+ Coronavirus hoy: variante india es 50 por ciento más contagiosa que la británica +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET), por sus siglas en inglés.

22.20 | Argentina registra 22.195 nuevos casos de covid-19 y 733 muertes

Argentina registró este lunes (07.06.2021) 22.195 nuevos casos de positivos por SARS-CoV-2, con lo que el número total de contagios ascendió a 3.977.634, mientras que los fallecimientos se elevaron a 81.946, tras ser notificadas 733 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos reportados este domingo, cuando se notificaron 16.415 casos. De acuerdo con el informe oficial, hay 3,5 millones de pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que el número de personas con diagnóstico confirmado que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos llegó este lunes a un récord de 7.827. (EFE)

20.49 | Francia registra descenso en la cifra de hospitalizados con COVID-19

Francia registró este lunes (07.06.2021) un nuevo descenso en el número de hospitalizados y de pacientes graves por COVID-19, con una caída neta de 202 personas ingresadas en las últimas 24 horas y de 55 en las unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas, según el balance diario de las autoridades sanitarias, se registraron 1.164 contagios y 64 muertes en hospitales, hasta un total de 5,7 millones positivos y de 110.062 fallecimientos desde el inicio de la epidemia. La tasa de positividad de los test realizados en los últimos siete días se sitúa en el 2,4 por ciento. Desde el inicio de la vacunación, el pasado diciembre, en Francia 28,2 millones de personas han recibido al menos una inyección, el 42,2 por ciento de la población total, y 12,5 millones tienen ya dos dosis, el 18,7 por ciento. (EFE)

20.33 | Nueva York levantará restricciones cuando el 70 por ciento de adultos tenga una dosis

El estado de Nueva York anunció este lunes (07.06.2021) que prácticamente la totalidad de las restricciones para combatir el COVID-19 que quedan en vigor se levantarán en cuanto un 70 por ciento de la población adulta haya recibido al menos una dosis de la vacuna. A partir de ese momento, las normas sobre cuestiones como aforo, desinfección de superficies, ventilación y seguimiento de contactos serán voluntarias para una mayoría de negocios, incluidos comercios, restaurantes, oficinas, gimnasios o peluquerías. Mientras, las restricciones continuarán en algunos lugares como las escuelas, el transporte público, las cárceles, las residencias de ancianos, los albergues para personas sin hogar o los grandes recintos, según explicó el gobernador estatal, Andrew Cuomo, en una conferencia de prensa. Ahora mismo, un 68,6 por ciento de los adultos en Nueva York han recibido al menos una dosis, por lo que el levantamiento de restricciones podría llegar a muy corto plazo. (EFE)

19.34 | Chile extiende el cierre de fronteras hasta el 30 de junio

Chile anunció este lunes (07.06.2021) que extiende el cierre de fronteras decretado en abril hasta el 30 de junio para tratar de contener la pandemia, que mantiene los hospitales al límite y a buena parte de la población en cuarentena, pese a la alta tasa de vacunación. El cierre de fronteras afecta a los turistas que ingresen al país, pero también a los nacionales y extranjeros residentes, que solo pueden viajar en casos excepcionales, como urgencias médicas o razones humanitarias. El ministro chileno de Salud, Enrique Paris, reconoció en rueda de prensa su "preocupación" por la diseminación mundial de la variante detectada en India, denominada Delta, y que es hasta un 50 por ciento más transmisible que la Alfa hallada por primera vez en Reino Unido, según un estudio del Gobierno indio publicado este lunes. "En los últimos días hemos observado un gran aumento de fallecidos (en el mundo) y no vamos a negarlo, esto también ha ocurrido en Chile (...) Es un fenómeno mundial y afecta profundamente a América Latina", indicó Paris. Chile superó este lunes la barrera de los 30.000 muertos (30.058) al registrar 121 decesos en las últimas 24 horas y 6.958 casos, lo que deja el balance total desde marzo del año pasado en 1,43 millones de infectados. "Hemos hecho todo lo humanamente posible por controlar la pandemia", admitió el funcionario, quien volvió a pedir a la población que acuda a vacunarse, pues el 75 por ciento de los casos confirmados no habían terminado su esquema de inoculación. "Tenemos 900.000 personas rezagadas, que debían vacunarse y no lo hicieron. La mayoría de las personas en UCI y que están muriendo no están vacunadas", agregó. (EFE)

19.28 | República Dominicana se acerca al 50 por ciento de vacunados con al menos una dosis

República Dominicana ha inoculado al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a 3,8 millones de personas, el 49,3 por ciento de su población adulta, según datos oficiales difundidos este lunes (07.06.2021) tras concluir un operativo especial de vacunación. De este total, 1,3 millones de personas ya están totalmente vacunados, con las dos dosis, de acuerdo con los datos de portal oficial Vacúnate RD. Con estas cifras República Dominicana se sitúa en el tercer lugar de América Latina en tasa de vacunación, por detrás de Chile y Uruguay. El país tiene previsto vacunar 7,8 millones de personas mayores de edad, y una vez lleguen las dosis de Pfizer contempla inocular a los niños a partir de los 12 años. (EFE)

19.07 | OMS: un evento como la Copa América debe contar con un buen manejo de riesgos

