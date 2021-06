+Coronavirus hoy: OMS preocupada por rápido contagio de variante delta entre no vacunados +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

23.04 | Colombia reporta 16.207 posibles muertes más por covid-19 hasta mayo

En Colombia se registraron, hasta el pasado 30 de abril y según las cifras divulgadas este viernes (25.06.2021) por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 16.207 muertes sospechosas por covid-19 que aún no han sido confirmadas por el Ministerio de Salud, pero se podrían sumar al total de casi 103.000 muertes que se han reportado hasta la fecha. El DANE divulgó las estadísticas oficiales de natalidad y mortalidad del pasado año y el primer trimestre de este, donde reportó que desde marzo de 2020 hasta el pasado 30 de abril, se produjeron 82.653 muertes confirmadas de covid-19, 16.207 sospechosas y 8.519 defunciones por neumonía e influenza, dos enfermedades muy relacionadas con el virus SARS-CoV-2. (EFE)

22.43 | Argentina reporta 24.023 contagios y 542 muertes más por coronavirus

Argentina añadió este viernes (25.06.2021) 24.023 contagios nuevos de coronavirus, que hasta el momento llegan a los 4.374.587 en total, mientras que 542 fallecidos en 24 horas elevan las muertes provocadas por la enfermedad a 91.979. Las cifras revelan un descenso respecto a los positivos registrados este jueves, cuando se notificaron 24.463 casos. De acuerdo con el informe oficial, hay 3,99 millones de pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que el número de personas con diagnóstico confirmado de covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este viernes de 7.057, tras el récord de 7.969 del pasado 14 de junio. (EFE)

20.48 | Centros de vacunación dominicanos desconocen cuándo aplicarán tercera dosis

Transcurridas unas horas desde que el Gobierno dominicano anunciara que aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, los centros de vacunación ya recibían este viernes (25.06.2021) a los primeros ciudadanos dispuestos a recibir otro pinchazo, aunque tendrán que esperar, puesto que aún no se está administrando. En los puntos de inmunización aún no han recibido el protocolo sobre la aplicación de esta dosis de refuerzo, que se inoculará, como "mínimo", al mes de haber aplicado la segunda dosis y deberá ser una vacuna distinta de las dos primeras, según anunció a vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del gabinete de Salud del Ejecutivo. República Dominicana es el tercer país de América Latina en tasa de vacunación, por detrás de Chile y Uruguay, y el compuesto del que más dosis se han recibido hasta ahora es el de Sinovac (10,8 millones), el resto son de AstraZeneca y BioNTech/Pfizer, y tiene contratadas al menos otras 24 millones con estos tres laboratorios. (EFE)

19.49 | Ecuador suma 2.751 nuevos casos y acumula 452.234

Ecuador sumó este viernes (25.06.2021) 2.751 nuevos casos de coronavirus, con lo que su cifra acumulada ascendió a 452.234 durante la pandemia, mientras que los fallecidos llegan a 21.433, informó el Ministerio de Salud Pública. Los decesos se reparten entre 15.827 confirmados, y 5.606 probables por la enfermedad, precisó la Cartera sanitaria en su parte oficial diario. Ecuador lleva adelante desde el 21 de enero un plan de vacunación nacional, período en el que ha recibido más de cinco millones de dosis de varias farmacéuticas internacionales. (EFE)

19.47 | Magallanes, en el extremo sur de Chile, alcanza su inmunidad de rebaño

Se desocuparon camas en cuidados intensivos, cayó la positividad y la población dejó un ciclo de largos encierros. En Magallanes, la región más austral de Chile, viven el alivio de haber vacunado contra el SARS-CoV-2 a más de 80 por ciento de su población objetivo y ser el "faro" de Chile rumbo a la inmunidad de rebaño. Autoridades locales y sanitarios celebran esta semana, en pleno invierno, haber llegado a esa meta en la región de Magallanes, donde 141.030 personas de una población de más de 170.000 completaron el esquema de dos dosis de vacunación. "El 81,46 por ciento ha recibido dos dosis, y se ven efectos positivos", recalcó el ministerio de Salud respecto a esta región patagónica enfrente de la Antártida, que fue de las primeras en sentir el golpe de la pandemia en marzo de 2020 por su gran atractivo para turistas de todo el mundo, además de ser un puerto con importante tránsito internacional. (AFP)

