+ Coronavirus hoy: OMS monitorea nueva variante detectada en India +

Todas las actualizaciones en Hora del Centro de Europa (CET, por sus siglas en inglés).

15.03 | Asesor científico del Gobierno dice que Uruguay llega a "pico de primera ola"

El bioquímico Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que aconseja al Gobierno de Uruguay en la gestión de la pandemia, declaró a la agencia EFE que el país está cerca del "pico de la primera ola" del coronavirus, aunque la situación es "muy difícil". "En los últimos días se ha mostrado un descenso consistente del valor R, que es la tasa de reproducción y los acumulados de los últimos días muestran que prácticamente estaríamos llegando a una especie de meseta", indicó el presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. No obstante, recordó que el momento actual no permite confiarse, ya que el retorno a la actividad tras la Semana de Turismo (o Santa) podría elevar de nuevo los casos en esta "ola bifásica", que tuvo "dos picos", el primero de ellos en diciembre pasado. (EFE)

13.26 | La pandemia está camino a alcanzar un nuevo máximo, advierte la OMS

La pandemia del coronavirus está camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora, a menos que la curva se doblegue rápidamente, advirtió este viernes (16.04.2021) el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El número de casos semanales prácticamente se ha duplicado en los dos últimos meses y esto significa que nos estamos acercando al nivel más alto de infecciones que hemos visto hasta ahora", comentó en una rueda de prensa. Por otra parte, la OMS se volvió a manifestar en contra de que un "pasaporte" o "certificado" de vacunación se convierta próximamente en una condición para viajar. La organización recuerda que no está probado que una persona vacunada, si bien está protegida de los síntomas graves del covid-19, no pueda ser portadora y transmitir el virus a otros. (EFE)

12.29 | La OMS tiene en su radar una nueva variante del virus identificada en India

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes (16.04.2021) que ha recibido los datos y "tiene en su radar" una variante del coronavirus identificada en la India, que no se sabe si está relacionada con el espectacular aumento de casos positivos por SARS-CoV-2 en ese país. Esta variante tiene dos mutaciones en su genoma y fue descubierta a fines de 2020 en dos estados indios y desde entonces "la proporción de casos ha aumentado", dijo la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, en una rueda de prensa desde Ginebra. "Como sabemos, los virus cambian, mutan con el tiempo y esta es una variante de interés que estamos siguiendo", indicó la experta. Agregó que las mutaciones que se han detectado tienen algunos parecidos con otras que se han registrado y que pueden ser causantes de más contagios y, en algunos casos, "pueden reducir la neutralización, lo que puede tener un impacto en medidas como las vacunas". (EFE)

11.49 | UE podría no renovar contratos de vacuna de AstraZeneca

Es probable que la Unión Europea no renueve sus contratos para vacunas contra el SARS-CoV-2 con la empresa farmacéutica AstraZeneca, afirmó este viernes (16.04.2021) la ministra francesa de Industrias, Agnès Pannier-Runacher. "No se ha tomado una decisión" pero, tras la decisión de Dinamarca el miércoles de dejar de usar la vacuna, "lo más probable" es que Europa no haga nuevos pedidos, dijo la ministra a la radio RMC. "No hemos iniciado conversaciones con Johnson & Johnson ni con AstraZeneca para nuevos contratos, mientras que ya hemos iniciado conversaciones con Pfizer/BioNTech y Moderna", agregó. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esta semana que BioNTech/Pfizer había "demostrado ser un socio fiable, que ha cumplido sus compromisos y responde a nuestras necesidades", en contraste con los problemas de entrega de AstraZeneca. (AFP)

11.41 | Hertha Berlín es puesto en cuarentena tras un cuarto positivo

La plantilla y el cuerpo técnico del Hertha Berlín tendrán que guardar una cuarentena de 14 días tras el descubrimiento de un cuarto positivo por SARS-CoV-2, anunció este viernes (16.04.2021) el club alemán. Los tres próximos partidos del club de la capital, actual 15º de la Bundesliga, deberían ser aplazados. El equipo ya había sido puesto en aislamiento el jueves, en la sede del club, hasta el 28 de abril después de que el técnico Pal Dardai, uno de sus ayudantes, Admir Hamzagic y el delantero Dodi Lukebakio dieran positivo. Pero este viernes el positivo del delantero Marvin Plattenhardt ha obligado a poner en cuarentena a todo el efectivo en sus domicilios. La Federación Alemana de Fútbol decidió aplazar los partidos contra Mainz, Freiburg y Schalke 04. Hasta ahora ningún partido de la actual edición de la Bundesliga había sido aplazado debido a positivos por coronavirus. (AFP)

