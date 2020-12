++ Coronavirus hoy: ordena Putin comenzar vacunación masiva contra COVID-19 en Rusia ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés)

16:30

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó hoy al Gobierno que comience a finales de la próxima semana la vacunación masiva de la población contra el coronavirus, empezando por los médicos y los profesores.

En una vídeoconferencia al inaugurar centros médicos multiuso del Ministerio de Defensa, Putin señaló que próximamente se habrán producido unas 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, lo que hace posible empezar la vacunación a gran escala de la población.

"Les pediría que organicen el trabajo de tal manera que al final de la próxima semana procediéramos a la vacunación a gran escala", dijo el mandatario dirigiéndose a la viceprimera ministra Tatiana Gólikova, encargada de coordinar la lucha contra el coronavirus.

Ésta dijo a su vez que "ya disponemos del potencial para comenzar la vacunación masiva ya en diciembre".

"Quiero subrayar una vez más que esto se hará de forma voluntaria", afirmó, al tiempo que recordó que para los rusos la vacunación será gratuita.

16:15

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles la generalización del uso de mascarillas anti-covid en los establecimientos sanitarios, así como portarlas en lugares cerrados sin aireación adecuada en regiones con amplia transmisión del coronavirus.

Se trata ésta de la cuarta actualización de las recomendaciones de la OMS sobre la utilización de mascarillas desde que comenzara la pandemia.

En esta oportunidad, "los principales cambios (...) son un mayor uso de mascarillas en los establecimientos sanitarios, y precisiones sobre la utilización de mascarillas no médicas para el público en general", indicó la OMS.

Estas nuevas recomendaciones son aplicables en zonas donde hay un 'cluster' (grupo) o una transmisión a nivel comunitario del virus SARS-CoV-2, causante de covid-19.

En estas circunstancias, "la OMS aconseja usar mascarillas no médicas en interiores (por ejemplo, en tiendas, sitios de trabajo compartidos, escuelas) y también al aire libre, cuando la distancia física de al menos un metro no puede mantenerse".



EL(efe, afp)