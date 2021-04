+Coronavirus hoy: México pudo evitar 190.000 muertes, según estudio+

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

02:06|México pudo evitar 190.000 muertes en 2020, según estudio encargado por OMS

Unas 190.000 muertes, por todas las causas, no solo por coronavirus, pudieron evitarse en México durante la pandemia de COVID-19 en 2020 si el país la hubiera gestionado de mejor manera, indicó este lunes (12.04.2021) un estudio encargado por la OMS.

El estudio La respuesta de México a la COVID-19. Un caso de estudio, sobre la respuesta del país ante la crisis sanitaria, fue desarrollado por la Universidad de California en San Francisco (UCSF), comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La excesiva concentración de autoridad y la capacidad para tomar decisiones sobre la gestión de la pandemia en una sola unidad de Gobierno dentro del Poder Ejecutivo, además de la insuficiente deliberación de dichas decisiones y marginación de los órganos colegiados responsables de la política sanitaria, fueron los principales fallos en el manejo de la pandemia en México.

01:56| Mortalidad por COVID-19 en Uruguay se ubica en 40,05 por 100 mil habitantes

El índice de mortalidad por COVID-19 en Uruguay se ubicó en 40,05 por cada 100.000 habitantes mientras que la gravedad y la letalidad son "significativamente más altas" entre los hombres que las mujeres, según el último informe del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El documento, que actualiza la situación epidemiológica en el país suramericano hasta el sábado 10 de abril, señala que se evidencia un aumento en el número de casos por semana. De los casos confirmados (141.380 hasta el 10 de abril) el 52 % tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional, el 2 % de los casos están vinculados a viajes internacionales y en el 47 % no se ha identificado nexo.

01:34| Colombia suma 16.739 casos en un día marcado por aglomeraciones en Bogotá

Colombia sumó este lunes 16.739 casos nuevos de COVID-19 y llegó a 2.552.937 contagios en una jornada en la que, a pesar de que hay cuarentena estricta en Bogotá, hubo aglomeraciones en algunas estaciones del sistema de autobuses Transmilenio.

Este lunes también fueron reportadas 267 muertes, 230 correspondientes a días anteriores, que elevan a 66.156 el número de víctimas mortales que ha dejado la pandemia. Según el Ministerio de Salud, el dato de casos activos subió a 82.321, que corresponden al 3,22 % del total, y aparecen como recuperados 2.395.733 pacientes, es decir el 93,84 % de las personas que han contraído COVID-19 en Colombia.

01:26| Brasil supera los 13,5 millones de casos y roza las 355.000 muertes

Brasil superó los 13,5 millones de casos de COVID-19 y se acerca a las 355.000 muertes desde el inicio de la pandemia, después de registrar 35.785 contagios y 1.480 decesos en el último día, según informó el Gobierno.

La pandemia sigue fuera de control en el país, con un promedio de 3.124 fallecidos diarios durante la última semana, nuevo récord desde la irrupción del SARS-CoV-2, según datos oficiales. El país acumula ahora 354.617 decesos y 13.517.808 casos confirmados de coronavirus desde que el 26 de febrero de 2020 registrara el primer contagio en su territorio, que fue además el primero en Latinoamérica, de acuerdo con el balance del Ministerio de Salud.

01:02| Mueren 12 sanitarios más en Venezuela en tres días, según ONG

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) denunció que doce profesionales de la Salud fallecieron "con criterios para COVID-19" del 9 al 11 de abril, con lo que ya son 468 los trabajadores del sector que han perdido la vida por la enfermedad desde el comienzo de la pandemia.

"Se recibe información de doce nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para COVID-19 para llegar a 468", reza un mensaje difundido en las redes sociales de la MUV, en el que aseveran que los trabajadores del sector tienen "la mayor carga de mortalidad cumpliendo su deber".

01:00| Nuevas variantes del coronavirus se pasean por Centroamérica

Con la reapertura de buena parte del sector turismo en Centroamérica, las nuevas variantes del coronavirus hacen ya de las suyas al pasearse sin control y aumentar el número de contagios en esa parte de América.

