+Coronavirus hoy: Latinoamérica y el Caribe superan el millón de muertes +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

04:39| Bolivia supera por primera vez los 3.000 contagios diarios

Bolivia batió su récord diario de contagios de COVID-19 este viernes (21.05.2021) con 3.005 nuevos casos reportados que elevaron a 346.070 la cifra acumulada desde marzo de 2020, en medio de una tercera ola que azota al país y que ha obligado a varias ciudades a aplicar restricciones nuevamente.

El informe del Ministerio de Salud también da cuenta de 77 nuevas muertes, con lo que los decesos ascienden a 13.857 desde que la enfermedad se detectó en el país en marzo del año pasado.

03:43| Isla de Taboga, un paraíso anticovid con vistas al mar en Panamá

La alcaldesa de Taboga recorre rauda las estrechas calles de su isla. Sus vecinos hacen fila para recibir la segunda dosis de vacuna anticovid. Este viernes, 90% de sus habitantes quedó plenamente inmunizado, de personas adolescentes a adulto-mayores. En Panamá, el paraíso tiene vista al mar.

A Taboga se llega en un ferry desde territorio continental en la bahía de Panamá, un trayecto que toma unos 20 minutos por el océano Pacífico. Desde el agua, casi llegando al muelle, se aprecian las casas con paredes tan coloridas como las abundantes flores que crecen en esta isla de 5,9 km2 y de lomas cubiertas por vegetación. En su Calle Mayor, al pie de la iglesia de San Pedro, hay movimiento. Varios toldos cubren hileras de sillas, donde los últimos grupos de habitantes de Taboga esperan su turno para vacunarse.

03:41| La pandemia deja sin Carnaval Internacional a ciudad hondureña

La pandemia de COVID-19 que desde marzo de 2020 afecta a Honduras, ha dejado -por segunda vez consecutiva- sin su Carnaval Internacional de la Amistad a la ciudad de La Ceiba, en el Caribe del país centroamericano, que se debió celebrar este sábado.

En 2020 la fiesta más popular de Honduras no se celebró por el confinamiento obligatorio que regía en todo el país a causa de la pandemia, que ha dejado más de 6.000 muertes y 230.000 contagios. El carnaval, con el que finaliza la fiesta de La Ceiba, en honor a su patrón, San Isidro Labrador, se celebra a nivel internacional desde hace nueve lustros.

03:32| Panamá recibirá 204.000 dosis de AstraZeneca

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que en las próximas horas llegará al país una remesa de 204.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, para continuar avanzando con el proceso de inmunización nacional contra el COVID-19.

Durante un acto público, Cortizo dijo que estas dosis serán distribuidas "a lo largo y ancho del país", que desde el pasado 20 de enero ha recibido 1.126.990 vacunas contra el coronavirus, de ellas 1.016.590 de Pfizer, su principal proveedor, y el resto de AstraZeneca.

02:39| Estados Unidos acumula 589.216 muertes y 33.084.236 contagios

Estados Unidos alcanzó 33.084.236 casos confirmados de COVID-19 y 589.216 defunciones por esta enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) fue de 688 muertes más que el jueves y 28.622 nuevas infecciones. California es ahora el estado más golpeado por la pandemia con 62.860 muertes, seguido por Nueva York (53.095), Texas (51.170 ), Florida (36.441), Pensilvania (26.942 ), Nueva Jersey (26.070) e Illinois (24.935).

02:32| México acumula 221.256 decesos y 2.392.744 casos

México registró 176 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que llegó a un total de 221.256 decesos, además de 2.604 contagios que elevan a 2.392.744 los casos confirmados, informó la Secretaría de Salud.

Con estos datos, México se ubica como el cuarto país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

02:19| Multan a Bolsonaro por provocar aglomeración en plena pandemia

El Gobierno del estado brasileño de Maranhão (nordeste) multó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por no usar mascarilla y provocar una aglomeración durante un acto celebrado en el municipio de Açailandia.

La multa fue impuesta por las autoridades sanitarias del estado de Maranhao por "incumplir la obligación del uso de máscaras" y "provocar aglomeraciones sin control sanitario" en un evento con más de 100 personas, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso el diario Folha de Sao Paulo.

