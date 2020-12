++ Coronavirus hoy ++ La vacuna de AstraZeneca no estará disponible en enero en Europa

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(15:05) El primer ministro luso deja la cuarentena tras dar negativo

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha concluido este miércoles (30.12.2020) los 14 días de confinamiento que ha mantenido tras la reunión que tuvo el pasado 16 de diciembre en París con el presidente francés Emmanuel Macron que, días después, dio positivo por COVID-19.

Según el Gobierno luso, en el día de ayer Costa dio negativo en el último test que le fue practicado. Durante las dos semanas de aislamiento, el primer ministro ha estado confinado en la residencial oficial de São Bento, en Lisboa, desde donde ha desarrollado su labor gubernamental.

(15:00) Italia declina la vacunación obligatoria y pide responsabilidad

"No contemplamos por ahora la vacunación obligatoria. Confiamos en poder llegar a un gran número de población" de forma voluntaria, dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante una rueda de prensa de fin de año con periodistas italianos.

El mandatario italiano señaló que se están analizando propuestas para quienes hayan sido vacunados, como permitirles una mayor movilidad en el país, en el marco de las normativas restrictivas de circulación decretadas actualmente para evitar que la curva de contagios se dispare.

(14:43) El 26% de la población de Bruselas tiene anticuerpos

El 14,4% de la población de Bélgica y, en concreto, el 26% de la de la región central de Bruselas, ha generado anticuerpos contra el COVID-19, según un estudio publicado este miércoles por las autoridades sanitarias.

"Vemos un aumento significativo de las personas con anticuerpos", declaró en una conferencia de prensa el portavoz francófono de Sciensano, el equipo técnico belga contra el coronavirus, Yves van Laethem, quien destacó que la tasa de seroprevalencia de Bruselas sitúa a la capital entre "las más elevadas de las grandes ciudades en Occidente".

El dato que arroja el estudio, elaborado a partir de 6.000 muestras de donantes de sangre a mediados de noviembre por la Cruz Roja y por Sciensano, es "tres veces más" que las cifras del mismo estudio relativas al mes de septiembre, cuando el dato nacional rondaba el 5 %, agregó.

(13:21) AstraZeneca no ha pedido que se apruebe su vacuna en la UE

La Agencia Europea del Medicamento confirmó este miércoles que no ha recibido una solicitud por parte de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca para estudiar una licencia de uso "condicional" de su vacuna en la Unión Europea, aunque está evaluando en tiempo real los datos sobre el fármaco.

"Aún no se presentó ninguna autorización formal de comercialización en la EMA" para esta vacuna, lo que significa que por ahora no se puede establecer un calendario", dijo a AFP la agencia con sede en Ámsterdam. El subdirector ejecutivo de EMA, Noel Wathion, dijo el martes al diario belga Het Nieuwsblad que es "poco probable" una autorización dentro del próximo mes, según confirmó la agencia el martes por la noche.

(12:20) Rusia admite un 27,4% más de muertos por COVID-19

Rusia admitió hoy que tiene 70.921 muertos por COVID-19, un 27,4% más de las cifras que este mismo miércoles ofrecieron las autoridades sanitarias de este país, 56.426. La viceprimera ministra, Tatiana Golíkova, explicó, además, a la televisión pública que otras 45.109 personas con coronavirus fallecieron de otras enfermedades como patologías de los sistemas cardiovascular, endocrino y respiratorio.

"Para evaluar la situación, tomamos en cuenta estos 45.109 casos como mortalidad en la que ha influido el COVID-19 y sus secuelas", subrayó. Golíkova realizó esta precisión después de que esta semana la agencia estatal de estadísticas, Rosstat, informara de un dramático aumento de la mortalidad en los primeros once meses del año (un 13,9%), lo que levantó suspicacias sobre el cómputo oficial de los decesos durante la pandemia.

Jehns Spahn, durante su rueda de prensa de hoy.

(11:55) Alemania advierte que el efecto de la vacunación tardará meses

Las autoridades alemanas recordaron este miércoles (30.12.2020) que el coronavirus está extendido en todas las capas de la población y advirtieron de que una mejora en la situación epidemiológica por la campaña de vacunación recién iniciada se demorará meses.

"La expansión del virus ha alcanzado ya a todas las edades", indicó el presidente del Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, después de que su departamento, competente en la materia, verificara en las últimas 24 horas 1.129 víctimas, con lo que se supera por primera vez en Alemania la barrera de los mil fallecidos en un día.

La campaña de vacunación "es la mayor de la historia de Alemania", indicó por su parte el ministro de Sanidad, Jens Spahn, que calificó de éxito su arranque y recordó que en los primeros tres días se ha logrado inyectar la primera dosis a 60.000 personas.

(11:05) Israel, nuevamente confinado, supera los 5.500 casos diarios

La última cifra de nuevos positivos de coronavirus diarios en Israel ascendió hoy a 5.583, mientras el país prosigue en su tercer confinamiento nacional, con tiendas y negocios cerrados y limitaciones de movimiento de la población. El porcentaje de test positivos se sigue manteniendo elevado, en un 5,6%, si bien la capacidad de realizar pruebas también es muy alta, con cerca de 100.000 practicadas ayer.

