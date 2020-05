+++ Coronavirus, minuto a minuto: Argentina extiende la cuarentena +++

Actualizaciones en hora central europea (CET)

Suscríbete acá a nuestro boletín especial sobre el coronavirus

05:28 NYTimes homenajea a los muertos por coronavirus en Estados Unidos

A medida que Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus, The New York Times decidió dedicar su portada de la edición impresa del domingo (24.05.2020) a rendir homenaje a 1.000 de los fallecidos con un obituario de una línea para cada uno. "Las 1.000 personas reflejan solo el uno por ciento del total. Ninguno era un simple número", escribió el periódico en una breve introducción en la portada, en la que no hay ninguna fotografía, solo texto.

"Lila A. Fenwick, 87, Nueva York, primera mujer negra en graduarse en la Facultad de Derecho de Harvard" y los nombres de todo tipo de personajes aparecieron en la portada del diario. "Quería algo que la gente recordara en 100 años para comprender el coste de lo que estamos viviendo" dijo Marc Lacey, editor nacional del periódico.

Estados Unidos es de largo el país más golpeado por la pandemia de coronavirus, tanto por número de muertes y como de contagiados. Hasta el sábado por la noche, Estados Unidos había registrado 97.048 muertes y 1,6 millones de casos. (afp)

05:11 China vuelve a registrar tres nuevos casos tras ninguno el viernes

China registró en las últimas 24 horas tres nuevos casos de coronavirus, dos importados y uno a nivel local, un día después de haber anunciado que el viernes no se había detectado ninguno por primera vez desde que comenzó la pandemia en este país asiático, informó este domingo (24.05.2020) la Comisión Nacional de Salud.

Los dos infectados procedentes del exterior se confirmaron en Shanghái (este) y Guangdong (sur) y el nuevo contagio local se registró en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza con Rusia, donde en las ultimas semanas se han detectado más de una treintena de casos relacionados con nacionales chinos que regresan desde el país vecino.

Asimismo, se han detectado tres nuevos casos sospechosos, todos ellos importados, en la región de Mongolia Interior, y no se ha registrado ninguna nueva muerte en todo el país. (efe)

04:27 Argentina extiende cuarentena ante focos de contagios

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, extendió este sábado (23.05.2020) la cuarentena por la pandemia del coronavirus en su país hasta el 7 de junio, y la endureció en Buenos Aires y su área metropolitana después de que en los últimos quince días se hayan quintuplicado los casos.

"Esto iba a ocurrir y está ocurriendo, lo que no tenemos que hacer es perder la calma", dijo Fernández en una rueda de prensa en la que compareció, como en otras ocasiones, con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, del partido Propuesta Republicana (PRO), y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del mismo espacio político que el presidente, la coalición Frente de Todos.

El foco principal de la pandemia, donde se concentran la inmensa mayoría de los casos recientes, es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea y conocido como conurbano donde residen cerca de 13 millones de personas, miles de ellas en asentamientos humildes, conocidos como villas, en algunas de las cuales los contagios se han multiplicado y se han convertido en uno de los puntos críticos de la lucha contra el coronavirus.

Según los gobiernos capitalino y de la provincia de Buenos Aires, los casos de coronavirus se quintuplicaron en los últimos quince días en el AMBA.

03:53 Venezuela supera 1.000 casos pero mantiene la cifra de 10 muertos

Venezuela superó este sábado la cifra de 1.000 contagiados por COVID-19 y llegó a los 1.010 tras la confirmación de seis nuevos casos de transmisión local y 60 importados, aunque mantiene la cifra de diez fallecidos, según las cifras oficiales.

Cerca de la mitad del millar de casos que ahora registra Venezuela fueron reportados en la última semana, la décima que el país pasa en cuarentena, cuando ha habido un repunte en los contagios.

03:13 Trinidad y Tobago reabrirá fronteras para repatriados

El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este sábado que planifica reabrir sus fronteras, temporalmente, para permitir que 59 ciudadanos del país caribeño puedan regresar, después de estar varados en diversos barcos cruceros como medida preventiva por el COVID-19.

