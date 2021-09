+ Coronavirus hoy: mortalidad en octogenarios sin vacunar es 15 veces mayor +

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET, por sus silgas en inglés)

23.12 | Perú espera tener este mes a cerca del 50 por ciento de su población adulta vacunada

Las autoridades sanitarias de Perú esperan tener durante este mes a cerca del 50 por ciento de su población "objetivo" (a partir de los 18 años) vacunada contra el SARS-CoV-2, afirmó este sábado (04.09.2021) el ministro de Salud, Hernando Cevallos. El país andino, que registra casi 200.000 fallecidos y 2,15 millones de casos desde el inicio de la pandemia, se plantea vacunar durante este año a más de 24 millones de personas a partir de 18 años, así como a las que sufran enfermedades de riesgo a partir de los 12 años. Según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento se han administrado 19,2 millones de vacunas de los laboratorios BioNTech/Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, y 8,46 millones de personas ya han recibido las dos dosis. (EFE)

22.24 | Cuba repara su principal planta de oxígeno en plena crisis de contagios

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado (04.09.2021) que técnicos cubanos y extranjeros repararon la principal planta de oxígeno medicinal del país, cuya paralización limitó la cobertura en los hospitales en plena crisis sanitaria por el coronavirus. "En la madrugada de este sábado, se ha concluido exitosamente la reparación de la planta de oxígeno medicinal (...)", escribió el mandatario en Twitter donde afirmó que "se aliviarán las tensiones hospitalarias". Su puesta en marcha supone la producción de más del 95 por ciento del oxígeno que necesita el país, el nitrógeno, y el 100 por ciento del argón, refirió recientemente Marena Alemán, presidenta del Grupo Empresarial de la Industria Química, entidad a la cual pertenece el productor local OxiCuba. (EFE)

21.44 | Eslovaquia autoriza a los no vacunados durante visita del papa

Eslovaquia cambió este sábado (04.09.2021) su decisión de que sólo las personas vacunadas contra el SARS-CoV-2 podían asistir a los actos de la próxima visita del papa Francisco, a raíz del bajo número de inscripciones. "Un test negativo o una prueba de haberse recuperado del COVID-19 en los últimos 180 días serán suficientes para obtener un billete" de entrada, declaró la conferencia episcopal de la iglesia católica eslovaca (SBC), en un comunicado. La prohibición para las personas que no estaban vacunadas creó polémica, en un país donde sólo un 49,5 por ciento de los adultos está totalmente vacunado, frente a más del 70 por ciento en el conjunto de la Unión Europea. El programa del papa Francisco prevé encuentros con la comunidad judía de Bratislava y la minoría romaní en una barriada de la ciudad de Kosice (sur). El último día de la visita, estaba previsto que unas 300.000 asistieran a una misa papal en Sastin, un conocido lugar de peregrinación. Pero hasta ahora sólo 30.000 personas habían inscrito para esta misa, indicó el viernes Jozef Hajdu, organizador del acto, al servicio de prensa local TASR. (AFP)

20.47 | Regulador brasileño suspende distribución de más de 12 millones de Coronavac

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil suspendió este sábado (04.09.2021) la distribución de 25 lotes con 12,1 millones de dosis de la vacuna anticovid Coronavac, por haber sido envasadas en una planta en el país asiático no aprobada por el organismo brasileño de control. En un comunicado, la Anvisa anunció la "interdicción cautelar" de los lotes y la "prohibición de distribución" de los mismos, después de que el Instituto Butantan, adscrito al Gobierno del estado de Sao Paulo y responsable por la importación y fabricación local de la vacuna, notificó la procedencia de los inmunizantes. "La unidad fabril responsable por el envase no fue inspeccionada y no fue aprobada por la Anvisa cuando otorgó la autorización para el uso en carácter de emergencia de la referida vacuna" del laboratorio chino Sinovac, detalló el órgano regulador. Otros 17 lotes envasados en la misma planta, con 9 millones de dosis, están "en tramitación de envío y liberación para Brasil", completó la Anvisa. (EFE)

18.05 | Casi el 90 por ciento de los municipios de Guatemala están en alerta roja por el coronavirus

Casi el 90 por ciento de los 340 municipios de Guatemala están en alerta roja por el aumento creciente de casos de coronavirus, según revelaron los datos publicados este sábado (04.09.2021) del semáforo de alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tras los últimos quince días con más de 5.000 casos cada 24 horas, el rojo cubrió aún más al país centroamericano, con 305 municipios en total, 16 más que la actualización anterior de la última quincena. Guatemala suma 12.155 fallecidos por o con COVID-19 y 484.263 contagios confirmados en total, de los cuales 52.467 casos están activos. La vacunación en Guatemala es una de las más bajas de Latinoamérica ya que solamente 1,3 millones de sus 16,3 millones de habitantes han recibido el esquema completo (dos dosis) para inmunizarse. Las cifras de fallecidos y casos positivos en Guatemala son las más altas de Centroamérica, según datos oficiales. (EFE)

17.35 | Tasa de positividad en Chile registra nuevo mínimo histórico y baja al 0,81 por ciento

