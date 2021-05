+ Coronavirus hoy: OPS advierte de preocupante cifra de muertos en América +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

21.10 | Túnez abre sus fronteras a los viajeros vacunados o recuperados de COVID

Túnez abrirá sus fronteras a partir del 1 de junio a aquellos viajeros que hayan sido vacunados o que hayan superado la enfermedad en los últimos seis meses, mientras que el resto deberá presentar una prueba PCR negativa y respetar una cuarentena domiciliaria de siete días. El Gobierno volvió a relajar las medidas de entrada que había impuesto un mes antes para tratar de frenar el número de contagios y que exigía a los visitantes una cuarentena de siete días en los hoteles autorizados por el Estado, cuyos gastos corrían a cargo de los pasajeros. Con una media diaria de un millar de nuevos casos y medio centenar de fallecidos en la última semana, el balance oficial de Túnez se sitúa en torno a los 330.000 positivos y 12.342 víctimas mortales. (EFE)

20.08 | Francia registra 12.646 nuevos contagios por SARS-CoV-2 en un día

Francia registró 12.646 nuevos casos del coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 19.050 que hubo el miércoles pasado, y 144 decesos en hospitales en un día, según comunicaron este miércoles (26.05.2021) las autoridades sanitarias. Los casos confirmados desde el inicio de la pandemia superan ya los 5,6 millones en Francia, mientras que los fallecimientos se sitúan en 109.023, de acuerdo con el último balance diario de la situación. Los indicadores epidémicos continúan bajando, con 18.593 personas hospitalizadas (837 menos en un día) de los cuales 3.330 están en unidades de cuidados intensivos (117 menos). La campaña de vacunación ha permitido vacunar a más de 24 millones de personas, que han recibido al menos una inyección (el equivalente al 45,9 por ciento de la población adulta), de los que algo más de 10,1 millones de personas han recibido dos dosis (el 19,2 por ciento de los adultos). (EFE)

19.53 | Fallece de COVID-19 el miembro fundador del Polisario Sid Ahmed Al Batal

El ministro de Equipamiento de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) y miembro fundador del Frente Polisario, Sayed Ahmed El Batal, falleció este miércoles (26.05.2021) a los 69 años de edad por complicaciones provocadas por el coronavirus. Las autoridades saharauis decretaron una semana de luto nacional a partir del jueves en memoria del que fue un líder histórico que "se enfrascó en la lucha durante los primeros preparativos de la revolución contra la presencia colonial en el Sahara Occidental y consagró su vida para lograr sus objetivos", declaró la Presidencia de la RASD en un comunicado de prensa. (EFE)

19.45 | Guaidó desmiente que llegaran a Venezuela 1.300.000 vacunas como dijo Maduro

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó dijo este miércoles (26.05.2021) que "es mentira" que hayan llegado recientemente al país 1.300.000 vacunas contra el coronavirus, como aseguró el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo, cuando señaló que el lunes empezaría una nueva fase de vacunación de la que, a la fecha, el Gobierno no ha informado. Guaidó recordó, durante una rueda de prensa en Caracas, que cuando llegaron unos pocos miles de dosis al país, el Gobierno publicó fotos, videos, publicitó la llegada e, incluso, en dos ocasiones, convocó a los medios de comunicación, mientras que sobre el supuesto nuevo lote no existen imágenes ni información adicional. "Es mentira que hayan llegado 1.300.000 vacunas. Llegan 30 o 40.000 vacunas y... foto en el avión, foto aterrizando, foto regresando a Caracas, enseñan la caja... ¿Llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto? Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura", señaló el opositor. (EFE)

19.35 | OPS alerta sobre "preocupante" meseta de casos y muertes por o con COVID-19 en América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este miércoles (26.05.2021) sobre una "preocupante" meseta de casos y muertes por o con COVID-19 en las últimas semanas en América, y lamentó que muchas personas y lugares hayan dejado de cumplir las medidas preventivas. "La semana pasada hubo más de 1,2 millones de nuevos casos de covid-19 y 31.000 muertes reportadas", dijo en rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne. "Estas cifras se han mantenido sin cambios durante las últimas semanas, lo que subraya una tendencia preocupante: los casos y las muertes se estancan en niveles alarmantemente altos", agregó. Según la OPS, la semana pasada, cuatro de cada cinco de los países que informaron el mayor número de nuevas infecciones estaban en la región (Brasil, Estados Unidos, Argentina y Colombia), y cinco reportaron el mayor número de muertes acumuladas (Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Argentina). (AFP)

19.14 | Putin descarta obligar a los rusos a vacunarse, pese a bajos índices de inoculación

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó este miércoles (26.05.2021) la introducción de la vacunación obligatoria contra el SARS-CoV-2 pese a la baja aceptación que está teniendo entre los rusos, a los que animó, no obstante a que lo imiten y se vacunen en masa. "Quiero expresar de nuevo mi postura al respecto: Desde mi punto de vista, introducir la vacunación obligatoria no es útil y no se debe hacer", dijo Putin durante una reunión gubernamental telemática. "Los ciudadanos deben ellos mismos asumir esa necesidad. Comprender que si no se vacunan, se pueden topar con un peligro muy serio, incluso mortal. Especialmente en lo que se refiere a la gente mayor", señaló Putin. Al mismo tiempo, se dirigió a sus conciudadanos para que "se lo piensen bien", ya que Rusia ha creado todas las condiciones necesarias para ello, y les llamó a confiar en la opinión de los especialistas. (EFE)

