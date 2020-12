+ Coronavirus hoy: Italia supera los 60.000 muertos desde inicio de la pandemia +

21:03 (CET). Los casos de coronavirus ascienden a 65,9 millones en el mundo

Los casos globales de coronavirus ascendieron este domingo (06.12.2020) a 65,9 millones, lo que significa un salto de cerca de 1,5 millones de casos en tan solo dos días. Los fallecidos en la pandemia han llegado a los 1,52 millones, 10.200 más que en la jornada anterior, según las estadísticas que recoge y analiza la Organización Mundial de la Salud (OMS). América ha pasado los 28 millones de casos, Europa registra 20 millones y Asia Meridional, la tercera región más afectada, tiene 11 millones. Según los datos transmitidos a la OMS, Estados Unidos tiene 14,2 millones de casos, seguido de India, con 9,6 millones, Brasil (6,5 millones) y Rusia (2,4 millones). (EFE)

20:42 (CET). Francia registra 11.022 casos nuevos de coronavirus y 175 fallecidos

Francia registró 11.022 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un ligero descenso con respecto a la víspera, mientras que el número de fallecidos con esa enfermedad fue de 175, también a la baja. Sin embargo, el número de contagios es superior al registrado el pasado domingo, cuando fueron 9.784. En total, desde el inicio de la pandemia, 2.292.497 personas han contraído el virus en el país, de los cuales 55.155 han fallecido. La tasa de positividad se mantiene en el 10,7 por ciento, mientras que el número de hospitalizaciones en la última semana fue de 8.564, de las que 1.163 fueron a cuidados intensivos. Francia mantiene bajo vigilancia 3.240 focos, de los que 1.422 están en residencias de la tercera edad. (EFE)

19:38 (CET). Covid-19 cambia una tradición religiosa de casi 500 años en Nicaragua

La celebración de una tradición católica de casi 500 años en honor de la virgen María fue alterada este domingo (06.12.2020) en Nicaragua, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que según datos oficiales ha causado la muerte de 161 personas en el país, aunque registros no oficiales elevan la cifra a 2.813 víctimas. Como en años anteriores, la tradicional "Lavada de la Plata” reunió a miles de nicaragüenses deseosos de limpiar, literalmente, los tesoros de la "Virgen del Trono” en el noroeste de Nicaragua, sin embargo, en esta ocasión las piezas valiosas no fueron repartidas entre los asistentes para el ritual, ni hubo la algarabía de cada 6 de diciembre en la ciudad de El Viejo. Las autoridades eclesiásticas se encargaron de que nadie ingresara al templo sin mascarilla, y aunque intentaron garantizar la distancia social, no fue posible, debido a la cantidad de personas que ya estaba dentro en el momento de la misa. (EFE)

18:58 (CET). Ecuador suma 607 contagios de coronavirus en un día y acumula 197.998 positivos

Ecuador sumó 607 contagios de SARS-CoV-2 en un día y acumuló hasta este domingo (06.12.2020) 197.998 casos positivos desde el pasado 29 de febrero, cuando empezó el registro de la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la cifra de muertos, la estadística oficial señala que este domingo se registraron 16 nuevos decesos confirmados, a los que se suman 6 "fallecidos probables" (sin una confirmación forense), para alcanzar una cifra global de 13.778. La situación del contagio en las 24 provincias ecuatorianas, señala que la más afectada es la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, con 70.958 casos positivos, 95 más que el sábado. Ecuador aplicó el pasado 16 de marzo un estado de excepción en todo el territorio nacional para afrontar la expansión de la pandemia, y en los primeros meses decretó un estricto confinamiento masivo. (EFE)

18:43 (CET). Gaza se queda sin test de coronavirus en plena ola de contagios

Gaza dejó este doingo (06.12.2020) de realizar test de coronavirus por falta de suministros, cuando se encuentra inmersa en una agresiva y creciente ola de contagios, informó el Ministerio de Sanidad del enclave, gobernado de facto por el movimiento islamista Hamás. "Llamamos a todos los organismos relevantes a que intervengan de forma urgente" y den "apoyo a las necesidades de emergencia", pidió Sanidad, que concretó en un comunicado que su laboratorio central -el organismo responsable de la coordinación de los test- se ha quedado sin kits de prueba. El promedio de test efectuados hasta hoy en la franja -con dos millones de habitantes- era de entre 2.000 y 3.000 diarios. Según datos de este domingo, el porcentaje de positivos de las últimas pruebas hechas en veinticuatro horas alcanzó el 36 por ciento, unas estadísticas preocupantes que evidencian la propagación del virus por el enclave. Gaza -bajo bloqueo israelí desde 2007, con un sistema sanitario precario y escasos recursos médicos- sufre una tendencia al alza de infecciones desde hace varias semanas. (EFE)

