+ Coronavirus hoy: OMS advierte que COVID-19 no será la última pandemia +

22:22 (CET). Florida sobrepasa los 17.000 casos nuevos en un reporte de dos días

El estado estadounidense de Florida superó este sábado (26.12.2020) los 17.000 casos nuevos de coronavirus en un reporte de dos días después del de Navidad, en que, por ser feriado, no hubo informe oficial de contagios ni se suministraron cifras adicionales de muertes por la enfermedad. Según el Departamento de Salud, los datos "hasta el 25 de diciembre de 2020, verificados al 26 de diciembre" añaden 17.042 casos y 140 muertes en todo el estado, lo que eleva el total desde marzo a 1.264.588 y 21.437, respectivamente, contando residentes y no residentes en Florida. Estados Unidos llegó este viernes a 18.755.132 casos confirmados y a 330.252 fallecidos por o con COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. (EFE)

21:56 (CET). La OMS advierte que el COVID-19 no será "la última pandemia"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el coronavirus no será la última pandemia y recordó que los avances sanitarios resultarán insuficientes si no hay cambios respecto al calentamiento global y el bienestar animal. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó ante "el peligro de los comportamientos a corto plazo", en un mensaje de video grabado para la conmemoración el domingo del primer Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. "La historia nos muestra que no será la última pandemia", afirmó y sostuvo que hay que sacar buenas lecciones de la pandemia del coronavirus. "Durante mucho tiempo, el mundo actuó en medio de un ciclo de pánico y negación", aseguró. "Gastamos dinero cuando estalla la crisis, pero cuando se acaba, nos olvidamos y no hacemos nada para prevenir la siguiente. Es el peligro de los comportamientos a corto plazo", lamentó el director general de esta agencia de la ONU.

El primer Informe anual sobre Preparación Mundial de Emergencias Sanitarias, publicado en septiembre de 2019, ya alertó de la poca preparación de la humanidad ante grandes pandemias, pocos meses antes de que empezara la crisis del COVID-19. "La pandemia reveló los estrechos vínculos entre la salud de las personas, los animales y el planeta", dijo. "Todos los esfuerzos para mejorar los sistemas sanitarios resultarán insuficientes si no van acompañados de una crítica de la relación entre los seres humanos y los animales, así como de la amenaza existencial que representa el cambio climático, que está convirtiendo la Tierra en un lugar más difícil para vivir". (AFP)

20:47 (CET). Francia registra 3.093 nuevos casos de coronavirus y 146 muertos

Francia registró 3.093 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, en las que con motivo de las fiestas navideñas se efectuaron muchas menos pruebas porque la mayor parte de los laboratorios estaban cerrados, indicó este sábado (26.12.2020) el ministerio francés de Sanidad. A esa cifra, que sitúa el total de positivos por encima de los 2,5 millones desde el inicio de la pandemia, se añade la de 146 muertos, para totalizar 62.573. En los últimos días la cifra de contagios rondaba los 20.000 diarios, porque el número de pruebas se había multiplicado ya que muchos franceses querían someterse a la prueba para pasar en familia las fiestas navideñas. (EFE)

19:50 (CET). Cuba reporta 138 nuevos casos y mantiene incidencia de importados

Cuba reportó este sábado (26.12.2020) 138 nuevos casos de coronavirus y mantiene la tendencia de las últimas semanas, en las que ha superado el centenar diario de contagios, con especial incidencia de los de origen importado, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). De los positivos confirmados en la última jornada, 62 fueron autóctonos, 71 importados y hay 5 en los que no se pudo precisar la fuente de infección. A raíz de la reapertura de los aeropuertos cubanos a mediados de octubre -y un mes después el de La Habana- se han incrementado paulatinamente los casos importados y también los autóctonos relacionados con contactos con viajeros. El Gobierno anunció esta semana la aprobación de nuevas medidas para enfrentar esta curva ascendente, entre ellas la exigencia a todos los viajeros que ingresen al país de una prueba PCR de coronavirus negativa realizada como máximo 72 horas antes del viaje. (EFE)

19:16 (CET). Ecuador suma 446 casos y llega a 209.274 positivos totales por coronavirus