18.47 | Rusia empieza a vacunar a animales con su vacuna anticovid Carnivac-Cov

Rusia comenzó este miércoles (26.05.2021) a vacunar en varias regiones a animales con su preparado anticovid Carnivac-Cov, informó la asesora del jefe del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (Rosseljoznadzor), Yulia Melano. "En varias regiones de Rusia, en clínicas veterinarias comenzó la vacunación de mascotas contra el SARS-CoV-2", dijo Melano, según la agencia oficial RIA Novosti. La especialista explicó que la víspera ciudades rusas recibieron los primeros lotes de "la única vacuna del mundo" para animales, Carnivac-Cov, desarrollada por científicos rusos de Rosseljoznadzor para prevenir la propagación de la enfermedad. Según la asesora, un mayor interés en la vacunación lo tienen dueños de mascotas que viajan con frecuencia y personas que suelen pasear a sus perros sin correa. (EFE)

18.28 | Reino Unido supera 3.000 contagios diarios por primera vez desde abril

El Reino Unido notificó este miércoles (26.05.2021) otros 3.180 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más elevada registrada en este país desde mediados del pasado abril. Las cifras proporcionadas por el Ministerio británico de Sanidad revelan, asimismo, que se contabilizaron otros nueve fallecimientos por o con COVID-19 en ese periodo. La última vez que se superaron los 3.000 contagios por el virus en el conjunto del Reino Unido fue el pasado 12 de abril, cuando hubo 3.568 positivos. El Gobierno prosigue con su programa nacional de inmunización y hasta la fecha ha administrado la primera dosis de la vacuna a un total de 38.378.564 personas, al tiempo que otros 23.616.498 ciudadanos han recibido ya su segunda inyección. (EFE)

18.16 | Nepal endurece las medidas anticovid con penas de hasta un año de prisión

Nepal pondrá en vigor el viernes nuevas medidas más duras para hacer frente al coronavirus, con penas de hasta un año de prisión por violar las restricciones contra la pandemia, con lo que busca frenar una segunda ola en el país que ha dejado hospitales colapsados y crematorios repletos de cadáveres. Las medidas incluyen una multa de hasta 500.000 rupias nepalíes (4.300 dólares) o un año de prisión o ambas para cualquier persona que bloquee el suministro de medicamentos esenciales o vacunas. De manera similar, una persona infectada afrontará un año de cárcel o puede ser objeto de una sanción o de ambas si se descubre que propaga el virus intencionalmente. Las duras reglas entran en vigor mientras la nación del Himalaya lucha por frenar el aumento del coronavirus que ha colapsado el frágil sistema sanitario del país. (EFE)

17.48 | Italia suma 3.900 contagios y supera las 32 millones de vacunas administradas

Italia registró 3.937 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 121 fallecidos, según informó este miércoles (26.05.2021) el Ministerio de Sanidad, al tiempo que la campaña de vacunación en el país avanza con 32 millones de dosis administradas y las primeras vacunas a los estudiantes de selectividad. Con estas cifras, desde que comenzó la emergencia en Italia en febrero de 2020 el país acumula 4.201.827 casos totales de infectados, de los que 125.622 han fallecido. En cuanto a la campaña de vacunación, 10.647.817 personas han recibido ya la pauta completa de la vacuna, el 17,97 por ciento de la población italiana, mientras que en total Italia ha administrado 32.038.006 dosis del fármaco. (EFE)

17.46 | Los pacientes críticos en Chile volvieron a aumentar pese a rápida vacunación

Chile registró este miércoles (26.05.2021) más de 3.000 pacientes con COVID-19 en estado crítico, una cifra que no se informaba desde hace semanas, cuando el país vivía los peores momentos de una segunda ola que puso contra las cuerdas al sistema hospitalario. En las últimas 24 horas se contabilizaron 3.023 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, lo que implica que solo quedan 174 camas libres en unidades de este tipo en todo el país. La tasa nacional de positividad -test PCR positivos por cada 100 exámenes realizados- fue del 12,7 por ciento este miércoles y se sumaron 5.176 casos y 39 decesos nuevos, que dejan el balance total de la crisis sanitaria en más de 1,3 millones de contagios y 28.624 fallecidos. Chile ha logrado vacunar a más del 50 por ciento de la población -9,7 millones de personas-, una marca que lo sitúa como el segundo país del mundo con más población completamente inoculada detrás de Israel, según datos de la Universidad de Oxford. (EFE)

