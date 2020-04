+++ Coronavirus, minuto a minuto: 436 millones de empresas en peligro, según la OIT +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

13: 40 Unos 436 millones de empresas corren riesgo de cerrar

Más de 436 millones de empresas en el mundo afrontan un grave riesgo de interrumpir su actividad debido a la crisis generada por el COVID-19, advirtió este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a adoptar medidas urgentes para ayudar a estos negocios y sus empleados.

En su tercer informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral, la OIT calcula que unos 232 millones de empresas de comercio mayorista y minorista, 111 millones del sector turístico, 51 millones de la rama hostelera y 42 millones en otras actividades, como la inmobiliaria, están en serio peligro.

12:33 España: El uso de mascarillas es altamente recomendable pero no obligatorio

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que el uso de mascarillas entre la población general es "muy deseable" y altamente recomendable, pero no es partidario de que se establezca como una obligación, puesto que hay colectivos que tienen dificultades para usarlas.

El Ministerio de Sanidad establece la obligatoriedad de usar esta medida de protección en los transportes públicos, ha recordado, pero ha advertido de que "no todo el mundo puede usar mascarillas" y se ha referido a las personas con problemas respiratorios, los deportistas, e incluso los niños que, a pesar de poder llevarlas, "no es fácil que las usen correctamente".

11:45 Ligero repunte de número de muertos diarios por coronavirus en España

El número de fallecidos diarios por coronavirus en España aumentó ligeramente este martes, con 325 nuevos decesos que llevaron el total de víctimas mortales a 24.275 personas, según el balance divulgado por el ministerio de Sanidad.

En el parte de este martes destacan los 6.399 recuperados en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta desde el comienzo de la epidemia. El número total de curados asciende a 108.947, mientras que el total de casos diagnosticados roza los 213.000.

11:00 Alemania prolonga recomendación de no viajar

El ministro de Relaciones Exteriores alemán anunció este miércoles la prolongación hasta mediados del mes de junio de la recomendación de no realizar viajes turísticos al extranjero, a causa de la pandemia del coronavirus. "Aún no hemos llegado a un punto en que podamos recomendar con seguridad, sin que plantee inquietudes, realizar viajes" al exterior, declaró el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, en una conferencia de prensa en Berlín.

10:13 El primer ministro de Guinea-Bisáu da positivo en coronavirus

El primer ministro de Guinea-Bisáu, Nuno Gomes Nabiam, y tres miembros de su gabinete se han infectado de coronavirus, informó el Gobierno.

El anuncio lo realizó el ministro de Sanidad, António Deuna, en el informativo de la Televisión de Guinea-Bisáu (TGB), quien informó de que todos ellos han sido puestos en cuarentena en un hotel de la capital.

Guinea-Bisáu cuenta apenas con 73 casos de COVID-19, de ellos 18 se han recuperado y uno ha muerto.

08:31 Alcalde de Nueva York ordenó dispersar funeral de rabino

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó anoche la dispersión de un multitudinario funeral de un rabino jasídico en Brooklyn y reprochó a la comunidad ultraortodoxa no respetar las medidas de distanciamiento social.

"Algo absolutamente inaceptable ha sucedido en Williamsburg esta noche: un gran funeral en medio de esta pandemia. Al enterarme, he ido personalmente para asegurarme de que la multitud era dispersada. Y lo que he visto NO SERÁ tolerado", indicó el alcalde en Twitter.

Al funeral en cuestión, del rabino Chaim Mertz, acudieron miles de personas, según la Alcaldía de Nueva York. De Blasio ordenó a la Policía que aplique "tolerancia cero" con este tipo de ceremonias a partir de ahora y que arreste a los asistentes de ser necesario.

07:49 Los hombres tienen mayor tasa de mortalidad por COVID-19

La tasa de mortalidad de los hombres por COVID-19 duplica la de las mujeres, según un estudio realizado en China que constata, no obstante, que ambos géneros tienen las mismas probabilidades de contraer el coronavirus.

El estudio publicado en la revista Frontiers in Public Health analiza las diferencias que hay entre los pacientes hombres y mujeres, y concluye que los varones de mayor edad podrían necesitar cuidados adicionales y un acceso más rápido a las UCI.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores del Hospital Tongren, de Pekín, analizaron un conjunto de datos de 43 pacientes de COVID-19 que ellos mismos habían tratado y datos de 1.056 personas que están disponibles públicamente; además, también incluyeron cifras de 524 pacientes de SARS de 2003 (los dos coronavirus que están detrás de estas enfermedades son parecidos).

07:38 Airbus sufre pérdida neta de 418 millones de euros

El fabricante europeo de aviones Airbus registró una pérdida neta de 418 millones de euros (522 millones de dólares) en el primer trimestre de 2020, debido a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció la empresa.

En el mismo período del año pasado, Airbus había registrado un beneficio neto de 40 millones de euros. La facturación de Airbus en el primer trimestre registró una baja de 15,2%, quedando en 10.600 millones de euros.