(10:59) Chequia: nuevo máximo con más de 16.000 positivos

La República Checa registró en las últimas 24 horas -en medio de un confinamiento- un total de 16.329 positivos, un récord desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad. El dato supone 5.000 contagios más que hace una semana y supera la cifra de 15.725 positivos del pasado 4 de noviembre, cuando el país de 10,5 millones de habitantes atravesaba el peor momento de la segunda oleada de la pandemia y se encontraba a la cabeza del ránking europeo.

La espiral de contagios se produce en medio del confinamiento de la población, una medida que entró en vigor el 27 de diciembre y cuyos efectos no son inmediatos, por lo que habrá que esperar a la primera semana de enero para observar los resultados.

(10:30) Turquía recibe primer cargamento de la vacuna Sinovac

El primer cargamento de la vacuna china contra el COVID-19 desarrollada por la empresa Sinovac ha llegado esta mañana a Ankara y empezará a utilizarse dentro de 14 días, tras una fase de pruebas, ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca.

"El avión que trae nuestras vacunas ha aterrizado en el aeropuerto de Esenboga (Ankara). Empezará de inmediato un proceso de pruebas en la Agencia turca de medicinas e instrumentos médicos que durará 14 días. En cuanto terminen las pruebas, se llevará a cabo el programa de vacunación", escribió Koca en Twitter.

La agencia turca Anadolu detalla que el cargamento del avión, que aterrizó en Ankara a las 2.44 GMT procedente de Pekín, contiene los primeros tres millones de dosis de un pedido de 50 millones.

(10:26) Un enfermero, con COVID-19 días después de vacunarse

Un enfermero que trabaja en los servicios de emergencia de la ciudad californiana de San Diego ha dado positivo por COVID-19 apenas unos días después de haber sido vacunado contra esa enfermedad, informan hoy medios estadounidenses. Matthew W., un enfermero de 45 años, que recibió la primera dosis de la vacuna preparada por Pfizer-BioNTech el pasado 18 de diciembre.

Según expertos consultados por la cadena KGTV, que dio la noticia, este caso no es "algo inesperado", ya que los pacientes vacunados no desarrollan una protección decisiva contra el coronavirus inmediatamente después de recibir el medicamento. Los ensayos clínicos con la vacuna han demostrado que esta inmunización, que llegaría al 95 % de los vacunados, se puede conseguir días después de haber recibido una segunda dosis del preparado que, en el caso del de Pzifer, tarda unos 21 días en ser inoculado de nuevo.

(09:47) Rusia: 26.513 positivos, la menor cifra diaria en casi dos semanas

Rusia registró 26.513 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, la menor cifra diaria en casi dos semanas, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país. Se trata del mejor dato en cuanto a contagios desde el pasado día 17, cuando se contabilizaron 28.214 casos de COVID-19.

Según los datos oficiales, en la última jornada se produjeron 599 decesos por la enfermedad, lo que elevó a 56.426 los fallecimientos en Rusia desde el comienzo de la pandemia. Moscú, con casi 13 millones de habitantes y principal foco de la infección en el país, sumó 5.105 nuevos positivos y 72 muertos.

(08:09) Los reguladores británicos aprueban la vacuna de Oxford

Los reguladores del Reino Unido han aprobado desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, informó el ministerio británico de Sanidad. La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, por sus siglas en inglés) ha dado el visto bueno a este preparado, el segundo que entra en el programa de inmunización contra el coronavirus iniciado el pasado día 8 en el Reino Unido.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, concretó en unas declaraciones a la cadena Sky News que la vacunación con el preparado de Oxford-AstraZeneca empezará el 4 de enero y manifestó su esperanza de que todos los grupos vulnerables del país sean vacunados para la primavera boreal. Con esta decisión el Reino Unido se convierte en el primer país en aprobar esta vacuna, menos cara y de más fácil distribución.

(07:55) Los casos en Wuhan podrían ser 10 veces más que la cifra oficial

El número de personas contaminadas por el nuevo coronavirus en Wuhan, ciudad china considerada la fuente de la pandemia, habría sido diez veces superior al balance oficial anunciado hasta hoy por las autoridades de Pekín, según un estudio del Centro chino para el control y la prevención de enfermedades.

Según tests serológicos efectuados en abril tras producirse el pico de la epidemia, 4,43% de los habitantes de Wuhan eran portadores de anticuerpos, es decir que su organismo había reaccionado a la presencia del virus. Ello supone que, en proporción a la población de Wuhan, unas 480.000 personas fueron contaminadas, es decir diez veces más que el balance de 50.000 contaminaciones proporcionado hasta ahora por las autoridades.

La diferencia se debe quizá a una "subestimación de casos durante el caos de fines de enero y principios de febrero, cuando mucha gente no era sometida a tests, o que éstos no eran fiables", declaró a la AFP Huang Yanzhong, especialista de salud pública del Council on Foreign Relations, un centro de reflexión estadounidense.

lgc (afp/efe/reuters)