El continente registra hasta el momento 58,5 millones de contagios y preocupa la agilidad con la que las variantes del virus se mueven sin respetar fronteras. En Centroamérica, las autoridades sanitarias de Panamá, que acumula 358.611 contagios y 6.163 defunciones, informaron que han detectado 15 casos de cuatro variantes de COVID-19 consideradas "más contagiosas", y que el 87 % de quienes fueron infectados ya se ha recuperado.

00:48| Europa supera el millón de muertes en un "punto crítico" de la pandemia, según OMS

La pandemia de COVID-19 entró en una fase "crítica", advirtió la OMS este lunes, día en que Europa registró más de un millón de muertes desde el inicio de la crisis sanitaria.

Los 52 países y territorios de la región (que va, al este, hasta Azerbaiyán y Rusia) totalizan al menos 1.000.531 muertes (en más de 46,5 millones de casos), por delante de América Latina y el Caribe (832.755 muertes, 26,2 millones de contagios), y del área comprendida por Estados Unidos y Canadá (585.760 muertes, 32,3 millones de infecciones).

00:42| Salesforce reabrirá su oficina central en mayo solo para trabajadores vacunados

La empresa tecnológica estadounidense Salesforce anunció que planea volver a abrir su oficina central -la Torre Salesforce de San Francisco (California)- en mayo, pero que únicamente podrán acceder a ella trabajadores quienes demuestren haber sido recibido completamente la vacuna.

En una entrada en su blog corporativo, la compañía de software para la gestión de la relación con clientes (CRM, por su sigla en inglés) indicó que por el momento no obligará a nadie a regresar a la oficina y que quienes lo hagan serán voluntarios, pero eso sí, deberán poder demostrar que ya están inoculados.

00:41| Guatemala espera la llegada de un lote de vacunas Sputnik

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, afirmó que esperan para finales de este mes la llegada de al menos un millón de vacunas Sputnik V de fabricación rusa con el objetivo de evitar la expansión del COVID-19.

"Las primeras vacunas nos la prometen entregar a finales de este mes. La cantidad quedaron de confirmarla este jueves o viernes", indicó Giammattei a periodistas tras un acto público al sur de la Ciudad de Guatemala. "Calculamos que este primer envío, y esto es puro cálculo, creemos que deberían llegar un millón de vacunas", añadió el médico y cirujano retirado de 64 años.

00:33| La variante B.1.1.7. es más "transmisible" pero no aumenta gravedad

La variante del coronavirus llamada B.1.1.7. (británica) es más "transmisible" pero no incrementa la gravedad de la enfermedad, según señalan los hallazgos de dos nuevos estudios difundidos en The Lancet.

Ambas investigaciones, publicadas respectivamente en las revistas The Lancet Infectious Diseases y The Lancet Public Health, no hallaron evidencias de que personas con la variante B.1.1.7. experimentaran peores síntomas o un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 de larga duración frente a otros infectados con una cepa distinta del virus.

00:27| Variantes en Nueva York impiden descenso de la tasa de infección

La alta presencia en la ciudad de Nueva York de las variantes neoyorquina y británica del virus SARS-CoV-2 es una de las causas que ha impedido el descenso de la tasa de infección, apunta un comunicado de la Consejería de Salud.

Según un estudio, las variantes del virus consideradas "preocupantes o de interés" debido a su mayor facilidad de transmisión o a sus síntomas más graves pasaron de constituir el 10% de los casos en enero a representar el 70% de los contagios en marzo.

00:17| Panamá dispone de suficientes dosis de vacuna, dice Cortizo tras inocularse

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que el 14 de abril llegará otro lote de la vacuna de Pfizer, de la que este lunes recibió la segunda inoculación, y aseguró que el país dispone de suficientes dosis contra COVID-19.

"Afortunadamente" el equipo de vacunas y los asesores en esta materia comenzaron a trabajar con tiempo, entre junio y julio de 2020, para asegurar fármacos contra el nuevo coronavirus, por lo que en este momento "tenemos una buena cantidad de dosis", dijo el presidente.

