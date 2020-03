+++ Coronavirus minuto a minuto: Bolsonaro lo llama "gripecita" y critica confinamiento +++ (25.03.2020)

02:22 Cerca de 16.000 detenidos por violar aislamiento en Perú

La policía de Perú ha detenido a 16.000 personas por incumplir el aislamiento social obligatorio en la primera semana de vigencia de esta medida, informó el martes la presidencia peruana.

"Ayer, lunes, la policía detuvo a nivel nacional a 2.451 personas, esto suma hasta la fecha 16.000", aseguró el presidente Martín Vizcarra durante una conferencia de prensa.

"Hay personas que no hacen caso, no cumplen con la medida", agregó Vizcarra, que no descartó sanciones severas para quienes violen la norma que busca mitigar la expansión del virus.

Los detenidos fueron llevados a las comisarías, donde se les reprende y quedan encerrados por algunas horas. El gobierno evalúa una sanción económica para los reincidentes.

Las redes sociales difundieron gran cantidad de videos en los últimos días donde se ve gente bebiendo y jugando fútbol en diversas zonas de la capital peruana, epicentro de la pandemia.

En Perú "se han procesado muestras para 7013 personas por coronavirus COVID-19, obteniéndose 416 resultados positivos y 6597 negativos", informó el martes el Ministerio de Salud.

02:00 Bolsonaro califica al COVID-19 de "gripecita" y critica confinamiento

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este martes que su país deje atrás el "concepto de tierra arrasada" ante el coronavirus y dijo que no hay razón para confinar a la población, por lo que volvió a calificar el COVID-19 de "gripecita".

"El virus llegó" y "en breve pasará", manifestó el líder de la ultraderecha brasileña en un pronunciamiento transmitido en cadena de radio y televisión, en el que subrayó que la "vida debe seguir", los "empleos tienen que ser mantenidos" y el "ingreso de las familias tiene que ser preservado".

Bolsonaro volvió a criticar las medidas adoptadas por algunos gobernadores del país, que como en el estado de Sao Paulo desde este mismo martes han declarado en cuarentena a toda la población, y se plantó contra "la prohibición del transporte" y el "confinamiento en masa" para contener el COVID-19.

"No hay por qué cerrar escuelas", cuando "en el mundo" los más afectados por la pandemia son las personas mayores de 60 años, dijo el mandatario, el día en que el número de muertes en Brasil a causa del coronavirus llegó a 46, con 2.201 casos.

"En mi caso particular, en el caso de que fuera contagiado, no precisaría preocuparme, porque sería una gripecita, un resfriadito", apuntó Bolsonaro, quien el pasado sábado cumplió 65 años y está así en los considerados como grupos de riesgo.

El mandatario adujo que los gobernadores que adoptaron en Brasil medidas de cuarentena ponen en riesgo la economía con una política de "tierra arrasada".

"Algunas autoridades de estados y municipios deben abandonar el concepto de tierra arrasada: la prohibición de transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo", porque "debemos mantener los empleos y preservar el sustento de las familias", dijo Bolsonaro en un discurso transmitido en cadena por radio y televisión.

01:56 Miami ordena confinamiento obligatorio a sus residentes por coronaviru

La ciudad estadounidense de Miami ordenó este martes a sus residentes a confinarse en sus casas para contener la propagación del coronavirus, que por el momento ha dejado más de 1.400 casos en el estado de Florida.

"Estamos emitiendo una orden de confinamiento hoy", dijo el alcalde Francis Suárez en un mensaje de video desde su propio aislamiento, luego de haber dado positivo al virus hace casi dos semanas.

"Esperamos que la gente reciba el mensaje de permanecer en sus casas y, si están aquí de vacaciones, de que se vayan a sus casas", añadió.

El confinamiento obligatorio es efectivo desde el martes a medianoche hasta nuevo aviso y prohíbe todo tipo de viajes en vehículos públicos y privados que no sean esenciales.

La orden permite a los 470.000 habitantes de Miami realizar actividades recreativas pero no en parques y playas, cerrados por la crisis, respetando las medidas de distanciamiento social.

01:50 Un tercio de la población mundial ya está bajo confinamiento

Un tercio de la población mundial quedó bajo órdenes de confinamiento este martes debido a la pandemia de coronavirus que ya mató a unas 18.000 personas y obligó a postergar los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, por primera vez desde las guerras mundiales.

A medida que el nuevo coronavirus se expande, más países decretan órdenes de cuarentena, aislamiento o toque de queda, y este martes el gobierno de India ordenó el confinamiento total en ese país de 1.300 millones de habitantes durante tres semanas.

La decisión del gobierno del segundo país más poblado del planeta eleva a 2.600 millones el número de personas que están sujetas a órdenes más o menos estrictas de confinamiento, es decir uno de cada tres seres humanos. Esas medidas dejaron por ejemplo al 95% de los niños en Latinoamérica y el Caribe -unos 154 millones- sin escuela.

La pandemia ya ha matado a 18.259 personas en el mundo desde diciembre y los contagiados superan los 400.000 en 175 países y territorios, según cifras de la agencia AFP. El número de casos reales puede ser mucho mayor ya que la mayoría de países sólo hacen pruebas a los pacientes más grave.

01:39 Hondureños confinados por coronavirus bloquean calles en demanda de comida

Cientos de hondureños bloquearon calles este martes en reclamo de alimento, ante el toque de queda ordenado por el gobierno para aislar a la población por el avance del nuevo coronavirus, que deja 30 contagios en el país.

"Queremos comida, comida", gritaba un hombre que se identificó como conductor del transporte urbano, durante el bloqueo de la salida al norte de Tegucigalpa.

Los manifestantes usaron piedras, palos y hogueras de neumáticos para bloquear una de las vías normalmente más transitadas de la capital, pero que este martes tenía poco tráfico a causa del toque de queda decretado por el COVID-19.

