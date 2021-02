++ Coronavirus hoy: Venezuela comienza la vacunación del personal sanitario ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21:04 | El 63% de los trabajadores informales de Lima "pasó hambre" en 2020

El confinamiento decretado en Perú entre marzo y julio del año pasado agotó los ahorros del 73% de los trabajadores informales de Lima, donde el 57% de la población activa labora en la informalidad, y llevó el hambre al 63% de esas familias, que ahora afrontan "muy endeudadas" la nueva cuarentena.

Así lo revela el estudio "La crisis de la COVID-19 y la economía informal", realizado en 12 ciudades del mundo, entre ellas Lima, y liderado por la organización internacional Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, en inglés). De acuerdo con la coordinadora del estudio en Lima, Carmen Roca, las cifras en seguridad alimentaria son "alarmantes" en la capital peruana, donde el 63% de los trabajadores informales "pasaron hambre" y se vieron "severamente más afectados" que en otras ciudades del mundo.

20:16 | Venezuela empieza vacunar a su personal sanitario

Las autoridades venezolanas comenzaron a suministrar este jueves la primera dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 al personal de salud del país y se fijó la meta de inmunizar a 70% de la población hacia finales de año. La televisora estatal VTV mostró imágenes de los primeros vacunados en tres hospitales públicos del país.

"Hoy estamos dando inicio a este plan de vacunación a los mas necesitados, que es el personal de salud, aquellos que han estado en la primera fila", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en este acto oficial.

20:06 | La cepa británica circula ya "ampliamente" por España

La nueva variante del coronavirus detectada en noviembre en el Reino Unido "ya circula ampliamente" en España, siendo responsable del 20-25% de los nuevos contagios, afirmó este jueves el director de emergencias sanitarias del gobierno español.

"La variante británica circula ya ampliamente en España", señaló el doctor Fernando Simón en una rueda de prensa para hacer balance de la pandemia, en remisión en España tras haberse expandido rápidamente tras las fiestas de Navidad. En algunas regiones "la prevalencia estaría ya cercana al 50%", añadió Simón.

19:47 | El Vaticano matiza que no despedirá a quien no se vacune

El Estado del Vaticano matizó este jueves (18.02.2021) que no habrá despidos de sus empleados que rechacen vacunarse contra el coronavirus, aunque se trata de una decisión que "puede constituir un riesgo para él, para los demás y para su entorno laboral", precisa en una nota la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano para aclarar el contenido del decreto firmado el pasado 8 de febrero por su presidente, el cardenal Giuseppe Bertello.

Una mujer es vacunada en Sudáfrica el pasado 30 de noviembre.

19:05 | África supera los 100.000 muertos por COVID-19

Según un recuento de la AFP el jueves a las 18:20 CET a partir de balances de las autoridades sanitarias, los 54 países del continente africano sumaron 100.000 fallecidos (por 3.341.197 casos declarados), lo que representa un saldo claramente inferior a Europa (818.912 decesos), América Latina y el Caribe (649.006 muertos) y Estados Unidos y Canadá (512.295 decesos).

Sudáfrica concentra cerca de la mitad de los decesos, con 48.478 casos. Después Egipto (10.150 decesos por 175.677 casos) y Marruecos (8.524 decesos por 480.056 casos). La vacunación apenas empieza en el continente. Marruecos es el país que lidera esa categoría: más de dos millones de dosis administradas.

19:01 | Irlanda del Norte prolonga su confinamiento hasta el 1 de abril

El Gobierno de Irlanda del Norte anunció hoy que la provincia británica seguirá confinada hasta el 1 de abril, casi un mes más de lo previsto anteriormente, si bien los estudiantes de primaria y secundaria volverán a las aulas de manera escalonada a partir del 8 de marzo.

El ministro de Finanzas, el nacionalista Conor Murphy -del Sinn Féin-, expresó hoy su preocupación por el hecho de que el fin de este confinamiento coincidirá con el comienzo de la Semana Santa, por lo que pidió a la ciudadanía que no haga planes para esas vacaciones. "El consejo es que no reserven nada para el fin de semana de Pascua, que no vean la fecha del 1 de abril como el día en que se reabrirá todo", advirtió Murphy.