17.34 | El Gobierno eslovaco aprueba el uso de Sputnik V a partir del 7 de junio

El Gobierno de Eslovaquia aprobó este miércoles (26.05.2021) el uso de la vacuna rusa Sputnik V en el plan nacional de vacunación a partir del 7 de junio próximo, informó el ministro de Sanidad, Vladimir Lengvarsky, en una rueda de prensa televisada por la cadena privada TA3. A pesar de la decisión mayoritaria del consejo de ministros, el propio ministro indicó que no recomienda esta vacuna a sus conocidos y que él mismo tampoco se dejará inmunizar con ella. Sin embargo, una parte "no desdeñable" de la ciudadanía eslovaca "sólo quiere vacunarse con Sputnik", reconoció el ministro. Lengvarsky avisó que todos aquellas personas que opten por este fármaco serán "controladas" para detectar eventuales efectos secundarios. (EFE)

17.22 | Cuba reporta 1.129 contagios por SARS-CoV-2 y 11 muertes en la última jornada

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reportó este miércoles (26.05.2021) 1.129 nuevos positivos por SARS-CoV-2 y 11 fallecidos, para un acumulado de 136.628 contagios y 912 muertes desde marzo del año pasado. Del total de enfermos de hoy, detectados al analizar 21.228 pruebas PCR, 56 son importados y el resto son autóctonos. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 27.259 personas: 6.786 casos activos -48 críticos y 90 graves-, 4.402 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica, según el Minsap. (EFE)

17.14 | Se disparan los contagios en República Dominicana mientras la vacunación se ralentiza

El número de contagios por coronavirus se está acelerando en República Dominicana, mientras que las autoridades alertaron este miércoles (26.05.2021) que la vacunación no avanza al ritmo deseado por la falta de interés por parte de la población. El Ministerio de Salud Pública notificó tres muertes y 1.702 nuevos contagios, un 67 por ciento de ellos concentrados en la región metropolitana de Santo Domingo, única zona del país con un alto nivel de incidencia del virus. A pesar del aumento sostenido de la incidencia y de la positividad en las últimas cuatro semanas en la capital, la vacunación no avanza al ritmo que desearían las autoridades sanitarias. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo en una rueda de prensa que ayer se esperaban 125.000 personas en los centros de vacunación, pero solo acudieron 70.000, y "el domingo nadie quiere vacunarse, solo van 5.000". Hasta el momento, 3 millones de dominicanos, el 38 por ciento población adulta, se han puesto la primera dosis de la vacuna, y 944.337 personas, el 12 por ciento del país, están totalmente inmunizadas. (EFE)

17.01 | Bolivia recibe lote de 100.626 vacunas a través del mecanismo Covax

Bolivia recibió este miércoles (26.05.2021) un nuevo lote de 100.626 vacunas BioNTech/Pfizer a través del Mecanismo Covax de las Naciones Unidas para reforzar la vacunación, cuando en la víspera el país alcanzó un nuevo récord con 3.179 contagios y un centenar de muertos. "Es la tercera entrega de vacunas a través del Mecanismo Covax", manifestó la representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Alma Morales, durante un acto en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) de La Paz. Esta nueva dotación tiene la intención de reforzar el plan de vacunación justo en la jornada en que el Gobierno del país ha dispuesto el inicio de la inmunización a mayores de 40 años y sin restricciones a operadores de los sindicatos de transporte además de los maestros del sistema público rural y urbano. (EFE)

16.48 | El certificado europeo supera su primer trámite en la Eurocámara

El futuro certificado digital de coronavirus superó este miércoles (26.05.2021) la primera votación clave en el Parlamento Europeo y se encamina así el final de su proceso legislativo durante junio para estar en marcha el 1 de julio y poder impulsar la movilidad de los europeos de cara a la temporada estival, con todas las cifras de la pandemia a la baja en los Veintisiete. La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó por 52 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones la regulación que resultó de las negociaciones entre la Eurocámara y el Consejo, que concluyeron el pasado jueves tras un mes de intensas conversaciones. El consenso al que llegaron las instituciones recoge la creación de un documento digital o en papel que entrará en vigor el próximo 1 de julio que, en principio, eximiría a su portador de medidas como cuarentenas al viajar por la Unión Europea si puede probar que ha recibido alguna de las vacunas autorizadas por la UE contra el SARS-CoV-2, que ha dado negativo en una prueba PCR en los últimos días o que ha dado positivo en los seis meses previos (con lo que se tendrían anticuerpos). (EFE)

16.00 | Portugal notifica 594 contagios, la cifra más alta en más de un mes

Portugal notificó este miércoles (26.05.2021) 594 contagios de coronavirus, la cifra más alta desde el 22 de abril, en una jornada con aumentos en la incidencia y el índice de transmisión, según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS). El país, con 10 millones de habitantes, acumula desde que estalló la pandemia 846.434 casos confirmados del virus, de los cuales 22.347 están activos, 176 más que el día antes. El número de fallecimientos asciende a 17.022, tras notificar una víctima mortal este miércoles. El 16 por ciento de toda la población de Portugal, incluidos los archipiélagos de Madeira y Azores, ya ha recibido la pauta completa de vacunación, mientras que el porcentaje de personas con al menos una dosis se sitúa en el 35,7 por ciento. (EFE)

