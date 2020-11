++Coronavirus hoy++ Un millón de personas fueron inoculadas con vacunas chinas

Todas las actualizaciones en Hora Central Europa (CET, por sus siglas en inglés).



Alemania registra nuevo máximo de 23.648 nuevos contagios en 24 horas

Las autoridades alemanas contabilizaron un nuevo máximo de 23.648 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, 1.039 más que el jueves, y 106 por encima del récord de infecciones diarias registrado hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 879.564, con 13.630 muertos, 260 en las últimas 24 horas.

Alrededor 570.100 han superado la enfermedad y el número de casos activos se sitúa en unos 286.800, estima el RKI.

El conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 139,0 casos por cada 100.000 habitantes.

El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en 0,99, lo que implica que cien infectados contagian de media a otras 99 personas. (efe).

7:54 Un millón de personas ya inoculadas con dos vacunas experimentales chinas

Cerca de un millón de personas ya fueron inoculadas de "urgencia" con dos vacunas experimentales contra el covid-19 de la firma china Sinopharm, indicó la compañía farmacéutica sin brindar datos clínicos sobre su eficacia. China autorizó en el pasado verano boreal las inoculaciones de estas vacunas aún no homologadas para los casos considerados urgentes, como empleados y estudiantes que viajan al extranjero o trabajadores muy expuestos, como el personal médico. "Nuestras vacunas fueron inoculadas a cerca de un millón de personas y no tuvimos comentarios de reacciones no deseadas graves", indicó Liu Jingzhen, el presidente de Sinopharm, en el portal internet del grupo. Según la compañía, ninguna de las personas inoculadas con sus vacunas se contagió de covid-19 a pesar de que viajaron a "más de 150 países".

CP (efe, afp, rtr)