"La toma es porque no aguantamos el hambre ya, tenemos hijos, y aquí no ha venido nadie que nos traiga comida", declaró el transportista a periodistas. "Tenemos necesidad de trabajar", reclamó.



01:24 Libia confirma primer caso de coronavirus en medio de intensos bombardeos

El ministerio de Sanidad del gobierno sostenido por la ONU en Trípoli confirmó hoy el primer caso de coronavirus en Libia, escenario desde 2011 de una guerra civil que ha segado la vida de más de 8.000 personas y que se ha intensificado en el último año con el asedio a la capital de las tropas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter, tutor del gobierno no reconocido en el este y hombre fuerte del país.

Según el ministerio, el enfermo es un varón que ya ha sido aislado en un hospital de Trípoli, testigo en las últimas 48 horas de nuevos bombardeos que han segado la vida de una docena de civiles.

El Centro Nacional para el control de Enfermedades, que opera en las dos partes enfrentadas del país, había anunciado días atrás que existían 61 casos sospechosos y al menos 74 personas estaban en cuarentena.

Ante esta situación, las potencias internacionales implicadas en el conflicto pidieron la semana pasada una “tregua humanitaria” para frenar el contagio del COVID-19.

01:15 "Alivio" entre deportistas y dirigentes en América por decisión del COI

Como una decisión "responsable y sensata" calificaron este martes dirigentes y deportistas en América la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de aplazar hasta 2021, por la pandemia del COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían celebrarse del 24 de julio al 9 de agosto próximos.

Sin duda, la presión que ejercieron el lunes Estados Unidos, que pidió la suspensión de las justas, y Canadá y Australia, que anunciaron no enviar sus deportistas si se mantenían las fechas oficialmente programadas, influyó en la decisión que tomaron el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

Bach explicó que pese a que el COI se había dado hace apenas dos días un plazo de cuatro semanas para repensar la fecha de los Juegos, el rápido aumento de casos de coronavirus en el planeta precipitó la decisión, tomada junto a las autoridades japonesas.

El Comité Ejecutivo de Panam Sports manifestó este martes su apoyo "irrestricto" al COI y coincidió en que la prioridad siempre será la salud y el bienestar de los deportistas.

El Comité Olímpico Brasileño (COB) vio con "alivio" el aplazamiento de las justas y dijo que el mundo ahora debe centrar los esfuerzos en la lucha contra el COVID-19.



01:11 Panamá impone cuarentena total

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció este martes la implantación de una cuarentena las 24 horas en todo el país a causa de la propagación del coronavirus.

Ese toque de queda regirá a partir de las cinco de la mañana de este miércoles y tendrá las excepciones que ya tenía la misma medida cuando se limitaba desde esa misma hora hasta las cinco de la tarde.

Los ciudadanos panameños podrán salir de su casa diariamente dos horas para abastecerse de necesidades básicas y mediante un sistema de turnos basado en el número de identificación nacional.

Los últimos datos facilitados, hace 24 horas, indicaban que en Panamá existen 345 personas infectadas por el coronavirus y seis han fallecido.

00:28 Chile habilita 4.000 camas de hospital adicionales

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, supervisó este martes un centro de convenciones de la capital que ha sido habilitado como hospital como parte de un programa que busca incrementar en 4.000 camas la capacidad sanitaria del país para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Este recinto transitorio se ubicará en el centro de convenciones Espacio Riesco y dará cabida con 800 camas adicionales a la red asistencial durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que en Chile suma ya 922 casos y dos fallecidos.

En una primera etapa se instalarán en este recinto 280 nuevas camas clínicas básicas, eléctricas, que estarán operativas en los próximos 15 días.

A la fecha, el Gobierno de Chile ha dispuesto la habilitación de cinco nuevos hospitales que proveerán a la red asistencial de 1.700 camas adicionales, a las cuales se sumarán las 700 aportadas por las Fuerzas Armadas y que totalizarán un universo cercano a las 4.200 camas extras para atender a la población durante el desarrollo de la emergencia.

00:20 Fundación Carlos Slim donará 40 millones de dólares

La Fundación Carlos Slim donó este martes 1.000 millones de pesos (más de 40 millones de dólares) para abordar la crisis del coronavirus en territorio mexicano, que ha entrado en la fase 2 de la epidemia al registrar sus primeros contagios comunitarios.

La fundación del hombre más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo detalló en un comunicado que los recursos se destinarán a salud, educación a distancia y protocolos para protección y empleados de Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes de América Latina.

En salud, el dinero se invertirá en equipo de soporte para los pacientes en estado crítico en las instituciones nacionales de salud, como ventiladores, ecosonogramas y videolaringoscopios.

Además, se usará para la protección del personal de salud, insumos para sanitización y desinfección de espacios críticos en hospitales públicos, el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico del país, y la reconversión hospitalaria para la atención del COVID-19.

00:12 Costa Rica pide a OMS liberar acceso a tecnologías sobre coronavirus

Costa Rica pidió este martes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) facilitar el acceso a la propiedad intelectual de las tecnologías para detectar y tratar la pandemia del nuevo coronavirus,informó el gobierno.

El presidente del país, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, enviaron una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que proponen crear un repositorio del conocimiento existente sobre la COVID-19, incluyendo pruebas de diagnóstico, medicamentos y vacunas, indicó el gobierno costarricense en un comunicado.

"Con el afán de contribuir a las acciones globales en la lucha contra el COVID-19, Costa Rica solicita respetuosamente a la OMS iniciar un esfuerzo mundial para abrir el acceso a las tecnologías que permiten detectar, prevenir y controlar" el nuevo coronavirus, escribió Alvarado en Twitter.

