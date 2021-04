+ Coronavirus hoy: OMS estima que la situación en Europa es "grave" +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

14.25 | Serbia dona 20.000 dosis de vacunas a Bosnia

Serbia ha donado este jueves (15.04.2021) 20.000 dosis de la vacuna anglosueca AstraZeneca a Bosnia-Herzegovina, al ente serbio del país vecino, que hasta ahora dispone de pocas cantidades de fármacos para la inmunización de sus ciudadanos contra el coronavirus. "Ayudaremos en todo lo que sea posible", declaró el presidente serbio, Aleksandar Vucic, con motivo de la entrega de la donación al copresidente serbio de Bosnia-Herzegovina, Milorad Dodik, en Belgrado. Desde comienzos de marzo pasado, Serbia ha donado a los dos entes autónomos que forman Bosnia-Herzegovina -el serbio y el común de musulmanes y croatas -unas 55.000 dosis de vacunas. Serbia, uno de los países más avanzados en la inmunización de su población, también ha cedido dosis a otros vecinos, como Montenegro y Macedonia del Norte. Además de AstraZeneca, en Serbia también se administra la vacuna china Sinopharm, la rusa Sputnik V y la germano-estadounidense Pfizer/BioNTech. (EFE)

14.12 | Ursula von der Leyen recibe su primera dosis

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, anunció este jueves (15.04.2021) que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Von der Leyen, de 62 años y médico de formación, no especificó con qué fármaco se ha inmunizado de los tres que actualmente se distribuyen en la UE y que ha desarrollado el consorcio entre la multinacional estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech, la también estadounidense Moderna o la británica AstraZeneca. "Tras pasar los 100 millones de vacunaciones (primera dosis) en la UE, estoy muy contenta de haber recibido hoy mi primera inyección de la vacuna contra el COVID-19", escribió Von der Leyen en un mensaje en Twitter en el que se le ve recibiendo el pinchazo en el brazo derecho, cubierto después con una tirita con la bandera de la UE. La presidenta del Ejecutivo comunitario agregó que "las vacunas seguirán aumentando a medida que se aceleren las entregas en la UE". "Cuanto más rápido vacunemos, antes podremos controlar la pandemia. Juntos más fuertes", agregó Von der Leyen. (EFE)

14.04 | Dinamarca sopesa compartir vacuna de AstraZeneca con países pobres, según OMS

Dinamarca, que suspendió de forma definitiva la vacunación contra el COVID-19 con AstraZeneca, estudia la posibilidad de compartir las dosis no utilizadas de ese producto con países pobres, aseguró este jueves (15.04.2021) el director de la Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge. "Ayer mantuve una conversación con Søren Brostrøm (jefe de la Dirección General de Sanidad danesa) acerca de que el ministro de Asuntos Exteriores está examinando opciones para compartir la vacuna de AstraZeneca con otros países, que es la recomendación que habíamos dado", afirmó en una rueda de prensa virtual Kluge. Kluge mostró su "aprecio" por esa postura y se mostró comprensivo con la decisión de las autoridades sanitarias danesas de suspender la vacuna, si bien reiteró que es "segura y efectiva" contra la covid-19 y que el riesgo de sufrir trombos es "mucho mayor" si uno contrae el virus. (EFE)

13.57 | Merkel recibirá mañana viernes su primera dosis de AstraZeneca, según medio

La canciller alemana, Angela Merkel, de 66 años, recibirá este viernes su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, según informaciones del diario Die Welt. Inicialmente se había previsto su vacunación el pasado domingo, habían asegurado otros medios el pasado fin de semana. La cita, sin embargo, se pospuso por cuestiones de agenda, ya que ese día había una reunión del grupo parlamentario conservador del Bundestag (cámara alta) centrada en la candidatura para las próximas elecciones generales. El portavoz de Merkel, Steffen Seibert, simplemente explicó hace unos días que la canciller iba a recibir su primera dosis "próximamente" y de acuerdo a los turnos de vacunación establecidos. El propio Seibert, así como el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, y el del Instituto Robert Koch de virología, Lothar Wieler, competente en la materia en el país, han recibido en los días pasados su primera dosis de esa vacuna. (EFE)