02:07| Segundo récord consecutivo en Uruguay de casos nuevos

Uruguay alcanzó por segundo día consecutivo un récord de casos nuevos de COVID-19 al registrar 4.604 positivos una vez procesados 17.608 test, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).

El departamento (provincia) de Montevideo fue el más afectado con 1.965 casos mientras que Canelones (sur) ocupó el segundo lugar con 658 positivos. El récord de positivos de este jueves había sido de 4.581 casos nuevos una vez procesados 21.201 test.

01:50| Polémica en Panamá por vacunación de congresistas

La vacunación de congresistas de la Asamblea Nacional de Panamá (AN), no prevista en el cronograma de inmunización y no autorizada por el Ministerio de Salud (Minsa), generó polémica y críticas hacia el Legislativo.

La controversia se ha generado porque legisladores no entran en la segunda fase (de cuatro) del esquema de vacunación actualmente en curso, que incluye a las personas adulto-mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas.

01:47| Solo 3% de Latinoamérica está vacunada, deplora OPS

Solo el 3% de la población en América Latina y el Caribe está vacunada contra COVID-19, deploró la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el viernes, cuando esa región superó el millón de muertes por el virus.

"Esta pandemia está lejos de haber terminado, y está golpeando duramente a América Latina, afectando nuestra salud, economías y sociedades enteras. Sin embargo, sólo un 3% de nuestras poblaciones se ha vacunado", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.

01:26| Colombia suma 486 nuevas muertes por COVID-19

Las autoridades sanitarias de Colombia reportaron 486 nuevas muertes por COVID-19, con lo que totaliza 83.719 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia, mientras que los contagios activos bajaron de los 100.000.

Este viernes también se notificaron 14.838 nuevos contagios que elevan el total a 3.192.050, de los cuales 99.685 siguen activos (el 3,1 % del total) y 2.998.123 son casos ya recuperados de la enfermedad (93,9 %).

01:25| Chile y EE. UU. superan 60 % de vacunación

La inmunización avanza imparable en Chile y Estados Unidos, que ya vacunaron con al menos una dosis a más del 60% de su ciudadanía, un progreso que contrasta con la situación global de América, donde las vacunas solo han llegado hasta ahora al 3% de la población.

Así, Chile, en tan solo cuatro meses desde el inicio de su masiva campaña de inmunización, ya cuenta con el 63% de personas vacunadas con al menos una dosis y un 50,6 % con el esquema completo, mientras que Estados Unidos tiene 60,5 % (156 millones) y 48,4 % (124 millones) de personas inmunizadas, respectivamente.

01:16| California suprimirá las restricciones sanitarias el 15 de junio

Las autoridades de California anunciaron que el estado podría, según lo previsto, poner fin a la mayoría de las restricciones de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19 a partir del 15 de junio.

"Estamos en un punto en el que, si uno mira las estadísticas, California está lista para dejar atrás" el sistema de restricciones sanitarias de cuatro niveles implementado durante la pandemia, dijo Mark Ghaly, funcionario de Salud Pública de este estado del oeste de Estados Unidos.

00:55| América Latina y el Caribe supera el millón de muertes por COVID-19

Más de un millón de muertes por COVID-19 se registraron oficialmente desde el inicio de la pandemia en América Latina y el Caribe, una de las pocas regiones donde las cifras van en aumento, según un recuento de la agencia AFP el viernes a las 21H05 GMT.

En total, se registraron 1.001.404 decesos en la región, de los 31.586.075 de casos detectados. Casi 90% de las muertes registradas se distribuyen entre cinco países que representan el 70% de su población: Brasil (446.309 muertes), México (221.080), Colombia (83.233), Argentina (73.391) y Perú (67.253).

00:46| Imponen cuarentena en Alemania a viajeros provenientes de Gran Bretaña

Todas las personas viajeras provenientes de Gran Bretaña serán sometidas en Alemania a un periodo de cuarentena de dos semanas, que no podrá ser reducido aunque el test sea negativo, informó el instituto de vigilancia sanitaria Robert Koch.

