++Coronavirus hoy: maestros alemanes prevén nuevos cierres de escuelas++

14:31 96 por ciento de positivos en Francia no estaba vacunado

Un 96 por de las 18.000 personas que fueron declaradas positivas en Francia en las últimas 24 horas no estaban vacunadas, destacó el primer ministro, Jean Castex, que hizo un nuevo llamamiento para que se inmunicen los que no lo han hecho. Castex insistió en que hay que reaccionar ante la cuarta ola que ha causado la variante delta, más contagiosa. "La vacunación funciona", insistió el primer ministro, antes de confirmar que las personas que están inmunizadas ya no tendrán que aislarse, como hasta ahora, cuando sean contacto de una persona positiva.

13:35 OMS teme llegar a 200 millones de contagios

El número de contagios globales de COVID-19 podría llegar a los 200 millones en las próximas tres semanas si se mantiene el actual ritmo ascendente de casos, advirtió la Organización Mundial de la Salud en su último informe epidemiológico.

Del 12 al 18 de julio los contagios globales aumentaron un 12 por ciento, con más de 3,4 millones de casos, es decir, casi medio millón más por día, mientras que la cantidad de muertes se mantuvo estable.

12:15 Dos tercios de los indios tendrían anticuerpos

Hasta dos tercios de la población de India podría haber contraído el coronavirus. Las pruebas serológicas realizadas a unas 29.000 personas en junio y julio indicaron que el 67,6 por ciento de los examinados tenía anticuerpos.

Los resultados del estudio del Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR, según su siglas en inglés) muestra el impacto de la devastadora ola de coronavirus de abril y mayo, cuando India informó de 400.000 casos y 4.000 muertes diarios. El director del ICMR Balram Bhargava afirmó que el estudio es "un rayo de esperanza" para este país de 1.300 millones de habitantes.

10:20 Rusia produce Sputnik V en Vietnam

Rusia ha anunciado la producción de un primer lote de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V en Vietnam, con el objetivo de facilitar el acceso de la inmunización en ese país que lucha para frenar una ola de coronavirus. Este primer lote fue fabricado en asociación con la empresa farmacéutica pública vietnamita Vabiotech. El Instituto Gamaleya de Moscú, que creó la vacuna rusa, debe ahora verificar la calidad de este lote.

10:00 Nuevos cierres durante el próximo curso escolar

El presidente de la Asociación de Maestros Alemanes, Heinz Peter Maidinger, prevé que en el próximo año escolar siga habiendo limitaciones en los colegios debido a la pandemia y, en especial, por la variante Delta del coronavirus. "Nadie puede descartar que, por Delta y por una cuota de vacunación insuficiente, tengamos una cuarta ola en la que sería necesario alternar las clases presenciales con clases virtuales". dijo Maidinger en declaraciones al diario Die Welt.

"Quien prometa que el próximo año escolar habrá solo clases presenciales se mete en un terreno peligroso. Las clases presenciales a cualquier precio significaría aceptar infectar los colegios. Los políticos deberían tener la honestidad de decirlo", agregó.

9.50 Francia impone el certificado sanitario en la cultura

Francia impone desde el miércoles (21.7.2021) la presentación del certificado sanitario a todos los que quieran acceder a los cines, teatros, museos y a cualquier evento cultural o espectáculo, deportivo o de otro tipo, que reúna a más de 50 personas.

En los eventos culturales y en los espectáculos en los que se requiere el certificado sanitario, dejará de ser imprescindible llevar mascarilla, aunque se desarrollen en un espacio cerrado.

