+Coronavirus hoy: miles de personas vacunadas celebran concierto en Los Ángeles+

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

04:51| Venezuela llega a 2.189 muertes por COVID-19

Venezuela detectó en las últimas 24 horas 17 nuevos decesos por causas relacionadas con el virus SARS-COV-2 por cuanto las muertes por COVID-19 ascendieron a 2.189 en el país caribeño, informó este lunes (03.05.2021) el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

A través de una serie de mensajes, publicados en Twitter, Ñáñez indicó que cinco personas fallecieron por COVID-19 en Caracas, la capital de Venezuela, cuatro más en el oriental estado de Sucre y otras tres en el estado de Miranda, cercano a Caracas. Además, fallecieron por el virus SARS-COV-2 una persona en el estado de Apure, otra en la céntrica región de Carabobo, una más en el norteño estado de La Guaira, otra en el occidental estado de Trujillo y una última en el estado de Nueva Esparta.

04:00| México recibirá 4,5 millones de dosis de AstraZeneca a finales de mayo

México recibirá 4,5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, de su planta en Estados Unidos, a finales de mayo, informó este lunes (03.05.2021) el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

Además, dijo que la producción que genere la planta de la farmacéutica en México, el 55% será para aplicarse en el país y el 45% se exportará a otros países. En un video publicado en Twitter sobre aspectos presupuestarios y financieros de la vacunación en México, el funcionario señaló que los procesos de puesta a punto y autorización de las plantas de la farmacéutica CanSino, en Querétaro, y la de AstraZeneca, en el Estado de México "resultaron un poco más tardados de lo que hubiéramos esperado".

03:38| Japón dona a Nicaragua 1,5 millones de dólares para conservar vacunas

Japón donó a Nicaragua 1,5 millones de dólares para reforzar y fortalecer la cadena de frío del Ministerio nicaragüense de Salud con el fin de garantizar la recepción, conservación, manejo y distribución de las vacunas contra el COVID-19, informó este lunes (03.05.2021) UNICEF.

En una declaración, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) explicó que, a través de esos fondos, gestionarán la asistencia, y la compra de los equipos como mantenedoras, refrigeradoras y termos para el transporte de vacunas. UNICEF prevé que 150 unidades de salud cuenten con equipos nuevos y funcionando de acuerdo a los requerimientos de la vacuna del COVID-19, para beneficiar a 1,2 millones de nicaragüenses, de 6,5 millones de habitantes.

03:02| Aumentan a 365.299 los casos y a 6.244 los decesos en Panamá

El Ministerio de Salud de Panamá informó este lunes (03.05.2021) de 195 nuevos casos de COVID-19 y 6 muertes por la enfermedad, con lo que subieron a 365.299 los contagios confirmados y a 6.244 las defunciones en más de un año de pandemia.

El reporte epidemiológico diario señaló que hay 275 personas hospitalizadas por el coronavirus en planta general y 68 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 3.345 permanecen aisladas en sus casas con síntomas leves y 180 en hoteles. Quienes se han recuperado de la enfermedad desde que se dio el primer caso de contagio contabilizan 355.187 en Panamá, donde la letalidad por el virus es del 1,7%, una de las más bajas en la región latinoamericana.

02:55| Chile descarta que exista variante chilena tras alerta de Israel

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile descartó este lunes (03.05.2021) que exista una "variante chilena" del COVID-19, después de que el Ministerio de Sanidad de Israel alertara sobre un primer caso de un paciente infectado con una cepa identificada como originaría del país suramericano.

"Revisamos la base de datos GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), una base de datos internacional donde denominan a las variantes según el país de origen. En este caso, no aparece ninguna variante denominada chilena, por lo tanto, descartamos que exista una variante chilena en estos momentos en el mundo", afirmó el director del ISP, Heriberto García, a través de un vídeo.

02:39| Más de 3,2 millones de solicitudes en el inicio del tercer retiro de pensiones en Chile

Más de 3,2 millones de solicitudes se registraron este lunes (03.05.2021) en la primera jornada para acceder al tercer retiro del 10% de las pensiones, al que están habilitadas un total de más de nueve millones de personas, con el fin de paliar la crisis generada por el COVID-19.

Tras ocho horas de la habilitación del proceso de retiro se acumularon 3.243.657 pedidos de retiro de fondos previsionales. El número corresponde al 31% del total de personas afiliadas y beneficiarias del sistema que cuentan con recursos disponibles, indicó un comunicado de la Superintendencia de Pensiones.

02:30| México acumula 217.345 decesos por coronavirus

México registró 112 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para llegar a un total de 217.345 decesos, informó este lunes (03.05.2021) la Secretaría de Salud.

Las autoridades sanitarias también contabilizaron 1.027 nuevos contagios en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, que elevan a 2.349.900 los casos confirmados. Con estos datos, México es el tercer país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos y Brasil, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según la Universidad Johns Hopkins.

02:24| Estados Unidos acumula 577.489 muertes y 32.469.595 contagios

Estados Unidos alcanzó este lunes (03.05.2021) 32.469.595 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 577.489 de decesos por la enfermedad del COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) es de 460 muertes más que el domingo y de 49.516 nuevas infecciones. California es ahora el estado más golpeado por la pandemia con 61.944 muertes, seguido por Nueva York (52.423), Texas (50.331), Florida (35.307), Pensilvania (26.249), Nueva Jersey (25.616) e Illinois (24.389).

