas mortales por el coronavirus- tendrá que lamentar varios centenares de miles de muertos.

Recordó que el coronavirus puede ir acompañado de graves cuadros clínicos y probablemente dejar secuelas en muchos de los pacientes a los que, aseguró, no desear exponer a nadie. "Y quien lo hace porque cree que con eso crea una 'inmunidad de rebaño' es ingenuo" y desde luego no tiene en mente la salud de las personas que de él dependen, agregó.

13:05 OMS: "hay que seguir alerta" pese al relajamiento de las medidas

Casi la mitad de los países europeos (21 de 44) están ya relajando las medidas de aislamiento social tomadas para frenar la pandemia de COVID-19, pero "hay que seguir alerta", afirmó hoy el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

"La situación en Europa sigue siendo grave, y aunque hay una estabilización en la parte occidental la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este", subrayó Kluge, quien resaltó que países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia aún muestran esa tendencia ascendente.

13:04 La Bundesliga empieza los test a jugadores para retomar la temporada

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) empezará a practicar este jueves el test de la COVID-19 a todos sus jugadores como fase previa a una reanudación de la temporada con partidos a puerta cerrada para la primera y segunda división de la Bundesliga.

Fuentes de la DFL informaron de la medida, que afectará a los 36 equipos del fútbol profesional. Los partidos quedaron en suspenso en marzo, pero hace unas semanas que la mayoría de los clubes están entrenando con la perspectiva de poder reanudar los partidos.

13:03 Holanda pregunta a la población cómo quiere hacer la desescalada

Las autoridades holandesas llevan a cabo una encuesta social y preguntan a los ciudadanos qué estrategia consideran correcta contra el coronavirus con vistas a iniciar la desescalada, dándoles a elegir entre varios escenarios, con sus diferentes consecuencias inmediatas y sus ventajas e inconvenientes.

El Gobierno holandés está pensando en cómo empezar a relajar las medidas aplicadas por esta pandemia, dentro de lo que califica como "confinamiento inteligente", menos estricto que en España o Italia, porque se ha permitido salir a la calle a pasear y a correr manteniendo la distancia de seguridad y prohibiendo las aglomeraciones de personas.

12:51 El PIB de Taiwán se contrae un 1,51% en el primer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Taiwán creció a su menor ritmo en cuatro años tras avanzar un 1,54% interanual en el primer trimestre, según estimaciones publicadas este jueves por las autoridades isleñas.

La Dirección General de Presupuestos, Contabilidad y Estadística del Gobierno taiwanés evaluó el impacto sobre la economía de la crisis del COVID-19, que ha dejado en la isla 429 casos confirmados y 6 fallecimientos, según las cifras oficiales.

En la comparación con el último trimestre de 2019, la economía de Taiwán cayó un 1,51% en términos ajustados.

12:31 Irán supera los 6.000 muertos

Irán registró 71 nuevos fallecimientos debido a la pandemia del nuevo coronavirus, con lo que el país ya supera los 6.000 muertos, informó este jueves el ministerio iraní de Salud.

"El número de muertes por esta enfermedad superó efectivamente la cifra de 6.000", afirmó Kianush Jahanpur, portavoz del ministerio de Salud, en declaraciones difundidas por la televisión.

"Teniendo en cuenta que perdimos a 71 de nuestros compatriotas en las últimas 24 horas, un total de 6.028 de enfermos de COVID-19 han fallecido hasta la fecha", agregó el portavoz.

12:27 El PIB italiano cae un 4,7% en el trimestre

Italia, país muy castigado por la pandemia del nuevo coronavirus, sufrió un retroceso de su PIB del 4,7% en el primer trimestre, en comparación con el trimestre anterior, según los primeros datos oficiales provisionales divulgados este jueves.

Según las cifras del Instituto nacional de estadísticas, el Istat, el Producto Interior Bruto (PIB) italiano retrocedió un 4,8% en relación con el mismo periodo del año pasado.