19.33 | Paraguay llega a 645.000 vacunados y comenzará con los mayores de 50 años

El Ministerio de Salud de Paraguay rebajará el lunes la edad de vacunación a los 50 años cumplidos para avanzar en el plan de inmunización contra el SARS-CoV-2, que ha llegado a 645.111 personas que han recibido al menos una dosis desde febrero, mientras el país supera las 12.000 muertes. La vacunación en Paraguay, con algo más de 7 millones de habitantes, prosigue en función de las vacunas disponibles, que están llegando de forma intermitente y en remesas en muchos casos procedentes de las donaciones de otros Gobiernos. La vacunación de las personas de 50 años se realizará entre el lunes y el miércoles, por terminación de cédula, ya que el jueves y el viernes se destinarán a la aplicación de segundas dosis, anunció este viernes (25.06.2021) el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, en una conferencia de prensa. (EFE)

19.25 | Las vacunas con ARN mensajero inmunizan hasta tres años, según un estudio

Las vacunas anticovid desarrolladas con la nueva tecnología del ARN mensajero (actualmente las producidas por Moderna y Pfizer-BioNTech) pueden evitar durante tres años que un adulto sufra casos graves de covid-19, según un estudio realizado por científicos suizos y hecho público este viernes (25.06.2021). La investigación, publicada por el Grupo Científico de Trabajo contra el covid-19 dependiente del Gobierno de Suiza, reduce sin embargo a 16 meses la posible inmunidad de los vacunados con ese tipo de preparados ante formas moderadas de la enfermedad. Según los científicos suizos, las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech (únicas que por ahora se administran en este país) crean una respuesta en forma de anticuerpos entre dos y cuatro veces mayor que aquella que presentan quienes han superado la enfermedad, lo que supone una protección más duradera. (EFE)

18.39 | OMS: no debe exigirse vacuna a viajeros si aún no está disponible globalmente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró este viernes (25.06.2021) su oposición a los "pasaportes COVID", que en la práctica limitan la posibilidad de viajar a los no vacunados, y añadió que esta medida no debería ponerse en práctica si las vacunas no están aún disponibles para una gran parte de la población global. "Imponer este requisito supone una doble desigualdad, ya que individuos de países sin acceso a las vacunas encima tendrían dificultades para viajar", señaló en rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, añadió que la diferencia de acceso a las vacunas (principalmente entre países desarrollados y en desarrollo) "ha provocado que algunos lugares ya hayan podido abrir sus sociedades, mientras otros siguen afrontando graves crisis con fuerte aumento de casos". Y agregó: "Todo el planeta está cansado de las medidas de prevención, pero mientas los ciudadanos de los países desarrollados ya llenan las calles y los restaurantes, en el resto del mundo siguen los confinamientos". (EFE)

18.02 | Nuevos casos en Chile caen 26 por ciento y la capital se prepara para desconfinamiento

Los nuevos casos de covid-19 disminuyeron un 26 por ciento en la última semana y ninguna de las 16 regiones del país registró aumentos importantes de nuevas infecciones, en momentos en que Santiago se prepara para el desconfinamiento, informaron este viernes (25.06.2021) las autoridades. "La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -26 y -24 por ciento para la comparación de 7 y 14 días respectivamente", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris. En las últimas 24 horas, se detectaron 5.628 casos nuevos y 215 muertos, por lo que el balance total asciende a 1,53 millones de infectados y 32.012 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. (EFE)

17.56 | La OMS, preocupada por el contagio de la variante delta entre no vacunados

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la "rápida transmisión entre poblaciones no vacunadas" de la variante delta del coronavirus, primero detectada en la India pero ya presente en al menos 85 países. "Es por ahora la variante más contagiosa que se ha identificado", advirtió Tedros, a medida que se frena la tendencia a la baja de casos globales de covid-19, e incluso hay países donde los contagios vuelven a aumentar, incluyendo algunos ya muy afectados en olas anteriores tales como Brasil, Rusia o el Reino Unido. Tedros recordó que el aumento de casos acarrea "más hospitalizaciones y mayor presión a los trabajadores sanitarios, lo que aumenta el riesgo de muertes". El experto etíope subrayó que la aparición de nuevas variantes de un virus es algo habitual, pero puede prevenirse "de forma muy simple, reduciendo las posibilidades de contagio". (EFE)

