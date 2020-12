+ Coronavirus hoy: OMS reporta 81 millones de casos y 1,79 millones de muertos +

20:03 (CET). Honduras cierra 2020 con más de 3.100 muertos por COVID-19 y 122.000 enfermos

Honduras cierra 2020 con más de 3.100 muertos por COVID-19, mientras que los contagios rozan los 122.000 desde marzo, cuando se comenzó a expandir la pandemia de la mortal enfermedad, según registros oficiales. Hasta el miércoles, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) había registrado 121.827 personas positivas por SARS-CoV-2, mientras que la cifra de muertos sumaba 3.130. Pese a los múltiples llamados a la población de autoridades sanitarias y médicos que hacen frente a la pandemia en los nosocomios públicos, en el sentido de protegerse, usando al menos mascarillas al salir de sus casas, muchas personas no lo hacen. En las calles, mercados populares, barrios, negocios informales y otros sitios, son muchas las personas que no llevan mascarilla. (EFE)

19:49 (CET). Londres reactiva un inmenso hospital de campaña contra el coronavirus

El servicio público de salud británico (NHS), bajo fuerte presión por el aumento del número de pacientes con COVID-19, anunció este jueves (31.12.2020) la reactivación de un gigantesco hospital de campaña creado en Londres a toda prisa durante la primera ola de la pandemia en abril. El Reino Unido, donde se identificó hace dos semanas una nueva variante más contagiosa del coronavirus, ha registrado un número récord de contagios en los últimos días, haciendo temer que los hospitales de algunas zonas se vean superados en las próximas semanas. "Los hospitales de Londres están bajo una gran presión debido a las altas tasas de infección de covid-19", afirmó un portavoz del NHS. "Mientras el personal médico hace esfuerzos adicionales y la sanidad pública de Londres abre más camas en los hospitales de la capital para atender a los pacientes más enfermos, es esencial que la gente haga todo lo posible para reducir la transmisión del virus", añadió. En este contexto, se ordenó que "el hospital Nightingale de Londres se reactive y esté listo para admitir pacientes si es necesario", afirmó, precisando que "este proceso está ya en marcha". (AFP)

19:29 (CET). Casi 20.000 nuevos casos de coronavirus en Francia el último día del año

Francia comunicó este jueves (31.12.2020) 19.927 nuevos contagios por coronavirus y 251 muertes, con lo que la cifra de fallecimientos desde los primeros registros de marzo se eleva a 64.632. El número de casos es inferior al del miércoles, cuando se había constatado un fuerte repunte hasta 26.457, tras los 11.395 que se habían notificado el martes. Desde el inicio de la epidemia, se han confirmado 2.620.425 contagios en el país. (EFE)

19:11 (CET). España cierra el año con 18.047 nuevos casos de coronavirus y 148 fallecidos más

España cierra el 2020 con 18.047 nuevos casos de coronavirus y 128 muertes en las últimas 24 horas, según los datos facilitados este jueves (31.12.2020) por el Ministerio español de Sanidad, con lo que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1.928.265 y la de fallecidos a 50.837. Además, el informe del Ministerio destaca que la incidencia acumulada en 14 días ha seguido aumentando hasta los 279 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sigue situando al país en una situación de riesgo extremo. (EFE)

19:09 (CET). Brasil detecta sus dos primeros casos de la cepa británica del coronavirus

Brasil identificó sus dos primeros casos de pacientes infectados con la cepa británica del SARS-CoV-2, que parece ser un 70 por ciento más contagiosa que otras variantes, mediante exámenes realizados por un laboratorio privado en Sao Paulo. El laboratorio de diagnósticos Dasa informó este jueves (31.12.2020) que ya comunicó el resultado de sus exámenes a la Secretaría de Vigilancia Sanitaria y al Instituto Adolfo Lutz, una de las instituciones brasileñas de referencia en los estudios sobre el coronavirus. El Instituto Adolfo Lutz confirmó que está investigando los dos casos y que inició los exámenes para establecer la secuencia genética de las cepas y confirmar si se trata de la inicialmente surgida en Reino Unido. (EFE)