00:14| Casi 31% de la población uruguaya recibió al menos una dosis de vacuna

El 30,85% de la población uruguaya fue inoculado contra el COVID-19, la mayoría de estas personas con la primera dosis de la vacuna china CoronaVac o la estadounidense Pfizer y un grupo considerablemente menor ya con la segunda.

Según el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), a las 17.37 hora local (20.37 GMT) de este lunes ya fueron vacunadas 41.056 de las 56.502 personas anotadas para esta jornada. De esta forma, el país suramericano ya inoculó a 1.068.142 de personas, 863.495 con la primera dosis y 204.647 con la segunda.

00:13| Maduro aborda con la OMS agilización en entrega de vacunas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro sostuvo una videoconferencia con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el fin de "agilizar la entrega de vacunas" contra el COVID-19.

Así lo anunció el mandatario a través de su cuenta de Twitter en la que calificó como "muy productiva" la videoconferencia con el director general de la OMS, en la que también participó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, y representantes de la Alianza GAVI para las Vacunas.

00:08| Chile defiende la vacuna de Sinovac tras polémica por su efectividad

El ministro chileno de Salud, Enrique Paris, dijo que la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac evita en 100% los casos más graves de coronavirus y combate las variantes brasileña y británica, luego de la polémica surgida este fin de semana por su efectividad.

"Quiero transmitir absoluta tranquilidad con respecto a este tema y decirle a la población que esta vacuna se está usando en múltiples otros países, no solamente en Chile, y por ser un virus inactivo y tener toda la composición proteica del virus, crea una gran cantidad de anticuerpos", aseguró Paris.

00:03| Lasso avanza su prioridad de vacunar a 9 millones en 100 días de Gobierno

El ganador de las presidenciales en Ecuador, el centroderechista Guillermo Lasso, avanzó que su prioridad será cumplir con su promesa electoral de vacunar a 9 millones de personas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de Gobierno.

"Es fundamental el proceso de vacunación y comenzaremos probablemente en esta semana a definir los nombres para llevar a cabo ese proceso de vacunación, para lograr la meta de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de Gobierno", manifestó Lasso en una comparecencia de prensa en un hotel de Quito.

00:02| Uruguay no subirá el precio de combustibles para apoyar al sector productivo

El Ejecutivo uruguayo resolvió no aumentar las tarifas públicas de los combustibles pese al incremento del precio del petróleo registrado entre fines de 2020 y este año para apoyar al sistema productivo a sobrellevar la pandemia.

Así lo informó en una conferencia de prensa virtual la ministra de Economía y Finanzas del país, Azucena Arbeleche, quien detalló que -si bien Uruguay se desacopla así de las subas de tarifas implementadas en países como Estados Unidos, Argentina y Brasil- se trata de una medida adaptada al momento "extraordinario" que se atraviesa.

00:01| Reino Unido logra su objetivo de vacunación para mayores de 50 años

El Reino Unido alcanzó, con un poco de anticipación, su objetivo de ofrecer antes de mediados de abril al menos una primera dosis de vacuna contra el coronavirus a todas las personas mayores de 50 años y a las más vulnerables o expuestas, anunció el Gobierno.

Más de 32 millones de personas (de 66 millones de habitantes) recibieron al menos una primera dosis en el Reino Unido -que mantuvo su objetivo de proponer al menos una primera dosis a toda la población adulta de aquí a fines de julio- pese a los problemas con la vacuna AstraZeneca. "Hemos pasado una etapa muy significativa en nuestro programa de vacunación", declaró el primer ministro Boris Johnson en un comunicado.

00:00| El presidente argentino evoluciona favorablemente en su cuadro de COVID-19

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, evoluciona favorablemente en el cuadro de COVID-19 que le fue diagnosticado hace más de una semana, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo a un comunicado emitido, Fernández, de 62 años, "evoluciona en forma favorable, con signos vitales dentro de parámetros normales (…) Sigue cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico a cargo de la Unidad Médica Presidencial".

ama (efe, afp)