11:43 Un laboratorio chino produce ya una posible vacuna contra el virus

Sinovac Biotech es uno de los cuatro laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos. Aunque su vacuna aún no se ha probado, el grupo privado dice que está listo para producir 100 millones de dosis al año para combatir el virus.

En 2009, adelantó a sus competidores y se convirtió en el primero en el mundo en sacar al mercado una vacuna contra la gripe porcina H1N1.

En sus vastas instalaciones de Changping, en la gran periferia de la capital, técnicos de laboratorio controlan la calidad de la vacuna experimental, a base de patógenos inertes, producida ya en miles de ejemplares. Y ya tiene incluso nombre: "Coronavac".

11:26 Menos de trescientos muertos en España, la cifra diaria más baja desde el 20 de marzo

Las muertes diarias por coronavirus en España cayeron este jueves a 268, su nivel más bajo desde el 20 de marzo, mientras que las personas curadas doblan a los nuevos contagios, informó el Ministerio de Sanidad. El total de fallecimientos por la pandemia alcanza ya los 24.543, mientras que los contagios suman 213.435, después de sumar 1.309 confirmados por test PCR.

Los curados duplican largamente a los nuevos casos con otras 3.103 personas que lograron superar la enfermedad, que ascienden en total a 112.050, según los datos de Sanidad.

11:02 El PIB de la Eurozona se contrae un 3,8% en el primer trimestre

La economía de la eurozona se contrajo un 3,8% en el primer trimestre de 2020 cuando se adoptaron las medidas para contener el nuevo coronavirus, el retroceso trimestral "mas importante" de la serie histórica iniciada en 1995, indicó este jueves Eurostat. Se trata del desplome trimestral más pronunciado desde que Eurostat inició la serie histórica en 1995, precisó esa institución en un comunicado.

Y aclaró que también "Se tratan de las caídas (interanuales) más importantes desde el tercer trimestre de 2009", cuando el PIB trimestral de la eurozona cayó de año a año un 4,5% y el de la zona euro un 4,4%, precisó Eurostat. En términos interanuales, el Producto Interior Bruto (PIB) de los 19 países del euro en su conjunto se contrajo este año un 3,3% respecto al mismo período de 2019, precisó la oficina europea de estadísticas.

11:00 Eurozona registra leve subida del desempleo hasta el 7,4%

El desempleo en la eurozona se incrementó ligeramente hasta el 7,4% (unos 12 millones de desempleados) en marzo, mes en el que empezaron a ponerse en marcha las medidas de confinamiento contra el coronavirus, indicó este jueves Eurostat.

El porcentaje de desempleados progresó así una décima en los 19 países del euro respecto a febrero, cuando alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2008. Países Bajos registró el nivel más bajo en un 2,9%, sin cambios respecto al mes anterior. Según la oficina europea de estadísticas, el desempleo en Alemania, la primera economía europea, registró un aumento de una décima, al 3,5% en marzo.

10:51 Descenso de quienes buscan trabajo baja oficialmente el desempleo en Italia

"En marzo, a pesar de la crisis [sanitaria ligada a la] COVID-19, el empleo mostró un buen desempeño, especialmente gracias a los decretos" adoptados por el gobierno en apoyo a las empresas (como el desempleo técnico), comentó el Istat.

El desempleo en Italia disminuyó notablemente en marzo, una caída relativa habida cuenta del fuerte incremento del número de inactivos que no buscan empleo ante el impacto del virus en la economía, indicó el jueves el instituto italiano de estadísticas. La tasa de desempleo, es decir las personas sin ocupación que buscan un trabajo, disminuyó 0,9 puntos, a 8,4%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat).

Al mismo tiempo, el número de inactivos aumentó un 2,3%, es decir más personas que renunciaron a buscar empleo debido a las medidas de confinamiento que provocaron el cierre de numerosas empresas. El índice de empleo disminuyó ligeramente (-0,1 puntos) a 58,8%.

