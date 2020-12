++ Coronavirus hoy ++ Rusia supera los 3 millones de casos

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(09:33) Tokio registra un nuevo máximo de 949 nuevos casos

Tokio ha confirmado un récord de 949 nuevas infecciones de coronavirus este sábado (26.12.2020), según los medios de comunicación locales. La cifra superó la anterior marca de 888 casos diarios del jueves, y se produce un día después de que Japón informara de un récord nacional de 3.823 nuevas infecciones, lo que supone el mayor incremento diario por tercer día consecutivo.

El primer ministro Yoshihide Suga pidió el viernes al público que pasara un fin de año y un año nuevo "tranquilos", ya que Japón ha sido golpeado por una tercera ola de nuevas infecciones de coronavirus desde mediados de noviembre.

(09:17) Rusia autoriza su vacuna para mayores de 60 años

El Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó hoy la vacunación contra la covid-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V. "El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", dijo Mijaíl Murashko, ministro de Sanidad, a la televisión pública.

El corresponsal de DW en Moscú, Sergey Satanovsky, se puso la vacuna el pasado 22 de diciembre.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años. Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores. El viernes el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, desveló que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el presidente, que cumplió 68 años en 7 octubre pasado.

(09:03) Rusia supera los tres millones de casos

El número total de infecciones por coronavirus en Rusia cruzó la marca de los 3 millones por primera vez hoy, después de que los funcionarios registraran 29.258 nuevos casos en las 24 horas anteriores y 567 muertes. Esto elevó el número total de casos de coronavirus en Rusia desde el comienzo de la pandemia a 3.021.964, según datos oficiales.

(08:04) Llegan a Francia las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech

Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech llegaron el sábado por la mañana a la farmacia central del organismo de Hospitales de París, en las afueras de la capital francesa.

Como en otros países de la Unión Europea, la vacunación comenzará el domingo en Francia, donde más de 62.000 personas murieron por el COVID-19. Las primeras inyecciones se efectuarán en dos residencias de ancianos, en Sevran, cerca de París, y en Dijon, en el este del país.

Unas 19.500 dosis de la vacuna en 3.900 frascos, según las autoridades sanitarias, fueron transportadas a bordo de un camión frigorífico que hizo el trayecto desde la fábrica de Pfizer en Puurs, en Bélgica.