02:23| Miles de personas vacunadas celebran su primer concierto en Los Ángeles

Miles de personas vacunadas contra el COVID-19 en Los Ángeles se reunieron en un gran concierto que se emitirá el próximo 8 de mayo por televisión e Internet y en el que intervinieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el príncipe Enrique y el papa Francisco, entre otros, según trascendió este lunes (03.05.2021).

Con el nombre de Vax Live, convocado por la organización benéfica Global Citizen y celebrado este domingo, se trató del primer gran evento musical celebrado en EE.UU. desde el inicio de la pandemia con las actuaciones de Jennifer López, J Balvin, Foo Fighters, H.E.R. y Eddie Vedder.

02:07| Brasil reitera interés por vacuna rusa y espera pronta solución a impasse

El Gobierno de Brasil reiteró este lunes (03.05.2021) el interés por adquirir la vacuna rusa Sputink V para incluirla en el ambicioso Plan Nacional de Inmunización (PNI) y expresó su deseo para que las autoridades reguladoras del país consigan superar el impasse con el fabricante y avalar su uso.

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud de Brasil indicaron que siguen "acompañando el diálogo" de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA, regulador) con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el estatal Instituto Gamaleya, responsables por la Sputnik V.

01:34| Colombia suma 11.599 casos, la cifra más baja en casi un mes

Colombia sumó este lunes (03.05.2021) 11.599 casos positivos de COVID-19, la cifra más baja desde el 7 de abril, cuando tuvo 11.381 contagios diarios, y ya son 2.905.254 las personas que han contraído la enfermedad en el país.

En la jornada también fueron confirmados 464 decesos, de los cuales 381 corresponden a días anteriores y elevan a 75.164 el número de víctimas mortales por la pandemia, detalló el Ministerio de Salud. En Colombia aún hay 99.154 casos activos, que equivalen al 3,41% del total, y aparecen como recuperados 2.721.317 pacientes, es decir el 93,66%.

01:22| Kenji Fujimori es internado en clínica de Lima

El excongresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue internado este lunes (03.05.2021) en una clínica de Lima tras confirmarse que se contagió, junto con su esposa, de COVID-19.

"Al igual que muchos compatriotas me contagié de covid junto a mi esposa, ambos estamos pasando exámenes médicos. Ojalá acabemos pronto con esta pandemia que solo ha traído dolor y lágrimas a muchas familias peruanas", señaló el hermano menor de la candidata presidencial Keiko Fujimori en un mensaje publicado en Twitter.

01:10| Uruguay suma nuevas muertes y queda al borde de las 2.800

Uruguay sumó 72 decesos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 y alcanzó los 2.796 desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias.

Además, durante la jornada se detectaron 1.631 casos nuevos una vez procesados 8.117 test. De esta forma, ahora Uruguay suma 204.120 casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, de los que 24.541 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 555 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos.

00:46| EE. UU. manda a India cuatro aviones de carga con suministros

Estados Unidos va a mandar a India cuatro aviones de carga con "suministros esenciales" para ayudar al país a combatir el COVID-19, que está causando cifras récord de decesos.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, informó este lunes (03.05.2021) a la prensa de que EE. UU. enviará tres aviones C-5 Super Galaxy y un C-17 Globemaster para entregar "toneladas de suministros esenciales muy necesitados", como máquinas de oxígeno y equipos de protección personal. Dos de los aparatos llegaron a Nueva Delhi el 30 de abril, mientras que el tercer avión aterrizará este lunes y el cuarto, el martes.

00:36| Argentina propone al Reino Unido producir vacunas de AstraZeneca

El Gobierno de Argentina propuso este lunes (03.05.2021) al Reino Unido producir localmente la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la británica Universidad de Oxford.

Así lo transmitió la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, al embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, durante una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. "Tal como le comunicamos a AstraZeneca, le solicitamos al embajador seguir buscando más y mejores oportunidades, entre ambos estados, a través de la Universidad de Oxford para poder explorar la posibilidad de ser parte de la cadena de producción de la vacuna, a corto y mediano plazo, no solo para la Argentina sino para Latinoamérica", expresó Vizzotti en un comunicado.

00:32|EE. UU. prevé autorizar el uso de la vacuna de Pfizer en niñez de 12 a 15 años

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) tiene previsto autorizar la próxima semana el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech en niñas y niños de 12 a 15 años, según informó este lunes (03.05.2021) The New York Times.

El diario, que cita a fuentes anónimas de la Administración federal, señala que la decisión puede llegar a principios de la semana próxima y que, tras ella, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) se reunirán de inmediato para hacer recomendaciones sobre el uso de la vacuna en esta franja de edad.

00:00| Argelia detecta primeros casos de la variante india de coronavirus

Argelia detectó por primera vez seis casos de la variante india del coronavirus semanas después de registrar la cepa británica y nigeriana y en medio de un nuevo repunte del número de contagios que hace temer una tercera ola, anunció este lunes (03.05.2021) el Instituto de Pasteur de Argelia (IPA).

Dicha variante, descubierta en la ciudad de Tipaza (oeste), "es del subtipo 2 que presenta diferencias en comparación con el mutante híbrido que circula actualmente en India", explicó el organismo en un comunicado de prensa. Por ello, el Instituto pidió a la población argelina respetar de manera "todavía más estricta" el protocolo sanitario, que representa "la única garantía para frenar la propagación de este virus y evitar una mayor contaminación".

ama (efe, afp)