+++Coronavirus minuto a minuto: Alemania aprueba un plan de rescate "sin precedentes" de 750.000 millones de euros+++

17:30 La ONU lanza plan para afrontar la pandemia de COVID-19

La pandemia de coronavirus "está amenazando a toda la humanidad", afirmó el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al lanzar un plan de respuesta mundial que se extenderá hasta diciembre con la meta de recaudar donaciones por hasta 2.000 millones de dólares.

El objetivo del "Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la Covid-19" es combatir el virus "en los países más pobres del mundo" y responder a las necesidades de las personas más vulnerables, dijo Guterres en una declaración en video.

"No basta con la respuesta individual de cada país", afirmó el ex primer ministro portugués, que había advertido la semana pasada de la perspectiva de "millones" de muertos si no se coordinaba una respuesta global para contener la "catástrofe sanitaria" producto de la pandemia.

El plan buscará "acudir en ayuda de las personas extremadamente vulnerables", en especial las personas mayores, los enfermos crónicos, los discapacitados, las mujeres y los niños, precisó Guterres.

17:15 Países del G7 alegan "campaña de desinformación" de China sobre COVID-19, dice Pompeo

El Grupo de los Siete países más industrializados de mundo constató "una campaña de desinformación intencional" por parte de China sobre el nuevo coronavirus, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

"Hoy hubo mucha discusión entre los miembros del G7 sobre la campaña de desinformación intencional en la que China ha estado y sigue involucrada", dijo Pompeo en una conferencia de prensa en Washington, después de una reunión virtual con sus homólogos del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unidos).

17:08 Alemania aprueba un plan de rescate "sin precedentes" de 750.000 millones de euros

El Bundestag (cámara baja alemana) respaldó de forma mayoritaria la propuesta del Ejecutivo, con un volumen total de unos 750.000 millones de euros (unos 812.000 millones de dólares), equivalente a casi el 22 % del producto interior bruto (PIB) de Alemania.

La actual crisis, "un reto para toda la humanidad", "no tiene precedentes para la República Federal de Alemania", aseguró ante el pleno el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que intervino en sustitución de la canciller, Angela Merkel, que permanece en cuarentena por la pandemia.

Este paquete de medidas sin precedentes será ahora sometido a la cámara alta del parlamento, que representa a los estados federales. Su adopción es prácticamente segura pues los dirigentes regionales han expresado unánimemente su apoyo al plan de la canciller Merkel, para el que se decidió suspender restricciones constitucionales de endeudamiento.

Entre esas medidas figuran un "fondo de estabilización económica" que ofrece 400.000 millones de euros de garantías para las deudas de las empresas, 100.000 millones para los créditos o invesiones en las compañías y 100.000 millones para ayudar al banco de inversión pública KfW.

Ver el video 01:24 Compartir Reino Unido comienza cierre a nivel nacional Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ZzBd Reino Unido comienza cierre a nivel nacional

16:24 La India comienza el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes

La India, con 1.300 millones de habitantes, comenzó este miércoles el mayor y más largo confinamiento de una población muy vulnerable, en un intento por frenar las devastadoras consecuencias que podría tener la pandemia del coronavirus en la que también es la quinta economía del mundo.

Por 21 días, casi un quinto de la población mundial estará "totalmente confinada" en sus viviendas debido a una medida anunciada por el primer ministro indio, Narendra Modi, en un discurso a la nación al final de la noche del martes, apenas unas cuatro horas antes del inicio del toque de queda.

Con 600 casos positivos de coronavirus y una decena de muertes, la India emplea con dureza las medidas que, según las estimaciones, podría golpear con fuerza a este país densamente poblado y con un sistema sanitario muy deficiente.

16:04 FMI y Banco Mundial piden suspensión de pagos de deuda de países en desarrollo

El FMI y el Banco Mundial pidieron este miércoles a los acreedores bilaterales de los países más pobres que "congelen el reembolso de deudas" para que puedan liberar dinero para combatir la pandemia de coronavirus.

"El Banco Mundial y el FMI creen que es imperativo en este momento dar un sentido global de alivio a los países en desarrollo así como una fuerte señal a los mercados financieros", indicaron en un comunicado conjunto.

Este respiro permitiría analizar la situación y necesidades de cada país, destacaron las dos instituciones.

El pedido apunta a países que califican para ayuda del "IDA", un fondo destinado a los "dos tercios de la población mundial en extrema pobreza".

Asimismo, FMI y BM pidieron al G20 que los pongan a cargo de esta tarea de evaluación para hacer la lista de países con una deuda insostenible, y trabajar en una reestructuración.

ee (efe/afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |