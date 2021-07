+Coronavirus hoy: Pfizer y Moderna siguen estudios para vacunar niños entre 5 y 11 años+

20:37 Pfizer y Moderna amplían estudios de vacuna en niños entre 5 y 11 años



Las farmacéuticas Pfizer y Moderna están ampliando el tamaño de los estudios clínicos de sus vacunas contra el coronavirus en niños de entre 5 y 11 años a petición de los reguladores estadounidenses, con el objetivo de investigar efectos secundarios poco comunes, entre ellos inflamación del corazón.

Según The New York Times, que cita a personas conocedoras de los ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU. indicó tanto a Pfizer-BioNTech como a Moderna que el tamaño y el alcance de sus estudios pediátricos inicialmente planteados no son adecuados para la detección de efectos secundarios como la miocarditis y pericarditis.

La información se conoce poco después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmara en un evento televisado que la aprobación de emergencia de las vacunas de covid para niños se produciría "pronto", aunque la Casa Blanca no ha dado una fecha específica.

Anteriormente, miembros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), consideraron que los beneficios de la vacuna para los mayores de 12 años superan los riesgos, entre ellos problemas de corazón.

El ensayo de Moderna comenzó a incluir a pacientes menores de 12 años en marzo, con el objetivo de incorporar a cerca de 6.800 personas de entre 6 meses y 12 años de edad. Pfizer, por su parte, podría cumplir con los nuevos requisitos de la FDA, y pese a los cambios tiene previsto presentar su solicitud de expansión del uso de su vacuna a finales de septiembre.



20:09 EE.UU. mantiene restricciones de entrada por la variante delta



Estados Unidos mantendrá las actuales restricciones de viaje para entrar en su territorio ante los aumentos de los contagios con la variante delta del coronavirus, que en el caso de este país ha provocado un fuerte aumento de los casos.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes (26.07.2021) que la intención del Gobierno que preside Joe Biden es la de mantener las actuales restricciones. Psaki recordó que la variante delta se está extendiendo en el país y en el resto del mundo, y en el caso de Estados Unidos ha provocado una nueva ola que afecta sobre todo a las personas no vacunadas, y que esperan continúe en las próximas semanas.

Por otro lado, Psaki consideró normal que las autoridades sanitarias del país mantengan una discusión "activa" sobre las medidas a tomar, incluida la posibilidad de volver a reclamar el uso de la mascarilla en interiores, después de que el principal epidemiólogo del Gobierno, Antony Fauci, admitiera que se está sopesando esa posibilidad.



19:01 Grecia da luz verde a vacunación de adolescentes entre 12 y 15 años



Grecia empezará en breve a vacunar a adolescentes de entre 12 a 15 años tras recibir el visto bueno del Comité Nacional de Vacunación.

Según informó el secretario general del Atención Primaria, Marios Themistokleus, el próximo día 29 de julio se abrirá la plataforma para que los padres puedan concertar una cita y ellos mismos deberán estar presentes cuando se produzca la vacunación.

La presidenta del citado comité, María Theodoridu, informó que la decisión de autorizar esta vacunación se ha tomado a raíz del rápido aumento de casos en la infancia y la adolescencia, y porque "en las circunstancias actuales, los beneficios de la vacunación superan los riesgos".

Entre los argumentos a favor de vacunar a este grupo, destacó Theodoridu, está no solo la necesidad de proteger a los menores, sino también a personas vulnerables que puedan estar en su entorno, y además facilitar el comienzo del curso escolar presencial.

La Agencia Europea de Medicamentos aprobó en mayo el uso de los viales de Pfizer para esa franja de edad, mientras que hace tres días autorizó la vacuna de Moderna para las edades entre los 12 y 17 años.

18:40 Médicos alertan que la pandemia está fuera de control en Turquía



El Colegio de Médicos de Turquía (TTB) alertó hoy (26.07.2021) que la pandemia del coronavirus "está fuera de control de nuevo" en el país, tras un gran aumento de casos en el último mes.

En un comunicado publicado en su web, la institución resaltó el fuerte aumento de casos en las últimas tres semanas, pues los contagios detectados a diario subieron de 6.000 a más de 14.000.

El TTB relaciona la llamativa expansión del virus con la festividad musulmana del Eid al-Adha, en la que millones de turcos se desplazan entre provincias para reunirse con sus familiares. Justo antes de esas vacaciones, el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, llamó a la población a respetar las distancias de seguridad y evitar espacios cerrados.

17:22 Cuba recibe 88 toneladas de ayuda humanitaria enviada por Rusia



Cuba recibió 88 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para enfrentar el aumento de casos de covid-19 y las dificultades del embargo estadounidense, informó el diario oficial Granma.



Dos enormes aviones militares de transporte An-124 aterrizaron la noche el domingo (25.07.2021), portando un millón de mascarillas, equipos de protección y alimentos. "Agradezco el envío de ayuda humanitaria del Gobierno de la Federación de Rusia, símbolo de las excelentes relaciones de amistad y solidaridad que unen a nuestros países hermanos", dijo el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, quien acudió a recibir las naves, explicó que Cuba transita por una situación compleja de desabastecimiento, fundamentalmente de alimentos, como resultado del recrudecimiento del embargo estadounidense, según Granma.

17: 01 El Banco Mundial se une al esfuerzo por distribuir vacunas anticovid



El Banco Mundial anunció este lunes (26.07.2021) su participación para distribuir hasta 430 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, suficientes para administrar a 250 millones de personas en 92 países de ingresos bajos y medios.

"Este mecanismo importante y oportuno de financiación permitirá que COVAX distribuya dosis adicionales", afirmó Seth Berkley, ejecutivo principal de la Alianza para las Vacunas GAVI en un comunicado.

Desde el comienzo de la pandemia el Banco Mundial ha aportado más de 157 millones de dólares para lidiar con los impactos sanitarios, económicos y sociales de la covid-19. Según el Banco, que calificó esta como "la respuesta más rápida y grande en la historia" de la institución, esos fondos han ayudado a más de 100 países a fortalecer sus sistemas de salud, proteger a los pobres y el empleo y emprender la recuperación.

"El acceso a las vacunas sigue siendo el mayor reto que los países en desarrollo encaran para proteger a sus pueblos del impacto de la pandemia", indicó el presidente del BM, David Malpass. "Este mecanismo impulsará suministros nuevos y permitirá que los países aceleren la compra de vacunas", añadió. "También proporcionará transparencia acerca de la disponibilidad, precios y calendarios de entrega".

El acuerdo involucra a COVAX, una alianza que incluye a la Coalición para Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI), la Alianza Vacunas GAVI, y la Organización Mundial de la Salud.