Eso debido a que, por la propagación de la variante india del coronavirus en su territorio, Gran Bretaña será clasificada desde el domingo por Alemania como zona de mutación de las variantes, indicó el instituto.

00:29| Paraguay pide acudir a votar en las municipales sin acompañantes por pandemia

El Ministerio de Salud de Paraguay instó a la ciudadanía a acudir a votar en las elecciones municipales del 10 de octubre sin acompañantes, con el fin de reducir el riesgo de contagio del COVID-19, que tiene abrumado el sistema de salud del país.

"El día de las elecciones procuremos acudir al lugar de votación sin acompañantes, a menos que se necesite asistencia para votar", dijo el ministro de Salud, Julio Borba, en el marco de la firma del Protocolo Sanitario de Bioseguridad entre su cartera y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

00:28| ¿Vacunarse para coquetear mejor? Las aplicaciones de citas toman la delantera en EE. UU.

En el mundo de las citas románticas por internet todo vale para conseguir una posible pareja. Y en Estados Unidos, la Casa Blanca quiere hacer de la vacunación anticovid el argumento definitivo.

Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble y Badoo: las principales aplicaciones de citas se sumaron a esta iniciativa, ofreciendo una nueva función para que quienes participan puedan señalar si ya recibieron la vacuna o no contra COVID-19, anunció el viernes el Ejecutivo estadounidense.

00:12| Sindicato de enfermería de Nueva York critica el uso voluntario de la mascarilla

Uno de los principales sindicatos de profesionales de enfermería de Nueva York, NYSNA, criticó la decisión de las autoridades estatales de levantar la obligación de llevar mascarilla en espacios públicos a las personas totalmente vacunadas, que entró en vigor esta semana.

"La Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York continúa apoyando con fuerza la política del uso obligatorio de mascarillas, sobre todo en lugares en los que no se puede garantizar el distanciamiento social y cuando no se puede determinar si un individuo ha sido totalmente vacunado", aseguró el sindicato en un comunicado.

00:11| Brasil registra más de 2.000 muertes por cuarto día consecutivo

Brasil registró más de 2.000 muertes por COVID-19 por cuarto día consecutivo, en momentos en que los equipos científicos alertan de un aumento de los síndromes respiratorios en el país.

Según el último boletín del Ministerio de Salud, el país contabilizó 2.215 decesos y 76.855 infecciones de coronavirus en el último día, con lo que el total de muertes asciende a 446.309 y el de casos a 15.970.949. Brasil es el segundo país del mundo con más defunciones por la enfermedad, después de Estados Unidos, y el tercero en número de positivos, por detrás de EE. UU. e India.

00:03| Argentina reporta 35.468 casos en la antesala de un nuevo confinamiento

Argentina, que se alista para un nuevo confinamiento estricto por la pandemia de COVID-19, reportó 35.468 nuevos casos, con lo que el total de positivos ascendió a 3.482.512, mientras que los decesos se elevaron a 73.391, tras ser notificadas 695 muertes en las últimas 24 horas.

El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que el país está "atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia" y anunció una dura profundización de las restricciones sanitarias. Argentina había registrado un récord diario de positivos el miércoles, con 39.652 contagios, y un máximo diario de fallecimientos el martes pasado, con 745 decesos.

00:00| Muere jornalero mexicano durante cuarentena en Canadá

Un jornalero mexicano, Fausto Ramírez Plazas, murió en un hospital canadiense poco después de contraer COVID-19 mientras cumplía la obligada cuarentena de 14 días en Canadá, denunció una organización de defensa de los derechos de temporeros extranjeros.

Ramírez Plazas es el quinto jornalero que muere este año en Canadá de COVID-19 tras llegar al país para trabajar en el sector agrícola. Cuatro de ellos, incluido Ramírez Plazas, fallecieron durante el periodo de cuarentena. Según la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio de Canadá (MWAC, por sus siglas en inglés), Ramírez Plazas llegó a Canadá el 22 de abril tras dar negativo en una prueba de COVID-19 realizada antes de salir de México.

ama (efe, afp)