18:23 (CET). Reino Unido registra un nuevo récord diario de contagios, con 55.892

El Reino Unido alcanzó este jueves (31.12.2020) el récord de contagios diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, al registrar otros 55.892 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Según los nuevos datos divulgados este jueves (31.12.2020) por el Ministerio británico de Sanidad, también se detectaron otros 964 decesos por COVID-19, una cifra menor que los 981 comunicados ayer. El conjunto del país acumula un total de 73.512 muertos desde que se inició la crisis y con estos nuevos positivos, tras haberse sometido a una prueba de laboratorio, hay ya 2.488.780 de casos de coronavirus en el Reino Unido. (EFE)

18:20 (CET). Ecuador finalizó el año 2020 con 212.512 casos de contagio por SARS-CoV-2

Ecuador finalizó el año 2020 con 212.512 casos positivos de SARS-CoV-2, con un aumento de mil contagios en las últimas 24 horas, según la estadística oficial sobre la evolución de la pandemia en el país difundida este jueves por el Ministerio de Salud Pública. En el rubro de muertos, Ecuador finalizó este año con 9.473 decesos confirmados con la enfermedad, a los que se suman 4.561 "fallecidos probables" con el mal, ya que aún no se dispone de una certeza forense, lo que da como resultado 14.034 decesos, once más que el miércoles. (EFE)

17:52 (CET). Bolivia recibe 40.000 pruebas para detección rápida de SARS-CoV-2 de la OPS

En medio de un repunte de casos de coronavirus, Bolivia recibió este jueves (31.12.2020) un primer lote de donación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 40.000 pruebas rápidas para detectar contagios y espera la llegada de 1,6 millones más, informó el presidente Luis Arce. "Contentos de recibir estas primeras 40.000 (pruebas) que van a ser distribuidas prioritariamente en los departamentos de Santa Cruz (este) y La Paz", los más afectados por el auge de contagios, afirmó el gobernante. En un acto público en Santa Cruz, a 900 km al este de La Paz, Arce subrayó que se trata de una "donación", y que Bolivia va a "recibir 1.668.000 nuevos tests más adelante", hasta el 10 de enero. (AFP)

17:47 (CET). La pandemia cumple un año con 81 millones de casos y 1,79 millones de muertos

Exactamente un año después de que las autoridades chinas notificaran a la Organización Mundial de la Salud (OMS) casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, la pandemia de COVID-19 alcanzó este jueves (31.12.2020) los 81 millones de contagios y 1,79 millones de muertes, según los datos de esta agencia de la ONU. En la última jornada se notificó a la OMS de 564.000 nuevos casos y 11.600 muertes en todo el mundo, cifras relativamente bajas con respecto a semanas anteriores, aunque se teme que podrían repuntar tras el período navideño. (EFE)

17.46 (CET). Italia considera bajo control la curva de contagios y suma otros 23.477 casos

Italia comunicó este jueves (31.12.2020) 23.477 nuevos contagios por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, una cifra que permite a las autoridades afirmar que la curva de infecciones está bajo control justo el día de Nochevieja, cuando se entra de nuevo en "zona roja", el nivel más alto de riesgo, con restricciones severas para evitar los contactos. "La curva epidemiológica está bajo control", dijo el presidente del Consejo Superior de Sanidad de Italia, Franco Locatelli, en rueda de prensa. También el presidente del Instituto italiano Superior de Salud, Silvio Brusaferro, indicó que la curva de transmisiones "está disminuyendo", pero matizó que en los últimos días el retroceso se ha desacelerado ligeramente, por lo que llamó a la prudencia y a la responsabilidad para evitar aglomeraciones en estas fiestas. (EFE)

17:44 (CET). Primer caso en Francia de la nueva variante surgida en Sudáfrica

El ministerio de Salud francés anunció este jueves (31.12.2020) que detectaron el primer caso en Francia de la nueva cepa del covid-19 surgida en Sudáfrica, pocos días después de que hallaran el primer positivo de la nueva cepa británica. Esta variante sudafricana, que resulta más contagiosa, fue diagnosticada el miércoles en un hombre que reside en Alsacia (nordeste), cerca de la frontera con Suiza, y que regresaba de un viaje a Sudáfrica. Tras su llegada a Francia, sintió algunos síntomas del coronavirus y se hizo un test PCR en Suiza. El resultado de la prueba fue positivo y al hacerse una secuenciación del virus se confirmó que estaba infectado con la variante 501.V2 que surgió en octubre en Sudáfrica, donde provocó una agresiva segunda ola. (AFP)