Según explicó hoy en un comunicado el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, las autoridades locales han estado en comunicación con las líneas de cruceros para acordar las fechas de regreso de los ciudadanos.

A su llegada al país, los ciudadanos serán evaluados médicamente y asesorados por los funcionarios de las autoridades sanitarias, quienes los obligarán a acuartelarse ante cualquier posible contagio, dijo Young. El ministro agregó que tras la llegada de los 59 trinitenses, aún esperan el regreso de otros 300 habitantes. Al momento, en el país caribeño 116 personas han dado positivo al virus, mientras que otras ocho han fallecido. (efe)

02:59 Estados Unidos suma otras 1.127 muertes

Estados Unidos registró 1.127 muertes por coronavirus en 24 horas, lo que elevó a 97.048 las muertes causadas por la pandemia, informó el sábado la Universidad Johns Hopkins. En el país ha habido oficialmente 1.621.658 contagios, muchos más que cualquier otro estado del mundo, según las cifras hechas públicas por el centro con sede en Baltimore.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 359.926 casos confirmados y 29.031 fallecidos, una cifra parecida a la de España y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

En la ciudad de Nueva York han muerto 21.138 personas, de acuerdo con los registros de la universidad estadounidense. Al estado de Nueva York le siguen el vecino Nueva Jersey, con 153.140 casos confirmados y 11.082 fallecidos; Illinois, con 107.796 contagios y 4.790 decesos, y Massachusetts, que contabiliza 91.662 positivos por coronavirus y 6.304 muertos. Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan con 5.224, Pensilvania con 5.100, California con 3.670 o Connecticut con 3.675. (afp, efe)

02:51 Concluye segunda operación de repatriación de marroquíes

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado que la segunda operación de repatriación ha concluido la madrugada de este domingo (24.05.2020) con el regreso a Marruecos de 58 ciudadanos de ese país que permanecían atrapados en Ceuta por el cierre de la frontera.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno dijo que el denominado "pasillo humanitario" se ha cerrado a las 02,00 horas de la madrugada de hoy con el regreso a su país de 58 marroquíes que estaban en Ceuta desde el 13 de marzo. De ese total, 35 estaban alojados en viviendas de particulares en Ceuta y otros 23 en el pabellón cubierto de La Libertad, que fue habilitado por el Gobierno ceutí para permitir que pudieran cumplir con el confinamiento.

Marruecos ha rechazado a pie de frontera un autobús en el que viajaban otros 60 marroquíes tras comprobar que en el mismo figuraban marroquíes que no estaban en la lista inicialmente entregada por el país alauita.

El Hospital Vila Penteado, en Sao Paulo, atiende a pacientes con coronavirus.

02:12 Brasil suma más de 22.000 muertes

Brasil registró en las últimas 24 horas 16.508 nuevos contagios por COVID-19, con lo que el balance total de infectados se elevó a 347.398 y lo mantuvo como el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, después de Estados Unidos que ya suma unos 1,6 millones de casos.

La potencia suramericana alcanzó este sábado las 22.013 muertes por el virus, tras registrar 965 óbitos durante la última jornada, según el más reciente balance divulgado por el Ministerio de Salud. En la víspera, Brasil sobrepasó a Rusia, que este sábado llegó a los 335.000 casos, pero cuyo índice de letalidad es mucho menor registrando a la fecha unos 4.000 muertos por el virus.

El epicentro de la enfermedad en Brasil continúa siendo el estado de Sao Paulo con 6.045 decesos y 80.558 casos confirmados. Por detrás se sitúa el estado de Ceará, en el empobrecido nordeste del país, con 35.122 contagios y 2.308 muertes, unos números alarmantes para su población, estimada en unos nueve millones de personas. Río de Janeiro también preocupa con 3.905 muertes por el COVID-19, de las cuales, 248 ocurrieron en las últimas 24 horas, un nuevo récord para el estado más emblemático de Brasil que ya suma 34.533 infectados. (efe)

01:38 Ayuda de urgencia para una región boliviana golpeada por pandemia

La región de Beni, en la Amazonia boliviana, recibió este sábado (23.05.2020) ayuda de urgencia para frenar el coronavirus, mientras persiste la emergencia por escasez de recursos en este departamento golpeado por el COVID-19. El gobierno envió el equipamiento médico y medicamentos a ese departamento, que se declaró en desastre sanitario, ante las peticiones urgentes de recursos humanos e insumos para hacer frente a la pandemia.