10:27 Más de 100.000 casos en Rusia

Los casos confirmados de COVID-19 en Rusia superaron hoy los 100.000 y los decesos por esta enfermedad suman ya poco más de un millar, según informaron este jueves las autoridades sanitarias del país.

En las últimas veinticuatro horas fueron diagnosticados 7.099 nuevos pacientes con coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la enfermedada en Rusia, con lo que el registro total de contagiados se eleva actualmente a 106.498.

10:24 Yemen registra las dos primeras muertes por COVID-19

El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen anunció que dos personas han muerto por el coronavirus después de que ayer el país registrara cinco nuevos casos en la ciudad sureña de Adén, la sede del Ejecutivo, casi tres semanas después de confirmar el primer contagio.

"Hemos diagnosticado a cinco personas con coronavirus, y dos de ellas han muerto", indicó el ministro de Salud yemení, Nasser Baoum, a la televisión estatal, que emite desde Riad.

10:19 Empresarios españoles piden acelerar desconfinamiento

Empresarios de los sectores más afectados como el ocio, el turismo y el comercio, se muestran en desacuerdo con las condiciones de apertura impuestas por el Gobierno a partir de la segunda quincena de mayo, que les limita el aforo de sus locales para evitar en lo posible los contactos personales y así impedir la propagación del virus.

10:05 Más de 10.000 muertos por coronavirus en América Latina

El numéro de fallecidos por coronavirus en América Latina y el Caribe superó los 10.000 y los contagios son superiores a 200.000, según balance realizado por la AFP a partir de datos oficiales. En total, la región sumaba el jueves a las 09:00 horas CET 200.205 casos de la COVID-19 oficialmente diagnosticados de los cuales 10.425 fueron mortales. Más de la mitad de los fallecimientos de la región se registran en Brasil.

10:04 Un 13,2% de desempleados más en Alemania

De marzo a abril, el número de parados en Alemania ha aumentado en 308.000, según informó la Agencia Federal de Empleo. Al mismo tiempo, los trabajos temporales se extienden a un nivel sin precedentes: se anunciaron 751.000 ofertas de puesto de trabajo de este tipo. "Sin embargo, esto no significa que estas personas acaben trabajando a jornada reducida", subrayó Detlef Scheele, director de la agencia.

Según la BA, el número de desempleados aumentó en 415.000 en comparación con abril de 2019, y la tasa de desempleo subió 0,7 puntos porcentuales hasta el 5,8 por ciento en comparación con marzo.

Las compañías alemanas elevaron hasta el 26 de abril solicitudes para recibir las ayudas estatales para cubrir los salarios de 10,1 millones de trabajadores, según informó también la Agencia Federal de Empleo, todo un récord.

09:59 China espera 117 millones de desplazamientos por el 1º de mayo

Las autoridades chinas esperan un tercio de los desplazamientos habituales por el próximo puente del Primero de Mayo. Es la primera vez que los chinos van a poder prácticamente viajar desde que empezó la pandemia, y se calcula que se producirán 117 millones de desplazamientos, un 35% de los registrados el año pasado.

Turistas en la Ciudad Prohibida de Pekín, el pasado fin de semana.

Según datos del Ministerio de Transportes citados este jueves por la prensa local, los trenes registrarán un tercio de los viajes efectuados en el mismo período festivo de 2019, pese a que este año será al puente del Día del Trabajo más largo en China desde 2008.

09:52 Corea del Sur no registró ningún caso nuevo por primera vez en dos meses

Corea del Sur no registró el jueves ningún contagio local por coronavirus, por primera vez desde que comenzaron las infecciones en el país, hace más de dos meses. "Por primera vez en 72 días tenemos cero casos locales", se felicitó el presidente Moon Jae-in, en un mensaje en Facebook. El país registró un deceso, lo cual eleva el número total de fallecimientos a 247. Corea del Sur ha registrado un total de 10.765 casos de la COVID-19 desde el 18 de febrero.