11.11 | Parte de Roma el primer tren para pasajeros sin coronavirus en Italia

El primer tren "libre de COVID" de Italia, en el que sus pasajeros han tenido que demostrar que no padecen el coronavirus antes de subir, salió este viernes (16.04.2021) desde la estación de Roma Termini con destino a Milán, en una iniciativa de la compañía pública italiana de ferrocarriles Trenitalia. A las 08.50 hora local (06.50 GMT) partió el primero de los dos trenes diarios que efectuarán el mismo recorrido, pero a la inversa, pues el segundo saldrá de la estación Central de Milán a las 18.00 (16.00 GMT) con destino Roma, aunque no se descarta que tras la fase inicial los viajes puedan ampliarse a otras ciudades. Los pasajeros que deseaban embarcar tuvieron que presentarse en la estación 45 minutos antes de la salida con un documento que certificase el resultado negativo de un test PCR o de antígenos efectuado en las 48 horas anteriores al viaje, según explicó la compañía. También será posible realizar la prueba de forma gratuita y para ese fin, la Cruz Roja instaló una carpa junto a la estación de Termini, donde también estuvieron presentes los ministros de Infraestructuras, Enrico Giovannini, y Turismo, Massimo Garavaglia, para apoyar la iniciativa. En los casos en que la prueba de un resultado positivo, el precio billete será reembolsado al 100%, incluso si el cliente lo ha comprado con tarifas reducidas, según Trenitalia. (EFE)

10.35 | India registra un nuevo récord diario de casos de coronavirus

India registró este viernes (16.04.2021) un nuevo récord diario de casos de coronavirus, 217.353, después de superar ayer la barrera de las 200.000 infecciones por primera vez desde el inicio de la pandemia, mientras las restricciones aumentan y el personal sanitario advierte de la presión en los hospitales. Esta segunda ola en la India sigue escalando a un ritmo vertiginoso sin que se vislumbre aún su máximo, con nuevos récord de infecciones casi diarios que sitúan ya el total de casos en el país en los 14,3 millones, con alrededor del 10 por ciento de ellos aún activos. India, el segundo país con más casos tras Estados Unidos (con 31 millones), contabilizó también 1.185 muertes en las últimas 24 horas, elevando el total hasta las 174.308, la cifra más elevada de fallecidos tras EE.UU. (565.289), Brasil (365.444) y México (211.213). (EFE)

10.05 | Australia estudia vacunar en prioridad a deportistas que irán a los Juegos de Tokio

Australia estudia vacunar prioritariamente contra el SARS-CoV-2 a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio - 8 de agosto), afirmó este viernes (16.04.2021) en la cadena ABC el ministro de deportes Richard Colbeck. "El gobierno está en contacto directo con el AOC [comité olímpico australiano] sobre su propuesta de vacunación prioritaria" de deportistas y sus equipos. La vacuna "es muy importante (...) para garantizar la salud y el bienestar de los deportistas, y darles esta confianza de haber sido vacunados tiene una importancia para sus resultados", opinó esta semana el presidente del comité olímpico Matt Carroll. Australia ha registrado menos de 30.000 casos y menos de 1.000 muertes relacionadas con el COVID-19 desde la aparición de la pandemia hace más de un año. Pero la campaña de vacunación es más lenta que en otros países y solamente se han administrado un millón de dosis, en una población de 25 millones de habitantes. (AFP)

La mascota de los JJ.OO. de Tokio.

08.57 | Dinamarca permitirá público en estadios y adelantará apertura de restaurantes

El Gobierno danés y varios partidos de la oposición presentaron este viernes (16.04.2021) un acuerdo para adelantar la reapertura, lo que incluye permitir desde el día 21 reuniones en exteriores de hasta 50 personas y público en los estadios de fútbol. El plan en cuatro fases presentado en marzo permitía a partir del miércoles reabrir centros comerciales, restaurantes, bibliotecas y museos, aunque en los tres últimos obliga a presentar un certificado (que se podrá bajar en el móvil) que demuestre que se está vacunado, se ha recuperado de COVID-19 o se ha dado negativo en un test. Dinamarca mantiene controlada la epidemia desde finales de enero, con alrededor de 200 hospitalizados y una tasa de positividad en los test (es uno de los países que más pruebas hace) inferior al 0,50 por ciento. (EFE)

08.45 | Alemania comunica 25.831 nuevos positivos y 247 muertes por causas asociadas al COVID-19

