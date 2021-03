+Coronavirus hoy: la UE quiere asegurar entregas de AstraZeneca+

Todas las actualizaciones en hora del Centro de Europa (CET por sus siglas en inglés)



13:03 Rusia solicita unirse con su vacuna anticovid Sputnik V al mecanismo COVAX

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) ha solicitado unirse con la vacuna rusa anticovid Sputnik V al mecanismo internacional COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, para garantizar el acceso global y equitativo a los preparados. "Se ha presentado una solicitud para que la Sputnik V pueda participar en el programa COVAX", señaló el director del FIDR, Vladimir Primak, durante una conferencia de prensa. El mecanismo internacional, creado por la OMS y la Alianza para las Vacunas GAVI y en el que participan 190 países y economías, financia la investigación de vacunas anticovid a cambio de que se distribuyan a bajo precio en todo el planeta. (efe).

12:40 Reino Unido: multa de casi 6.000 euros a quien salga del país de vacaciones

Los residentes en el Reino Unido que se vayan de vacaciones al extranjero se enfrentarán a partir de la próxima semana a multas de 5.000 libras (5.789 euros), según la nueva legislación que prepara el Gobierno británico y que será votada este jueves en el Parlamento. Así lo indicó este martes el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, ante la posibilidad de que una nueva ola de contagios llegue desde Europa a este país, que registró el lunes su cifra más baja de muertes diarias, 17, por el virus desde el pasado septiembre. (efe).

12:35 ONU alerta que millones de personas pueden contraer covid por falta de agua

El director de Asuntos Económicos de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de Naciones Unidas, Ziad Khayat, ha alertado este martes (23.03.2021) sobre que la salud de millones de personas está en riesgo por el COVID-19 ante la falta de acceso a agua y las dificultades para mantener una correcta higiene. Lo ha puesto de relieve durante su intervención en la conferencia internacional telemática organizada por la Unión por el Mediterráneo (UpM), el Centro para la Integración del Mediterráneo (CMI) y la Mediterranean Youth for Water Network (MedYWat) para concienciar sobre las más de 180 millones de personas consideradas "pobres en agua" en la región mediterránea. (efe).

12:11 Putin se vacunará el martes contra el COVID-19 lejos de las cámaras

El presidente ruso, Vladimir Putin, se vacunará este martes por la noche contra el COVID-19 con una de las tres vacunas desarrolladas por su país, pero el acto será privado, dijo el portavoz del Kremlin. "El presidente aún no ha sido vacunado, pero planeamos [que lo sea] al final del día, por la noche", dijo Dmitri Peskov a los periodistas.

"No lo mostraremos, tendrán que creer en nuestra palabra", continuó, al señalar que vacunarse "delante de las cámaras no le gusta". Peskov tampoco quiso especificar si Putin será vacunado con la Sputnik V, la vacuna estrella de Moscú, o con otra de las dos vacunas desarrolladas por el país. "Será una de los tres, no diremos específicamente cuál", dijo Peskov, mientras alababa "su eficacia y fiabilidad". (efe, afp).

12:05 EMA no "descarta de forma definitiva" vínculo de AstraZenenca y coagulación

La directora de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, subrayó este martes (23.03.2021) que los informes clínicos y de laboratorio revisados por sus expertos no permiten todavía "descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna (de AstraZeneca) y los casos" raros de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos.

En base al análisis detallado que hizo el comité de seguridad (PRAC) y "revisando todos los casos, los resultados de laboratorio y los informes clínicos", la EMA "no está en condiciones de descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna y los casos" raros e inusuales detectados, por lo que ha alcanzado un "punto en el que necesitamos lanzar una investigación adicional para entender más y también analizar estudios observacionales específicos". (efe).

Emer Cooke, directora de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

11:52 Bruselas usará "todos medios disponibles" para asegurar entregas AstraZeneca

La directora general de Sanidad de la Comisión Europea, Sandra Gallina, señaló este martes que la Comisión Europea empleará "todos los instrumentos a su disposición" para asegurar que AstraZeneca entrega las vacunas a las que se comprometió contractualmente con Bruselas, tras sus importantes retrasos en el primer trimestre . "Tenemos la intención, por supuesto, de tomar acción porque es un problema que no se puede dejar desatendido. Usaremos todos los instrumentos a nuestra disposición para conseguir las dosis", dijo Gallina en una comparecencia ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. (efe).

11:27 Francia abrirá 35 "vacunódromos" en los próximos días

Francia abrirá 35 grandes centros de vacunación "en los próximos días" para acelerar el ritmo de las inoculaciones, declaró este martes (23.03.2021) una ministra del gobierno de Emmanuel Macron, blanco de críticas por la lentitud de la campaña. "Estamos trabajando con los representantes locales para ponerlos en marcha", declaró la ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher, al canal BFMTV. En un inicio Francia se había negado a crear estos centros para dispensar vacunas en grandes cantidades tras el fracaso de los "vacunódromos" que puso en pie durante la pandemia de gripe porcina H1N1 en 2009. (afp).

Centro de vacunación en Poissy, Francia.

11:23 La corrupción paraliza la lucha contra el covid en Zimbabue

La policía anticorrupción de Zimbabue recuperó tests de detección de covid por valor de miles de dólares, ofrecidos por Unicef, que fueron robados de un hospital público para ser revendidos en el mercado negro. El botín se encontraba en Harare, la capital, en un edificio frente al Banco Central. El hallazgo se hizo el mes pasado y es el último de una serie de estafas. Zimbabue detectó el primer caso de contagio por coronavirus en marzo de 2020. Tres meses después, el ministro de Salud, Obadiah Moyo, fue destituido por corrupción. Una empresa extranjera obtuvo de forma irregular un contrato gubernamental de varios millones de dólares para suministrar equipos de protección y tests. (afp).

