+++Coronavirus, minuto a minuto: Brasil suma 552 muertes en un día+++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

02:02 / Brasil sumó 552 muertes por COVID-19 este domingo, menor número en 21 días

Brasil registró 552 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas ascendió hasta 57.622 desde el primer caso de la enfermedad hace cuatro meses, pero el número de óbitos este domingo fue el menor para un día en los últimos 21 días, informó el Gobierno.

El número diario de muertes por COVID-19 en el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo no era tan bajo desde el domingo 7 de junio, cuando fueron registrados 525 fallecimientos. Pese a que los domingos por lo general las cifras tienden a ser menores debido a que hay menos funcionarios trabajando en el registro, las muertes contabilizadas hoy fueron inferiores a las de los dos últimos domingos: 641 el 21 de junio y 616 el 14 de junio.

01:51 / Presidente mexicano dice que en julio se detendrá la pérdida de empleos por COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó este domingo que en julio se detendrá la pérdida de empleos formales en el país, derivada de la crisis económica por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Me indican los datos que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos en la economía formal (...) al menos se van a mantener", dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales. López Obrador precisó que los datos preliminares apuntan a una "pérdida de 70.000 empleos formales en junio", casi la mitad de los 130.000 que pronosticó hace unos días.

01:25 / Gobert sigue con problemas de olfato debido al coronavirus

Rudy Gobert, el pívot francés de los Jazz de Utah y primer caso de coronavirus en el baloncesto de la NBA en marzo pasado, dice que aún presenta problemas en el sentido del olfato a consecuencia de la enfermedad.

En declaraciones al periódico francés L'Equipe, Gobert dijo que "el sentido del gusto regresó, pero el del olfato aún no está al ciento por ciento". En la entrevista publicada el miércoles, el pívot indicó que puede oler, pero no desde lejos. "Hablé con especialistas, quienes me dijeron que podría tomar hasta un año (para volver a la normalidad)".

01:03 / Fallece con signos de COVID-19 productor de canal de televisión de Nicaragua

El productor general del Canal 11 de la televisión de Nicaragua, Mario Humberto Torres Sandoval, falleció este domingo (28.06.2020) por afectaciones asociadas al COVID-19, informaron sus familiares.

"Un profundo dolor embarga mi alma y mi corazón con la pérdida de mi amado sobrino Mario Humberto Torres S., quien se rindiera a la muerte tras batallar durante muchos días por su vida ante el COVID-19", dijo su tía, Walkiria Córdoba, en un mensaje a través de las redes sociales.

00:40 El mundo supera el medio millón de muertos por el nuevo coronavirus

La Universidad estadounidense John HopKins en su recuente diario de infectados y fallecimientos a causa del coronavirus, establece que el mundo superó este domingo (28.06.2020) las 500.000 muertes.

En relación a los contagios en el mundo se encuentran al filo de los diez millones, según el último la recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras haberse registrado 189.077 casos diarios, un nuevo récord desde que estalló la pandemia.

Las curvas ascendentes más marcadas en estos días son las correspondientes a Estados Unidos, India y Brasil. La OMS ha informado de que entre los países que han reportado aumentos de casos están Irán, Irak, Libia, Marruecos, los territorios palestinos y Omán.

00:30 / Paraguay supera los 1.000 casos de coronavirus activos

Paraguay confirmó este domingo (28.06.2020) 185 nuevos positivos de coronavirus, con lo que el número de casos activos en el país ascendió a 1.047, mientras que la cifra total de contagiados desde el 7 de marzo se situó en 2.127, según informó el Ministerio de Salud en sus redes sociales.

De los 185 positivos de este domingo, 167 se produjeron por contacto y, de esos, 123 se encuentran en la cárcel de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, después de que a comienzos de semana se confirmaran los primeros casos dentro del sistema penitenciario.

00:20 / El colectivo LGTB+ cancela marchas pero no reivindicaciones por la pandemia

La pandemia de coronavirus obligó al colectivo LGTB+ a cancelar las marchas y fiestas del Orgullo, pero no a aparcar sus reivindicaciones de igualdad que este año ha defendido en internet y en alguna que otra pequeña manifestación.

Internet ha sido el lugar donde se ha celebrado este fin de semana la Global Pride 2020 con un concierto desde casa en el que han participado artistas como Elton John, el "Can't Cancel Pride" (no pueden cancelar el orgullo) en el que actuaron, entre otros, Ricky Martiny y Katy Perry, o el "Orgullo Dentro" que ofrece charlas y otras actividades hasta el 5 de julio.

00:10 / COVID-19, una de las mayores causas de muerte en Chile

El COVID-19 se convirtió en una de las principales causas de muerte en Chile, donde se registran más de 5.500 víctimas y 271.000 contagiados, según el último balance del gobierno sobre la enfermedad, pero los fallecidos se acercarían a los 9.000 bajo criterios de la OMS.

A cuatro meses del primer caso confirmado, Chile es uno de los focos del virus en la región, con un registro de 4.216 nuevos contagiados contabilizando un total de 271.982, mientras que sumó 162 muertes, totalizando 5.509, según el balance diario entregado este domingo por el ministerio de Salud en base a datos obtenidos de la oficina del Registro Civil.

