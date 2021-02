++ Coronavirus hoy: La OMS aprueba de emergencia la vacuna de AstraZeneca ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

17:47 | OMS: aprobación de emergencia para la vacuna de AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, pocos días después de que sus asesores concluyeran que era recomendable para personas de la tercera edad y contra variantes del coronavirus como la sudafricana, la británica o la brasileña. El organismo planea distribuir en cuestión de semanas más de 300 millones de dosis mediante el programa Covax.

La OMS puntualizó que la luz verde se aplicará para dos versiones de la vacuna de AstraZeneca fabricadas en colaboración con dos socias de la firma sueco-británica: el Serum Institute of India (SII) y la firma surcoreana SKBio. Es la segunda vacuna que obtiene esta aprobación por parte de la OMS, tras la de Pfizer-BioNTech.

17:40 | Jordania inicia campaña de vacunación en un campo de refugiados

"Se trata del primer centro de vacunación en el mundo abierto en un campo de refugiados", declaró a la AFP Mohamad Hawari, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Jordania. El país empezó hoy la campaña de vacunación en el campo de refugiados de Zaatari, donde viven unos 80.000 sirios.

Según él, "cerca de 2.000 refugiados sirios de este campo se registraron en la plataforma gubernamental para recibir la vacuna", y 1.200 de ellos cumplían los criterios establecidos por el ministerio de Salud. Se trata principalmente del personal sanitario, personas de más de 65 años y las que padecen enfermedades crónicas. "Hoy, 52 refugiados recibirán la vacuna y el martes otras 44", indicó.

16:53 | Portugal notifica 90 muertes, la cifra más baja desde el 5 de enero

El número de contagios diarios en el país también marcó un nuevo mínimo, justo un mes después de que se decretase el confinamiento del país. Según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS), en las últimas 24 horas se reportaron 1.303 contagios, el valor más bajo de 2021, aunque los lunes se suelen registrar cifras más modestas por el efecto del fin de semana.

16:50 | Boris Johnson: desconfinamiento "irreversible, pero prudente"

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes que quería poner en marcha de forma "irreversible pero prudente" un desconfinamiento, después de que más de 15 millones de ciudadanos del Reino Unido hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Todavía no hemos tomado ninguna decisión", indicó no obstante Boris Johnson, aunque dijo que deseaba "hacer todo" lo necesario para que las escuelas reabran para el 8 de marzo. Con todo, recordó que la tasa de infección todavía era "comparativamente alta" y que todavía había más personas hospitalizadas que el pasado abril, cuando se registró el primer pico de la epidemia.

16:41 | López Obrador pide reunión urgente en la ONU ante acaparamiento de vacunas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes (15.02.2021) que la Organización de las Naciones Unidas debería convocar una "reunión urgente" para abordar el "acaparamiento de vacunas" contra el COVID-19 llevado a cabo por los países donde están los laboratorios.

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. López Obrador agradeció el envío de vacunas desde la India a México, a pesar de que el país necesita vacunas para sus 1.300 millones de habitantes.

El presidente mexicano pidió también a los mayores de sesenta años confianza en las vacunas. "Está demostrado, estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo. Si a caso, hay alguna reacción menor, pero que tengan confianza porque se les protege", dijo el mandatario también en su conferencia matutina.

16:18 | Río de Janeiro interrumpirá la vacunación por falta de dosis

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció hoy que la campaña de vacunación contra será interrumpida mañana hasta la semana que viene por falta de dosis. La vacunación ya fue interrumpida la semana pasada por falta de dosis en otros puntos de Brasil además de Río, que suspendió la celebración del carnaval.

16:01 | Retraso en la campaña de vacunación de palestinos

La campaña de vacunación en los Territorios Palestinos se ralentiza a causa de retrasos en las entregas, indicó este lunes el primer ministro Mohammad Shtayyeh, al anunciar la prolongación de las medidas de confinamiento. Además de las vacunas recibidas desde Israel ante la presión internacional, los palestinos recibieron 10.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Tendrían que recibir al menos 50.000 dosis a mediados de febrero, sobre todo mediante el sistema Covax, de ayuda a los países más pobres. Con el retraso de la entrega, "la fecha del lanzamiento de la campaña de vacunación (al público) se informará más adelante, una vez que recibamos las vacunas procedentes de varias fuentes", señaló Mohammed Shtayyeh antes de la reunión semanal del gobierno palestino en Ramala.

15:52 | Alemania justifica sus controles fronterizos con Austria y Chequia

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, calificó en una rueda de prensa ordinaria de "muy importante" y "extraordinaria" esta medida para mantener la "evolución positiva" de la pandemia en Alemania. "El Gobierno alemán tenía que actuar", defendió el portavoz.

Además, subrayó que no se trata de un cierre fronterizo, sino de "controles temporales", levantados como "última medida" para tratar de que "las variantes no se propaguen" por Alemania" como está sucediendo en "algunos países vecinos".

15:48 | Irlanda acelera para poder vacunar a 250.000 personas a la semana

El Gobierno irlandés informó hoy de que prevé vacunar a hasta 70.000 personas mayores de 85 años en las próximas tres semanas, una cifra que espera elevar después a 250.000 semanales con los centros de inmunización masiva que establecerá por todo el país.

El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, ha reconocido que la campaña de vacunación ha transcurrido hasta ahora con lentitud, pero celebró este lunes que la "próxima semana" será "muy importante" para avanzar en la lucha contra el COVID-19.