18:01 (CET). Cuba suma 68 pacientes por coronavirus en últimas 24 horas

Cuba sumó este domingo (06.12.2020) 68 nuevos pacientes positivos por coronavirus en la última jornada, 40 de ellos con fuente de contagio en el extranjero, una tendencia que se mantiene desde hace semanas en la isla caribeña. De las 10.009 pruebas de diagnóstico aplicadas la víspera resultaron 27 infecciones autóctonas, una sin fuente precisada y los 40 importados, entre ellos 5 extranjeros de nacionalidad estadounidense, ecuatoriana y colombiana, según el parte diario actualizado por el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Hoy es La Habana, con 28 casos positivos, el territorio cubano con mayor número de infecciones del coronavirus registradas. La situación clínica de los pacientes incluye a un paciente crítico y siete graves -entre ellos una mexicana- en cuidados intensivos. (EFE)

17:42 (CET). Italia suma 564 muertos por coronavirus y supera los 60.000 desde febrero

Italia comunicó este domingo (06.12.2020) 564 fallecidos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, lo que eleva la cifra total a 60.078 muertos desde febrero, cuando comenzó la emergencia nacional, informó el Ministerio de Sanidad. Además, ha habido 18.887 nuevos contagios desde el sábado, con lo que los casos totales son 1.728.878. La región del Véneto ha vuelto a superar, igual que el sábado, a Lombardía en número de nuevos infectados y ha comunicado 3.444. Lombardía -la región más afectada por la pandemia- ha contabilizado 2.413. El Gobierno italiano ha aprobado recientemente un decreto con restricciones para controlar las infecciones en el periodo navideño que, entre otras cosas, impone una cuarentena a los italianos que viajen al extranjero entre el 21 de diciembre y el 6 de enero y a los turistas que visiten Italia en esas fechas. (EFE)

16:05 (CET). Chile supera los 560.000 casos de coronavirus y suma 36 decesos

El Ministerio de Salud de Chile reportó este domingo 1.710 casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas, lo que elevó la cifra total de contagios a 560.378, al tiempo que informó de 36 nuevos fallecidos por el COVID-19, por lo que el global de decesos se ubicó en 15.628. Entre las zonas con mayor número de casos están la Región Metropolitana, que alberga la capital y que ha sufrido en la última semana un incremento de un 10 por ciento en el número de contagios, y las sureñas Biobío, Araucanía, y Los Lagos. En las últimas 24 horas se realizaron un total de 42.177 exámenes PCR en el país, que dejaron una tasa nacional de positividad de SARS-CoV-2 en un 4,05 por ciento. Las autoridades anunciaron esta semana varios protocolos de contención para evitar rebrotes tras la celebración de las fiestas de Navidad, Fin de Año y las vacaciones de verano, que comienzan en diciembre el hemisferio sur. Durante los días 24 y 31 de diciembre, se aplazará el toque de queda desde las 12 de la noche a las 2 de la madrugada y se prohibirán los eventos masivos. Chile se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe hasta el próximo mes de marzo, una medida que rige desde hace nueve meses y bajo la cual se permite decretar cuarentenas obligatorias y restringir la circulación. (EFE)

16:03 (CET). Portugal notifica 87 muertos e iguala la segunda peor cifra de la pandemia

Portugal notificó este domingo (06.12.2020) 87 fallecimientos relacionados con el COVID-19 e igualó la segunda peor cifra de toda la pandemia, en un día en el que también sumó 3.834 contagios y los hospitalizados volvieron a aumentar tras tres jornadas de descensos. Según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS), desde marzo el país acumula 322.474 casos positivos, de los que casi 74.500 están activos, y 4.963 muertos. La cifra de fallecidos diarios iguala la segunda más elevada de toda la pandemia: también se registraron 87 muertos el 28 de noviembre, sólo superado por los 91 decesos del 16 de noviembre. Este fin de semana, los municipios con una incidencia a 14 días superior a los 480 casos por 100.000 habitantes, entre los que figuran Lisboa y Oporto, están bajo toque de queda entre las 13:00 y las 5:00 horas del día siguiente. (EFE)