Chile, uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada del mundo, registró este sábado (04.09.2021) una tasa de positividad en las pruebas PCR del 0,81 por ciento, la cifra más baja de toda la pandemia. En la Región Metropolitana, que alberga la capital y donde viven más de 8 millones de personas, el índice - que refleja el número de casos positivos por cada 100.000 pruebas PCR- fue del 1 por ciento. En las últimas 24 horas se reportaron 477 nuevos casos en todo el territorio y 26 decesos, que dejan el balance total de la crisis sanitaria en 1,64 millones de casos y 37.067 muertes. Durante las últimas semanas, la pandemia se ha replegado hasta niveles no vistos desde abril de 2020 y la población ha recuperado parcialmente la normalidad y disfruta de más libertades que nunca desde la llegada del virus. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos fue de 597 y la cifra de casos activos, los que pueden contagiar, fue de 3.486, muy lejos de los más de 40.000 registrados el pasado abril, cuando el país atravesaba una grave segunda ola que tuvo la red sanitaria al borde del colapso. A la fecha, más de 13 millones de personas han completado su esquema de vacunación (más del 85 por ciento de la población susceptible a vacunarse), lo que sitúa al país sudamericano como uno de los más rápidos del mundo en inmunizar a sus habitantes. También se han administrado más de un millón de terceras dosis de AstraZeneca a los mayores de 55 años que completaron su vacunación con Coronavac, la solución mayoritaria en el país. (EFE)

17.31 | La mortalidad por covid en los octogenarios sin vacunar es quince veces mayor

Los mayores de ochenta años que no están vacunados contra el coronavirus se enfrentan a una tasa de mortalidad quince veces mayor que los que sí están inmunizados, informó este sábado (04.09.2021) el Instituto Superior de Sanidad italiano. El instituto publicó un informe en el que explicó que en agosto la tasa de hospitalización de los no vacunados mayores de 80 años fue nueve veces mayor a la de los totalmente vacunados (187,8 personas de más de 80 años frente a 21,1 hospitalizaciones por 100.000 habitantes). La tasa fue de quince veces superior en los ingresados en unidades de cuidados intensivos (14,6 frente a 1), la misma que en casos de decesos (5,3 casos frente a 0,3 por 100.000 habitantes). El instituto italiano insistió en la necesidad de que la población se vacune, especialmente los grupos más frágiles, y sostuvo que la efectividad en la prevención de la hospitalización asciende al 84,1 por ciento para los vacunados con una dosis y al 93,9 por ciento para los que han completado el ciclo. (EFE)

17.20 | Antivacunas irrumpen en la sede de la televisión pública eslovena

Un grupo de alrededor de veinte activistas antivacunas que desde hace meses se manifiestan delante de la radiotelevisión pública eslovena RtvSlo irrumpió en la noche del viernes en Liubliana en la sede del medio, informó este sábado (04.09.2021) el diario local Delo. Los manifestantes, que acusaban a los periodistas de desinformar acerca de la pandemia y los insultaron, se negaban a abandonar el estudio del programa informativo. El incidente se resolvió con la llegada de la policía, que sacó a los activistas a la fuerza de edificio. Los periodistas de RtvSlo son desde hace meses blanco de diversas acusaciones, teorías de conspiración e insultos que los antivacunas gritan en frecuentes manifestaciones ante el edificio. Se trata de personas que niegan la existencia del SARS-CoV-2 y se oponen a las medidas contra la pandemia, especialmente a la vacunación. (EFE)

17.09 | Cuba acumula más de 680.000 contagios de coronavirus en 17 meses de pandemia

Cuba registró este sábado (04.09.2021) 7.854 nuevos casos de coronavirus y acumula 680.453 enfermos desde el inicio de la pandemia el 11 de marzo del año pasado, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El total de muertes asociadas a la enfermedad es de 5.617 hasta el momento, 79 de ellas confirmadas en las últimas 24 horas por el Minsap. En los laboratorios se analizaron 60.938 muestras para diagnosticar los 7.854 contagios del día, de los cuales 16 tuvieron la fuente de infección en el extranjero. Cuba, donde viven 11,2 millones de habitantes, reportó una elevada tasa de incidencia de la enfermedad en los últimos 15 días con 1.038 enfermos por cada 100.000 personas en las últimas dos semanas. (EFE)

17.08 | Bolivia recibe 30.000 segundas dosis rusas y anuncia 3,3 millones Sinopharm

Bolivia recibió este sábado (04.09.2021) 30.000 segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V para cubrir progresivamente la demanda de la población que ya cumplió los 90 días de espera desde la aplicación de una primera y anuncia 3,3 millones de la china Sinopharm para cubrir a casi toda su población vacunable. El cargamento proveniente de Rusia llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a las 7:45 de la mañana hora local (11:45 GMT) en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación. Estas 30.000 vacunas pertenecen al lote de 400.000 primeras dosis que llegaron a Bolivia desde el pasado 15 de mayo y "aún queda un saldo de 293.000" segundas dosis "que tienen que llegar" tal como se acordó con el Fondo Ruso de Inversiones, señaló en una rueda de prensa en viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Asimismo, el viceministro informó que el próximo lunes llegarán a Bolivia 3,3 millones de vacunas chinas Sinopharm, con las que se cubrirá al 99 por ciento de la población vacunable estimada en 7,2 millones que recibirá la primera dosis y el 86,5 por ciento bajo el esquema completo. (EFE)

DZC