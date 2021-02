++ Coronavirus hoy: López Obrador clama contra el acaparamiento de vacunas ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

16:41 | López Obrador pide reunión urgente en la ONU ante acaparamiento de vacunas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes (15.02.2021) que la Organización de las Naciones Unidas debería convocar una "reunión urgente" para abordar el "acaparamiento de vacunas" contra el COVID-19 llevado a cabo por los países donde están los laboratorios.

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. López Obrador agradeció el envío de vacunas desde la India a México, a pesar de que el país necesita vacunas para sus 1.300 millones de habitantes.

El presidente mexicano pidió también a los mayores de sesenta años confianza en las vacunas. "Está demostrado, estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo. Si a caso, hay alguna reacción menor, pero que tengan confianza porque se les protege", dijo el mandatario también en su conferencia matutina.

16:18 | Río de Janeiro interrumpirá la vacunación por falta de dosis

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció hoy que la campaña de vacunación contra será interrumpida mañana hasta la semana que viene por falta de dosis. La vacunación ya fue interrumpida la semana pasada por falta de dosis en otros puntos de Brasil además de Río, que suspendió la celebración del carnaval.

16:01 | Retraso en la campaña de vacunación de palestinos

La campaña de vacunación en los Territorios Palestinos se ralentiza a causa de retrasos en las entregas, indicó este lunes el primer ministro Mohammad Shtayyeh, al anunciar la prolongación de las medidas de confinamiento. Además de las vacunas recibidas desde Israel ante la presión internacional, los palestinos recibieron 10.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Tendrían que recibir al menos 50.000 dosis a mediados de febrero, sobre todo mediante el sistema Covax, de ayuda a los países más pobres. Con el retraso de la entrega, "la fecha del lanzamiento de la campaña de vacunación (al público) se informará más adelante, una vez que recibamos las vacunas procedentes de varias fuentes", señaló Mohammed Shtayyeh antes de la reunión semanal del gobierno palestino en Ramala.

15:52 | Alemania justifica sus controles fronterizos con Austria y Chequia

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, calificó en una rueda de prensa ordinaria de "muy importante" y "extraordinaria" esta medida para mantener la "evolución positiva" de la pandemia en Alemania. "El Gobierno alemán tenía que actuar", defendió el portavoz.

Además, subrayó que no se trata de un cierre fronterizo, sino de "controles temporales", levantados como "última medida" para tratar de que "las variantes no se propaguen" por Alemania" como está sucediendo en "algunos países vecinos".

15:48 | Irlanda acelera para poder vacunar a 250.000 personas a la semana

El Gobierno irlandés informó hoy de que prevé vacunar a hasta 70.000 personas mayores de 85 años en las próximas tres semanas, una cifra que espera elevar después a 250.000 semanales con los centros de inmunización masiva que establecerá por todo el país.

El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, ha reconocido que la campaña de vacunación ha transcurrido hasta ahora con lentitud, pero celebró este lunes que la "próxima semana" será "muy importante" para avanzar en la lucha contra el COVID-19.

lgc (afp/efe)