El país celebró elecciones legislativas a mediados de abril en plena pandemia, siguiendo al pie de la letra las reglas de distanciamiento social. El partido del mandatario logró la mayoría parlamentaria. Moon se felicitó también porque ningún ciudadano resultó infectado al acudir a las urnas.

A finales de febrero Corea del Sur era el segundo mayor foco de contaminación en el mundo después de China, pero logró invertir la tendencia con test masivos y estrictas reglas de distanciamiento social.

09:39 Shell registra pérdidas de 22,1 millones en el primer trimestre

El gigante de hidrocarburos Royal Dutch Shell anunció el jueves que entró en números rojos en el primer trimestre con una pérdida neta de 24 millones de dólares (22,1 millones de euros) consecutiva al desplome de los precios del crudo.

09:37 Bolsas europeas abren al alza ante posibles tratamientos contra el virus

Las principales bolsas europeas se recuperaron en la apertura del jueves y registraron ganancias, impulsadas por la noticia de un posible avance en las pruebas para un tratamiento contra el nuevo coronavirus.

Al inicio de sesión, el índice de referencia FTSE 100 de Londres ganaba un 0,6%, la bolsa de Fráncfort lograba un aumento de 1,1% y París avanzaba un 1,0%, en comparación con la apertura del miércoles. En Madrid, la sesión abrió con un alza de 1,01%, mientras que Milán registró una caída de un 0,7%.

09:14 Salvini ocupa el Parlamento italiano por la falta de medidas económicas

El líder del partido italiano Liga, Matteo Salvini, y otros 70 parlamentarios de su formación ocuparon desde este miércoles la Cámara de los diputados y el Senado como protesta ante la que consideran falta de respuestas por parte del Gobierno a los problemas económicos derivados de la pandemia.

Los diputados de la Liga ocuparon la Cámara y el Senado al considerar que muchos italianos les han pedido que se queden en el Parlamento "hasta que se reciban respuestas concretas" sobre las medidas económicas para el coronavirus, escribió en Twitter Salvini, que pasó la noche en el Senado.

09:09 El PIB de España se hunde un 5,2% en el primer trimestre

El Producto Interior Bruto de España se contrajo un 5,2% en el primer trimestre a causa del nuevo coronavirus, que ha golpeado con fuerza este país, según los datos provisionales divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el cuarto trimestre de 2019, el crecimiento se situó en 0,4%. El INE precisó en una nota de prensa que esta estimación provisional podría ser objeto de una revisión "de una magnitud mayor que la habitual" por la dificultad de elaborar estadísticas precisas en medio del férreo confinamiento de la población vigente desde el 14 de marzo.

08:26 El BBVA pierde 1.792 millones de euros en el primer trimestre

El banco español BBVA, el segundo más importante del país, registró una pérdida neta de 1.792 millones de euros (unos 1.945 millones de dólares) en el primer trimestre. El banco inscribió en sus cuentas un "deterioro de fondo de comercio BBVA-EEUU" de 2.084 millones de euros debido al "impacto negativo de la actualización del escenario macroeconómico por la pandemia de COVID-19", indicó el informe financiero. Sin ese deterioro, el primer trimestre hubiera registrado una ganancia de 292 millones, indicó la empresa.

07:56 El PIB de Francia registra una caída del 5,8% en el primer trimestre

El Producto Interno Bruto francés se contrajo un 5,8% en el primer trimestre debido al confinamiento decretado por el gobierno para combatir la pandemia de COVID-19, anunció este jueves (30.04.2020) en su primera estimación el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE).

Se trata de la contracción más fuerte en la serie histórica de evaluaciones trimestrales del PIB, que comenzaron en 1949. Supera ampliamente las contracciones del primer trimestre de 2009 (-1,6%) por la crisis financiera de 2008 y del segundo trimestre de 1968 (-5,3%), consecutiva a las huelgas y manifestaciones de Mayo del 68, indicó el INSEE.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.