Alemania reportó 25.831 nuevos casos de coronavirus y 247 muertes, con la incidencia acumulada al alza, informó este viernes (16.04.2021) el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. La incidencia acumulada a siete días en el conjunto del país se situó en los 160,1 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, en Alemania se registran grandes diferencias regionales, con el distrito de Greiz en los 474,3 casos y el de Nordfriesland en los 31,9. El país acumula un total de 3.099.273 casos confirmados y 79.628 muertes con o por covid. Según datos actualizados del Ministerio de Sanidad, el 17,8 por ciento de la población (14,7 millones de personas) ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles en el país, y el 6,3 por ciento (5,3 millones) tiene ya la pauta completa. (EFE)

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Sputnik V, Instituto Gamaleya La "vacuna rusa" suscitó desconfianzas iniciales, pero se ha consolidado como una opción para una veintena de países, entre ellos Argentina, Bolivia y Venezuela. Las dudas surgieron por su rápida aprobación, en agosto de 2020, sin haber terminado los ensayos. Sin embargo, estudios posteriores le otorgan una alta eficacia a este preparado, que usa vectores adenovirales para provocar inmunidad.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BNT162b2, BioNTech/Pfizer La vacuna de la firma alemana BioNTech usa una tecnología hasta ahora inédita: ARNm cubierto por lípidos. Explicado en simple, la vacuna "imita" la forma del SARS-CoV-2, provocando la respuesta del organismo. En ensayos mostró una alta eficacia, que se ha visto replicada en condiciones reales. La firma Pfizer actúa en la alianza como socio en la fabricación. Es usada en una veintena de países.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus mRNA-1273, Moderna La vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) y la firma Moderna usa una tecnología similar a la de BioNTech. En ensayos demostró una eficacia cercana al 95 por ciento. A diferencia de la de BioNTech, esta fórmula puede almacenarse a -20 grados. Se usa en EE.UU. y la Unión Europea.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus AZD1222, Oxford-AstraZeneca Esta vacuna desarrollada por expertos británicos y suecos utiliza como vector un adenovirus de chimpancé modificado. Los ensayos se realizaron en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Japón e India, y se vieron interrumpidos un par de ocasiones por muertes sospechosas. Sin embargo, se confirmó su seguridad y una eficacia que va del 60 al 90 por ciento. Se usa en Brasil, la UE y Reino Unido.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad5-nCoV, Cansino Biologics La vacuna de esta firma china usa el adenovirus del resfriado común para introducir en el cuerpo humano una proteína inactivada del SARS-CoV-2, provocando una respuesta inmune. Ha sido usada en China para inocular a soldados del Ejército Popular, y los ensayos se llevaron a cabo en Rusia, Pakistán, México, Chile y Argentina. Actualmente se usa en México, Malasia e Indonesia. Usa solo una dosis.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus CoronaVac, Sinovac Biotech Como muchas vacunas que usan virus inactivados, esta fórmula recurre a partículas del SARS-CoV-2 conseguidas en cultivos e inactivadas antes de ser inyectadas en el organismo. La presencia de estos virus provoca la reacción inmune y previene que la enfermedad se desarrolle. Probada en Brasi, Indonesia, Chile y Turquía, muestra una efectividad superior al 50 por ciento.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBV152, Bharat Biotech También con virus inactivados, esta vacuna desarrollada por Bharat y el Consejo Indio de Investigación Médica es conocida como Covaxin, y ha mostrado una eficacia del 81 por ciento en ensayos clínicos. En su momento, desató controversia por haber sido inoculada en trabajadores médicos cuando la fórmula aún estaba en fase I de ensayos clínicos. India busca ahora que se apruebe en otros mercados.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBIBP-CorV, Sinopharm Con ensayos en Argentina, Perú, Emiratos Árabes Unidos y otros estados, esta vacuna china de virus inactivados ha sido ya aprobada en países de Medio Oriente. Según los estudios, tendría una eficacia del 86 por ciento. Sinopharm está en el ojo de la polémica en Perú por haber enviado "vacunas de cortesía" para políticos y por haber donado miles de dólares al gobierno.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson Junto a la de CanSino, es las única vacuna de una sola dosis hasta la fecha. Es desarrollada por la firma belga Janssen Pharmaceutica, filial de la estadounidense Johnson & Johnson. Se puede almacenar en un frigorífico normal y ha mostrado una eficacia superior al 66 por ciento. Usa un vector viral no replicativo derivado del adenovirus A26 humano. Autor: Diego Zúñiga