17.51 | Uruguay recibirá una donación de Estados Unidos de 500.000 dosis de Pfizer/BioNTech

Uruguay recibirá 500.000 dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer contra el covid-19 como donación por parte del Gobierno de Joe Biden, según anunció este viernes (25.06.2021) el secretario de la Presidencia del país suramericano, Álvaro Delgado. En una rueda de prensa celebrada en la Torre Ejecutiva de Montevideo, en la que compareció con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y la encargada de negocios de la embajada de EE.UU., Jennifer Savage, Delgado apuntó que Uruguay es "de los primeros" en recibir su parte correspondiente de las 14 millones de dosis donadas por el Gobierno estadounidense a América Latina. "Uruguay prefirió vacunas con ARN mensajero. Ya en su momento compramos 3 millones de Pfizer, teníamos los contratos hechos y facilitó todo, porque ya teníamos la logística", comentó Delgado en una comparecencia en la que también se anunció la modificación de los controles de entrada al país ante las nuevas variantes de covid-19. (EFE)

17.38 | Pfizer entrega a El Salvador un lote de 125.190 vacunas

La farmacéutica estadounidense Pfizer entregó este viernes (25.06.2021) a El Salvador un lote de 125.190 vacunas contra el covid-19 desarrolladas por la firma alemana BioNTech, con lo que el país centroamericano supera las 4 millones de dosis. La Presidencia informó en un comunicado que las dosis fueron compradas por el Gobierno de Nayib Bukele y son parte de un acuerdo alcanzado por el Ejecutivo salvadoreño y Pfizer para el suministro de 4,4 millones de vacunas. Con este nuevo cargamento, El Salvador ya ha recibido 15 lotes de vacunas: 8 son de la farmacéutica AstraZeneca, 5 del laboratorio chino Sinovac y 2 de Pfizer. Del total de lotes, 8 fueron comprados por el Gobierno salvadoreño, 5 adquiridos vía Covax, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y dos donativos, uno de China y el otro de México. (EFE)

17.34 | Cientos de jóvenes enferman de covid tras viajes de fin de curso en España

Unos viajes de fin de curso dejan cientos de estudiantes contagiados con el coronavirus en España tras disfrutar de fiestas en barcos y hoteles en una isla española, Mallorca, que el Reino Unido acaba de incluir entre los destinos turísticos que considera seguros. Los jóvenes viajaron a la isla mediterránea entre los pasados 12 y 18 de junio y cuando volvieron a sus lugares de origen comenzaron a detectarse contagios, hasta el momento cerca del medio millar. Solo en Madrid están confirmados más de trescientos jóvenes y otros 2.000 jóvenes están en cuarentena tras sus vacaciones en la isla, según autoridades de esta región. Las autoridades sanitarias de al menos seis regiones desde las que se tiene constancia que viajaron los estudiantes realizan pruebas para detectar más posibles contagios y establecer cuarentenas. (EFE)

17.30 | Miles de manifestantes reclaman vacunas en Sudáfrica

Miles de personas se manifestaron este viernes (25.06.2021) en Pretoria, a solicitud del partido de oposición Economic Freedom Fighters (EFF), para exigir que se acelere la vacunación contra el coronavirus en Sudáfrica, afectado por una tercera ola de pandemia. Al igual que el resto del continente, Sudáfrica está atrasada en la inmunización de su población. Sólo 2,5 millones de personas, de una población de 59 millones, han recibido una vacuna hasta la fecha, principalmente ancianos y personal de salud. El país registró cerca de 1,9 millones de casos, lo que representa 35 por ciento de las infecciones en África, y 59.400 muertes desde el inicio de la pandemia. (AFP)

17.00 | Una dosis de Sputnik o AstraZeneca baja mortalidad hasta 80 por ciento, según Argentina