13.11 | OMS: la situación es "grave" pese a los signos de freno en los contagios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves (15.05.2021) que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa continúa siendo "grave" y que hay presión hospitalaria en muchos países a pesar de los "signos tempranos" de que el contagio se está frenando en algunas partes del continente. "Hay que ser claros: signos tempranos de caída no es lo mismo que tasas bajas de transmisión. La transmisión debe reducirse y mantenerse a bajos niveles, aprovechando nuestra energía y resistencia para derrotar al virus", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge. El máximo responsable de OMS-Europa recordó que se acaba de superar el millón de muertos en la región y que cada semana se registran 1,6 millones de casos de coronavirus, lo que equivale a 160 por minuto. (EFE)

12.56 | Entrenador, segundo entrenador y jugador del Hertha dan positivo por SARS-Cov-2

El entrenador del Hertha Berlín, Pal Dardai, el segundo entrenador, Admir Hamzagic, y el delantero Dodi Lukebakio dieron positivo de coronavirus por lo que se encuentran en cuarentena, informó el club alemán. Además, otro miembro del cuerpo técnico, Andreas Neuendorf, tuvo también que aislarse por ser contacto directo de Dardai y Hamzagic. Los tres contagiados, según el Hertha, no presentan síntomas. De acuerdo con las autoridades sanitarias locales, el equipo entero se someterá hasta el 28 de abril a un aislamiento parcial y a una concentración que solo podrá ser abandonada para entrenar y jugar los partidos. El equipo será dirigido de forma interina por el director deportivo Arne Friedrich, que tiene licencia de entrenador. El Hertha jugará a domicilio el domingo contra el Maguncia. (EFE)

12.31 | Alemania seguirá apostando por diferentes vacunas contra el coronavirus

El titular alemán de Sanidad, Jens Spahn, aseguró este jueves (15.04.2021) que Alemania seguirá apostando por diferentes fabricantes y tecnologías en lo que respecta a las vacunas contra el SARS-CoV-2, al tiempo que destacó la buena experiencia con los preparados de ARN mensajero. El principio de no apostar sólo por un único fabricante y una única tecnología sigue teniendo sentido para el futuro, dijo el ministro en una rueda de prensa para evaluar la situación epidemiológica. No obstante, matizó, "es sensato dar prioridad a la tecnología ARNm" si se tiene en cuenta la "muy buena experiencia" hasta el momento en lo que respecta a su efectividad y efectos secundarios. Agregó, además, que las vacunas muertas o inactivas todavía no forman parte de la cartera, pero que "en determinadas situaciones pueden hacer la diferencia". (EFE)

12.06 | Grecia elimina la cuarentena para pasajeros provenientes de 32 países

Grecia eliminará la próxima semana la obligación de permanecer en cuarentena durante siete días para los pasajeros provenientes de los países de la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Serbia y Emiratos Unidos Árabes, según confirmó este jueves (15.04.2021) una fuente del Ministerio del Turismo, en un primer paso hacia la apertura del turismo prevista para mediados de mayo. Además, abrirán para los vuelos internacionales -de momento están abiertos tan solo los aeropuertos de Atenas y Salónica- los aeródromos de las islas de Kos, Míconos, Santorini, Rodas, así como los de la Cánea y Heraclión en Creta. Los pasajeros provenientes de los citados países tendrán que presentar una prueba de vacunación o un test PCR negativo realizado máximo 72 horas antes del viaje. Además, en el aeropuerto se realizarán pruebas aleatorias. Hasta ahora todos los viajeros debían someterse a una semana de cuarentena y no existía la posibilidad de presentar un certificado de vacunación. (EFE)

11.36 | Colas de hasta seis horas en Heathrow por los controles contra el coronavirus

Los nuevos controles de coronavirus impuestos en las llegadas al aeropuerto de Heathrow, el de mayor tráfico del Reino Unido, están provocando largas colas de pasajeros, que deben esperar hasta seis horas para completar el proceso. El director de gestión de Heathrow, Chris Garton, explicó a un comité parlamentario de transporte que la situación "se ha vuelto insostenible" y que la policía se ha visto obligada a "intervenir", ante los problemas causados por algunos pasajeros. El directivo indicó que las "nuevas medidas de control" obliga a los agentes de inmigración a "examinar a todo el mundo al cien por cien", lo que les pone bajo "una enorme presión" para efectuar su trabajo. "Queremos eliminar estas colas tan rápido como sea posible. Ahora mismo es un problema, pero será mucho peor después del 17 de mayo", advirtió Garton, en referencia a la fecha en la que está previsto que se eliminen restricciones a los viajes internacionales en Inglaterra. (EFE)

