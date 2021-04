+ Coronavirus hoy: Turismo a Suramérica se redujo casi 50% en 2020 +

18:14 | EE. UU. llegará a 200 millones de vacunaciones prometidas por Biden y ayudará a pymes que den permisos para vacunarse

La Casa Blanca adelantó los datos de vacunación que Biden ofrecerá en un discurso público este miércoles (21.04.2021). Según estos datos, 133 millones de personas en el país han recibido al menos una dosis de la vacuna. Y Estados Unidos alcanzará este jueves 200 millones de vacunaciones contra la covid-19, cifra que el presidente del país, Joe Biden, había prometido lograr en sus primeros 100 días de Gobierno y que se alcanza una semana antes de cumplirse dicho periodo.

De acuerdo con el adelanto de la Casa Blanca, el Gobierno ofrecerá ventajas fiscales para los pequeños y medianos empresarios del país que den permisos retribuidos a sus trabajadores para que puedan vacunarse contra la covid-19 y se recuperen, si lo necesitan, de la inoculación.

18:13 | Papa y presidentes de República Dominicana y Guatemala "solidaridad" en la distribución de vacunas en América Latina

El papa Francisco pidió a la Cumbre Iberoamericana reunida en Andorra una "vacunación extensiva" para poner fin a la pandemia de la Covid-19, así como una "distribución equitativa" de los sueros que tenga "en cuenta las necesidades de todos", especialmente de los "más vulnerables". Francisco lanzó este mensaje a través de una carta que leyó la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante su intervención en el plenario de la Cumbre.

Por su parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, denunció "la política de acaparamiento" de los países más ricos en la distribución de las vacunas contra la covid-19, una actitud que tildó de "lamentable e injusta" y "en contradicción con toda noción de solidaridad humana".

En su intervención en el plenario de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra, Abinader aseguró que los países con menos recursos no reclaman "ayuda humanitaria o fondos de beneficencia", sino mecanismos de cooperación que permitan transitar a un nuevo modelo económico y de reparto de la riqueza.

También el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió en su discurso que Iberoamérica defienda "con una única voz" el acceso equitativo a las vacunas contra la Covid-19 de todos los países. El líder guatemalteco ya había criticado duramente la víspera al mecanismo de distribución de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Covax.

18:13 | Bajan nuevos casos pero suben ingresos en UCI en Chile

Chile, que se encuentra en plena segunda ola de la pandemia, sumó este miércoles 4.914 nuevos casos de covid-19, lo que implica la marca más baja desde hace un mes y un importante descenso con respecto a días anteriores cuando los contagios diarios rozaban los 7.000.

Pese a la disminución de casos nuevos, la tasa de positividad de las pruebas PCR (número de positivos por cada 100 test), no ha bajado y se mantuvo en un 12,2 % tras realizarse 36.128 exámenes. Además, se registró el número de personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos más alto de toda la crisis sanitaria, 3.401 pacientes, lo que implica que solo quedan 200 camas críticas libres en todo el país.

17:33 | AMLO sin efectos secundarios por AstraZeneca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que le "fue muy bien" tras haberse aplicado la víspera la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, y que no tuvo efectos secundarios. "No tuve que parar mis actividades, desahogué la agenda, no hay reacciones graves, afortunadamente", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa de esta jornada en el Palacio Nacional.

17:20 | Turismo internacional a Suramérica se redujo casi 50 % en 2020 por la pandemia

La llegada de turistas a los países de Suramérica se redujo un 48 % en 2020 a causa de la pandemia y el regreso a niveles prepandemia no llegará sino hasta 2022, según un informe de la empresa de análisis de datos GlobalData.

Perú, Venezuela y Ecuador fueron los más afectados por el declive del turismo, con descensos de 73, 71 y 70 %, respectivamente, y Chile, Argentina y Colombia los que menos, con descensos de 25, 27 y 30 %, respectivamente.

"El turismo en Sudamérica es más frágil que en Norteamérica y Europa", dijeron los analistas de Global Data para subrayar que los factores que influyen negativamente en la afluencia de turistas a países de la región, entre ellos la inestabilidad política, la corrupción y la delincuencia, se acentuaron en 2020 con la pandemia de covid-19.

16:51 | Egipto firma acuerdo con China para producir vacuna de Sinovac

La empresa egipcia Vacsera y la farmacéutica china Sinovac firmaron este miércoles dos acuerdos para producir en Egipto la vacuna de la compañía asiática, en un momento en el que el país africano tan solo ha recibido 1,5 millones de dosis para su población de 100 millones de habitantes.

El Gobierno egipcio informó en un comunicado de que las empresas sellaron dos acuerdos: uno en el que Sinovac otorga la "licencia limitada para utilizar tecnología de fabricación" de la vacuna a Vacsera; y un segundo para permitir que la empresa egipcia pueda fabricar y producir esta vacuna china en sus instalaciones.

16:38 | Papa convoca a rezos por el fin de la pandemia

El papa Francisco ha convocado un "maratón de oración" en el mes de mayo para pedir el final de la pandemia desde los santuarios de todo el mundo, según informó hoy la Santa Sede en un comunicado. La iniciativa, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización e ideada por "expreso deseo" del papa, se desarrollará durante todos los días de mayo en "todos los santuarios del mundo". En ellos los fieles rezarán el Rosario para invocar el final de la pandemia de coronavirus.

Este maratón de rezos será "guiado" por los treinta templos más importantes y representativos del planeta y retransmitida cada día en directo por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18.00 horas locales (16.00 GMT). La iniciativa será inaugurada y cerrada, el 1 y el 31 de mayo, por el papa Francisco, que siempre se ha mostrado preocupado por la crisis sanitaria y por sus repercusiones.

16:32 | Francia donará a África 100.000 dosis de vacunas de COVAX

Francia donará a países africanos unas 100.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca dentro del mecanismo Covax, con lo que se convertirá en el primer país europeo en realizar aportaciones a ese sistema, anunció este miércoles el Elíseo. Covax es un mecanismo internacional para entregar vacunas a los países pobres, gracias a donativos de Estados y actores privados, y en cuya creación tuvo un papel de liderazgo la Unión Europea (UE).

16:00 | Bundestag alemán aprueba freno de emergencia para zonas de alta incidencia

El Bundestag, cámara baja del Parlamento alemán, aprobó el "freno de emergencia", un proyecto de ley del gobierno de Angela Merkel que impone fórmulas de actuación unitarias para todo el país en zonas de alta incidencia de contagios. El plan se someterá mañana a la ratificación de la cámara de representación territorial (Bundesrat), con la perspectiva de que entre previsiblemente el sábado en vigor.

rml (efe, afp)