Con la detección de 446 positivos en las últimas 24 horas se elevaron a 209.274 los casos acumulados del coronavirus SARS-CoV-2 en Ecuador este sábado (26.12.2020), mientras que los fallecimientos suman 13.990, de los que 6 son nuevos, informó el Ministerio de Salud. La cifra de decesos se reparte entre los 9.439 confirmados con pruebas PCR y los 4.551 probables por la enfermedad, indicó la cartera sanitaria en su parte oficial diario. Las estadísticas se basan en los reportes de las pruebas PCR, que hasta el momento se han realizado a 735.790 personas en Ecuador, país con más de 17 millones de habitantes. De acuerdo con el reporte, 181.618 personas se han recuperado y 816 personas están hospitalizadas, de las cuales 363 tienen pronóstico reservado. (EFE)

18:54 (CET). Casos de coronavirus llegan a 78,4 millones al año de que empezara a circular

Los casos globales de coronavirus notificados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) han llegado a casi 78,4 millones, una cifra que se ha alcanzado en un año de circulación del SARS-CoV-2, del que en el mismo periodo del año pasado todavía nadie tenía conocimiento fuera de China. Los nuevos casos comunicados a la OMS en la última jornada han sido algo más de 400.000, según su recuento. Los decesos acumulados se elevan a los 1,74 millones, con 7.335 registrados por el conjunto de países en las últimas 24 horas. América ha reportado 34 millones de casos, Europa ha superado la barrera simbólica de 25 millones; y el sur de Asia se mantiene algo estable con 11,8 millones de infecciones acumuladas. (EFE)

18:18 (CET). Japón no permitirá el ingreso al país de extranjeros no residentes por la pandemia

Japón no permitirá la entrada a su territorio de extranjeros no residentes a partir del lunes y hasta fines de enero, informaron este sábado (26.12.2020) las autoridades, tras constatarse los primeros casos de contagio por la nueva cepa de SARS-CoV-2. Actualmente, Japón restringe la entrada de extranjeros de la mayoría de países por temor al coronavirus, por lo que requiere que todos los visitantes se pongan bajo cuarentena a su llegada. Ahora, Tokio planea endurecer estos requisitos: tanto los viajeros japoneses como los residentes extranjeros provenientes de países donde se haya constatado la presencia de la nueva cepa deberán someterse a test dentro de un plazo de 72 horas después de su partida y nuevamente al llegar a los aeropuertos nipones. La nueva medida forma parte de los esfuerzos para contener la propagación de la nueva capa del coronavirus, que se estima que es un 70 por ciento más infecciosa. (AFP)

18:01 (CET). Italia registra 261 muertos y 10.407 casos mientras prepara la vacunación

Italia registró 261 muertos por coronavirus y 10.407 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras se prepara para el domingo, cuando se practicarán las primeras vacunas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Estos datos reflejaron que se hicieron muchas menos pruebas al ser festivo, 81.285 test, en comparación con las 152.000 del día anterior. Con los 261 muertos de las últimas 24 horas, uno de las cifras más bajas de las últimas semanas, se llegaron a 71.620 víctimas mortales desde el inicio de la crisis que comenzó el 21 de febrero y los contagios llegaron a los 2.038.759. La furgoneta con las primeras 9.750 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, escoltada por los Carabineros, llegó desde Bélgica al Hospital Spallanzani de Roma y desde aquí serán distribuidas al resto de regiones para la campaña de vacunación a la que se procederá mañana en toda Europa. (EFE)

17:33 (CET). Mujer de 101 años, residente en un asilo, vacunada por adelantado en Alemania

Una mujer de 101 años que vive en una residencia de ancianos se convirtió este domingo (26.12.2020) en la primera ciudadana alemana en recibir la vacuna contra el coronavirus, un día antes del inicio oficial de la campaña de vacunación en Alemania. Edith Kwoizalla, de un asilo de Halberstadt (este del país) recibió su primera dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer. Le siguieron otros 40 residentes y diez empleados de ese hogar de ancianos del estado federado de Sajonia Anhalt, informaron las autoridades regionales. El domingo arranca oficialmente la campaña de vacunación en Alemania, al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). El Gobierno alemán espera distribuir antes de fin de año 1,3 millones de dosis entre los 16 estados federados, a cuyas autoridades sanitarias corresponde proceder a la vacunación de sus ciudadanos. (EFE)

