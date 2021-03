++ Coronavirus hoy: Más de 500 millones de personas vacunadas ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

16:27 | Johnson & Johnson enviará hasta 400 millones de vacunas a África

El gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson anunció el lunes (29.03.2021) que entregará hasta 400 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los países de la Unión Africana. Inicialmente se entregarán 220 millones del inmunizante (que solo necesita una inyección) a los 55 países miembros que podrán, si lo requieren, encargar hasta 180 millones más.

16:20 | Moderna cumplirá su calendario de entregas a EE. UU.

La biotecnológica Moderna informó hoy de que tiene previsto cumplir con el calendario de entrega de vacunas acordado con el Gobierno de Estados Unidos, al que ha facilitado hasta ahora 100 millones de dosis. En un comunicado, la empresa señaló que -tal y como estaba previsto- entregará otros 100 millones de dosis para el final de mayo y otros 100 millones para el final de julio. La empresa no dio detalles sobre el cumplimiento de sus compromisos con otros países.

16:06 | Uruguay no confinará pese a rebrote

"El Gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad", dijo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tras recibir la primera dosis de la vacuna china CoronaVac en el Hospital Maciel de Montevideo. El país vive un rebrote que mantiene cerca de la saturación a las unidades de cuidados intensivos.

15:50 | Gaza detecta los primeros casos de la variante británica

El movimiento islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, informó hoy sobre la detección de los primeros casos -sin especificar cuántos- de la variante británica de coronavirus, coincidiendo con un marcado aumento de contagios en el enclave, que en los últimos días registró índices de positivos de en torno al 25%.

14:46 | Todas las hipótesis sobre origen del coronavirus necesitan "más estudios"

El director general de la OMS estimó el lunes que todas las hipótesis planteadas en el informe sobre los orígenes del COVID-19 merecían ser estudiadas más a fondo, en una primera reacción a este documento. "Todas las hipótesis están sobre la mesa y merecen más estudios en profundidad", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. El responsable explicó que el documento, que se inclina por una transmisión vía un animal intermedio entre el murciélago y el hombre y que considera "muy improbable" que la pandemia se haya originado en un laboratorio, será publicado el martes.

14:30 | OMS: se han superado 500 millones de vacunaciones, pero aún hay desigualdad

Las redes sanitarias de todo el mundo ya han administrado 536 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, pero la distribución sigue siendo muy desigual y tres de cada cuatro dosis siguen concentrándose en los diez países más ricos, destacó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que, aunque la vacunación ha empezado ya en 177 países, aún no lo ha hecho en otras 36 naciones, y que el hecho de que el 76% de las dosis inoculadas se concentre en diez naciones es perjudicial para toda la comunidad internacional.

"Esta continuada desigualdad es contraproducente en un momento en el que las variantes del coronavirus están retrasando la recuperación económica", afirmó el experto etíope, quien insistió en que una vacunación más igualitaria "es la forma más rápida de acabar con la pandemia". Tedros hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Cooperación alemán, Gerd Müller, tras la reunión mantenida entre ambos para analizar un aumento de la colaboración entre la OMS y Alemania en la lucha contra la pandemia.

El ministro germano afirmó que "el objetivo de proporcionar vacunas para un 20 o 30 % de la población de los países en desarrollo es posible", aunque para ello la OMS necesita 25.000 millones de dólares adicionales a los ya invertidos en su campaña global de lucha contra la COVID-19 y recurrir a la capacidad productiva de India o países africanos, aunque para ello las farmacéuticas deberían suspender sus patentes.

lgc (efe/afp)