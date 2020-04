+++ Coronavirus minuto a minuto: Alemania dispuesta a contribuir "mucho más" en presupuesto europeo en la pandemia +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

9:34 Alemania, dispuesta a contribuir "mucho más" en el presupuesto europeo

En una declaración de gobierno ante el Parlamento alemán, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo este jueves (23.04.2020) que Alemania está dispuesta a contribuir "mucho más" en el presupuesto europeo por coronavirus. (afp, dpa).

9:27 Bélgica recibe un nuevo lote de mascarillas chinas inservibles

Bélgica ha recibido un nuevo lote de mascarillas del tipo KN95, equivalentes a las FFP2, de un proveedor chino que no han pasado las pruebas de calidad realizadas al llegar a su destino, informó la agencia Belga. Así se lo ha transmitido este jueves (23.04.2020) el Gobierno Federal, que había hecho el pedido centralizado, a la agencia encargada de los aprovisionamientos en la región sur de Valonia, Aviqu, que también había recibido "cientos de miles" de mascarillas del mismo proveedor. Esa agencia ha pedido a sus servicios médicos que no las utilicen hasta que no tengan los resultados de un triple control adicional que se esperan para este fin de semana. (efe).

8:48 El virus propina el mayor golpe al PIB surcoreano desde la crisis de 2008

El PIB surcoreano se contrajo en enero-marzo un 1,4 % respecto al trimestre anterior, lo que supone el mayor retroceso desde la crisis de 2008 y un nuevo anticipo de los efectos que la pandemia de coronavirus está teniendo sobre las economías del planeta. Aunque la cifra es mejor de lo previsto, se trata del peor dato desde que la cuarta economía de Asia se contrajera un 3,3 % en el cuarto trimestre de 2008 por efecto de la crisis financiera global iniciada con la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers. Además, según mostraron los datos publicados hoy por el Banco de Corea (BoK), con respecto al mismo trimestre del año anterior la economía surcoreana creció un 1,3 %, lo que viene a suponer el dato más débil desde el tercer trimestre de 2009, cuando el PIB avanzó apenas un 0,9 % con perspectiva interanual. (efe).

Una avión vuela sobre la Gran Barrera de Coral, en Australia.

8:46 Suben precios del petróleo en Asia a más del 13%

Los precios del petróleo subían en Asia este jueves por la mañana, debido al aumento de la tensión entre Irán y Estados Unidos, que eclipsó por un momento las dificultades vinculadas al nuevo coronavirus que hundieron al mercado esta semana. Hacia las 05H45 GMT, el barril WTI de referencia estadounidense, para entrega en junio subía 2,04 dólares, es decir, un 14,8% y se situaba en 15,82 dólares. El barril de Brent, referencia europea, para entrega en junio, ganaba 2,65%, es decir un 13,01% y se vendía a 23,02 dólares. (afp).

8:35 Australia prohibirá viajes internacionales al menos durante 3 meses más

Australia mantendrá la prohibición de los viajes internacionales por la COVID-19 al menos durante tres o cuatro meses más, al considerar que sería "arriesgado" relajar estas medidas , dijo este jueves el jefe de la oficina médica gubernamental, Brendan Murphy.

"Acabamos de recomendar al Gabinete Nacional que se mantengan las estrictas prohibiciones que impiden a los australianos abandonar el país, a menos que haya circunstancias excepcionales, o la entrada de que aquellos que no sean ciudadanos australianos", dijo Murphy.

El jefe médico del gobierno recalcó a un comité del Senado que investiga la respuesta de Australia a la pandemia que "la situación internacional actual es tal que cualquier medida para relajar las fronteras sería de gran riesgo". (efe).

