++ Coronavirus hoy: Italia conmemora a las víctimas de la pandemia ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

15:03 | Regulador británico: la vacuna de AstraZeneca no causa coágulos

El regulador de medicamentos de Gran Bretaña (MHRA) afirmó este jueves (18.03.2021) que la evidencia no sugiere que la vacuna AstraZeneca cause coágulos de sangre, pero agregó que se estaba investigando un tipo muy raro y específico de coágulo de sangre en las venas cerebrales.

"Se está llevando a cabo una revisión más detallada de cinco informes del Reino Unido de un tipo muy raro y específico de coágulo de sangre en las venas cerebrales (trombosis de la vena sinusal) que se produce junto con una disminución de las plaquetas (trombocitopenia)".

14:30 | Médicos noruegos apuntan a reacción inmunológica por AstraZeneca

"Hemos hecho varios hallazgos que pueden explicar la evolución clínica de los pacientes. Esos hallazgos respaldan nuestra hipótesis de que los pacientes tuvieron una fuerte respuesta inmunológica que provocó la formación de anticuerpos, que pudo activar a su vez las plaquetas y causar los trombos", dijo en rueda de prensa Pål André Holme, jefe del equipo médico que realizó el informe, perteneciente al Hospital Universitario de Oslo.

12:57 | La economía de Chile se contrajo un 5,8% en 2020

La pandemia del nuevo coronavirus, que está viviendo una segunda ola en Chile, llevó al producto interior bruto (PIB) nacional a contraerse un 5,8% en 2020, informó este jueves el Banco Central. "El impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica se evidenció principalmente en el segundo y tercer trimestre, con contracciones de 14,2 % y 9 %, respectivamente", explicó el banco emisor.

12:44 | Italia conmemora en Bérgamo a las víctimas del coronavirus

El primer ministro italiano, Mario Draghi, presidió hoy en Bérgamo la primera Jornada Nacional en Memoria de las víctimas del coronavirus, durante la cual rindió homenaje a los más de 103.000 muertos por la pandemia. "Estamos aquí para decirle a los ancianos que nunca más dejaremos a las personas frágiles sin asistencia adecuada ni protección", aseguró Draghi durante la ceremonia celebrada en el Bosque de la Memoria, donde serán plantados unos 850 árboles. "Este lugar es el emblema del dolor de toda una nación", dijo.

12:05 | OMS, "especialmente preocupada" por los Balcanes y Europa central

"Estamos particularmente preocupados por la situación epidemiológica en los Balcanes y en muchos otros países de Europa central", dijo Catherine Smallwood, encargada de las situaciones de emergencia en la OMS Europa. La responsable subrayó que en esta zona concreta, el número de fallecidos y hospitalizados por COVID-19 está entre "los más elevados del mundo".

12:02 | La hostelería alemana pide un calendario claro de reapertura

La restauración y la hostelería alemanas pidieron este jueves al Gobierno alemán un plan claro de reapertura que le dé una perspectiva al sector, uno de los más afectados por las repercusiones económicas de la pandemia. "En el sector crecen la ira, la desesperación y el miedo al futuro", dijo en conferencia de prensa el presidente de la Federación Alemana de Hoteles y Restaurantes (DEHOGA), Guido Zöllick. El lunes, el sector se reunirá con Angela Merkel.

"Si se nos sigue pidiendo un sacrificio especial para que otros sectores y los colegios y las guarderías puedan seguir abiertos, entonces tenemos que recibir una compensación", aseguró. La facturación del sector, dijo Zöllick con base en cifras del Departamento Federal de Estadística (Destatis), tuvo en 2020 una caída del 39 por ciento.

11:37 | Expertos checos piden comprar las vacunas rechazas de AstraZeneca

Expertos de la República Checa recomiendan comprar vacunas de AstraZeneca a aquellos países europeos que han decidido, por razones cautelares, interrumpir su administración, informa este jueves el diario "iDnes".

"La vacuna es de calidad y yo me he dejado vacunar con ella", dijo Martin Balík, jefe del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital General de Praga. En declaraciones a iDnes, el médico apela al Gobierno checo a comprar "cuanto antes" contingentes de la vacuna a esos países que no la quieran usar.