18:39 | Cuatro meses de cárcel por toser a dos policías en Dinamarca

Un hombre juzgado en Dinamarca por haber tosido a cincuenta centímetros de dos policías gritando "corona" (como se abrevia en Alemania y otras partes de Europa para referirse al coronavirus) fue declarado hoy culpable de "intento de violencia" a agentes públicos y condenado a cuatro meses de cárcel, anunció el Tribunal Supremo. El individuo, de 20 años, no estaba contagiado y adujo que actuó bajo los efectos del alcohol. Volvía de una fiesta en coche y le pararon en un control rutinario.

18:17 | Chile mantiene el ritmo de vacunación y recibe un quinto lote de Pfizer

Las autoridades sanitarias de Chile informaron hoy que ya se vacunaron más de 2,5 millones de personas y que el proceso continuará al ritmo estipulado por el calendario oficial, tras la llegada, en la misma jornada, de un quinto cargamento de más 160.000 dosis Pfizer/BioNTech. "Este lote nos permite alcanzar más de 4 millones de vacunas desde que partió el proceso de vacunación el 24 de diciembre", afirmó la subsecretaria de Salud Paula Daza.

Después de que varios alcaldes alertaran el pasado miércoles sobre una eventual falta de dosis que impediría cumplir en sus municipios el plan de inmunización oficial, la subsecretaria aseguró que hay más de 1,3 millones de vacunas en stock y que serán repartidas "oportunamente".

18:15 | Bolivia recibe 15 tn de medicamentos contra el COVID-19 desde India

Un lote de más de 15 toneladas de medicamentos para el tratamiento del COVID-19 llegó este jueves a Bolivia procedente de India, como parte de un plan del Gobierno de adquirir directamente con los laboratorios y farmacéuticas los insumos y evitar la especulación con los precios.

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, y el ministro de Salud, Jeyson Auza, recibieron personalmente el cargamento que llegó este jueves al aeropuerto internacional de Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz en un vuelo de la aerolínea estatal BoA procedente de Bombay.

16:48 | OMS: la cepa sudafricana no es más mortal que las otras

La responsable de la unidad técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, destacó hoy en rueda de prensa que el organismo no ha hallado evidencias de que la variante de COVID-19 identificada por primera vez en Sudáfrica sea más mortal que otras.

Tampoco hay indicios de que cause un mayor número de casos graves o sea más difícil de diagnosticar. "Sí se ha identificado un aumento en la capacidad de contagio, parecida a la que observamos con la variante del Reino Unido", admitió Van Kerkhove. Las vacunas disponibles también tienen menos efectividad contra esta variante.

15:35 | La OMS pide 1.960 millones de dólares para plan de respuesta

La Organización Mundial de la Salud anunció hoy un nuevo Plan de Preparación y Respuesta Estratégica contra la pandemia de COVID-19 en 2021, para el que requerirá una financiación de 1.960 millones de dólares, un 15 % más que en el de 2020.

El nuevo plan, anunciado en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiene varios objetivos: reducir los casos y muertes, combatir la desinformación, proteger a los más vulnerables y facilitar un acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y terapias, entre otros. "Financiar este plan no es sólo invertir para hacer frente a la COVID-19, sino también en la recuperación global y la construcción de un mundo más seguro", aseguró el experto etíope.

Constantino Chiwenga, al recibir en el Aeropuerto de Harare el cargamento de vacunas llegado el pasado lunes.

14:22 | Zimbabue empieza a vacunar con dosis llegadas de China

Zimbabue empezó este jueves (18.02.2021) la campaña de vacunación contra el COVID-19 con el uso de dosis de China, y se convirtió en el octavo país de África en lanzar una campaña de inoculación para combatir el coronavirus. "Mi presencia aquí hoy (...) es para mostrar la confianza del Gobierno en la vacuna Sinopharm", subrayó Constantino Chiwenga.

El vicepresidente y ministro de Sanidad del país se arremangó para ponerse la inyección y fue la primera persona en el país del sur de África en recibir el fármaco. "Hoy marca el lanzamiento del programa de vacunación que busca lograr una inmunidad colectiva de al menos diez millones de zimbabuenses", dijo.

lgc (afp/efe)