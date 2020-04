+++ Coronavirus, minuto a minuto: Alemania prolonga advertencia de viajes al extranjero +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

10:13 El primer ministro de Guinea-Bisáu da positivo en coronavirus

El primer ministro de Guinea-Bisáu, Nuno Gomes Nabiam, y tres miembros de su gabinete se han infectado de coronavirus, informó el Gobierno.

El anuncio lo realizó el ministro de Sanidad, António Deuna, en el informativo de la Televisión de Guinea-Bisáu (TGB), quien informó de que todos ellos han sido puestos en cuarentena en un hotel de la capital.

Guinea-Bisáu cuenta apenas con 73 casos de COVID-19, de ellos 18 se han recuperado y uno ha muerto.

08:31 Alcalde de Nueva York ordenó dispersar funeral de rabino

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó anoche la dispersión de un multitudinario funeral de un rabino jasídico en Brooklyn y reprochó a la comunidad ultraortodoxa no respetar las medidas de distanciamiento social.

"Algo absolutamente inaceptable ha sucedido en Williamsburg esta noche: un gran funeral en medio de esta pandemia. Al enterarme, he ido personalmente para asegurarme de que la multitud era dispersada. Y lo que he visto NO SERÁ tolerado", indicó el alcalde en Twitter.

Al funeral en cuestión, del rabino Chaim Mertz, acudieron miles de personas, según la Alcaldía de Nueva York. De Blasio ordenó a la Policía que aplique "tolerancia cero" con este tipo de ceremonias a partir de ahora y que arreste a los asistentes de ser necesario.

07:49 Los hombres tienen mayor tasa de mortalidad por COVID-19

La tasa de mortalidad de los hombres por COVID-19 duplica la de las mujeres, según un estudio realizado en China que constata, no obstante, que ambos géneros tienen las mismas probabilidades de contraer el coronavirus.

El estudio publicado en la revista Frontiers in Public Health analiza las diferencias que hay entre los pacientes hombres y mujeres, y concluye que los varones de mayor edad podrían necesitar cuidados adicionales y un acceso más rápido a las UCI.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores del Hospital Tongren, de Pekín, analizaron un conjunto de datos de 43 pacientes de COVID-19 que ellos mismos habían tratado y datos de 1.056 personas que están disponibles públicamente; además, también incluyeron cifras de 524 pacientes de SARS de 2003 (los dos coronavirus que están detrás de estas enfermedades son parecidos).

07:38 Airbus sufre pérdida neta de 418 millones de euros

El fabricante europeo de aviones Airbus registró una pérdida neta de 418 millones de euros (522 millones de dólares) en el primer trimestre de 2020, debido a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció la empresa.

En el mismo período del año pasado, Airbus había registrado un beneficio neto de 40 millones de euros. La facturación de Airbus en el primer trimestre registró una baja de 15,2%, quedando en 10.600 millones de euros.