Un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Salud de Argentina indica que una dosis de las vacunas Sputnik-V o AstraZeneca disminuye la mortalidad por covid-19 entre un 70 y 80 por ciento en personas de 60 años y mayores. Los resultados preliminares difundidos este viernes (25.06.2021) por el Ministerio agregan que en el caso de contar con las dos dosis que integran el esquema completo, la disminución de la mortalidad con cualquiera de esas vacunas está por encima del 90 por ciento en este grupo. "La primera dosis genera casi el 80 por ciento de la inmunidad, la segunda, en general, eleva esa respuesta y la hace más durable en el tiempo", afirmó la ministra de Salud del país suramericano, Carla Vizzotti. (EFE)

16.39 | Cuba marca nuevo máximo absoluto de casos de covid-19 en un día con 2.464

Cuba marcó este viernes (25.06.2021) un nuevo máximo absoluto de nuevos casos diarios de SARS-CoV-2 con 2.464, apenas dos días después de registrar 2.055 contagios en una jornada, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). La cantidad de positivos acumulados en el país asciende ya a 177.253, mientras los fallecidos suman 1.219, 10 de ellos en la última jornada, según el Minsap. Para diagnosticar los casos de hoy, de los que 60 fueron importados, se analizaron 32.380 muestras. En los hospitales cubanos y centros de aislamiento están ingresadas 36.671 personas: 10.367 casos activos -60 críticos y 102 graves-, 7.957 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. (EFE)

16.37 | Gobierno italiano manifiesta sus dudas sobre las vacunas rusas y china

El primer ministro italiano, Mario Draghi, manifestó este viernes (25.06.2021) en Bélgica sus dudas sobre las vacunas rusa y china, Sputnik V y Sinovac, la cual aseguró resultó "inadecuada" para Chile. "La vacuna Sputnik (...) aún no ha logrado obtener y quizás nunca obtenga la aprobación de la EMA [Agencia Europea de Medicamentos]", comentó Draghi en Bruselas. "La vacuna china, que nunca aplicó (para la aprobación de la EMA, ndlr)] ha demostrado ser inadecuada, observen la experiencia en Chile", agregó. Draghi pidió también una reforma de la EMA para evitar que se repita la "considerable confusión" generada por las vacunas, con discrepancias y pronunciamientos que suscitaron dudas. "La pandemia no ha terminado, todavía no hemos salido de ella", dijo el líder italiano, al advertir sobre la propagación de la variante Delta, detectada por primera vez en India y considerada más contagiosa que el resto. (AFP)

16.28 | La incidencia sigue subiendo en Portugal y supera los 137 casos

La incidencia por coronavirus sigue subiendo en Portugal y superó este viernes (25.06.2021) los 137 casos por 100.000 habitantes, con más de 1.600 nuevos contagios y dos muertes notificadas por la Dirección General de Salud (DGS). Según el boletín de la DGS, la incidencia a 14 días en todo el territorio nacional está en 137,5 casos, por encima de los 128,6 del pasado miércoles, el último dato que estaba disponible. Las 1.604 infecciones notificadas este viernes suponen un nuevo máximo desde el 19 de febrero, cuando Portugal estaba en pleno confinamiento, con restaurantes, comercio no esencial y escuelas cerrados. (EFE)

16.02 | Rusia restablece el teletrabajo y aprueba la vacunación para embarazadas

Las autoridades rusas anunciaron este viernes (25.06.2021) el restablecimiento del teletrabajo para un tercio de las plantillas de las empresas en Moscú, mientras el ministerio de Sanidad autorizó la vacunación para las embarazadas. Debido al repunte de contagios y el récord de decesos por y con covid-19, a partir del lunes los empresarios moscovitas deberán obligar, como mínimo, a una tercera parte de sus empleados, además de todos los mayores de 65 años, a trabajar desde casa. Esta medida no afectará a los ya vacunados. Además, la excepción serán aquellos cuyo trabajo es vital para el buen funcionamiento de dichas empresas. A su vez, el ministro de Sanidad, Mijail Murashko, anunció hoy la autorización de la vacunación a las embarazadas con el preparado ruso Sputnik V. "Los expertos han decidido retirar las contraindicaciones para que las embarazadas puedan recibir Sputnik V", explicó. (EFE)

DZC