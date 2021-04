+ Coronavirus hoy: OMS pide un mundo postcovid "más justo y sano" +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).​​​​​​

16:51 | Tres días de cuarentena para Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, determinó este martes que la ciudad tendrá una cuarentena de tres días entre el sábado y el lunes próximos para mitigar la expansión de la covid-19, pandemia de la cual la capital colombiana es el principal foco.

"El sábado, el domingo y el lunes todos nos vamos a quedar en casa, vamos a estar en cuarentena general en toda Bogotá, estarán habilitadas las actividades estrictamente indispensables de abastecimiento, de salud, obviamente vacunación habrá todos los días porque la vacunación es parte de cuidarnos", dijo López.

En Bogotá han aumentado en las últimas semanas tanto los casos positivos como la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y hasta la fecha la ciudad acumula 694.715 contagios y 14.506 fallecidos.

López explicó que esa medida y otras como el "pico y cédula", en el que se restringe la circulación de personas según el último dígito de su documento de identidad, se aprobaron ayer en un Comité Epidemiológico Nacional Extraordinario en el que estuvo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

16:30 | López Obrador sí se vacunará contra covid, con AstraZeneca

"Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días", confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Y explicó que esta decisión la tomó tras volver a consultar con sus médicos, pero también "para disipar dudas, sobre todo para los que tuvieron covid como yo no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar", dijo.

De acuerdo con el secretario de salud, Jorge Alcocer, el mandatario recibirá el biológico de AstraZeneca. López Obrador había asegurado la víspera que no se vacunaría "por el momento" debido a que contaba con "suficientes anticuerpos" contra la covid-19 luego de haber padecido la enfermedad en enero pasado.

16:14 | Argentina ultima medidas "intensivas" contra segunda ola de covid-19

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, confirmó este martes que el país ya ha ingresado a la segunda ola de contagios de covid-19 y que hoy se terminarán de acordar medidas "localizadas, intensivas y transitorias" para disminuir la circulación de personas y avanzar en la vacunación de mayores de 60 años.

16:12 | Johnson apoya test asequibles de covid para viajes al exterior

El primer ministro británico, Boris Johnson, se manifestó a favor de pruebas de covid-19 asequibles para viajes internacionales, tras las críticas del sector aéreo por el alto coste de las PCR. "El jefe de EasyJet tiene razón en centrarse en este asunto. Vamos a ver lo que podemos hacer para hacer las cosas flexibles y asequibles", declaró el primer ministro a los medios británicos.

El consejero delegado de la aerolínea EasyJet, Johan Lundgren, declaró antes a la BBC que las vacaciones en el extranjero serán para "quienes se lo puedan permitir", debido al elevado coste de las pruebas y pidió que se autoricen unas rápidas, que permiten obtener un resultado en treinta minutos, y mucho más baratas.

El Gobierno británico espera reanudar las vuelos internacionales a partir del próximo 17 de mayo, siempre que se mantenga el control de los contagios, pero la necesidad de contar con un test para poder viajar encarece considerablemente los billetes de avión. El primer ministro añadió que el Gobierno quiere reiniciar los viajes, pero admitió que hay que ser "realista", dado que muchos de los destinos afrontan una nueva ola del coronavirus.

16:10 | España prorroga restricciones de vuelos de Brasil y Sudáfrica

El Gobierno español prorrogó este martes las restricciones de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica hasta el próximo 27 de abril, debido a las variantes del coronavirus en esos países.

Solo podrán realizarse vuelos a España si están ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país que no pertenezca al espacio europeo Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar el aeropuerto español.

Los ministerios de Sanidad y Transportes recuerdan en un comunicado que se trata de la quinta prórroga del acuerdo del Gobierno del pasado 2 de febrero, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio de la covid-19, mediante la limitación de los vuelos con estos Brasil y Sudáfrica.

16:03 | OMS presenta propuestas para un mundo postcovid "más justo y sano"

En una llamada a la acción internacional que se publica en la víspera del Día Internacional de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó varias propuestas para resolver las actuales desigualdades en materia sanitaria, que en algunos casos se han hecho más patentes que nunca durante la crisis generada por la COVID-19.

"La pandemia se ha expandido aprovechando las desigualdades de nuestras sociedades y la brecha de nuestras redes sanitarias", señaló al respecto el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que es vital que los gobiernos inviertan más en fortalecer sus sistemas de atención a la salud.

En el comunicado, la OMS afirma que los contagios y muertes por COVID-19 han sido más altos entre comunidades discriminadas, pobres, excluidas socialmente o que sufrían ya antes crisis humanitarias, y añade que la pandemia arrastró a la extrema pobreza a unos 120 millones de personas el pasado año.

La desigualdad también persiste más allá de la pandemia, como muestra la OMS al recordar que las tasas de mortalidad infantil se duplican en las familias pobres con respecto a las ricas o que la esperanza de vida en los países de bajos ingresos es como media 16 años menor a la de las naciones desarrolladas.

Por este motivo, la OMS pide en su llamada a la acción que se acelere el acceso igualitario a vacunas, tratamientos y otras herramientas contra la COVID-19, por ejemplo mediante inversiones en el Acelerador ACT, creado por esta agencia de la ONU para universalizar estas armas contra el coronavirus. La OMS recuerda que ese programa todavía requiere una inversión adicional de 22.100 millones de dólares, mucho menos de lo que muchos Estados han gastado en sus programas de estímulo para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria.

También exige una mayor inversión mundial en atención primaria, recordando que más de 800 millones de personas en el mundo se ven obligadas a gastar un 10 por ciento de sus ingresos en cuidados sanitarios por falta de redes de atención gratuita en sus países. La organización renueva en este sentido su llamada a que los gobiernos aumenten un punto porcentual de su PIB en atención primaria y subraya que avanzar en este sentido puede salvar 60 millones de vidas en los países en desarrollo en la actual década.

La OMS recuerda que hay un déficit global de unos 18 millones de trabajadores sanitarios para lograr el objetivo de conseguir una cobertura universal antes de 2030 y pide priorizar la salud y la protección social en las políticas estatales, crear entornos de vida más saludable y mejorar el intercambio de información en salud.

rml (efe)