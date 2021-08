++Coronavirus hoy++ Por temor al contagio, familias en Birmania abandonan a sus muertos

11:00 | Familias abandonan a sus muertos, por temor a contagiarse

En Birmania, los voluntarios ayudan a transportar los cadáveres de víctimas del covid-19, cuyas familias no quieren velar ni enterrar, por miedo a un contagio, en un momento en que la pandemia castiga al país.

Con overalles protectores, guantes y mascarillas, Thar Gyi y su equipo desinfectan el cuerpo de un monje, que presuntamente habría muerto por coronavirus, para luego introducirlo rápidamente en un féretro y transportarlo al crematorio de Taungoo, una pequeña localidad a 200 km al norte de Rangún, la capital.

Por la noche, una veintena de voluntarios regresan a descansar en un edificio ruinoso.

"Mi familia me pidió que no volviera por casa y me enviaron mis cosas aquí", tienen muchísimo miedo, comenta Thar Gyi, quien soñaba con ser marinero antes del comienzo de la pandemia.

El sistema sanitario es disfuncional desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero, que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Los habitantes tienen miedo de trasladarse a los hospitales, que actualmente se encuentran bajo control militar.

Y, centenares de médicos y enfermeras se declararon en huelga en protesta contra la junta de los generales y su sangrienta represión (más de 950 civiles muertos hasta ahora). Muchos, con órdenes de arresto en su contra, son considerados como "enemigos del Estado", por lo que han huido o están en la clandestinidad, en tanto los altos funcionarios de la salud trabajan obligados, encargándose sobre todo del programa de vacunación en el país.

De esta manera, de repente, los voluntarios asumieron el control ante el rebrote epidémico sin precedentes que azota a este país del sureste de Asia, donde faltan camas, hospitales, medicamentos, oxígeno y vacunas. Transportan los cadáveres de pacientes infectados o enfermos que han fallecido en sus hogares y son discriminados por el resto de la población.

"En los comercios, la gente me da la espalda o se niega a atenderme puesto que saben que soy un voluntario de covid-19", explica Thar Gyi. "A la gente no le gusta que las ambulancias estacionen ante sus casas", destacó el monje Kumara, quien abandonó su monasterio en junio pasado para unirse a este pequeño equipo. "Escapa y se tapa la nariz", añade. Pese a tanta discriminación, los voluntarios han prometido continuar ayudando. No obstante, reciben muy poco apoyo y se encuentran extenuados.

Birmania registra actualmente miles de casos diarios, contra sólo menos de 50 a comienzos de mayo. Han muerto 12.000 personas, cifra que, sin lugar a dudas, está muy por debajo de la real.

12:00 | Portugal vacunará a adolescentes entre 12 y 15 años

Las autoridades sanitarias de Portugal modificaron hoy su criterio y extendieron a todos los adolescentes de entre 12 y 15 años la recomendación de la vacunación contra el coronavirus, hasta ahora limitada a menores de ese grupo que presenten comorbilidades.

El cambio llega tras haber podido "analizar nuevos datos" sobre el impacto de la vacunación en estos adolescentes en Estados Unidos y la Unión Europea, ha dicho en rueda de prensa la responsable de la Dirección General de Salud (DGS), Graça Freitas.

Esa información ha permitido concluir que los casos de inflamación cardíaca (miocarditis y pericarditis) detectados en jóvenes que se habían vacunado con Pfizer y Moderna son "extremadamente raros y tienen una evolución clínica benigna".

Por ello, la DGS ha decidido mantener la "recomendación prioritaria" de todos los adolescentes de entre 12 y 15 años con comorbilidades y extender también su luz verde con carácter universal a los restantes menores de esa franja, que en total son cerca de 400.000.

Por ahora, el 60 % de la población tiene la pauta completa, mientras que el 70 % ya ha recibido al menos una dosis.

15:00 | Candidato a cancillería alemana presenta nuevo plan de manejo de la pandemia

El candidato conservador a la Cancillería alemana, Armin Laschet, acudirá hoy a la reunión virtual entre la canciller, Angela Merkel, y los líderes regionales con un plan de cinco puntos para romper la cuarta ola y evitar un nuevo cierre de la vida pública en el que apuesta por vacunas y testeo.

A pesar del aumento de la incidencia, la situación de cara al otoño es diferente a la del año pasado debido a la experiencia y a las vacunas, pero es importante actuar de manera "sensata", "decidida" y "sin cometer imprudencias", dijo Laschet en calidad de jefe de Gobierno de Renania del Norte-Westfalia ante el Parlamento regional.

Por eso, añadió, propondrá para el encuentro entre Merkel y los líderes un plan de cinco puntos con el que Alemania puede "romper la cuarta ola y regresar a una normalidad responsable".

"Queremos y debemos evitar un nuevo cierre, y lo evitaremos", agregó, al tiempo que recordó que el coronavirus sigue siendo peligroso "y las consecuencias pueden ser devastadoras especialmente para los no vacunados".

En su plan, Laschet aboga por ampliar la obligatoriedad de presentar un test negativo, crear incentivos claros a la vacunación -por ejemplo con la exención de tests para vacunados- y por una ofensiva para impulsarla.

"Queremos y haremos más test para evitar un nuevo cierre de la vida pública", dijo, pero matizó que "no es aceptable" que los contribuyentes paguen las pruebas de aquellos que optan por no vacunarse. En ese sentido, avanzó que en ocho semanas cada test será de pago, salvo excepciones, por ejemplo, para menores y embarazadas, por no existir recomendación clara para una vacunación por parte de los expertos.

Agregó que no hay obligación de vacunarse y cada uno es libre de decidir, pero advirtió que "las decisiones tienen consecuencias". Se mostró convencido de que vacunarse es la mejor forma de salir de la pandemia y llamó a impulsar de nuevo la vacunación para "estar bien preparados de cara al otoño y al invierno."

Laschet subraya en su plan asimismo la necesidad de una mejor evaluación de la situación pandémica, basada no sólo en la incidencia -que debe seguir siendo un factor importante, señaló-, sino en otros indicadores como el porcentaje de población vacunada y la ocupación hospitalaria.

Las autoridades sanitarias notificaron 2.480 nuevas infecciones y 19 muertos en las últimas 24 horas, mientras los casos activos se sitúan en Alemania en unos 33.000. Hasta el lunes, el 62,5 % de la población había sido vacunada, el 55,1 % con la pauta completa.