Los países donde la transmisión comunitaria del coronavirus continúa y deciden organizar eventos masivos de cualquier índole debe estar seguros de que cuentan con un sistema de evaluación y manejo de riesgos para evitar que la situación sanitaria se agrave, dijo este lunes (07.06.2021) la Organización Mundial de la Salud (OMS) al comentar la celebración de la Copa América en Brasil, del 13 de junio al 10 de julio. "Aconsejaríamos que cualquier país que organice un evento masivo, especialmente cuando hay trasmisión comunitaria, se asegure de que tiene un manejo de riesgos apropiado y cuando esto no se puede garantizar, los países deberían reconsiderar su decisión" dijo el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan. (EFE)

18.39 | Inglaterra comienza a vacunar a los menores de 30 años este martes

Inglaterra comenzará este martes 8 de junio a ofrecer la primera dosis de la vacuna a las personas de entre 25 y 29 años de edad, según anunció este lunes (07.06.2021) el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock. El país quiere aumentar la frecuencia de vacunaciones en las próximas semanas para cumplir el objetivo anunciado por el Gobierno de culminar la desescalada el próximo 21 de junio, algo que la aparición de la variante Delta del coronavirus, ya la más extendida en el país, ha puesto en peligro. La intención de las autoridades británicas es que para el final de julio todos los adultos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. En los otros territorios del país, Escocia todavía solo ofrece la vacuna a mayores de 30 años, mientras que Irlanda del Norte y Gales ya están inmunizando a todos los mayores de 18. (EFE)

18.35 | La OMS pide a los laboratorios compartir 50 por ciento de sus vacunas con Covax

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este lunes (07.06.2021) a los fabricantes de vacunas contra el SARS-CoV-2 poner a disposición del dispositivo internacional Covax la mitad de su producción de dosis de este año. Mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, Covax, que suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra funcionar a toda máquina. Al 4 de junio, Covax había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios. Menos de lo previsto. Frente a esta situación, la OMS pidió de nuevo a los países ricos, que ya vacunaron a una parte de su población, compartir las vacunas. Pero la organización también pidió el lunes a las empresas farmacéuticas dar muestras de solidaridad. "Pido a todos los fabricantes dar a Covax el derecho sobre los nuevos volúmenes de vacunas o comprometerse a poner a su disposición el 50 por ciento de sus volúmenes a Covax este año", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa. (AFP)

17.41 | Italia suma 1.200 casos y retrasa el toque de queda a medianoche

Italia sumó 1.273 nuevos casos de contagios de coronavirus y 65 fallecidos en las últimas 24 horas, informó este lunes (07.06.2021) el Ministerio de Sanidad italiano, mientras el toque de queda se retrasa una hora y pasa a medianoche en la mayoría del país. Con estas cifras, Italia acumula 4.233.698 casos de infecciones totales desde que comenzó la emergencia nacional en febrero del 2020, de los que 126.588 han fallecido. Respecto a las vacunas, Italia ha inoculado 38.391.998 dosis y 13.098.261 personas ya tienen la pauta completa, el equivalente al 24,14 por ciento de la población mayor de 12 años, que son los que ya se pueden vacunar en el país. (EFE)

Empieza la vacunación masiva en Tailandia.

16.51 | La variante india es un 50 por ciento más transmisible que la británica, según estudio

La variante del coronavirus detectada en India, denominada Delta, es hasta un 50 por ciento más transmisible que la Alfa hallada por primera vez en Reino Unido, y está detrás de la rápida segunda ola que llevó a India a registrar más de 400.000 casos diarios, según un estudio preliminar del Gobierno de ese país de Asia. La investigación elaborada por el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) indicó que la variante Delta (B.1.617) y su linaje B.1.617.2 fue capaz de alcanzar una alta velocidad de propagación pese a los niveles de seroprevalencia presentes entre la población. El estudio preliminar, que aún debe ser sometido a revisión, aclara -sin embargo- que esta mutación no tuvo influencia en la exponencial subida de la tasa de mortalidad con hasta 4.000 fallecidos diarios, que podría estar asociada al deficiente sistema de salud, entre otros factores. (EFE)

16.25 | Eslovaquia se convierte en el segundo país de la UE en usar la vacuna rusa

Eslovaquia se convirtió este lunes (07.06.2021) en el segundo país de la Unión Europea, tras Hungría, en comenzar a utilizar la vacuna rusa Sputnik V, cuya compra provocó la dimisión del primer ministro Igor Matovic hace dos meses. Sputnik V se aplicará primero en las regiones de Bratislava y Zilina (norte) y luego a nivel nacional. "Como esta vacuna ya se ha utilizado en varios países, no veo ninguna razón para preocuparse", dijo a la AFP Stanislav, de 59 años, tras haber recibido su primera dosis en un centro de vacunación de Bratislava. El uso de esa vacuna no ha sido autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). En febrero, la revista médica Lancet publicó un informe que atribuye una eficacia de más del 90 por ciento a la Sputnik, registrada en más de 60 países. (AFP)

16.00 | Vacunación masiva en Tailandia, antes del regreso del turismo

Tailandia lanzó este lunes (07.06.2021) una masiva campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2, mientras intenta superar una tercera ola de contagios y se prepara para reabrir de a poco sus fronteras al turismo internacional. El reino prevé inocular unos seis millones de vacunas durante junio, centrándose en un comienzo en Bangkok, donde empezó la tercera ola, y la isla turística de Phuket. Hasta este lunes, se habilitaron 25 sitios de vacunación, algunos en centros comerciales y supermercados de la capital tailandesa, para vacunar hasta 70.000 personas diarias, en su mayoría con la de AstraZeneca, producida localmente. (EFE)