17:12 (CET). Brasil camina hacia las 200.000 muertes por covid en un fin de año confinado

Brasil cumple este sábado (26.12.2020) diez meses desde su primer caso de coronavirus y celebrará el fin de año bajo una estricta cuarentena en buena parte de su territorio, en momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en un país que ya registra 190.500 decesos por el patógeno. Desde la confirmación del primer caso, el 26 de febrero, el gigante sudamericano contabiliza además 7,5 millones de infectados. Los 190.500 muertos en Brasil por o con COVID sitúan a la nación sudamericana como la segunda del mundo en número de fallecidos, solo detrás de Estados Unidos, y la tercera con más casos, después de la propia EE.UU. e India. (EFE)

17:09 (CET). Chile ya vacunó a 5.000 sanitarios en plena segunda ola de la pandemia

Las autoridades de Chile informaron este sábado (26.12.2020) que más de 5.000 sanitarios ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuando el país se encuentra en plena segunda ola de la pandemia con un incremento de casos del 39 por ciento en las últimas dos semanas. En las últimas 24 horas, Chile sumó 2.564 contagios de SARS-CoV-2, la cifra más alta desde el pasado julio, cuando el país estuvo al borde del colapso sanitario, alcanzando un total de 598.394 casos desde el pasado marzo. Sobre el total de decesos, el país contabilizó 46 en la última jornada, lo que deja el balance total en 16.404 muertes. El proceso de vacunación, que comenzó el jueves con la inmunización del personal médico, deja ya más de 2.900 sanitarios inoculados en la capital y otros 2.154 más entre las sureñas regiones de Araucanía, Magallanes y Bíobio, las más afectadas por la crisis sanitaria. El pasado jueves, Chile recibió la primera remesa de 10.000 vacunas del dúo estadounidese-alemán Pfizer/BioNTech y se convirtió en el segundo país de América Latina en iniciar el proceso después de México. (EFE)



16:53 (CET). La segunda ola "es inminente" en Perú, advierten médicos

La segunda ola del coronavirus "es inminente" en Perú, uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, según advirtió el Colegio Médico del Perú (CMP), que este sábado (26.12.2020) elevó a 256 el número de médicos fallecidos por el coronavirus a nivel nacional. El gremio médico aconsejó endurecer de nuevo las restricciones de movilidad para reducir la magnitud de contagios y de mortalidad de esta segunda ola. Entre esas medidas recomendó reducir aforo de lugares de confluencia masiva, incrementar las horas del toque de queda nocturno, postergar la cuarta etapa de reactivación económica y mejorar los controles y supervisión del cumplimiento de estas restricciones. El Colegio Médico realizó estas consideraciones tras confirmarse que la llegada masiva de la vacuna que debería aplicarse en primera instancia al personal sanitario no llegará a Perú al menos hasta la segunda mitad de 2021. (EFE)

16:15 (CET). Hungría comienza la vacunación un día antes de lo previsto

Hungría comenzó este sábado (26.12.2020) la vacunación de médicos y enfermeros contra el COVID-19, un día antes de lo previsto, después de que llegaran las primeras 9.750 unidades de la vacuna de la fábrica Pfizer-BioNTech, informó el diario digital Telex. La primera persona vacunada fue la médica Adrienne Kertész, del hospital "Dél-pesti" de Budapest. Las autoridades húngaras habían anunciado en los días pasados que la vacunación se iniciaría el domingo 27 de diciembre, como en el resto de Europa, pero hoy decidieron adelantar la fecha. Según los planes comunicados anteriormente por las autoridades sanitarias de Hungría, primero reciben la vacuna los médicos, enfermeros y otros trabajadores de los hospitales donde se tratan los enfermos de coronavirus. Después de ellos serán vacunados los pacientes de enfermedades crónicas y los ancianos, para posteriormente ampliar el acceso al fármaco a las masas. (EFE)