El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, acudió a Trinidad, la capital beniana, para la entrega de once unidades de terapia intensiva completas, medicamentos necesarios para tratar la COVID-19 e ítems para médicos generales y especialistas. Un avión con todos esos insumos llegó hasta el aeropuerto Jorge Henrich en Trinidad, donde Núñez manifestó que esta es la primera entrega de equipamiento y que de acuerdo a las necesidades enviarán más. (efe)

01:07 Perú registra más de 4.000 nuevos contagios

Perú volvió a sumar este sábado (23.05.2020) más de 4.000 nuevos contagiados por el coronavirus en un solo día y en total ya son 115.754 casos de COVID-19 acumulados desde que comenzó la emergencia el 6 de marzo, con 3.373 fallecidos al agregar 129 en las últimas 24 horas.

La mortalidad de la enfermedad volvió a elevarse por encima del centenar después de que el viernes se hubiera registrado una de las cifras más bajas de los últimos días al contabilizar 96, según el último boletín con el balance de la pandemia en el país ofrecido por el Ministerio de Salud.

Se trata de uno de los días que más pruebas se han procesado al haberse tomado casi 38.000 muestras, por lo que los 4.056 positivos representan poco más del 10 % del total, uno de los porcentajes más bajos de las últimas jornadas, donde esa tasa llegó a ser hasta del 25 %.

Por lo tanto el COVID-19 se mantiene aparentemente en una meseta de contagios, como lo ha calificado el Gobierno desde la semana pasada, pero sin visos de descenso, lo que ha obligado a extender el confinamiento hasta el 30 de junio, aunque se permitirá la vuelta a la actividad de algunos negocios como el comercio electrónico.

00:40 Decenas de colombianos duermen en aeropuerto de Sao Paulo

Un nutrido grupo de colombianos, que este sábado (23.05.2020) ya llegaba a las 180 personas, entre niños y adultos, decidió trasladarse al aeropuerto internacional de Sao Paulo, la ciudad más rica de Brasil, a la espera de ayuda para regresar a su patria, tras quedarse sin dinero por causa del coronavirus. La mayoría de los casos corresponde a inmigrantes que perdieron sus trabajos por culpa de la pandemia y la falta de recursos les impide pagar los pasajes aéreos para volver a Colombia, ya que el gobierno de ese país no asume el costo del traslado.

Ver el video 12:35 Compartir Coronavirus en Sudáfrica Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3cgEx Coronavirus en Sudáfrica

La Cancillería colombiana ya ha repatriado a 346 colombianos desde Brasil, en tres vuelos comerciales, según explicó en un comunicado la Embajada colombiana en Brasil. No obstante, de acuerdo con la normatividad migratoria vigente en Colombia, los ciudadanos que quieran volver al país tendrán que "asumir los costos del transporte desde el exterior". Esto implicaría el pago de unos 140 dólares, si su vuelo fue cancelado, o unos 450 dólares por un pasaje de ida y vuelta, ya que el avión que vendría por ellos desde Colombia viajaría vacío. (efe)

00:29 Premier League con dos nuevos contagios

La Premier League anunció este sábado (23.05.2020) la detección de dos nuevos casos positivos por el nuevo coronavirus entre las 996 personas sometidas a test en los tres últimos días, dentro de los intentos del campeonato para poder reanudarse en junio.

"Los jugadores o miembros del cuerpo técnico que dieron positivo van a aislarse durante un plazo de siete días", indicó la Premier League (EPL), detenida desde mediados de marzo por la pandemia de COVID-19, en un comunicado. Seis personas habían dado ya positivo en la anterior oleada de test, realizada los días 17 y 18 de mayo entre 748 personas. (afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |

Ver el video 02:05 Compartir Cuarentena de dos semanas para quienes entren a Reino Unido Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3cgEz Reino Unido impondrá cuarentena a los viajeros