11.14 | Premios Nobel y exmandatarios piden suspensión de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2

Premios Nobel y exjefes de Estado o de gobierno pidieron en una carta pública una suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2 e invitaron al presidente estadounidense, Joe Biden, a que apoye la iniciativa. La supresión de la propiedad intelectual del inmunizante es "una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia", consideran los 170 firmantes de la carta, entre ellos los expresidentes de Francia, François Hollande, y Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y el exprimer ministro británico Gordon Brown. El texto propone una suspensión temporal de algunas de las obligaciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para que cualquier país pueda producir la vacuna sin preocuparse de disponer de la patente. (AFP)

10.56 | Irlanda incluye a cuatro países europeos en lista de cuarentena en hoteles

El Gobierno irlandés amplió este jueves (15.04.2021) a 71 la lista de países de "alto riesgo" por coronavirus que obliga a los viajeros procedentes de esos destinos a guardar una cuarentena obligatoria de 14 días en hoteles, en la que entran Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica. También forman parte de esa nueva relación Canadá, Estados Unidos o Turquía, pues tienen una incidencia de 14 días mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes o alta incidencia de ciertas variantes del coronavirus. La legislación irlandesa al respecto obliga a los viajeros a reservar una habitación en un hotel designado antes de iniciar su viaje en el país de origen, con un coste de casi 2.000 euros por persona. También están obligados a aislarse en estos hoteles todos aquellos que lleguen al país, desde cualquier destino, sin un test PCR negativo, si bien ambos grupos pueden abandonar la cuarentena toda vez den negativo por covid-19 al cabo de unos días. (EFE)

10.41 | Vinculan los trombos causados por la vacuna de AstraZeneca a la proteína FP4

Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine. El primero de ellos analiza el caso de once pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico; nueve eran mujeres, con una edad media de 36 años (rango, 22 a 49). Aunque las trombosis afectaron a distintos órganos, todos los pacientes tenían anticuerpos contra la proteína FP4 y déficit de plaquetas en la sangre. El segundo estudio analiza la situación de los cinco pacientes de Noruega: cuatro mujeres y un varón de entre 32 y 54 años que eran trabajadores sanitarios y que desarrollaron síntomas entre el séptimo y el décimo día después de recibir la primera dosis de la vacuna. Como en el estudio anterior, todos ellos tenían altos niveles de anticuerpos contra la proteína FP4 de las plaquetas, una reacción inducida por la vacuna. (EFE)

09.10 | Camboya cierra su capital para contener su peor brote de coronavirus

Camboya inició este jueves (15.04.2021) un estricto confinamiento de su capital, Nom Pen, y una ciudad aledaña para contener su mayor brote de coronavirus desde el inicio de la pandemia, que llevó al primer ministro, Hun Sen, a alertar de que el país está "al borde de la tragedia". Hun Sen anunció la medida en la noche del miércoles en una alocución televisiva difundida en las redes sociales en la que advirtió que en los próximos 14 días los ciudadanos solo podrán salir de casa para ir al trabajo, comprar alimentos y recibir tratamiento médico, según el medio Phnom Penh Post. Camboya, que había contenido bien la pandemia en los primeros meses, sufre desde febrero un repunte que ha llevado los casos totales a cerca de 5.000 y ha provocado las primeras muertes por o con COVID-19, con 36 fallecidos hasta el momento. Según el Ministerio de Salud, el brote se expandió después de que un ciudadano extranjero escapara del hotel donde cumplía con la cuarentena obligatoria y fuera a un bar a principios de febrero. (EFE)

08.19 | India registra récord de 200.000 nuevos positivos por SARS-CoV-2 en 24 horas

India registró un récord de 200.000 nuevos positivos por SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, según datos oficiales publicados este jueves (15.04.2021), en momentos en que el país de 1.300 millones de habitantes sufre una inmensa segunda ola de contagios. El número de casos diarios se ha más que duplicado desde inicios de abril. India, que ha registrado en total más de 14,1 millones de casos, ha sufrido también 1.038 decesos en 24 horas, lo que eleva a 175.000 el número total de muertos desde el inicio de la pandemia, según datos del ministerio de Salud. (AFP)

DZC