17:08 (CET). Chile cierra el año con gran alza en número de casos y nuevo lote de vacunas

Chile registró este jueves (31.12.2020) 3.022 casos de SARS-CoV-2, la cifra más alta desde julio, el mismo día en que recibió una segunda remesa de vacunas de Pfizer-BioNTech con 11.700 dosis provenientes de Bélgica que servirán para continuar inmunizando al personal sanitario. Las autoridades sanitarias informaron que en la última jornada se sumaron 109 decesos por SARS-CoV-2, con lo que el balance total alcanza los 608.973 contagios y 16.608 muertes desde marzo. Tras tres meses de retroceso de la pandemia, el país austral ha registrado durante el mes de diciembre un repunte en el número de contagios, especialmente en Santiago, donde las autoridades han decretado cuarentena obligatoria los fines de semana. (EFE)

16:36 (CET). Argentina estudia usar fuerzas policiales frente al rebrote

Después de dos días consecutivos de incrementos en la cantidad de contagios en Argentina, crece la preocupación en el Gobierno, por lo que el presidente, Alberto Fernández, advirtió este jueves (31.12.2020) que si continúa el relajamiento respecto a las medidas de distanciamiento, podría utilizar a la policía para disipar las reuniones sociales. "Tenemos la sensación que diciembre fue un mes de mucho relajamiento, que llevó a reuniones sociales y posibilitó que hubiera marchas en Buenos Aires", situaciones "que pudieron favorecer que el virus circule", explicó Fernández en declaraciones a Radio 10. "Si vemos que el relajamiento sigue, veremos de qué modo las fuerzas de seguridad empiecen a actuar en las calles para disipar a la agente y para impedir que esas aglomeraciones ocurran", avisó. (EFE)

16:22 (CET). Cuantifican unas 25.800 muertes por causas inciertas en Ecuador durante 2020

El número de muertes no justificadas en Ecuador del 1 de enero a finales de diciembre ascenderá a unas 25.800, según proyecciones que tienen en cuenta las diferencias entre datos del Registro Civil y los fallecimientos por COVID-19 anunciados diariamente por el Gobierno. Durante los primeros doce meses del año, con corte al 28 de diciembre, han fallecido en Ecuador unas 112.850 personas, por lo que teniendo en cuenta los tres días restantes del mes la diferencia de fallecimientos con respecto a 2019 será de unos 39.850 casos, y unos 42.250 con respecto a 2018. Según los datos de las autoridades de Salud, hasta el 30 de diciembre se habían registrado 9.469 casos confirmados de muerte por covid-19 y otros 4.554 como casos "probables", 14.023 en total. Las muertes no justificadas ascenderán por tanto a unas 25.800, un desfase con respecto a años anteriores que las autoridades no han sabido explicar, pero que atribuyen en parte a posibles casos de covid no registrados. (EFE)

16:07 (CET). Portugal cierra 2020 con nuevo récord: 7.627 positivos en un día

Portugal registró en las últimas veinticuatro horas 7.627 casos de coronavirus, un nuevo récord en la pandemia, y 76 muertes, a pocas horas de despedir el año con fuertes restricciones, entre ellas el toque de queda a partir de las 23.00 horas. El último boletín del año de la Dirección General de Salud (DGS) informa de un total de 6.906 fallecidos y 413.678 contagiados en Portugal, que cuenta con 10 millones de habitantes, desde que empezó la pandemia. Entre los datos, destaca especialmente el de nuevos contagios notificados, que alcanza un pico no visto hasta ahora en veinticuatro horas. La cifra hace referencia a casos detectados el miércoles, casi una semana después de Nochebuena y Navidad, fechas en las que en el país, donde actualmente rige el estado de emergencia (el más grave), se relajaron las restricciones. (EFE)