11:06 Un barco con 116 migrantes, varios con covid, autorizado a atracar en Sicilia

El barco "Ocean Viking", de la organización humanitaria francesa SOS Méditerranée, con 116 migrantes a bordo y cinco casos detectados de coronavirus entre ellos, ha sido autorizado a atracar en el puerto de Augusta, en la isla italiana de Sicilia, confirmó la organización en sus redes sociales. La ONG había pedido este lunes la urgente asignación de un puerto después de que 5 migrantes dieron positivo y tuvieron que ser puestos en aislamiento.

El barco rescató el pasado sábado a 106 migrantes, entre ellos varias mujeres y niños, en su segunda operación en pocos días, tras salvar el jueves a otras 10 personas, entre ellos dos mujeres, un bebé y tres niños. (efe).

Rescate de migrantes en el Ocean Viking. (Archivo).

11:04 Reino Unido conmemora el aniversario del primer confinamiento contra el coronavirus

El Reino Unido conmemora este martes el aniversario del primer confinamiento con un "Día Nacional de Reflexión", en el que el Parlamento guardará un minuto de silencio en honor a los 126.000 muertos por el COVID-19, en el país más castigado de Europa. "Un año después, es justo que nos tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos vivido como nación", afirmó Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, al anunciar el minuto de silencio que tendrá lugar a las 12H00 (locales y GMT) y estará seguido por la noche por un encendido de velas y lámparas de móvil desde puertas y ventanas. El homenaje servirá también de agradecimiento por su labor a los trabajadores sanitarios y a todos los británicos por su esfuerzo. (afp).

10:19 Francia insiste en que el certificado sanitario no dependa solo de la vacuna

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, consideró este martes, en una entrevista a la emisora France Info, que el proyecto que la Comisión Europea presentó el pasado día 17 sobre un certificado sanitario "es una herramienta posible" pero "con dos condiciones": que la vacunación se haga a escala de toda la Unión Europea, y que el certificado "que no esté vinculado solo a la vacuna", porque cuando empiece el verano habrá todavía muchas personas, sobre todo jóvenes, que no habrán recibido la inyección. Por eso, Beaune insistió en que está previsto que el certificado sanitario, además de la información sobre las vacunas, incluya también otras sobre los test de coronavirus o sobre si una persona está inmunizada por haber pasado la enfermedad. (efe).

10:14 Presidente surcoreano se vacuna contra la COVID-19 para ir al G7

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, recibió hoy el primer pinchazo de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en Seúl con vistas a poder asistir a la cumbre del G7 en Reino Unido en junio. El presidente y su mujer, la primera dama Kim Jung-sook, junto a otros altos funcionarios de la oficina presidencial que les acompañarán en el viaje, recibieron la inoculación en el Centro de Salud Pública del Distrito de Jongno, en el centro de la capital surcoreana. (efe).

9:03 Roche anuncia resultados prometedores de un cóctel anticovid con Regeneron

El grupo farmacéutico suizo Roche reveló este martes (23.03.2021) resultados prometedores de ensayos clínicos para el cóctel experimental anticovid de tratamientos que combinan los medicamentos casirivimab e imdevimab, en el que colabora con el laboratorio estadounidense Regeneron para los pacientes no hospitalizados. Los datos de un estudio de fase III mostraron una reducción del 70% en las hospitalizaciones o muertes en pacientes con enfermedad que no tuvieron que ser internados en un centro médico, informó el grupo suizo en un comunicado. (afp).

8:53 Dinamarca planea completar reapertura total a finales de mayo

El Gobierno danés presentó este martes un plan para impulsar de forma progresiva la reapertura de la actividad económica y social después de Semana Santa, condicionado al uso de un certificado de vacunación o test negativo de COVID-19. Dinamarca había comenzado lentamente a levantar las restricciones impuestas en diciembre a mediados de febrero, reabriendo escuelas para alumnos de hasta quinto curso, luego las tiendas pequeñas no esenciales, permitiendo el deporte organizado al aire libre y elevando a diez el número máximo de personas en reuniones públicas.

8:12 AstraZeneca pudo haber incluido datos "desactualizados"

El laboratorio AstraZeneca pudo haber incluido datos "desactualizados" en sus ensayos clínicos en EE. UU. sobre la vacuna contra COVID-19, dijo este martes (23.03.2021) el regulador sanitario estadounidense, citando a expertos independientes. Este comunicado se publica después de que AstraZeneca dijera el lunes que ensayos en más de 32.000 personas en Estados Unidos mostraron que la vacuna es eficaz en 79% para prevenir el COVID-19 sintomático en la población y en 100% para evitar las formas severas de la enfermedad y la hospitalización, y garantizando además que no aumenta el riesgo de coágulos en la sangre. (afp).

Cartel indicando el uso de mascarilla en Berlín, cerca de la Puerta de Brandemburgo.

7:20 Incidencia en Alemania vuelve a subir tras anuncios de mayores restricciones

La incidencia en Alemania subió este martes hasta los 108,1 nuevos contagios con coronavirus por 100.000 habitantes en siete días, tras conocerse las nuevas restricciones para las próximas semanas acordadas la pasada madrugada por el Gobierno federal y las regiones.

En las últimas 24 horas se registraron 7.485 nuevos casos y 250 muertos, según los datos comunicados por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. (efe).

CP (efe, afp, dpa, rtr)