11:36 | Informe: la pandemia ha aumentado la brutalidad policial

Las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19 han aumentado peligrosamente, "no sólo en países autoritarios", la violencia policial en todo el mundo, denuncia un informe publicado hoy por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que pide usar el derecho internacional para combatir esta preocupante tendencia.

"La brutalidad policial no es nada nuevo, pero las políticas durante la emergencia sanitaria han aumentado los poderes de las fuerzas de seguridad, lo que ha conllevado abusos contra los ciudadanos y ha empeorado la impunidad", comentó al respecto el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock, en un comunicado.

11:25 | Alemania: 17.504 contagios, el aumento más fuerte desde enero

Alemania registró en las últimas 24 horas 17.504 nuevos contagios de coronavirus, lo que representa el aumento más fuerte desde el mes de enero, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. La cifra está claramente por encima de la del jueves de la semana pasada, cuando se habían reportado 14.356 nuevos contagios, casi 3.000 menos.

En las últimas 24 horas, además, se reportaron 272 muertes relacionadas con la enfermedad frente a las 321 de hace una semana. La incidencia semanal se situó en 90 contagios por 100.000 habitantes frente a los 86,2 del día anterior y los 69,1 de hace una semana.

10:43 | China detecta el primer contagio desde el 14 de febrero

Las autoridades sanitarias chinas anunciaron este jueves (18.03.2021) la detección de un nuevo contagio de COVID-19 en la ciudad central de Xi'an, el primero del que se tiene constancia oficial desde el diagnosticado el pasado 14 de febrero. Se trata de un trabajador del Hospital Número 8 de la capital provincial, con ocho pacientes hospitalizados por COVID-19, y se encarga de la recogida de analíticas de ácido nucleico en la planta de aislamiento.

Tanto los hospitalizados en ese hospital como seis nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 y seis nuevas infecciones asintomáticas detectadas ayer, son procedentes de fuera de sus fronteras. Según ese informe, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 169.

10:26 | Japón levantará la emergencia en Tokio este domingo

El Gobierno de Japón anunció hoy que levantará el domingo el estado de emergencia sanitaria que estaba vigente en Tokio y alrededores desde comienzos de enero, al dar por controlados el número de contagios (409 el miércoles, la mayor cifra sin embargo desde febrero) y de hospitalizaciones. El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, comunicó esta decisión durante una reunión con el grupo de trabajo para la pandemia.

Suga detalló que, pese al levantamiento de la emergencia, se mantendrán las limitaciones para bares y restaurantes, y se tomarán otras medidas como "fortalecer la vigilancia de las nuevas cepas", la "realización de test de forma estratégica" e "impulsar una vacunación segura y rápida".

09:45 | Mayores restricciones para muchos franceses

El Gobierno francés presenta este jueves un nuevo régimen de restricciones que se aplicarán desde el fin de semana quienes viven en la región de París y en la de Hauts de France (un 27% de la población del país) en las que la situación epidémica es la más inquietante con el reciente empeoramiento.

El primer ministro, Jean Castex, acompañado del titular de Sanidad, Olivier Véran, será el encargado de presentar en conferencia de prensa a las 18:00 horas, lo que por las filtraciones que ha habido podría tomar la forma de un régimen de confinamiento "híbrido".

Pasaporte contra la covid-19 de la Unión Europea

09:34 | Ucrania: mayor número de contagios del año

Ucrania registró en las últimas 24 horas 15.053 nuevos casos de coronavirus, lo que supone el mayor número de contagios en un solo día desde el inicio del año, según los datos publicados hoy por el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. El país superó con este nuevo balance los 1,5 millones de casos.

08:59 | India registra los peores datos desde diciembre

La segunda ola en la India sigue en ascenso después de que este jueves se registraran los peores datos desde principios de diciembre, con 35.871 infecciones, mientras se acercan importantes festividades indias como Holi que hacen temer que los positivos se disparen.

La India supera así por primera vez desde diciembre las 35.000 infecciones, tras meses de gran optimismo en los que llegó a bajar de los 10.000 positivos en febrero, aunque desde entonces los números han vuelto a subir. El primer ministro indio, Narendra Modi, ya advirtió el miércoles de la necesidad de detener esta segunda ola cuando se encuentra todavía en su fase inicial, después de que el primer pico de la pandemia llegó a alcanzar casi 100.000 casos diarios en septiembre.

lgc (efe/afp)